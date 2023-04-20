خطوات عملية للاستعداد النفسي لتسعد وتستفيد بالعيد

نحتاج جميعًا لقضاء عيد سعيد، لنغتسل من الضغوط ونتخلص من شوائب الحياة التي تلاحقنا بلا هوادة.

يستعد معظمنا للعيد لشراء ما نحتاجه نحن وأسرنا، وبإعداد المنازل لاستقباله بأجمل ما يمكن، وهذا أمر جيد نقدره ونوصي به دومًا لأثره اللطيف في إسعاد النفس ومن نحب بالعيد..

نتناسى أهمية الاستعداد “النفسي” لاستقبال العيد واحتضانه بعقولنا وقلوبنا، والعمل على “إهداء” أنفسنا ومن نحب أفضل وأجمل وأذكى استفادة منه.

نبدأ بالاعتراف “بحاجتنا” للعيد، وما يتضمنه من فرحة “غير” مشروطة وبهجة تنتشر وتتوغل وتهيمن علينا ولو لأيام، فالاعتراف بالاحتياج “يدفعنا” للتخطيط لأفضل استفادة، ويمنعنا من السماح بضياع الابتهاج بالعيد “وتنفسه” من بين أيدينا..

مكافأة وتدليل

يعاني الجميع لأسباب مختلفة، وكلنا تعبنا من الصيام بدرجات متفاوتة، ونحتاج “لمكافأة” النفس وتدليلها “والطبطبة” عليها بحب واحترام نستحقه والفرح بالإنجاز، “ونبخل” به على أنفسنا كثيرًا ونمنحه “بسخاء” لمن نحب.

من المهم نفسيًا شراء أي شيء جديد “بشرط” ألا يثقل على ميزانيتنا حتى نستمتع به بلا أضرار أو شعور بالذنب أو بالقلق فيفسد علينا الاستمتاع بالعيد..

يمكننا أيضًا إضافة بعض البهجة على حجرتنا الشخصية أو الركن الخاص بوضع بعض الوسائد ذات الألوان المبهجة أو نبات ظل طبيعي أو صناعي أو بعض الورود، فالتغيير دومًا يقضي على الملل ويشجعنا على الابتسام “لأنفسنا” وتوسيع الرغبة في الاستمتاع بالحياة “وتجاهل” المتاعب ولو لأيام عدة، فلن نخسر شيئًا بتناسيها والتركيز على ما يسعدنا، وسنتمكن من حسن “إدارتها” لاحقًا..

لا يشترط الاستعداد النفسي امتلاك ميزانيات عالية كما يعتقد الكثيرون ويظلمون أنفسهم بأيديهم، فصدق “جون ميلتون” القائل: “العقل يستطيع أن يصنع من الجحيم نعيمًا، ويستطيع أن يصنع من النعيم جحيمًا”، وقال مصطفى صادق الرافعي: “لا فائدة من الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلت من شعور إلى شعور، فإذا سافر معك الهم فأنت مقيم لم تبرح”.

لذا لا يشترط السفر للفرح بالعيد، وكل مكان “نزرع” ونحن فيه في عقولنا وقلوبنا “رغبتنا” في إسعاد أنفسنا ومن نحب سنسعد فيه والعكس صحيح، مع أهمية تجنب أي حديث في مشاكل شخصية أو أسرية أو عامة، وتغيير موضوع الحديث “بلطف” عند سماعها والتحجج بأي شيء، وعدم إعطائهم “محاضرات” تستنزفنا وتسرق طاقتنا في أهمية الابتعاد عن الأحاديث المزعجة بالعيد، فسيجذبوننا لجدال منهك..

حب واحترام وحلوى

الأفضل والأذكى “المسارعة” بمغادرة المكان عند الإصرار على الحديث عن السلبيات والانفراد بالنفس “والابتسام” لها والتربيت عليها بحب واحترام “تستحقانه”، وعدم الحديث عنهم لأحد، فنكون كمن تخلص من أتربة ثم عاد “باختياره” لاستنشاقها.

