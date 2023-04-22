ولكن زعماء مصر كانوا صحفيين.. إجابة تشكل صدمة!

في حياتنا أحداث بسيطة يمكن أن تساهم في تفسير تجربتنا التاريخية الإنسانية، وتكشف طموحنا وما حققناه من أهداف.. لذلك تحتاج الشعوب إلى فهم تاريخ الشخصية كأساس لاختيار القيادات، وتقييم رؤيتها ورسالتها، والدور الذي يمكن أن تقوم به.

في نهاية الوليمة التي أقامها أبي رحمه الله احتفالا بتفوقي في الثانوية العامة، سألني أحد شيوخ العرب عن الكلية التي أريد الالتحاق بها، فأجبته: بأنني أريد كلية الاعلام، فقال الرجل: بعد كل هذا التفوق تريد أن تصبح صحفيا؟!! فقلت: إن زعيمي مصر: مصطفي كامل ومحمد فريد كانا صحفيين!

شكلت إجابتي صدمة للرجل، ولكل الحاضرين، وربما حاولوا أن يكبحوا جماح سخريتهم احتراما لصاحب الدار، والتزاما بتقاليد العرب.

لكنها الحقيقة عبرت عنها بصدق!

كانت إجابتي تعبيرا عن صدق مع النفس، ومع الآخرين، وربما تكون سببا فيما عانيته بعد ذلك من صدمات وإحباط، لقد كنت إنسانا امتلك رؤية وحلما، وكنت أرى أن العمل بالصحافة هو وسيلتي لتحقيق هذا الحلم!

كنت أحب شخصية مصطفي كامل، وأرى أنه يتميز عن كل زعماء مصر بأنه يرفض المهادنة والمساومة والحلول الوسط، وأنه حدد هدفه بوضوح: إنه لا يقبل بأقل من جلاء الإنجليز بشكل كامل عن مصر، وإصدار دستور يحمي حرية الوطن والمواطن، وإنشاء مجلس نيابي يعبر عن الشعب، وتكون أول قراراته مطالبة الجيش البريطاني بالرحيل.

كان صدق مصطفي كامل وتعبيره بوضوح عن أهدافه سببا فيما تعرض له، حتى جاءه الموت وهو يقف بشجاعة في ميدان الجهاد يدافع عن حلمه، ويخوض معركة الوعي، فهي مقدمة ضرورية لتعبئة الشعب لتحقيق الجلاء.

وأنا أحترم الصدق وأحبه!

لقد أحببت في مصطفي كامل صدقه الذي جعل مقالاته في جريدة اللواء تخاطب قلوب المصريين وعقولهم، فكان الفلاحون يرسلون أحد أبنائهم المتعلمين إلى المدينة لشراء نسخة من اللواء، ثم يجلس- بعد العصر- ليقرأ لهم مقال الزعيم المحبوب، ثم يقرأ لهم بعد ذلك كل ما نشرته اللواء من أخبار وآراء.. لذلك كان تأثير اللواء أكبر من توزيعها، وتمكنت من تمهيد الأرض، وتعبئة الشعب لثورة 1919.

لذلك خرج المصريون في أول مظاهرة يشهدها العالم عام 1909 دفاعا عن حرية الصحافة عندما أراد المندوب السامي البريطاني جورست حرمان شعب مصر من صحافة حرة تعبر عن أشواقه للجلاء والحرية والدستور، فأعاد العمل بقانون المطبوعات الصادر عام 1881 ليستخدمه في إغلاق الصحف، وسجن الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

من خلال دراستي لتاريخ الصحافة المصرية توصلت إلى نتيجة مهمة هي أن ثورة 1919 كانت نتيجة لكفاح الحركة الوطنية المصرية، وقيام الصحافة بتعبئة شعب مصر لثورة كانت تنتظر الشرارة التي انطلقت فجأة عندما قام جيش الاحتلال البريطاني باعتقال أعضاء الوفد.

