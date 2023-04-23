“نموذج الصين”: قائد سباق أعمى يبني حضارة!

شعب الصين متدين بطبعه، يمارس عباداته على هواه، لم تتمكن قبضة الحزب الشيوعي الحديدية من مواجهة ممارستها، ولو سرًا. يدعو الحزب إلى الإيمان بالوطن والاشتراكية، بينما تتفشى حالات الفساد المالي والسياسي، تؤجج سخطًا شعبيًا، ودعوات للتخلص من المسؤولين الذين يحققون الثراء السريع، وسياسات خلقت فجوة واسعة بالدخول والثروات، “أفرغت الأيديولوجية الاشتراكية الرسمية من مضمونها”.

أدى الغضب المتزايد إلى “تأجيج أزمة إيمان” أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فرصة ومساحة أمام المواطنين إلى التدين، بعيدًا عن عيون السلطة، باعتباره الملاذ الروحي لوقف الأحقاد بين الطبقات، ونبذ الأنانية والعنف والسرقة والفساد.

الضمير الغائب

لم تستطع الشيوعية أن تقدم نموذجًا لبناء الضمير الإنساني، فعقيدتهم ترتكز على “موت الإله”، وأن الفرد له حرية مطلقة وغير محدودة بتصرفاته وتفكيره. في ظل أنظمة تبني سلطة فوق الشعب وتطبخ القوانين وأفراد الحزب يؤطرون سلوك الفرد والمجتمع، نشأت أجيال لديها قناعة بأنه إذا غابت السلطة فلا إله، وإذا كان الله غير موجود فكل شيء مباح.

حاول الحزب الشيوعي تغيير الفكر الديني لدى الصينيين، منذ اعتلائه السلطة عام 1949، رغم هدمه للمعابد البوذية والطاوية والكنائس والمساجد، وتجريم العائلات التي تمارس أي دين سرًا، دون جدوى. دفعت الحيرة منظري الحزب إلى مناقشة عودة تدريس الدين للطلاب، في إطار بحثهم عن وسيلة تضمن بناء الضمير الإنساني، باعتبار ذلك البناء هو أعلى منظومة يمكن أن تضبط تصرفات البشر ذاتيًا.

يتأثر الصينيون بأفكار المدرسة الوجودية بخاصة الفلاسفة الألمان والفرنسيين، مع ذلك يفضلون أن يربطوا قناعاتهم بالمبادئ الكونفوشية، التي فرضها الرئيس شي جين بينع على طلاب المدارس باعتبارها ثقافة صينية خالصة، تميز الأمة الصينية التي يريد لها أن تقود العالم.

تدريس الأديان

بدأت دعوات قادة الحزب الشيوعي بتدريس الدين، أثناء المؤتمر الدولي الثاني بجامعة بيجين مطلع نوفمبر 2013، بجلسة حضرها قادة حزبيون وأساتذة بجامعات صينية ودولية. استغرقت المناقشات أيامًا عدة، شاركنا في جلستين منها. كانت التوصية بعودة تدريس الأديان بالمرحلة الثانوية. لم يستجب مسؤولو الحزب -منهم وزراء حاليون- وقالوا سنبحث إمكانية ذلك بين طلاب الجامعات. يخشى الحزبيون أن يصبح الدين مركز نقاش بين الشباب في سن المراهقة، أو يتحول إلى قضية عامة تدفع الناس إلى التدين، وربما مساحات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والتغيير السياسي والحكم والشيوعي.

توقفت المناقشات طويًلا عند تفنيد نظرية صدام الحضارات، التي وضعها صمويل هيتنجتون، وأفكار ميشيل فوكوياما حول الرأسمالية، كنموذج نهائي للحضارة البشرية، مع إظهار الصينيين كراهيتهم لمبدأ الصدام الحضاري والثقافي بين الشعوب.

تمت الاجتماعات تحت رعاية الرئيس شي، الذي كان في طريقه إلى تولي رئاسة البلاد، مع ذلك أوقفت المناقشات بالمؤتمر الثالث عام 2014، ثم المؤتمرات بعد ذلك. اكتفى “شي” بتشكيل لجان نوعية من خبراء الجامعات ومستشاريه الحزبيين لتقدم توصياتهم إليه مباشرة.

