مسلسل الإمام الشافعي.. لعبة القص واللصق.. ليست من الدراما التاريخية

المسلسل التلفزيوني الرمضاني المصري، “رسالة الإمام”، في تناوله لجانب من سيرة الإمام الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة في التاريخ الإسلامي، أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية، ودوائر المعنيين بالدراما والتاريخ والآثار، واللغة. الغضب ناتج عن افتقاد المسلسل للمصداقية، والسقوط في مغالطات تاريخية، وأخطاء لغوية، واستخدام العامية في غير موضعها، واقتباس أقوال، وأبيات شعر، ونسبتها “زورا” للإمام الشافعي، كما لو كانت “لعبة” قص ولصق. يلعب النجم خالد النبوي دور البطولة، مُجسدا شخصية الإمام الشافعي في “المسلسل”، الذي لجأ صُنَّاعه منذ الحلقة السادسة (يوم 6 رمضان)، إلى كتابة تنويه في بداية كل حلقة، بأن: “بعض الأحداث والشخصيات من خيال المؤلف للضرورة الدرامية”. التنويه، بدا تهرُبا من مسؤولية المآخذ والآثام التي وقع فيها المسلسل.. لكن، دون جدوى.

الرسالة.. ومعرفة غزيرة بعلوم اللغة العربية

الإمام الشافعي، هو محمد بن إدريس الشافعي (150هـ- 204 هـ/ 767- 820م)، يمتد نسبه إلى عبد المطلب بن عبد مناف القرشي.. مولود في غزة.. توفي عن 54 عاما، في مصر التي استقر بها قبل خمس سنوات من وفاته، ودُفن في ضريحه بمسجد الإمام الشافعي، الذي بناه السلطان الأيوبي الكامل ناصر الدين محمد بن العادل، (1218- 1238م). “الشافعي” هو ثالث الأئمة أصحاب المذاهب (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي)، الحائزين على إجماع أهل السنة والجماعة، لاتفاقهم في الأصول الفقهية، وحفظَ القرآن الكريم في السابعة من عمره.. عاش حياته بين مكة، التي عاد إليها مع أمه في عمر سنتين، وتنقل لتحصيل العلم إلى المدينة المنورة، واليمن، وبغداد، وانتهى به المطاف إلى مصر التي انتشر فيها مذهبه الشافعي. الإمام كان على فصاحة، ومعرفة غزيرة بالطب وعلوم اللّغة العربيّة.. له الكثير من المؤلفات وديوان مُهم للشعر.. أهم مؤلفاته كتاب “الرسالة”، الذي أعاد إصداره أثناء إقامته بمصر، ليكون الأساس وأول المراجع لمبادئ وأصول الفقه، واستنباط الأحكام وفقا لقواعد منضبطة.

الشافعي والخليفة المأمون.. ونقاش حول فتنة “خلق القرآن” من خيال المؤلف

عودة للمسلسل.. مما يؤخذ عليه أن الشافعي التقى الخليفة العباسي المأمون (نجل هارون الرشيد)، في بغداد العراقية عام 198هـ، وتحاورا حول “فتنة خلق القرآن”، التي بدأت عام 212هـ، أي بعد وفاة الشافعي بثمانية أعوام كاملة.. هذا اللقاء المزعوم بين “المأمون والشافعي”، من وحي خيال المؤلف، إذ لم يلتقيا أبدا. كذلك، نُسبت إلى الإمام أقوال لم يقل بها، وبيتا شعر لشاعر سوري، يبدو أنه تم التقاطهما من صفحات التواصل، بدلا من التراجم والمراجع الموثوقة.. هذا بخلاف أخطاء أخرى متداولة، وفبركة مواقف ووقائع مزيفة. للمسلسلات والأفلام التاريخية بأنواعها، دينية، وسياسية واجتماعية، جاذبية فائقة للجمهور، فهي تشبع فضوله للتعرف على الماضي، ولما تحويه من قصص “واقعية”، وشخصيات لا تخلو من التشويق والإثارة، وغرابة في الأزياء والعادات والتقاليد وأساليب المعارك الحربية، والصراعات، والبيئة العمرانية والاجتماعية. مثل هذه “الأعمال الفنية التاريخية”، بما تملكه من عناصر إبهار مثيرة، يتم توظيفها، لتجسيد “فترة زمنية”، موغلة في القدم، أو بعيدة نسبيا، أو قريبة، على الشاشة، لتبعث فيها الحياة بشخوصها، وأحداثها ووقائعها، فتُمسك بتلابيب الوجدان والمشاعر لجمهور المشاهدين.

