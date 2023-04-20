التجارة بين مصر والسودان مُعتادة على الأزمات

حققت التجارة السلعية بين مصر والسودان خلال العام الماضي رقمًا غير مسبوق تاريخيًا، بسبب نمو الصادرات المصرية للسودان بنسبة 12% ونمو الواردات منه بنسبة 31% بالمقارنة للعام الأسبق، لتصل قيمة التجارة بين البلدين 1 مليار و434 مليون دولار، بفائض مصري 425 مليون دولار، وذلك حسب جهاز الإحصاء الحكومي المصري.

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للسودان 929 مليون دولار، وهو رقم غير مسبوق تاريخيًا، ليحتل السودان المركز السابع عشر بين الدول التي صدرت له مصر، بنصيب 1.8% من مجمل الصادرات المصرية، وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 504 ملايين دولار، وهو رقم غير مسبوق أيضًا، لتحتل الواردات من السودان المركز الحادي والثلاثين بالواردات المصرية.

إلا أن البيانات السودانية الخاصة بالتجارة مع مصر بالعام الماضي، اختلفت في أرقامها عن الأرقام المصرية، حيث بلغت قيمة صادراتها لمصر 635 مليون دولار بزيادة 131 مليون دولار عن الرقم المصري، كما بلغت قيمة وارداتها من مصر 761 مليون دولار بأقل 169 مليون دولار عن الرقم المصري، ومن هنا فإن البيانات السودانية تشير لتحقيق مصر فائضًا معها بلغ 125 مليون دولار، لكنه أقل من البيانات المصرية للفائض بنحو 300 مليون دولار.

قيمة التجارة الحقيقية أعلى من الرسمية

والواقع أن كلا الأرقام المصرية والسودانية لا تعبّر عن الواقع الحقيقي للتجارة بين البلدين، حيث توجد تجارة أخرى من التهريب عبر الحدود البرية بين البلدين، والبالغ طولها 1276 كيلو مترًا، وكذلك عبر حلايب وشلاتين، إلى جانب البضائع التي تنتقل بصحبة عشرات الآلات من السودانيين، المترددين إلى مصر على مدار العام في كلا الاتجاهين.

وترتبط مصر والسودان بالعديد من الاتفاقات التجارية، منها اتفاق التجارة والدفع عام 1965، وقرار المجلس الأعلى للتكامل بين البلدين عام 1983 بالإعفاء من الرسوم الجمركية بين البلدين، كما تم إبرام بروتوكول تجاري بين البلدين عام 1992، وجاءت اتفاقية الكوميسا التي سرت من يونيو/حزيران 2001 لتعفي التجارة بين البلدين من الرسوم الجمركية عدا استثناء 58 مجموعة سلعية.

ثم كانت اتفاقية التجارة الحرة العربية عام 2005 التي انضم لها البلدان، وهناك لجنة وزارية تجارية بين البلدين تتكرر اجتماعاتها، وكذلك وجود مجلس أعمال مصري سوداني من رجال الأعمال في البلدين، كما أنشأ البنك الأهلي المصري بنكًا بالاسم نفسه في الخرطوم منذ سنوات، للإسهام في تنشيط التجارة بين البلدين، وكذلك عمليات الاستثمار بالبلدين حيث توجد استثمارات مصرية في السودان، تفوق بقيمتها الاستثمارات السودانية في مصر.

وتشير البيانات السودانية للتجارة، إلى أن مصر تمثل الشريك التجاري الثالث لها في العام الماضي، بنصيب 9% من مجمل تجارتها بعد الإمارات التي استحوذت على نسبة 28% منها والصين بنسبة 15%.

وفي الصادرات السودانية جاءت مصر بالمركز الثاني بنصيب حوالي 15% من مجمل صادراتها، بعد الإمارات التي استحوذت وحدها على حوالي 48% من مجمل الصادرات، كما جاءت مصر في المركز الرابع بواردات السودان بنصيب 7% بعد الإمارات والصين والهند.