من الاستعداد النفسي السماح للنفس بتناول حلوى العيد بلا إفراط بالطبع حتى لمن يتبعون نظامًا غذائيًا أو مرضى، فالشعور بالحرمان “يسرق” البهجة ويتعارض معها، مع تناول القليل “ببطء” للاستمتاع بالمذاق ولسرعة الشبع أيضًا.

من المهم عدم إضاعة العيد في النوم أو الاستغراق في متابعة وسائل الفضائيات والفضائيات، فبعد الفوز بقسط من الراحة الجسدية يجب تخصيص أوقات “للفرح” بممارسة هوايات تحبها ووقت تقضيه مع أطفال الأسرة ولو بالهاتف لإسعادهم ولإسعاد النفس أيضًا، فلا شيء يبهج مثل ضحكات الأطفال “وفرحهم” بحب المقربين لهم.

ولنرفض تمامًا قول المتنبي:

عيد بأي حال عدت يا عيد

بما مضى أم بأمر فيك تجديد

ونردد قول الشاعر الرائع:

ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت الأحياء

إنما الميت من يعيش كَئيبًا

كاسفًا باله قليل الرجاء

ونرفض أن نكون كمن يعاني من ضيق التنفس، فيلقي بنفسه في مكان سيء التهوية، ويقيد نفسه ويظل يرثي لسوء حظه، ويتناسى أننا من نستطيع توسيع حياتنا وانتهاز أية فرصة “لامتصاص” أكبر قدر من البراح والاحتفاظ به داخل عقولنا وقلوبنا ليكون “الرصيد” الذي يمنحنا القوة على مواصلة الحياة بخطوات أفضل وباستعادة ما فقدناه خلال “اللهاث” اليومي، ولذا “تتضاعف” أهمية الإجازات والأعياد خاصة “للقفز” خارج المألوف، فما نعتاده “يخصم” من حيويتنا وزهوتنا، ولو كان جميلًا ويجب الانتباه لذلك والتجديد من وقت لآخر..

لنبدأ من العيد ونوقن بأننا المسؤولون “وحدنا” عن إسعاد أنفسنا وانتزاع استراحة محارب واستراحة نفسية وجسدية والحصول على قدر جيد من الترفيه بعيدًا عن الصخب والضجيج، فهو كقرص الفوار سرعانا ما يذوب بينما المطلوب هو الهدوء والاسترخاء الذهني ومنح النفس السكينة والفرح بكل النعم التي لدينا وإن كانت أقل من أحلامنا، فالفرح أفضل مهدئ للأعصاب وأحسن مقو للمناعة النفسية والجسدية وأقوى داعم للصحة العقلية أيضًا..

ولنتذكر دومًا أن الحياة لا تجامل أحدًا، ومن يغلق أبواب السعادة ويقرنها بحدوث أمور معينة لن يسعد أبدًا، فلنحطم قيودنا “النفسية” ونصنع عيدنا بأيدينا ونجعله بداية لأعياد جميلة ومتجددة نستحقها، فكل يوم نقضيه ونحن “نسعى” ونثابر للاقتراب من جعل أحلامنا واقعًا هو عيد، وكل انتصار لنا على الصعاب هو عيد.

من المهم ألا نخبر أحدًا بما ننوي فعله في العيد خاصة من نثق أنهم سيحبطوننا بتعليقاتهم غير المرغوبة أو السخرية منا.

من الاستعداد النفسي العزم على الاستفادة من كل أيام العيد، والتخطيط الجيد لأفضل ما يمكن عمله فيها، وإنعاش النفس بممارسة هوايات نحبها وتخلينا عنها وسط زحام تفاصيل الحياة اليومية، أو الاستمتاع بالهدوء والصمت ومجاملات لطيفة مع من يشاركوننا الحياة لمحو أية تراكمات غير مرغوبة في القلوب، وصنع ذكريات جميلة “ترطب” الحياة للجميع، ومن الذكاء ألا ننتظر منهم البدء، وأن “نبادر” نحن ونتجاهل إذا جاءت الردود بأقل مما نتوقع، فما لا يُدرك كله لا يترك كله، وأول الغيث قطرة وربما أنبتت القطرة زرعًا يسعدنا متى واصلنا الري.