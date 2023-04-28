المعارضة التركية ومؤشرات الاستسلام لواشنطن

منذ بداية الحملات الدعائية التي تقوم بها الأحزاب التركية استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع عشر من مايو/أيار المقبل، بدا واضحًا مدى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الانتخابات، بل وانحيازها المطلق لجبهة المعارضة الموحدة المسماة الطاولة السداسية في مواجهة تحالف الشعب بقيادة الرئيس أردوغان.

بدا هذا واضحًا حينما تم الكشف عن قيام طاقم السفارة الأمريكية في أنقرة بالتدخل لرأب صدع المعارضة بعد أن أعلنت ميرال أكشنار رئيسة حزب الجيد رفضها قبول كمال كيليشدار أوغلو كمرشح توافقي، وانسحابها من الطاولة السداسية، ليتزايد بعدها التدخل الأمريكي الفاعل لدعم المعارضة، وذلك بعد وصول الفريق الإعلامي والترويجي الذي تولى حملة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى أنقرة، وقيامه بمهمة الترويج لشخصيات المعارضة التي تخوض السباق الانتخابي.

لم يتوقف الدعم الأمريكي عند هذا الحد، بل تخطاه بالزيارة العلنية التي قام بها سفير واشنطن لدى أنقرة إلى مقر حزب الشعب الجمهوري، واجتماعه الثنائي المغلق مع كيليشار أوغلو، وهو التصرف الذي عقّب عليه الرئيس أردوغان، محذرًا السفير الأمريكي من مغبة تخطي الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وعدم الخروج عن مهام وظيفته في تعاملاته داخل تركيا.

وصولًا إلى التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا، الذي أشار فيه إلى رغبته في إحداث تغيير شامل للنخبة السياسية الحاكمة في تركيا، قائلًا إن هذا التغيير الذي يريد رؤيته يمر عبر صناديق الاقتراع، في أول رسالة دعم رسمي علني من جانب واشنطن لعناصر المعارضة ومرشحها التوافقي، والرهان على قدرتها لتحقيق الفوز في الانتخابات، وحث الأتراك للتصويت لها.

إلا أن السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه بعد هذه التصرفات الأمريكية التي تخلت فيها الإدارة الأمريكية ربما للمرة الأولى عن حذرها المعتاد في تعاملها مع مثل هذه القضايا الشائكة، ما هو المقابل الذي تنتظره واشنطن من المعارضة التركية حال فوزها في الانتخابات؟ والذي يبدو واضحًا أن الرئيس أردوغان وحزبه قد رفضوه.

وعود المعارضة تحقق مصالح السياسة الأمريكية

الإجابة يمكن اكتشافها من خلال رصد التصريحات المتوالية التي يطلقها رؤساء أحزاب المعارضة المشمولون بالدعم الأمريكي، التي أصبحت تتناول كل ما تم إنجازه من مشروعات، وما حققته تركيا من انتصارات سواء على الصعيد السياسي داخليًا وخارجيًا، أو في مجال الصناعات الدفاعية، أو المشروعات السياحية، أو ما يرتبط بالطاقة.

فواشنطن تسعى لتكوين نخبة سياسية حاكمة طيّعة ليّنة، يسهل قيادتها، ولديها الاستعداد الكامل لتنفيذ كل ما يصدر إليها من أوامر، وتعليمات تأتيها دون نقاش أو مساومة، المهم أن تكون في السلطة، وأن تتحكم في مصائر البلاد والعباد.

إغلاق محطات الطاقة النووية ومصانع الصناعات الدفاعية

ففي تصريح لعلي باباجان رئيس حزب التقدم والديمقراطية، أعلن أنهم سيقومون بإعادة تقييم الصناعات الدفاعية التركية، وأنهم سيتوقفون عن الكثير من عمليات التصنيع التي تتم حاليًا، حيث تراها المعارضة التركية صناعات شبه وهمية، وليس لها فائدة لا لتركيا ولا لجيشها، وأن الحديث عنها هو للاستهلاك الداخلي فقط ليس إلا.