الحيوانات الحية والسمسم والذهب أعلى الصادرات

وهكذا تصدرت الإمارات التجارة السودانية تليها الصين فمصر والهند والسعودية، ليصل نصيب الدول الخمس 65% من مجمل التجارة السودانية، وهو ما يشير إلى تركز شديد للتجارة، والذي يظهر أكثر بوصول نصيب الدول العشر الأوائل 76% من التجارة السودانية، بإضافة روسيا وتركيا وأستراليا واليابان ورومانيا، وشهدت التجارة السودانية عجزًا مع الدول العشر، كان أكبره مع الصين والهند بأكثر من مليار دولار لكل منهما.

وتشير البيانات السودانية الخاصة بصادراتها لمصر في العام الماضي، إلى تصدر الحيوانات الحية بقيمة 198 مليون دولار، يليها السمسم 143 مليون دولار والذهب 108 ملايين دولار والقطن 92 مليون دولار، وحب البطيخ 33 مليون دولار واللحوم 20.5 مليون دولار والفول السوداني 14 مليون دولار، والأعلاف 2 مليون دولار والصمغ العربي 1.5 مليون دولار.

وتضمنت الواردات السودانية من مصر 301 مليون دولار للمصنوعات، و197 مليون دولار للكيماويات و162 مليون للأغذية المختلفة ومنها الدقيق، و29 مليون دولار للآلات والمعدات و10 ملايين دولار للمنسوجات، و3 ملايين دولار للمنتجات البترولية و1.3 مليون دولار لوسائل النقل.

ورغم تعدد الاتفاقات التجارية بين البلدين فقد تعرضت التجارة بين البلدين للعديد من العثرات، منذ تجميد إجراءات التكامل التي جرت عام 1982 بعد توقيعها بعامين، وأصبحت العلاقات التجارية رهينة بمدى الوئام بين القيادة السياسية في البلدين، ولهذا شهدت الصادرات المصرية للسودان تذبذبًا في قيمتها خلال السنوات الماضية، والأمر نفسه للواردات.

مشاكل متكررة للصادرات المصرية للسودان

ومن المشاكل التي تعرضت لها الصادرات المصرية للسودان، ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2005 من وضع عراقيل جمركية سودانية أمام الصادرات المصرية، لا تتسق مع اتفاقية الكوميسا التي تضم البلدين، وفي أبريل/نيسان 2006 جرى إغلاق منفذ حلايب وشلاتين مما أدى لتوقف دخول شاحنات البضائع المصرية، وفي يوليو/تموز من العام نفسه رفض السودان شهادات المنشأ للبضائع المصرية، وفي أبريل/نيسان 2007 قرر السودان عدم إخضاع 55 سلعة مصرية للتخفيضات الجمركية التي أقرتها الكوميسا.

وفي سبتمبر/أيلول 2016 منع السودان دخول الفاكهة والخضروات المصرية له، وفي مارس/آذار 2017 حظر السودان المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية، واستمر ذلك 18 شهرًا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفي مارس/آذار 2021 وضع السودان شروطًا لدخول الشاحنات الواصلة لها من دول الجوار تتعلق بوزن المركبة وأبعادها لحماية الطرق بها.

وفي فبراير/شباط 2022 تم إغلاق طريق شريان الشمال أمام الشاحنات المصرية من قبل محتجين على سيطرة الجيش على السلطة، وسبقه إغلاق الطريق الحيوي نفسه للصادرات البرية المصرية اعتراضًا على رفع الكهرباء على الفلاحين السودانيين.

وهكذا فإن المصدرين المصريين اعتادوا على تكرار المشاكل أمام صادراتهم للسودان، مما يجعل تأثرهم بالآثار السلبية للصراع المسلح الحالي بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، أمرًا ليس غريبًا عليهم، لكن التخوف من مدى قدرة المستوردين السودانيين على سداد قيمة البضائع المصرية، في ظل مشكلة النقص الحاد بالعملات الأجنبية هناك.

وإن كان البعض منهم ينظر للأمر من ناحية أخرى خاصة من مصدري مواد البناء، التي تشكل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية، حيث أن عمليات الإصلاح للتلفيات التي أحدثها الصراع المسلح ستحتاج للمزيد من مواد البناء، لكن الخطر على المستحقات المالية وعلى انتظام الصادرات والواردات من السودان، يتزايد في حالة طول مدة الصراع وتحوله إلى ما يشبه الوضع الليبي، بوجود جبهتين متصارعتين لكل منهما جهات دعمها الداخلية والخارجية.