يختص “شي” نفسه بطرح القضايا المهمة التي تتفق عليها اللجان، وكان أولها: آسيا للأسيويين، والثانية الحزام والطريق، وأخيرًا يبشر بـ”مبادرة الحضارة العالمية”. تستهدف الأولى طرد الغرب من المنطقة، والثانية مد الجسور الاقتصادية بين الحلفاء والأصدقاء الجدد، في إطار تشكيل تحالف دولي يروج لفكرة عالم جديد متعدد الأقطاب، تمهيدًا لبناء حضارة ذات قيم مشتركة، قائمة على السلام، التنمية، الإنصاف، العدالة، الديمقراطية، الحرية.

نموذج الصين

يصنع شي من خلال المبادرة “نموذج الصين” الذي يصفه ها يون ما Hai Yun Ma أستاذ التاريخ الإسلامي في الصين، بجامعة جورج تاون الأمريكية، بأنه “بناء يعكس نتاج شعب وثقافة، والشعب الذي يقصده يتكون من أغلبية ساحقة، من الهان تمثل 90% من تعداد السكان، وتصبح اللغة هي الوعاء الرسمي لهذه الثقافة. بصفته باحثًا في التاريخ، يرى ها يون ما الإسلام يتعارض مع “نموذج الصين” لأنه يحث على الولاء لأشخاص وأفكار من خارج الدولة، بينما الحزب الشيوعي الصيني يضع مقاييس مختلفة ومحددة.

كشف ها يون ما بالمحاضرة التي ألقاها 3 أبريل الجاري، حول “الدين والدولة والمجتمع” بجامعة جورج تاون، عن انعقاد أول اجتماع على مستوى عال من قيادات الحزب الشيوعي، لمناقشة قضية الدين، عام 2016، لإعادة “تنظيم معايير الإسلام وفقًا للمفهوم العلمي، والنموذج الصيني”. يشير الباحث إلى وجود أقليات مسلمة في جنوب الصين وهونغ كونغ وماكاو تتعايش وفقًا للنموذج الصيني، متهمًا الإيغور بتجاهل النموذج القائم على اللغة والثقافة الكونفوشية، وتقديم إسلام يعارض الوجود الصيني في شينجيانغ، يدعو إلى تحريرها أسوة بالدول المسلمة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي.

يرى “ما” أن هذا السلوك يدعم الانفصالية مع “انتشار الأفكار الوهابية والحركات الإسلامية الراديكالية، كالقاعدة والإخوان المسلمين، الداعمة للإرهاب التي وضعها الغرب بالقوائم السوداء بعد نسف برجي التجارة في نيويورك سبتمبر 2001”.

القفز على الحقيقة

ليس غريبًا أن تلجأ هذه النوعية من الباحثين وأقرانهم من العرب إلى خلط الأوراق وتبديل الأحداث، لمشاركة كثيرين منهم بأعمال اللجان النوعية بالجامعات والإعلام الصيني المدار. رغم كونه مسلمًا إلا أنه كفرد من الهان، يقفز “ما” على أحداث برج التجارة، ليبرر كراهية الصين لثورات الربيع العربي، والسلوك الوحشي للسلطة، ضد الإيغور والأقليات المسلمة على المناطق الحدودية، بالتبت ومنغوليا منذ العهد الإمبراطوري، والتحول الاستبدادي للحزب الشيوعي، الذي منع إقامة أي حكم ذاتي مستقل بتلك المناطق، لسحق هوية الأقليات.

تطلب الصين أن تقود العالم بدولة قومية ملحدة ذات ثقافة كونفوشية، بينما تشيطن أصحاب الثقافات الأخرى، لتبرير محاولتها تغيير التركيبة الديمغرافية لشعوب ارتضى بعضها العيش داخل الدولة، عبر حكم ذاتي، يحفظ لغتها وهويتها الثقافية والدينية، بينما النظام يعدّهم عملاء يسعون للانفصال وإسقاط الدولة.

تزيل الصين ثقافة الإيغور والمنغول والتبت وأصحاب العقائد في كل مكان، لتنبأ بـ”حضارة شريرة” مثيرة للضحك، من نظام استبدادي يحدد معايير العدالة والحرية على هواه، وكأنك “تطلب تسليم قيادة سيارة سباق لقائد أعمى”.