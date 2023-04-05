إشارات الدراما التاريخية.. أول دينار عربي

يدخل الأمير عمر بن عبد العزيز إلى ديوان الرسائل في خلافة عمه عبد الملك بن مروان، ليجد كل الرسائل من الخلافة وإلى الولاة تُكتب باللغة الرومية، فصاحب ديوان الرسائل رومي ومساعدوه كذلك، أما العرب فهم لا يفهمون ما بالرسائل، لم يستطع الأمير الفقيه والرجل الذي سيصبح بعد ذلك الخليفة الراشد الخامس أن يقرأ ما بالرسائل.

بينما الحال كذلك، يأتيه عطاء بيت مال المسلمين دراهم ودنانير رومية، يتساءل بينه وبين نفسه في تلك الأمور وخاصة أن معظم بيوت الخلافة تكتظ بالخدم من الروم والفرس، فهم بالإضافة إلى اليهود يوجدون في كل أنحاء الدولة، في مفاصلها، شوارعها وتجارتها ومحلاتها، ولكل منهم انتماؤه.

قضية الانتماء في ما حول الخلافة واحدة من القضايا التي شغلت الكاتب والشاعر الدرامي المبدع عبد السلام أمين في أعماله التي نلجأ إليها اليوم هروبا من هؤلاء الذين يستسهلون كتابة التاريخ والدراما التاريخية.

إن مقارنة ما يتم عرضه من إنتاج مصري الآن على الشاشات مع ما قدّمه كبار -أمثال عبد السلام أمين ومحفوظ عبد الرحمن ويسري الجندي وأمينة الصاوي وعبد الحميد جودة السحار وغيرهم- لظلم كبير لهؤلاء، إذ إن العمل الدرامي وخاصة التاريخي لكل هؤلاء كان دقيقا فريدا في لغته، وحواره ودقته التاريخية، إضافة إلى دقة الإخراج التلفزيوني، الذي قدّمه مخرجون كبار عرفوا قيمة الكلمة والنص فأبدعوا في ما يقدمونه على الشاشة.

في أعمال عبد السلام أمين الثلاثة (عمر بن عبد العزيز) إنتاج عام 1994، و(هارون الرشيد) 1997، و(ذو النون المصري) 2004، رصد للاختراق المجوسي والرومي، بوجود اليهود في مفاصل الخلافة، إذ يشير في “عمر بن عبد العزيز” إلى هذا الوجود المبكر لأحفاد أبي لؤلؤة المجوسي قاتل الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب، الذين سعوا بأطماع آخرين في الخلافة حتى قتلوا خامس الخلفاء الرشدين بالسم في منزله.

إن أمين في مسلسله الثاني (هارون الرشيد) أو الأمير المجهول، ينسب إليهم السبب في مقتل الخليفة موسى الهادي، ثم في ما يمكن أن نطلق عليه الفتنة الثانية، حينما وسوس البرامكة إلى هارون الرشيد بجعل ولاية العهد لولديه، محمد الأمين الذي ينتسب إلى العباس عم الرسول ﷺ، فهو القرشي ابن هارون الخليفة العباسي، وأمه زبيدة بنت أبي جعفر المنصور العباسي القرشي، وعبد الله المأمون ابن مراجل الفارسية، تلك التي سعى البرامكة إلى تقديمها لهارون وتزويجه منها.

يتجلى الموقف أكثر في العمل الثالث (ذو النون المصري) إذ يبدأ المسلسل من قرار الرشيد بولاية العهد لولديه، بينما الصراع في العلن يتم بين البرامكة والقرشيين، ويأتي في الخلفية استعداد الروم لتولية محمد المعتصم ابن ماردة التركية زوجة الخليفة هارون الرشيد، ودائما يوجد اليهود ليشعلوا الفتنة بين المتصارعين على الخلافة، ذلك الصراع الذي انتهي بحصار المأمون لأخيه الأمين في بغداد دار الخلافة سنوات، وينتهي الصراع بمقتل الأمين، وخلافة المأمون بعد أن سال الدم المسلم على يد المسلم، لكن كان هذا بتخطيط وتدبير السوس الذي ينخر مبكرا في جسد الأمة، غذته أطماع السلطة والنفوذ لدى آخرين .

