المصريون في انتظار “بغلة العرش”!

عندما كنا أطفالًا صغارًا كانت أمهاتنا وجداتنا في المساء يحكين لنا قصة عن بغلة كبيرة تأتي في لَيَالٍ معينة لصاحب النصيب، وتحمل فوقها خرجًا مليئًا بالذهب والمجوهرات، ولكن تحمل أيضًا قتيلًا فوق ظهرها، وكل ما عليك حتى تفوز بهذه المجوهرات أن تسحب البغلة وتتجه بها للمقابر، لكي تدفن الجثة، وتحصل على الخرج بكل ما فيه من كنوز.

وعندما تشجّعنا في مرحلة الصبا كنا نسهر مجموعات على حافة الطريق، وبجوار الترع نحكي عن هذه البغلة، وشجاعة كل واحد منا من أجل المخاطرة والذهاب معها للمقابر، لدفن القتيل، والحصول على الجائزة، ويطول انتظارنا دون جدوى من مرور البغلة، ويتسرّب داخلنا الخوف، فنذهب لمنازلنا دون الفوز بالكَنز الذي يحتاج لشجاعة لا نمتلكها.

وعود محملة بالكذب

ما ذكّرني بهذه القصة هو حال المصريين الآن، حيث ينتظرون الفَرَج قادمًا لهم على بغلة محمّلة بالذهب والمجوهرات بعد الوعود التي تقال لهم كل لحظة عن قرب الانفراجة، وأن هناك أنهارًا من اللبن والعسل في الطريق إليهم، وملايين من أطنان المَنّ والسّلوى سوف تحل أزمتهم عن قريب، وذلك دون أي جدوى.

حيث بات الشعب يئِنّ من ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه مقابل الدولار، مما أدى لارتفاع كل شيء من المواد الغذائية والأدوية والسلع جميعها، سواء سلع أساسية، أو سلع تكميلية، وباتت الأسعار ترتفع كل يوم دون أن تستقرّ يومًا واحدًا، فقد ارتفعت أسعار اللحوم، والفراخ، والبقوليات، مما جعل هناك عبئًا كبيرًا على أرباب الأُسر في توفير الغذاء والمواد الأساسية لأسرهم.

وقد احتلت مصر رقم 100 من بين 105 في ترتيب الرواتب والأجور، والغريب أن فلسطين المحتلة والعراق ولبنان أفضل منّا حالًا، وهذا الحد الأدنى يوازي 216 دولارًا، بما يعادل 6400 جنيه مصري، والمعروف أن هذا الراتب لا يحصل عليه سوى قلة من المصريين، حيث تتراوح الرواتب ما بين 100 و150 دولارًا، بل هناك معاشات لا تتجاوز 30 دولارًا.

وذلك في الوقت الذي اعترفت الدولة بفقدانها السيطرة على الأسعار، وأنه لا توجد حلول لديها، فالحل من وجهة نظرها هو مطالبتها للشعب بعدم شراء أي سلعة يرتفع ثمنها، ولكن للأسف المواطن لا يمتلك رفاهية المقاطعة، لأنه لا يوجد لديه بديل عن تلك السلع لإطعام أسرته.

أسطورة “بغلة العرش”

ورغم ذلك، ما زال البعض ينتظر الفَرَج عن طريق الأسطورة القديمة التي كانت تحكيها لي جدتي ووالدتي، أو “بغلة العرش”، كما أطلق عليها الروائي خيري شلبي في روايته بالاسم نفسه “بغلة العرش”، وهي واحدة من رواياته التي تناولت مشكلة الفقر، وطموح البسطاء في الثراء، وتدور أحداثها في قرية بني سالم في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، بالتحديد في ليلة القدر، حيث ينتظر الأهالي كل ليلة ظهور “بغلة العرش” المحمّلة بالذهب، التي سوف تحطّ رِحالها في بيت الشخص الموعود، لكن للأسف مع الذهب هناك رأس قتيل أيضًا على الشخص نفسه أن يدفنها في بيته.

وبين شهوة المال والثمن المطلوب ترتبك الحسابات، وتختلف الآراء، ويظهر ذلك من خلال شخصيات الرواية وحكاياتهم التي يروونها لنا شهودًا على هذا العصر وهم جالسون على القنطرة، وتنتهي الرواية في الفجر بظهور بغلة فعلًا، وعليها رأس قتيل، وتكون من نصيب عبد الرؤوف، عامل المدرسة، لكن تحدث المفاجأة، وبدلًا من أن يصير الرجل ثريًّا يجد نفسه متهمًا بجريمة قتل.

نيكسون وصندوق النقد

وقد ظهرت رواية “بغلة العرش” في أولى طبعاتها عام 1995، حيث وظّف خيري شلبي الأسطورة أو الخرافة بدقةٍ وتفرّدٍ لتكون بطلة الرواية، وليتحدث فيها عن السبعينيات، وبداية “عصر الانفتاح”، أو كما قال الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين “عصر السّداح مداح”.

حيث انتظر المصريون حينها الفَرج من أمريكا بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون مصر في يوليو 1974، ولم يرَ الشعب المصري هذا الفرَج، وكل ما حدث هو تنحِّي نيكسون، بسبب فضيحة ووترغيت، وتناوُلُ المصريين الطيور الجارحة والفراخ المجمّدة المنتهية الصلاحية، التي تم استيرادها على أيدي المحاسب توفيق عبد الحي، الذي هرب لليونان بعد أن أصبح مليارديرًا، ولم تتم محاكمته.

والآن، يأكل المصريون أرجل الدجاج وهياكلها والفراخ النافقة، في انتظار الفرج، ووصول “بغلة العرش” إليهم من خلال صندوق النقد الدولي بعد أن وعدوهم منذ سنوات بأن مصر ستصبح “قد الدنيا”، ولكن الحقيقة -للأسف- أن مصر تتذيل الأمم حاليًّا في معظم المجالات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والاجتماعية.

في انتظار “غودو”

وجاء الحل باستيراد الفراخ البرازيلية المجمدة لبيعها بسعر أرخص من الفراخ المحلية، ولكن المصيبة هي ضرب صناعة الدواجن المصرية في مقتل، وبدلًا من حل المشكلة المتمثلة في النهوض بهذه الصناعة التي كانت تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، جاء الحل بالقضاء على هذه الصناعة، وتشريد ملايين العمال، وإغلاق آلاف المزارع على مستوى الجمهورية.

وقد تذكّرنا رواية “بغلة العرش” بمسرحية “في انتظار غودو” التي كتبها الكاتب الأيرلندي صمويل بيكيت، وتدور أحداثها حول رجلين يُدعيان “فلاديمير” و”استراغون” ينتظران شخصًا اسمه “غودو” لا يصل أبدًا، وفي أثناء انتظارهما ينخرطان في مجموعة متنوعة من المحاورات ولسوء الحظ، لا يمكن للصديقين أن يتفقا على المكان والزمان المتوقع أن يلتقيا به بـ”غودو”.

وهكذا حالهما مثل حال غالبية المصريين الآن في انتظار شيء لا يعلمون ما هو، ومتى سوف يأتي؟ ولكن يمنّون النفس أن الحظ ربما يحالفهم، وتنزاح الغُمة، ويأتي الفرج ولو على بغلة تحمل فوق ظهرها خرجًا مملوءًا بالذهب، وتحمل أيضًا رأس قتيل، فما يحدث لهم الآن يستحقّ المغامرة، ودفن رأس القتيل، لكي يفوزوا بالكنز.