السودان منكوب بجيش انقلابي وميليشيات.. وقوى مدنية متشاكسة!

حميدتي يتعامل مع العالم ومن يتواصلون معه كزعيم سياسي وعسكري، ويقدم لهم المساعدات، وخاصة في إجلاء رعاياهم موفراً لهم الحماية، ويبرز صورته كرجل دولة مسؤول

منذ انطلاق المعارك في السودان بين جيش الدولة، (تخصص انقلابات؛ عام 1958، 1969،1989، وانقلابات أخرى فاشلة)، وبين قوات الدعم السريع، (ميليشيا صنعها البشير، وهناك ميليشيات سابقة عليها)، السبت 15 أبريل الجاري، وحتى كتابة هذا المقال، الاثنين 24 أبريل، فإن ملامح الأوضاع في السودان البلد المنكوب والدولة الفاشلة تبدو كالتالي:

قتال مستمر دون توقف، أو حل، أو حسم، بين رأسي السلطة العسكرية؛ البرهان – حميدتي، وهما حكما البلاد وحدهما، دون وجود الشريك المدني، مفجر الاحتجاجات ضد البشير ونظامه، بعد انقلابهما على هذا الشريك وطرده من السلطة في أكتوبر 2021.

الجيش والدعم السريع، المتقاتلان على السلطة والنفوذ، دعمّا البشير، ولما وجدا أن السيطرة على الثورة ضده مستحيلة، قاما بالتضحية به، في 11 أبريل 2019، والبشير نفسه انقلب على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، في 30 يونيو 1989 فيما سُمي ثورة الإنقاذ.

والجيوش لاتقوم بثورات، هى تقمع الثورات، لكنها في البلاد العربية مُغْرمة بإطلاق وصف ثورة على إطاحتها بالحكومات المدنية.

انقلاب 23 يوليو 1952 في مصر تم تسميته ثورة، وفي انقلابات العراق وسوريا واليمن وليبيا والجزائر وموريتانيا، خلعت الجيوش عليها وصف ثورات، بينما الثورات الشعبية خلال ربيع العرب في موجتيه 2011، 2018 تسميها قوى الحكم التقليدية التي تستمد وجودها من الانقلابات بأنها مؤامرات وخيانات وفوضى ودمار لبلدانها!.

الرصاصة الأولى

مع إطلاق الرصاصة الأولى، ومصدرها قوات الدعم السريع، فإن هذه الميليشيا روجت أنها تسيطر على العاصمة الخرطوم والمناطق الرئيسية في السودان، وبدا من خطابها أن زعيمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) اقترب من جلوسه على كرسي السلطة منفرداً ويتجهز لإعلان خطابه الأول بعد انقلابه على شريكه الجنرال عبد الفتاح البرهان الذي وصفه حميدتي بالمجرم والإسلامي المتطرف وطالب بتقديمه للعدالة.

الجيش من جانبه قدم خطاباً مناقضاً أكد فيه سيطرته على الخرطوم والسودان كله، وبشر بالقضاء على قوات الدعم السريع، واعتبرها ميليشيا متمردة، وأنه لا عودة لما كان قبل إطلاقها الرصاص، وقرر حلها، واستدعى ضباطه المنضمين إليها.

التخطيط للانقلاب

الواضح اليوم أن الميليشيا كانت سيطرت على مراكز مهمة في الخرطوم، وهذا يرجح تخطيطها للانقلاب، وإعداد خريطة تحرك لابتلاع السودان، ليكون حميدتي هو الحاكم الوحيد متجاوزاً إخفاقات خليفة حفتر في ليبيا الذي فشل طوال سنوات في بسط نفوذه على كامل التراب الليبي رغم الدعم العسكري والمالي الخارجي الهائل له، وغالباً هدف حميدتي يواجه الفشل أيضاً مع فوارق طبيعة الحالتين الليبية والسودانية.

