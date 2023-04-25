الصراع المسلح في السودان.. هل يقود إلى حرب أهلية رابعة؟

هو صراع مفتوح على كل الاحتمالات بين قادة الفريقين المتحاربين في السودان، يؤشر إليه استمرار القتال لعشرة أيام في مناطق متفرقة منه، مع تركيز قوات الدعم السريع في هجومها على العاصمة الخرطوم، وشوارعها، واحتدام المعارك حول مقار الحُكم، ومراكز القيادة والسيطرة المدنية والعسكرية في العاصمة وخارجها. يؤكد هذا، استماتة قوات الدعم السريع في الهجوم على القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للجيش، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وحصار هذه المؤسسات المهمة، مع غيرها من المطارات والمراكز السياسية التي ترمز إلى سلطة الدولة، سعيا من كل طرف للانفراد بالسلطة كاملة.

أنين المواطن السوداني.. ونيران الحرب وآلام الفقد للأعزاء

الجنرالان المتقاتلان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحليفه السابق، غريمه الحالي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أغلقا تماما باب التفاوض والتفاهم، وغابت السياسة، حتى ولو قالا غير ذلك.. كما لا يشغلهما عذابات وأنين المواطن السوداني المحاصَر بنيران الحرب، وآلام الفقد للأعزاء والأحباب، ونقص الغذاء وتعطل المرافق. دوي الانفجارات والقذائف النارية لا يتوقف في شوارع الخرطوم التي يسكنها 12 مليون نسمة، والطلقات الطائشة تخترق المنازل وتقتل السودانيين المعتصمين داخلها.. بينما أزيز الطيران الحربي يبث الرعب في النفوس طوال الوقت. سقوط نحو 500 قتيل، وعدة آلاف من الجرحى، لم يردع جنرالي الحرب (البرهان وحميدتي)، ولم يدفعهما إلى التوقف بحثا عن مخرج سياسي حفاظا على أرواح المواطنين، وحماية البلاد من التمزق. المرفق الطبي متهالك أصلا، قبل اندلاع الاشتباكات، و70 من المستشفيات القريبة لمناطق الاشتباك، معطلة (نقابة الأطباء)، وصارت عاجزة عن تقديم الإسعافات للجرحى وعيادة المرضى، بفعل القصف العشوائي الذي طال بعضها، وانقطاع الكهرباء ونقص الأدوية واللوازم الطبية، وفرار الكثير من الأطباء ومعاونيهم إلى بلدانهم الأصلية في السودان هربا من الموت. هذا بخلاف 16 مليون مواطن (ثلث السكان تقريبا) يتلقون مساعدات إنسانية غذائية من منظمة الأمم المتحدة، تقطعت بهم سُبل الحياة، مع عجز المنظمة الأممية عن مواصلة تقديم مساعداتها لهذه الملايين التي تعاني الفقر والعوز، بسبب هذه الحرب الرعناء.

صراع صفري.. والأمريكان وهدنة إجلاء البعثات الدبلوماسية

تسارع عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا، الأمريكيين والأوربيين، وغيرهما، يُرجح استطالة الحرب زمنيا، وتمددها جغرافيا، لما يتوافر للأمريكان من معلومات استخباراتية عن إمكانات القوات المتحاربة، وتسليحها، ومصادر الدعم والتسليح والتدخلات الإقليمية والدولية المحتملة، بل وربما معرفة خطط القادة المتحاربين. بات واضحا من مسارات الأحداث وتصريحات قائدي الحرب، أننا أمام “صراع صفري”، بمعنى أن كل طرف منهما لا يجد مخرجا للصراع الضاري بينهما سوى القضاء على الطرف الآخر، ولو على جثة السودان، شعبا ودولة، وكلاهما لا يخفي هذا، وإن تستر حميدتي بمزاعم دعمه للقوى المدنية و”التحول الديمقراطي” الذي صار حلما بعيد المنال في ظل الصراع الدائر. إذ لم تُجدِ ثلاث هُدن (جمع هدنة) سابقة، لوقف القتال، ما عدا “هدنة العيد” التي لم تكن في حقيقتها من أجل المواطن السوادني، بل امتثالا لضغوط “غربية” لتأمين إجلاء رعاياها، فكل من البرهان وحميدتي، لا يقوى على تحدي هذه الضغوط. مثلما يشهد السودان حاليا “هدنة رابعة” بوساطة أمريكية، لمدة 72 ساعة، بدءا من مساء أمس (الاثنين)، نأمل الالتزام بها لفتح ممرات إنسانية، وتسهيل حركة المواطنين، وإجلاء الرعايا الأجانب.

ثلاثة حروب أهلية ومليونا قتيل.. و21 انقلابا عسكريا

الشعب السوداني لم تكن تنقصه هذه الحرب المجنونة، فلديه هموم ثقيلة وكوارث، وانهيار للخدمات والمرافق ومشكلات معيشية، نتاجا لمسلسل سقيم من الانقلابات العسكرية (21 محاولة انقلاب عسكري منذ 1956، منها 17 محاولة فاشلة)، والاستبداد والديكتاتورية، وسوء إدارة الموارد، ونهب الثروات. كما للسودان سوابق معاناة من “ثلاثة حروب أهلية” داخلية، واحدة منها في “دارفور”، بين حكومة السودان وحركات مسلحة بالإقليم، وهي مشتعلة منذ عام 2003، ونتج عنها حتى الآن نحو 300 ألف قتيل، واثنتان في جنوب السودان، أسفرتا عن سقوط أكثر من مليوني قتيل، وتشريد ملايين أخرى. في حربي الجنوب الأهليتين، اشتُهرت الأولى باسم أنانيا أي “سم الأفعى”، ونشبت بين شمال السودان، و”جنوبه” الذي طالب بالحكم الذاتي، واستمرت 17 عاما (1955- 1972). تجددت الحرب مرة أخرى عام 1983 في الجنوب، لتكون “حرب أنانيا الثانية” وظلت مستعرة حتى عام 2005، حيث تم في مدينة نيفاشا الكينية توقيع اتفاقية للسلام وتقاسم السلطة والثروة، بين حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، وقائد قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، جون قرنق (1945- 2005).. انتهى الأمر باستقلال الجنوب عام 2011، واقتُطعت له مساحة 700 ألف كيلومتر مربع، أي 28% من مساحة السودان (2.5 مليون كليومتر مربع).

النعرات القبيلة والتنظيمات المسلحة.. والوساطات الدولية

أخشى أن يطول أمد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يستدعي دخول أطراف خارجية على خط الصراع، وتوظيفه لمصالحها، على غرار الحالة الليبية، وهو ما ينذر باتساع الحرب، وإيقاظ النعرات القبلية، وإثارة التنظيمات المسلحة المنتشرة في أقاليم عديدة بالبلاد، للدخول في الحرب، بما لا تُحمد عقباه على الشعب السوداني كله. ليت القادة العرب، يسارعون إلى التدخل وإيفاد مبعوثين إلى السودان، للوساطة بين البرهان وحميدتي، وإيجاد آلية ملائمة لتفكيك قوات الدعم السريع، ودمجها في الجيش، احتواءً لهذا الصراع الخطير، الذي يمكن أن يذهب بالبلاد إلى حرب أهلية “رابعة” تجلب المزيد من الخراب والدمار للسودان وأهله، مع تجنب الوساطات الدولية، التي غالبا ما تفشل في حل هذه الصراعات، إن لم تؤججها وتزيدها اشتعالا.

نسأل الله السلامة للسودان.