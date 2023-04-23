المسحراتي الذي نفتقده

ظلت فكرة المسحراتي فلكورية بسيطة طوال قرون منذ عرفها المصريون في العصر الفاطمي، فالفكرة الأصلية تقوم على إيقاظ الصائمين للسحور عن طريق الطرق على ألة صوت ضخمة يتم ذلك قبل شروق النهار وأذان الفجر بوقت يكفي لتسحر الصائم.

في النصف الثاني لستينيات القرن العشرين فكرت الإذاعة المصرية في تطوير الشكل الغالب للمسحراتي، فقدمت الإذاعية الشهيرة أمال فهمي الفكرة مقترحة اسم الشاعر الكبير صلاح جاهين الذي كان يقدم معها فوازير رمضان عبر أثير إذاعة البرنامج العام.

ذهب جاهين لحداد حاملا الفكرة، فانتقل بها إلى أفاق أخرى لم تكن في ذهن القائمين عليها، ومن البساطة للفكرة إلى عمقها بدأ فؤاد حداد أولى مواسمه في رمضان عام 1965، فكانت صرخة المسحراتي لإيقاظ الأمة بكاملها.

مواسم ست قدمها فؤاد حداد في المسحراتي بما يعادل 180 حلقة إذاعية، ظلت هذه الحلقات تقدم إذاعيا وتلفزيونيا حتى نهايات القرن العشرين، لم يكتف بفكرة التسحير وكون المسحراتي يدق بطبلته وموسيقاه ليوقظ الصائمين الذين كانوا ينامون مبكرين لتناول طعام السحور، بل دعاهم لليقظة لقضايا الأمة وفي القلب منها قضيتنا الكبرى قضية فلسطين

يا قدس تتفجر الجراح

والصبر حرب وأيوب صلاح .. يا أخت من مكة والبطاح

فلبى انضرب للعرب وصاح .. لابد من فتح في الصباح

لم يكتف حداد بذلك بل غاص في أعماق التاريخ الإسلامي ليقدم لنا نماذج إسلامية منيرة وسعى لكي يقدم في كل حلقة من حلقات العمل خلال السنوات الست لكي يقدم قيمة فريدة

مســحـراتي مـنـقـراتي محاضراتي .. تجلي العقول

في عصر ذري .. لازم نقري

شعر المعري .. ولازم نقول

أولى ابتدائي .. ألفي وبائي

أكرم أبائي .. الناس أصول

مسحراتية بعد فؤاد حداد

جعل فؤاد حداد فكرة كتابة المسحراتي صعبة على كل من جاء بعده خاصة أنه قدم معها عملين كبيرين هما في نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة الذي يحكي تاريخ القاهرة في ألف عام من خلال نماذج المقاومة والنضال ضد الاستبداد والاحتلال، وكذلك عمله الحضرة الذكية.

يا اهل الأمانة والندى والشوق، يا مجمّعين

الشمل في الحضرة الزكية، أوِّل ما نبدي

القول نصلّي على النبي .. المصطفى سيّد ولد عدنان

آه يا مُنَى عَيْني مُنَى عَيْني .. يا سيّدي يا ابن الذبيحينِ.

هذه الأعمال قدمت للإذاعة المصرية في سنوات تقديم المسحراتي فالأول قدم 1969، العام قبل الأخير للمسحراتي، وبعدها بعام قدم هذا العمل الفريد الحضرة الذكية، والذي يتناول التاريخ الإسلامي من خلال الرسول وصحابته، كل هذه الأعمال والتي خصصت لرمضان من كل عام جعلت الاقتراب من عمل كالمسحراتي محفوفا بالمقارنة.

