الشيخ عبد الله كامل.. مقرئ يبكيه مصحفه ومحبوه

توفي الشيخ الشاب عبد الله كامل، الذي عرف بين الناس بعدد من فيديوهاته على قناة اليوتيوب، سواء بصوته الندي، أو إنشاده العذب، أو بعض الفيديوهات التي تحمل روحا فكهة، نبعت من كونه شيخا مصريا معتدلا، وهو ما نلمسه في كثيرين من أبناء المشيخة المصرية، الذين يحملون روح الفكاهة، مع التمكن من حفظ كتاب الله، وحسن أدائه ترتيلا وتجويدا، ولذا امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالترحم عليه، فور إعلان وفاته.

حياة بسيطة لقارئ متمكن

ولد الشيخ عبد الله في سنة 1985م، في قرية من قرى محافظة الفيوم، وهي قرية المشرك القبلي، وهي قرية فقيرة متواضعة الحال من القرى المهمشة في الفيوم، والاهتمام بها وبأهلها قليل، شأن كثير من قرانا الفقيرة، لكنها ثرية بمواردها البشرية، ولم ينل إهمال القرية من عزيمة عبد الله الطفل الصغير الكفيف.

فحفظ كثيرا من القرآن الكريم، وكان من طلاب معهد النور والأمل بالفيوم، وفي زيارة من أحد علماء الشريعة وهو الدكتور حاتم عبد العظيم للمعهد، وقد دعي لإلقاء محاضرة فيه، قدموا الطالب عبد الله ليفتتح الندوة بتلاوة القرآن، وإلقاء النشيد، فتنبأ له الدكتور حاتم بمستقبل عظيم، وحثه على إكمال ختم القرآن الكريم.

أنهى عبد الله الثانوية الأزهرية، ثم قرر كشأن عدد من الأزهريين، أن ينضم لكلية دار العلوم، وهو ما رأيناه في عدد غير قليل من مشاهير العلم في مصر، مثل: عبد الصبور شاهين، وعبد العظيم الديب، وحسن الشافعي، وعدد غير قليل، انتقلوا بعد الثانوية الأزهرية إلى دار العلوم، فكانت علوم الأزهر صاحبة فضل في صقل مواهبهم العلمية، وبروزهم العلمي عندما درسوا في دار العلوم.

بداية الشهرة في مرحلة الجامعة

بدأ وهو طالب يؤم الناس في مسجد كبير في الفيوم، وتوافد الناس على المسجد لحلاوة صوته ونداوته، حتى امتلأت طوابق المسجد المتعددة بالناس، وامتلأت الساحات المحيطة به، فقد كتب الله له القبول بين الناس.

ثم ذاع صيته في مصر، وبدأت بعض الدول العربية والأوربية تطلبه لصلاة التراويح في شهر رمضان، وكان يقضي معظمها في أمريكا، في مدينة جيرسي، ومنذ عامين ذهب إلى دولة الكويت الشقيقة، بناء على رغبة من أهلها، وبينما هو يصلي بهم في شهر رمضان، أخرج أحد كارهيه فيديو قديما له تكلم فيه عن موقفه الفكري من الشيعة، فحدثت ضجة، اضطرته إلى مغادرة الكويت، رغم محبة أهلها له، ورغبتهم في أن يبقى مقيما بعد رمضان.

وفاة في أمريكا

فعاد إلى مصر، وجاءته دعوة في شهر رمضان، فذهب ملبيا الدعوة إلى مدينة جيرسي بأمريكا، حيث يوجد له محبون كثر هناك، وكعادة بعض المراكز الإسلامية أن ينتظر الإمام بعد رمضان لأيام يلتقط أنفاسه، ويمارس بعض الأنشطة الدعوية، ثم بعدها يعود إلى بلده، بقي عبد الله، وفجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر أبريل، صلى بهم الفجر، ثم جلس في المسجد حتى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر ذهب إلى غرفة الإمام كي يستريح، فلما ذهبوا إليه كي يوقظوه وجدوه قد أسلم الروح إلى خالقها.