سطوة التلفزيون.. وسلطة معرفية عظيمة للدراما

إن الدراما التاريخية ذات سلطة معرفية عظيمة، لكونها تُذاع “تلفزيونيا”.. فمثلا: في الفيلم السينمائي “جواز بقرار جمهوري”، أرسل بطل الفيلم هاني رمزي إلى “رئيس الجمهورية” دعوة لحضور زفافه، قبلها الرئيس وقرر الحضور. مع اقتراب موعد الزفاف، نشبت “خلافات” بين هاني رمزي وخطيبته حنان ترك (في الفيلم)، تسرب أمرها لوكالات الأنباء، فأذاع التلفزيون نفيا، واصفا “الخلافات” بأنها “إشاعات”.. صاحت الفنانة سناء يونس (والدة العريس في الفيلم).. “الحمد لله طلعت إشاعات”.. ابنها الثاني، ذَّكرها بأن شقيقه وعروسته ما زالا في خصام، فنهرته مستنكرة: “يعني أكّدِب التلفزيون وأصدقك؟”. استنكار “سناء يونس”، ورفضها تكذيب التلفزيون فيما يذيعه، وإن كان تمثيلا، فإنه ليس بعيدا عن الواقع، ونتائج الدراسات والبحوث الإعلامية، التي أفادت بأن أكثرية جمهور التلفزيون، خاصة الأطفال، والشباب، ومحدودي الثقافة والتعليم، يستقون معلوماتهم من الدراما التلفزيونية.. كما أن الشباب والأطفال يقلدون بعض ما يشاهدونه من سلوكيات.

الدراما التاريخية وتكريس الأخطاء المعرفية

إذا كان هناك تراجع في التحلق حول التلفزيون، لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه المواقع نفسها، أتاحت للجمهور متابعة المنتجات التلفزيونية من برامج، وفقرات، ومسلسلات، ومباريات، عبر الإنترنت على الهواتف والحواسيب، في الزمان والمكان الملائمين للمشاهد.. بما احتفظ للتلفزيون بمكانته وسطوته على عقول مشاهديه. لذا، فإن المجلس الأعلى للإعلام، يستبق شهر رمضان سنويا، بالتشديد على الاستعانة بـ “أهل الخبرة والاختصاص” لمراجعة الأعمال الفنية التاريخية والدينية والعلمية، والإشارة للمصادر في نهاية المسلسل، والنأي عن استخدام مصادر غير موثوقة أو مشكوك فيها، حتى لا تصبح الدراما مصدراً لتكريس أخطاء معرفية.

الوعد الحق وعصر الأئمة.. والبيئة التاريخية

لو شاهد صُنَّاع رسالة الإمام، مسلسلات مثل: عصر الأئمة، وأبو حنيفة النعمان، للدكتور بهاء الدين إبراهيم، وعمر بن عبد العزيز، لعبد السلام أمين، والوعد الحق لعميد الأدب العربي طه حسين، وغيرها لقطاع الإنتاج بالتلفزيون في زمن مجده، لشعروا بالخجل من الدقة العلمية، واستحضار البيئة التاريخية، لغةً، وأزياءً، وعمرانا. إن شخصية بوزن الإمام الشافعي في التاريخ الإسلامي، تستلزم حتما عند التعامل دراميا، الاستناد إلى المراجع الأصلية، وأهل الاختصاص، بدلا من السرقة والاقتباس من منصات التواصل، وإطلاق العنان لخيال المؤلف، لفبركة وقائع وتزييفًّا للتاريخ، تحت مسمى “الرؤية الدرامية”، فهذه الأخيرة لا تعني خيانة التاريخ.. لا نقول إلا كما قالت العرب قديما لمن لا يجيد عمله ويتقنه: “ما هكذا تورد الإبل”.