وفي مجال الطاقة أفصح عدد من رؤساء أحزاب المعارضة عن رغبتهم في وقف العمل بمحطات الطاقة النووية التي يتم إنشاؤها حاليًا داخل الأراضي التركية بمساعدة موسكو، لما لها من خطورة -وفق وجهة نظرهم- على سلامة البيئة وصحة المواطنين الأتراك.

التخلي عن العلاقات مع روسيا، وتحسينها مع اليونان

أما فيما يخص السياسة الخارجية فقد انصب حديث رموز المعارضة حول أهمية الانضمام لجبهة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، والعمل على تذكير المسؤولين في الكرملين بأن تركيا هي إحدى دول حلف الناتو، ولن تخرج من عباءته يومًا ما مهما كانت الإغراءات الروسية، إلى جانب العمل على تحسين العلاقات مع اليونان بما يضمن سلامة حسن الجوار من جهة، ويصب في صالح العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الأخرى.

الأمر الذي سيسهم في تكليل جهود إعادة تركيا لمشروع إنتاج الطائرات أف – 35 بالنجاح، وهو المشروع الذي تم إخراج تركيا منه بعد قيامها بشراء صواريخ أس – 400 الدفاعية من روسيا.

الانسحاب من شمال سوريا، وقبول عضوية السويد في الناتو دون شروط

وكل هذا من شأنه رأب الصدع الحاصل في العلاقات التركية–الأمريكية نتيجة للقرارات التي اتخذتها السياسة الخارجية لتركيا على مدى السنوات الماضية، وأغضبت الإدارة الأمريكية، وجعلتها تسعى لاستبدال تركيا باليونان، ولذا فإن القيام بهذه الخطوات ضرورة حتمية تفرضها عملية إعادة التوازن لهذه العلاقات الاستراتيجية، بل وستفتح المجال رحبًا أمام تطويرها والارتقاء بها.

إلى جانب نيتهم سحب القوات التركية الموجودة في شمال سوريا، ووضع آليات للتعامل مع نظام بشار الأسد بما يضمن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واستعدادهم لتلبية مطلب واشنطن الخاص بالموافقة على قبول عضوية السويد في حلف الناتو دون الحاجة إلى إجبارها على التخلي عن دعم التنظيمات المسلحة التي تصنفها تركيا كتنظيمات إرهابية تهدد أمنها القومي.

إغلاق أيا صوفيا ومغازلة الاتحاد الأوربي

وعلى الصعيد الداخلي أعلن كمال كيليشدار أوغلو مرشح الرئاسة التوافقي عن رغبتهم في وقف مشروع قناة إسطنبول، ومنع الشركات التي تم التعاقد معها من العمل فيه، وتحويل مطار إسطنبول الدولي، الذي يعد أكبر مطار في العالم، إلى مطار للشحن الجوي فقط، وإعادة مطار مصطفى كمال أتاتورك كمطار رسمي دولي لتركيا، وإغلاق جامع أيا صوفيا في وجه المصلين، وإعادته كمتحف مرة أخرى تحقيقًا لما وصفه بالسلام العالمي، في مغازلة صريحة لدول الاتحاد الأوربي، التي سبق وأن أعلنت رفضها لخطوة إعادة أيا صوفيا جامع مرة أخرى.

فخطط المعارضة تقضي بالعودة مرة أخرى لطرق أبواب الاتحاد الأوربي من أجل استجداء الحصول على عضويته كاملة، واستعدادها لتقديم كل ما يتطلبه الأمر من تنازلات في سبيل تحقيق هذا الهدف.

لم يلتفت رؤساء أحزاب المعارضة التركية وهم يدلون بهذه التصريحات، ويعلنونها على الملأ، أن ما يسعون إلى تحقيقه من مطالب أمريكية وأوربية تعني في نهاية المطاف إهدار كرامة مواطنيهم، وكسر شوكة بلادهم، وفقدان هيبتها ومكانتها التي وصلت إليها بعد جهود جبارة بُذلت هنا وهناك، فالمهم لديهم رضا واشنطن عنهم وأوربا، وليذهب الجميع إلى الجحيم.