بعد أن قام بدوره التاريخي!

ولكي يبني شعب مصر مستقبله يجب أن يقرأ التجارب التاريخية التي يمكن أن تضيئ له الطريق، وتجربة مصطفي كامل جديرة بالدراسة فقد تمكن خلال ست سنوات من بناء نموذج متميز هو صحافة الكفاح الوطني، وهذا النموذج يمكن أن يلهم المكافحين من أجل الحرية، فلقد استطاعت صحافة الكفاح الوطني أن تحول الثورة إلي حقيقة واقعة تعيش في نفوس المقاومين الحالمين بالحرية، حتي انفجرت عام 1919، ولو أن سعد زغلول اتبع نهج مصطفي كامل في رفض الحلول الوسط، وأصر علي استمرار الثورة حتي يتم تحقيق الجلاء بشكل كامل، لاستطاع أن يحقق حلم شعبه، ولنجحت الثورة في إرغام بريطانيا علي الجلاء.

أما مصطفي كامل فرفض المساومة والحلول الوسط، ومات رحمه الله بعد أن قام بدوره التاريخي، وبعد أن علم كل عشاق الحرية: كيف يكون الكفاح والإصرار على تحقيق الأهداف، ولا يهم أن نموت قبل أن نحقق أهدافنا، فيكفينا شرفا وعزا أننا قمنا بدورنا التاريخي، وأننا لا نقبل المساومة على حقوق شعبنا، فمن يفرط في حقوق بلاده ولو مرة واحدة، يبقي أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان، كما عبر عن المعني مصطفي كامل بوضوح.

هل كان ناجحا؟!

بالمقاييس المادية التي عمل الاستعمار الثقافي على دفعنا لاستخدامها في تقييم الأشخاص والقادة لم يحقق مصطفي كامل نجاحا!! فقد مات الرجل دون أن يرى نتيجة لكفاحه، لكن يجب أن تطور الشعوب مقاييسها الخاصة لكي تتمكن من اختيار قيادات تقدم التضحيات لتحقيق أهداف عظيمة، وبذلك يمكن أن نرى بوضوح أن مصطفي كامل عبر عن حق شعبه ووطنه في الحرية؛ وقدم لنا نموذجا للقيادة بالقدوة والمثال يمكن أن يستلهمه الأحرار في كفاحهم الطويل، وفي تطوير تجاربهم، وفي رفض الحلول الوسط والإصرار على تحقيق الاستقلال الشامل، والتحرر من الاستعمار القديم والجديد.

تجربة مصطفي كامل توضح لنا أن القائد الحقيقي الذي يدافع بصدق عن حق أمته في الحرية والاستقلال الشامل، ويرفض المساومة والحلول الوسط يظل حيا في قلوب الأحرار بعد أن يموت، وظل يعلم الأجيال معني الاصرار والثبات والتمسك بالمبادئ والمقاومة والكفاح.

أما من يقهر شعبه، ويتنازل عن حقوق أمته، وحرية وطنه، ويتنازل للأعداء عن مكانة دولته، فإنه يعيش ميتا خائفا من انطلاق شرارة الثورة التي يمكن أن يقودها رجال يرفضون الخضوع والخنوع والضيم والانبطاح تحت أقدام الأعداء.

مصطفي كامل يظل حيا في قلوب الأحرار الذين يواصلون الكفاح لانتزاع حرية الوطن والمواطن وتحقيق الاستقلال الشامل، بينما مات الكثيرون من الذين يساومون على حقوق أوطانهم، ويرضون بالقليل والفتات.. وكما اشتعلت ثورة 1919 ستشتعل ثورات أخرى، ويمكن أن نعيد الحياة إلى نموذج صحافة الكفاح الوطني، فيقوم الصحفيون بدور تاريخي جديد، ويعبرون عن أشواق شعوبهم، وبذلك يمكن أن يصبح الصحفيون زعماء وقادة رأي!