هل يبتسم الجنرال ثانية؟

على غير عادة مواضيع ماراتون المسلسلات الرمضانية، مثّل المسلسل السوري “ابتسم أيها الجنرال” هذه السنة نقطة فارقة في دراما رمضان، حيث نأى كاتبه بالسيناريو من خانة المواضيع الاجتماعية والتاريخية إلى ساحة السياسة، وبالتحديد بعض من سيرة عائلة حاكمة، يمكن إسقاطها على الحالة السورية بدرجة أولى. وقد أثار هذا العمل جدلا واسعا لدى الجمهور السوري والعربي عموما، تراوح بين اعتباره عملًا فنيا وسياسيا بطوليّا وربما انتقاميّا، وبين اعتباره مغالطة تاريخية وتبييضا لشخصيات عائلة الأسد.

المسلسل من إخراج عروة محمد وسيناريو سامر رضوان، الذي عُرف بأعماله الدرامية العميقة والجريئة على نقد النظام السوري، عبر كشف جانب من جرائم منظومته الأمنية والمخابراتية في حق المواطنين. وقد جمع المسلسل كوكبة من الممثلين البارزين المعارضين المغتربين قسريّا، على غرار مكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان وسوسن أرشيد، واستنجد مخرجه بعدد من الأسماء غير المعروفة لإتمام باقي الفريق، في ظل استحالة مشاركة الممثلين الموالين فيه باعتباره “عملًا دراميا ينال من الذات الأسدية”، ويجب على كل من شارك فيه من قريب أو من بعيد أن يتحمّل تبعاته.

الغياب عن المخابرات

انطلق المسلسل من حادثة تمثلت في إقدام لواء متقاعد في دولة ما، على تفجير فضيحة أخلاقية، كشف من خلالها مغامراته الغرامية مع زوجات رجال نافذين في البلد، بمن فيهن أخت الرئيس، ثم غاب عن أنظار المخابرات بسرعة خيالية.

وفي الوقت الذي انشغل فيه النظام ورجاله بلملمة الفضيحة، قام اللواء المتقاعد بتسريب عدد من أسرار الدولة إلى تلفزيون دولة شقيقة، تكشف جزءا من جرائم النظام في حق الأفراد وفي حق الإنسانية، على غرار قيامه بتجارب كيميائية خطيرة على سجناء وأطفال دون علمهم. ومع تطور الأحداث المركزة على ملاحقة اللواء، والتنكيل بمسؤولي القناة، تكشف الحلقات عن صراع أفراد الأسرة الحاكمة على “حق البقاء في القمة”، لاسيما الرئيس وشقيقه الذي اشتد عوده مع الوقت، بفضل تمكنه من بسط نفوذه الخاص على عدد لا بأس به من قيادات الأمن والجيش، وأصبحت نيته في افتكاك منصب الرئاسة من شقيقه مكشوفة.

لكن، وبالتوازي مع تجنّد الرئيس وشقيقه لتسخير إمكانيات الدولة لإلقاء القبض على اللواء الهارب، تعالت أصوات المواقف الدولية لتركيع نظام بلدهم، مستغلة حقيقة جرائمه في حق الإنسانية، لكن خطة الدفاع عن النظام، كانت متباينة بين الرئيس وشقيقه.

وكشفت الحلقات الأخيرة عن فشل شقيق الرئيس في الاستقواء بأطراف دولية معينة لافتكاك المنصب من شقيقه، وفي المقابل نجح الرئيس في إصابة عصفورين بحجر، من خلال إفشال مخطط شقيقه وحلفائه وبالتالي التشبّث بمنصبه، ودحض جزء كبير من رواية اللواء المتقاعد، بخطّة مُحكمة لم تكن لتمرّ إلا بالتعاون مع إسرائيل، وقد نفّذها سرًّا. إضافة إلى قبول شقيقه مغادرة البلاد للإقامة في بلد أروبي بدلًا من تصفيته، مقابل تمكينه من خزائن البنك المركزي للبلاد.

أنا أو أحرقها

مع تطور أحداث المسلسل، اكتسبت عملية الإسقاط التي قام بها الجمهور على النظام السوري، سواء في المرحلة الحالية لبشار الأسد أو المرحلة السابقة زمن والده حافظ، شرعية كبيرة، حيث عزّز الكاتب هذه التلميحات، بعبارات تعني الكثير للسوريين، من قبيل قول الرئيس “أنا أو أحرقها!!” في لقطة تساؤل عن شرعية استمراره في الرئاسة، أو قول والدته “أبوكم ترك هذا البلد، لكم، لازم تحافظوا عليه!!!”، وكانت تتحدث عن ملكية البلد وكأنه إرث عائلي. إضافة إلى اللقطات التي تصور ممارسات الإذلال والمهانة وتجبر أصحاب النفوذ، المتكررة في الواقع السوري التي تدور في ظل ثالوث السلطة والفساد والجريمة.

وقد حرص السيناريو على إبراز أن ضحايا هذه الممارسات لا تقتصر على المواطنين العُزّل أو رجال الأعمال فقط، بل يمكن أن تشمل أفراد الأسرة الحاكمة أنفسهم، استنادا إلى تفاوت موازين القوى.

بعيدا عن تطابق أحداث المسلسل مع الحالة السورية أو عدمه، ذهب جانب من جمهور المعارضة إلى نقد هذا العمل، بأنه كان رؤوفا ببعض الشخصيات، ولم يُبرز الجانب الوحشي الحقيقي لأدائها في الواقع. كما ذهب آخرون إلى التعامل مع المسلسل وكأنه عمل استقصائي أو وثائقي يجب استغلاله دليل إدانة جنائية لإيصال النظام إلى المحاكم الدولية، متناسين أن الموقف الدولي امتنع قصدًا، عن محاسبة النظام السوري حتى بعد شنّه هجوم الغوطة الكيميائي على مرأى ومسمع من أنظار العالم، في أغسطس 2013 من جهة، وتوفّر آلاف الشهادات والصور في ما يعرف بمشروع قيصر الذي وثّق فنون التعذيب التي اقترفها النظام السوري ولا يزال يقترفها من جهة أخرى، هذا إذا أغفلنا باقي الجرائم الكبرى في حق الشعب الأعزل.

في انتظار جنرالات آخرين

لا يختلف اثنان في أن إنجاز عمل درامي ينطلق من سيرة نظام عربي معاصر، ليكشف تفاصيل ومعطيات تقضّ مضجعه، فيملأ الدنيا ويشغل الناس، يكاد يُعتبر عملية فدائية. فالدراما العربية ما زالت ترهب حتى تناول سير أنظمة تمّ إسقاطها وانكشف فسادها وجرمها في حق شعوبها وثرواتهم، فما بالنا بعمل يتجرّأ على تعرية نظام يحكم قبضته بالحديد والنار وبالكيمياوي والبراميل المتفجرة منذ 1970؟

وإذا كان الكاتب سامر رضوان وباقي فريق المسلسل قد دفعوا ثمن معارضتهم منذ سنوات سجنا وغربة، فلا شك في أن هذا العمل سوف يكلّفهم أكثر ممّا دفعوا، وقد توعّدهم بعض أفراد عائلة الأسد بذلك على الملأ!!! لكن ماذا يُفيد الترهيب مع الفن حين يتحوّل إلى فعل مقاومة؟

أمّا وقد ابتسم الجنرال الذي يشبه الأسد، في رمضان 2023، فهل سنشاهد ابتسامات لجنرالات عرب آخرين مستقبلا؟