السودان يعيد إنتاج ثنائيات العرش والدماء عبر حميدتي والبرهان

انفجار الصراع في السودان على هذا النحو واستمرار حرب لا تعرف لها نهاية من أجل طموح شخصي وصراع على السلطة، يؤكد تقديم الشخصي على الوطني، وهو ما تملك طرفي الصراع سواء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أو قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” على عكس ما حدث مع اللواء الراحل عبد الرحمن سوار الذهب وتنازله طواعية عن السلطة حفاظا على الثورة والوطن.

تاريخ من الدماء

ويظل صراع السلطة والثروة أو العرش والدماء أبرز ما يميز المؤسسات العسكرية بالعالم العربي ويكون سببا في صراعات دموية، لا تقف فقط خارج حدود هذه المؤسسات، ولكن ترتد أيضا إلى قلب المؤسسة إذا تعارضت هذه المصالح بين أبنائها، وهنا البندقية لا ترحم زمالة أو صداقة، بل يطلق لها العنان لحسم أي صراع، ولعل ما حدث بين عبد الفتاح البرهان وحميدتي مؤخرا خير دليل على ذلك.

وتاريخ هذه المؤسسات والجيوش حافل بنماذج سابقة وصادمة بعالمنا العربي، ولعل أبرز نموذج هو ثنائية جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وما جرى بينهما رغم العلاقات الودية المتميزة بين الرجلين، ولكن عندما جاء الطوفان أراد كل واحد منهما أن يضع الآخر تحت قدميه -كما يقولون- خاصة بعد هزيمة يونيو، وهذا المعنى يؤكده الكاتب عبد أمام في أحد كتبه بقوله “كان ناصر يحب حكيما. هذه حقيقة دفعت مصر ثمنها غاليًا، فناصر القوي كان يضعف أمام طلبات ورغبات صديقه، وحكيم كان يستغل هذا في السيطرة على مؤسسات مهمة وحساسة، من هنا بدأت المعركة الخفية والسباق على السيطرة، فالرئيس لا يريد شريكًا في القرارات لأنه الرجل الأول، وهذا حقه، والرجل الثاني أمسك في يده خيوطا مهمة وكثيرة صورت له أنه بات أقرب إلى لقب الرجل الأول، وهذا طموحه”، ثم جرى ما جرى بعد هزيمة يونيو وتخلص ناصر من عامر طبقا لما أورده وزير الحربية الأسبق فهمي هويدي في مذكراته وشهادات أخرى كثيرة في هذا السياق.

أما الثنائي الثاني فهو ثنائي “القذافي وعمر المحيشي” وما جرى بينهما من صراع على السلطة انتهى بشكل دموي بل أكثر من الدموي، حيث حاول القذافي القبض على المحيشي بتهمة الانقلاب عليه، ولكن المحيشي هرب خارج ليبيا وعاش في المنفي بأكثر من بلد وكان آخرها المغرب، حيث تم خطف المحيشي إلى ليبيا ولم يعرف أحد له مكان حتى الآن.

وهناك أيضا صراعات اليمن الشمالي والجنوبي، حيث استعمال القوة العسكرية لضم اليمن الجنوبي إلى الشمالي بالقوة وما قام به عبد الله صالح ضد ناصر محمد ورفاقه وإنهاء وجودهم وضم الجنوبي بالقوة، بالإضافة إلى صراعات دموية بين العسكر بالعراق وأكثر من انقلاب وكذلك الحال في سوريا.

تجذر الصراع

ثم جاءت موقعة “البرهان – حميدتي” لتمثل قمة الدراما في المؤسسات العسكرية العربية، فالصراعات السابقة كانت تحدث بين أفراد مع الاحتفاظ بالمؤسسة والحكم، أما أن ينفجر الصراع في إطار انشطار للمؤسسة العسكرية فهذا يشكل خطرًا كبيرًا لأن المسألة لم تعد خاصة بالجيش وقياداته، بل بالشعب الذي يدفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، بل هو من أتى بهؤلاء إلى السلطة بعد ثورة سلمية أزاحت الرئيس عمر البشير ليكون الرجلان على رأس المؤسسة، ولكن كرسي السلطة لم يتحمل الاثنين فظل هناك صراع مكتوم ثم ظهر للعلن بشكل دموي.

الأخطر فيما يجري في السودان هو تجذر الصراع بين الطرفين نظرًا إلى دخول الأطراف الخارجية على الخط، وتغذية الجبهتين بكل أنواع الدعم، ليظل لهيب النار مشتعلًا، وهذه الأطراف مركبة في تكوينها من دول جوار وأطراف إقليمية ودولية أيضا فضلا عن منظمات مسلحة، كل هذا يعقّد المشهد أكثر فأكثر ويطيل عمر الحرب الذي يدفع ثمنها شعب فقير ثار من أجل لقمة العيش، فإذا به يدفع حياته وحياة أبنائه ثمنًا لطموح شخصين لا يهمهما هذا الشعب من قريب أو بعيد.

تحييد الشعب ونهاية غير معروفة

وستظل الأيام القادمة غامضة إلى حد كبير نظرا لتسليح الطرفين بأسلحة تمكنهما من الاستمرار في الحرب لفترة ليست بالقليلة، ويبدو من الصعب حسم الصراع لصالح طرف. صحيح أن الجيش السوداني مؤسسة عريقة ولها تقاليدها وتتمتع بتميز نوعي يتمثل في سلاح الجو فضلا عن الأسلحة الأخرى وربما يحسم الأمر ولكن بعد وقت طويل، أما قوات الدعم السريع فهي تتمتع بميزة نسبية وهي إجادة حرب المدن وتسليحها يمكنها من ذلك، حيث إن لديها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهي تريد أن تجر الجيش إلى هذه الحرب التي تجيدها ومارستها من قبل في مناطق كثيرة بالسودان، ضد مجموعات متمردة على سلطة البشير، وهنا يمكن القول أيضا إن الأطراف الخارجية ربما تكون هي التي ستحسم الأمر سواء من حيث الإمداد العسكري أو السياسي والمالي، وهذا متوقف على حجم المصالح وقدرة الإنفاق وغيرها من عوامل أخرى.

تبقى نقطة هامة وهي دور الشعب والقوى المدنية في هذا الصراع، للأسف تم تحييد هذه الورقة تماما وأبعدت عن اللعبة، لأن هذه القوى تمارس دورها سلميا وحاولت كثيرا عدم الذهاب إلى هذه النقطة ولكن طموح السلطة والثروة لدى أطراف الصراع لم يكترث بأي محاولة، الخوف الآن من أن يخرج طرف ثالث مسلح بهدف حسم الصراع وحشد متطوعين ومقاتلة الطرفين وهنا تكون بداية تشظي السودان لأن الطرف الثالث سيتبعه طرف رابع وهكذا.