ولم يكن عبد الله منتميا لتيار أو تنظيم، رغم حبه للتيارات الوسطية الإسلامية، وقد حاول معه حزب النور كثيرا لضمه إلى الحزب، فرفض رفضا قاطعا، وحاولوا استمالته في قضاياهم، ليستفيدوا من شعبيته وحب الناس له، ولكنه كان يقابل ذلك بالرفض.

حامل القرآن العامل به

وكان عبد الله من حملة القرآن العاملين به، ولم يكن مجرد صوت يتلو، وهو ما اتضح في كثير من مواقفه فيما بعد، فحينما ادلهمت أحداث جسام في مصر، كان عبد الله صاحب موقف ثابت، يدور مع الحق، ويقف مع المظلوم، مهما كانت عواقب الموقف، فقد كتب قصيدة عن شهداء رابعة، من القصائد القوية المعبرة.

ولما قامت حملة غريبة في مصر ضد عبارات تكتب على الحوائط، تقول: هل صليت على النبي اليوم؟ وهي عبارة عادية، لا تنتمي لفصيل، ولكن تعاملت السلطة وبخاصة وزارة الأوقاف المصرية بشكل هستيري مع الأمر، عند ذلك قام عبد الله بكتابة قصيدة وإلقائها بصوته الشجي، بعنوان: هل صليت عليه اليوم؟

روح الفكاهة

كثير من المشايخ ممن فقدوا نعمة البصر، وهبهم الله خفة الظل، ولذا كثيرا ما يدخلون قلوب الناس، من مدخل حفظهم لكتاب الله، ثم من حيث خفة ظلهم، وقد كان الشيخ عبد الله من هؤلاء، وقد انتشر على اليوتيوب فيديو قديم له منذ ما يقرب من عشر سنوات، وهو أمام لجنة من المشايخ، فقد كان يصلي يوما في مسجد، وكان خلفه رجل مغرم بعلم المقامات الموسيقية، وبدأ عبد الله القراءة في سورة الفاتحة، فلما قرأ: الحمد لله رب العالمين، فوجئ بالمصلي خلفه، ينغم الآية، بالمقام الذي قرئت به، فتوقف عبد الله، مستغربا، ثم أكمل بتغيير نبرة صوته في الآية التالية، فقرأ: الرحمن الرحيم، ففوجئ بالمصلي يدندن خلفه بالمقام المناسب كما قرأ، يقول: فأردت أن أصعب المسألة عليه، فرفعت صوتي وغيرت نبرته وطبقته ليصعب عليه ذلك، فإذ بالمصلي يتوافق معه تماما في المقام، وكلما كبر للركوع أو السجود، فوجئ بهذا المصلي خلفه يفعل نفس الأمر، كل ذلك والحضور واللجنة العلمائية الحاضرة للموقف تضج بالضحك.

قصيدته عن الموت

ويبدو أن خبرا قد شاع منذ فترة عن وفاة عبد الله كامل، فكتب قصيدة عن الوفاة، وأنه مصير كل إنسان، وهي شائعة تخرج كل فترة عن داعية مشهور، كانت تخرج كل شهرين عن الشيخ القرضاوي في حياته، ثم خرجت عن آخرين، وكثيرا ما ينتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم نجد تكذيبا من الداعية نفسه، أو من المقربين منه، فبادر عبد الله بالقصيدة، لا للنفي فقط، بل للتذكير بالموت ذاته، فهو حدث طبيعي يحدث لكل إنسان، ولا يدري متى ولا أين؟ ولعل عبد الله نفسه لم يكن يعلم أنه بعد هذه القصيدة بمدة وجيزة سيلقى الله عز وجل، داعيا إلى دينه، تاليا لقرآنه في بلاد الغرب، رحمه الله وتقبله في الصالحين.