كان معظم من حاولوا تقديم المسحراتي مرة آخرى أما أصدقاء أو تلاميذ له، من هؤلاء الذين قدموا المسحراتي بعد رحيل حداد الشاعر الكبير عمر الصاوي، وهو واحد ممن عايشوا حداد واقتربوا منه، حاول الصاوي أن يبتعد عن موضوعات حداد أو يتناولها بصورة آخرى ونماذج جديدة، واختار أن يقدم النموذج الشعبي سواء من خلال الصنايعية، أو الأحياء الشعبية وأجواءها الرمضانية،

فاتت ليالي كريمة وبعد منها العيـد

رد الفطاطـري وهوّ جاي من بعيــد

“واللهْ وراح توحشنا يـا بو السيْـد”

يـا بـو علـي خليـنـا في التفـاريــح.

مثل هذا النموذج الذي يقدمه عن الفطاطري وليلة العيد، كذلك قدم الصاوي في حلقاته نماذج وطنية، فكانت حلقة المسحراتي عن شاعر الثورة العرابية عبد الله النديم.

إسكندرية قالـت لـي: انده عرابـــي

تنظـر بعيـد وتقـول: يا جـاه النبــــي

يـا قــوة الله اللـــي تسنــد بـابــــــي

وقف النديم بيدافــع .. وعرابي علّى المدافع

كانت تجارب الصاوي التي بدأت بعد رحيل حداد نهاية عام 1985، لها تميزها أيضا، لكن هذا التجربة وتجارب آخرى لم تزحزح حداد عن قمته التي تربع عليها منذ موسمه الأول في العمل الذي نفتقده في رمضان، وقد يطرح تساءل هل نحن في حاجة إلى المسحراتي؟ ومن يوقظ والناس في كافة الأنحاء لا تنام؟

نحن بحاجة حقا إلى المسحراتي الوظيفة نحتاج لآلاف من المسحراتية ليقظوا أمة تقتحم مقدساتها كل يوم.

مسحراتي انترنت

في عام 2001 كنت على موعد مع نموذج جديد للمسحراتي مع الشاعر الصديق جمال بخيت

أختار بخيت مساحة أخرى ليقدمها حينما كتب في عام 2001 مسحراتي العرب، وتلك منطقة أيضا جديدة مع شاعر تنطق كل حروفه بانتمائه العربي، هذا ليس بعيدا عن أغلب شعراء العامية ولكن الفكرة لدي بخيت كانت جديدة وأيضا حديثة تتوجها حلم الوحدة العربية.

والعقل لما يفوز .. على كل ليل مهزوز

وينور القاهرة ..الهادرة القادرة

لما في لحظة تعوز ..يملى هوانا المسك

ويدلنا الارابيسك ..على أول التنوير.

الفكرة تطرح كل ما هو يوحد الأمة العربية من أفكار وشخصيات وتراث معماري أو تاريخي وقدم العمل لشبكة تليفزيون العرب، ورغم موافقات مبدئية للعمل، إلا أن هناك من أوقف العمل، ولم ينتج، واكتفى بخيت بعد ذلك بتقديم نماذج منه سواء في احتفاليات ثقافية رمضانية أو لقاءات تليفزيونية.

التجربة الأخيرة التي عاصرتها لإنتاج المسحراتي كانت عام 2004، وكانت مع الشاعر محمد بهجت، حينما فكر في تقديم عمل يتناسب مع عصر الانترنت، قدم معي للتليفزيون المصري مسحراتي دوت كوم، وهو العمل الذي أنتجته القناة الثالثة، وقام بتلحين العمل الملحن أحمد الحجار، كانت المحاولة استخدام الوسائل الحديثة في محاولة الإيقاظ، من خلال الشاعر والملحن اللذين يقومان بكتابة النص، وادائه عبر الانترنت سواء اليوتيوب أو صفحات الفيس بوك، وتويتر

يبقي أنه رغم كل الجهود إلا أن النوايا الصادقة لإنتاج عمل كالمسحراتي لم تعد موجودة حتى إن وجد من يستطيع أن يقترب مما قدمه فؤاد حداد وملحن كبير بحجم سيد مكاوي. ليظل العمل من الأعمال التي نفتقدها على مائدة الإنتاج الرمضاني فلا يتبقى لمن يشعر بالحنين إلا تقديم مقاطع منها إذاعية على حوائط الانترنت.