الحوار الشعري والنص الدرامي

الكتابة التاريخية ليست بسهولة من يتصدون لها الآن في الكتابة وغزل حكايات ودراما يسعون إلى تثبيت أفكارهم فيها، لذا فتأمل العمل الدرامي لدي كاتب مثل عبد السلام أمين يحتاج إلى التوقف أمام كل مشهد، فنحن أمام لغة تكاد تصل إلى لغة الشعر العربي من حيث فصاحتها وبيانها، بالإضافة إلى الاختزال الراقي، وقدرة كل جملة على الانتقال إلى موقف درامي آخر، وكما أنه يستعين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة في موضعها فتزيد المعنى قوة، أيضا لا يمكنك أن تجد من الأشعار التي يستخدمها بيتا شعريا يُنسب إلى غير صاحبه.

الانتقال من مشهد تاريخي أو حوار الحدث التاريخي إلى الأحداث الاجتماعية في بيئة النص جزء من نسيج الحدث لا يصيبك بالملل أو الصدمة، فهو سلس بسيط، وفي الوقت ذاته يحمل عمقه الإنساني والتاريخي، هذا بالإضافة إلى بناء الشخصيات التي سهر على قراءة تاريخها وتقلباتها الإنسانية المتغيرة.

ساعد أمين في تقديم رواياته الدرامية التي قدّمت عصرين في تاريخ الخلافة الإسلامية، العصر الأموي والعصر العباسي، مخرجان هما أحمد توفيق في عمله الأول والثاني، وهاني لاشين في عمله الثالث، وقد كان معروفا عن أحمد توفيق دقته في ما يقدمه من أعمال، فلا تجد خطأ إلا قليلا جدا.

الدينار العربي الأول

بينما يعرض الخليفة عبد الملك بن مروان على أبنائه الخروج لاستكمال الفتوحات في شمال أفريقيا، يشير ابن أخيه عمر بن عبد العزيز إلى هؤلاء الجواسيس الروم والفرس الموجودين في كل الدواوين.

يفاجئ الخليفة صاحب ديوان الرسائل الرومي بوجوده ومعه قارئ عربي للغة الرومية، ليكتشف الخليفة أن كل أسرار الحملة العسكرية مكتوبة بالرومية التي لا يجيد قراءتها أحد سواء الخليفة أو الأمراء، تلك الأسرار التي تذهب إلى الأعداء قبل تحرك الجيوش، يقرر عبد الملك أن تكون كل الرسائل باللغة العربية.

ينتبه الخليفة وابن أخيه الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز إلى أن كل الأموال في بيت المال والتعاملات تتم بالعملات الرومية، درهما كانت أو دينارا، يتساءل عمر: ماذا لو تم تزييف العملة أو نقص وزنها؟ ماذا أيضا لو قرر الروم عدم إعطاء العرب والمسلمين العملة وتحكموا فيها؟

بينما يفكر عمر في ذلك ويعرضه على الخليفة، يجد عمّه قد سبقه وأمر بصك عملة عربية أيضا، لتحرير الخلافة من تحكم أعدائها في عملتها، ليتم هذا عام 77 هجرية، ورغم أن هناك من يقول إنه تم صك عملات إسلامية في عهد الفاروق عمر، ثم معاوية بن أبي سفيان، وكذلك على يد عبد الله بن الزبير، فإن المؤكد أن أول دينار عربي كان على يد عبد الملك بن مروان في ذلك العام، وكان دينارا ذهبيا.

تظل دلالات الدراما واضحة عندما يدرك كاتبها قيمتها، ويستطيع العمل بجد واجتهاد عليها، لا أن يستسهل كتابتها، ويتعامل معها بخفة، وبلا دقة أو لا مبالاة.