الجيش السوداني طوال الأيام الثمانية الماضية يقاتل الميليشيا ويحاول إبعادها عن المراكز العسكرية والمناطق التي سيطرت عليها في العاصمة والولايات، ونجاحه الجزئي في إيقاف تمددها ومنع سيطرتها على الخرطوم والولايات الرئيسية، وهو يدافع ويهاجم في الوقت نفسه، ويساعده في ذلك ميزة امتلاكه سلاح الطيران، والمثير أن الميليشيا تمتلك مضادات جوية تستخدمها ضد طائرات الجيش التي تقصف مواقعها، فهى مسلحة جيداً، وترقى لجيش نظامي، وهى مدعومة خارجياً.

مخاطر حرب استنزاف

مع توالي الأيام دون الحسم السريع لأي من الطرفين للقتال وفشل ثلاث اتفاقات هدنة فإن الكارثة أن تستمر المعارك في شكل حرب استنزاف طويلة الأمد، وفي هذا المسار فإن ميليشيا حميدتي مدربة ومؤهلة لهذا النوع من الحروب ولديها خبرة من قتالها في دارفور، فقد ظهرت وتضخمت وتسلحت وحصلت على المال والامتيازات بسبب دورها في دارفور، وقد ارتكبت جرائم حرب، وجرائم تطهير عرقي في هذا الإقليم.

وجرائم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، والبشير وعدد من أركان نظامه مطلوبون أمامها، وهذه الميليشيا لايجب أن تكون بعيدة عن المحاسبة الدولية، لكن اللافت أن كل المسؤولين العرب والأجانب ومن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتواصلون مع حميدتي مثل البرهان، ويعتبرونه طرفاً مكافئاً لقائد الجيش وحاكم السودان، وهناك من يخطب وده ويتعامل معه باعتباره شريكاً سياسياً رئيسياً بينما لا يهتم أحد بالقوى المدنية المفترض أنها تقود الفترة الانتقالية، ومن أسف أنها قوى منقسمة متشاكسة ليست موحدة على كلمة جامعة، وفيها تيارات إقصائية، تريد إزالة تمكين النظام السابق، لتقوم بالتمكين لنفسها.

حميدتي وتحدي مصر

وأبرز مفاجأة في الأسبوع الأول للحرب أن حميدتي يأسر قوات مصرية عمداً، وينشر صوراً وفيديوهات مهينة لها، ويتحفظ عليها، ولا يُسلمها مباشرة للقاهرة، إنما للصليب الأحمر الدولي، بوساطة من الإمارات، وهذا يعني أنه غير قلق من مصر، وفعلته فيه تحدٍ لها، وأنه طرف رئيسي في السودان، ولا يمكن تجاوزه؛ لا من مصر، أو غيرها.

وحميدتي يتعامل مع العالم ومن يتواصلون معه كزعيم سياسي وعسكري، ويقدم لهم المساعدات، وخاصة في إجلاء رعاياهم موفراً لهم الحماية، ويبرز صورته كرجل دولة مسؤول حريص على السودان الديمقراطي المدني، وأنه يحارب إسلاميين متطرفين، وعلى رأسهم البرهان، والمؤكد أنه لا يؤمن بالديمقراطية، وهو نفسه صناعة الإسلاميين وشريكهم، وخطابه الحالي انتهازي يهدف لبيع نفسه للعالم لأجل الحكم، حتى لإسرائيل نفسها.

الشعب السوداني المظلوم

الأوضاع المعيشية في السودان في ظل الحرب تجاوزت وصف مأساوية وكارثية، هى كانت لاتُطاق قبل الحرب، فما بالنا اليوم والقتال مستعر، وحتى الهروب محفوف بالمخاطر.

الشعب السوداني مظلوم بين جيش اعتاد الانقلابات والأوضاع تزداد تدهوراً تحت حكمه، وبين ميليشيا صارت جيشاً وتقاتل بشراسة وتمارس الانتهاكات ضد المواطنين، وميليشيات أخرى وضعت سلاحها مؤقتاً، وصراعات عرقية وقبائلية وسياسية وحزبية وطائفية طبعت الحياة في السودان منذ استقلاله عن مصر عام 1956، ولايزال قابع في هذا المستنقع حتى اليوم، وليس انفصال الجنوب هو التهديد الوحيد والأخير لترابه الوطني، فالاقتتال الحالي ومجمل أزماته خطر جسيم على أرضه ووحدته واستقراره.