مسلسل المؤسس عثمان ما بين التاريخ والواقع

لا شكّ أنّ الدراما التركية قطعت شوطًا كبيرًا من حيث الانتشار في الوطن العربي والمتابعة بعد أن كان قصب السبق للدراما المصرية، وفي السنوات الأخيرة التي برزت فيها الدراما السورية وحاولت أن تكون منافسة للدراما المصرية دخلت الدراما التركية على الخط، وأصبح متابعوها بالملايين بدءًا من مسلسل “مهند ونور” إلى “وادي الذئاب” الذي استقطب الأعمار والأطياف جميعها، وغاب ألق الدراما السورية إلا بعض المسلسلات التي أخرجها المبدع حاتم علي.

الإخراج

المسلسل رائع من حيث التصوير وتقنية المعارك، والأماكن التي صوّر فيها، واختيار الشخصيات المناسبة للأدوار، بالإضافة إلى براعة الممثلين في تجسيد أدوارهم، وهذا يفسّر قوة التأثير الذي يتركه المسلسل في وعي المشاهد على الرغم من طوله، فقد مُثّل في أربعة أجزاء، ووصلت حلقاته إلى 120 حلقة، مدّة الحلقة تقارب الساعتين من دون دعايات!

بين التاريخ والدراما

السؤال الذي يطرحه المشاهد: هل حقًّا عاش عثمان تلك الأحداث كلها، وخاض تلك الحروب كلها، وتغلب على تلك المؤامرات كلها؟ هل قدّم المسلسل التاريخ كما هو؟

المؤسس عثمان هو ابن أرطغرل الذي جاء مع أبناء قبيلته من جنوب غرب تركستان بعد سيطرة المغول على تلك الأماكن. منحه السلطان السلجوقي علاء الدين أرضًا على حدود الدولة البيزنطية أقامت فيها قبيلته التي لم يتجاوز تعدادها أربعة آلاف إنسان، وكانت في مواجهة دائمة مع البيزنطيين. تسلّم عثمان سيادة القبيلة بعد وفاة والده بمرسوم من السلطان علاء الدين وكان عمره 23 عامًا. يذكر التاريخ الاحتفال المهيب الذي سلّمه الشيخ أديب علي فيه السيادة.

يبتعد المسلسل منذ البداية عن الواقع التاريخي لتحاك مؤامرات كثيرة يصارع فيها عثمان عمه وأخوته لتسلم سيادة القبيلة، ويتعرض خلال ذلك إلى الكثير من المآزق ومحاولات القتل من أعدائه داخل القبيلة وخارجها. المسلسل ككل قام على تلك الصراعات حول السلطة، فكثرت الدسائس والقتل والعنف والكراهية والحسد حتى لا تكاد حلقة تخلو من دسيسة ومؤامرة مما يدعو للتساؤل لماذا تكرّس الدراما ذلك مبتعدة عن الحقائق التاريخية التي لم تحوِ كلّ تلك المعارك المفتعلة؟

لا شكّ أنّ مصلحة القائمين على العمل عدم تقديم وجبة تاريخية حقيقية، لأنّ ذلك لن يشد المشاهد ويجعله يتابع الحلقات بشغف، وذلك لأنّ معظم المشاهدين يعرفون الحدث التاريخي مسبقًا، وهم يعلمون تاريخ موت عثمان بعد تنازله عن الإمارة لابنه أورهان وهو في السابعة والستين من عمره، لذا لجأ صانعو العمل إلى حشوه بتلك الدسائس والمغامرات والأحداث الجانبية والشخصيات الفرعية والمشاهد الطريفة من خلال شخصية المقاتل المرح “جيركوتاي” بالإضافة إلى قصص كثيرة جاءت وكأنها حقيقية، وهذا يحسب لصانعي العمل، ومن تلك الأشياء المرأة المقاتلة.

تبدو نساء القبيلة كلهنّ محاربات حتى لا نرى إحداهن تقوم بالطهي أو بالعمل داخل الخيمة، بل تقوم به فئة متخصصة من النساء، واللافت للنظر أنّ زوجته بالا خاتون كانت تقاتل البيزنطيين والمغول وتصرع الرجال وهي حامل!

لم يذكر التاريخ تلك الأشياء مما يجعلنا ننسب ذلك إلى صنّاع الدراما المغرمين بشد المشاهد من خلال أحداث خيالية تتفوق على الواقع وتتجاوزه.

اعتمد المسلسل لشد المشاهد على تقنية الأفخاخ يقع فيها الأبطال، وينتظر المشاهدون الطريقة التي سينجو فيها البطل من المأزق الذي وقع فيه لعلمه المسبق أنّه يرى مسلسلًا تاريخيًا، وكل حدث يجري أمامنا على الشاشة قبل هذا التاريخ، ويوحي أن عثمان سيقتل بيد أحد الذين يحاربونه -البيزنطيين السلاجقة المغول وأعدائه من الأتراك في الداخل- لن يشعرنا بالخطر لعلمنا المسبق أنه سيعيش، لكن كيف؟ هذا ما أتقنه صُنّاع المسلسل.

رسائل دينية وسياسية

اعتمد المسلسل بشكل كبير على شخصية الشيخ أديب علي الملقب “بنور الأوغوز”، وهو عالم في شؤون الدين الإسلامي اتخذ من تكيته منبرًا للتعليم والإرشاد، ومن خلاله كثرت القصص الدينية المروية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي كلّ موقف يقوم الشيخ أديب علي برواية حادثة من عهد الرسول ويأتي بشواهد من القرآن الكريم. الشخصية كانت غنية بما تحمله من حضور مؤثر على الشخصيات الأخرى ومجرى الأحداث. تعرضت للكثير من المؤامرات المحاكة داخليًا وخارجيًا لكنّ صانع الفخّار كان ينجو ليتابع رسالته في نشر السلام وتعاليمه.

وكلّ ما جاء على لسانه كان موجهًا بحرفية سياسيًا بحيث يمكن إسقاطه على الواقع الحالي للدولة التركية.

لغة أهل الجنة

يعتقد الأتراك -على المستوى الشعبي- أنّ لغتهم هي لغة أهل الجنة، وهي فكرة تدخل ضمن الوعي العام للشعب التركي وتدعم النزعة الفوقية التي تميّزهم، وهم على ثقة وقناعة تامة أنّهم أصحاب حق في حكم المناطق العربية وقيادتها.

بغض النظر عما يعتقدون، تجمع اللغة التركية العديد من اللغات في ظلّها وأولها العربية، وقد ظهرت واضحة في المسلسل الذي استخدم لغة قديمة لم يعد الشارع التركي في هذا الزمن يستخدمها. المتابع العربي يمكنه أن يرى أنّ نصف الجملة عربي، لكنّ الأمر الطريف كان في الترجمة، فقد سعى المترجم إلى عدم لفت انتباه المشاهد إلى هذه الجزئية فبحث عن مرادف للفظ العربي في اللغة العربية استخدم في الترجمة مع عدم الحاجة لذلك. مثلًا تترجم كلمة “يا ربي” إلى يا إلهي! أولاد إلى أبناء، جَسور إلى شجاع. مما يؤكد الاعتقاد بأنّ الأتراك يعتبرون تلك الكلمات تركية أصيلة وليست عربية! وهنا تكمن قوتهم المدعومة بإيمان عميق بتفوقهم وتميّزهم، ظهرت جلية في سلسلة من المسلسلات التاريخية التي ترسّخ عظمة الدولة العثمانية!