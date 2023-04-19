قرار اعتقال الغنوشي ليس بعيدا عن أحداث السودان

جاء قرار قيس سعيد الأخير باعتقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ليؤكد أن هناك من يدير المشهد بتونس من خارجها بل إنه يدير قيس سعيد نفسه، لأن قدراته لا يمكن أن ترقى إلى هذه الجرأة والذكاء في اختيار التوقيت، إذ جاء القرار عقب اشتعال الصراع في السودان وتحوله إلى صراع مسلح. وهذا يشير إلى أن اليد التي تدير لا تدير تونس فقط، بل السودان أيضا وغير السودان، وهنا نستطيع أن نؤكد إنها يد إقليمية تمسك بخيوط اللعبة جيدا في كل دولة عربية شهدت ربيعًا عربيًا وبغطاء دولي بالتأكيد لأن الأطماع ليست إقليمية فقط، سواء بتونس أو السودان أو باقي دول الربيع العربي، بل هي دولية بامتياز وهناك وكلاء لهم ينفذون “الكتالوج”.

نفس الكتالوج

قرار اعتقال الغنوشي هو ما كان يريده قيس سعيد بل قل من وراء قيس منذ فترة طويلة، من أجل الخلاص من قصة “الإسلام السياسي” في تونس أو أي جهة تمثل هذا التيار، خاصة أن القرار أعقبه غلق مقرات الحركة في كافة أنحاء تونس، وكذلك اعتقال قياديين آخرين بالحركة، وقبلها اعتقال العديد من القيادات من الحركة بينهم النائب الأول لها، ومن المتوقع أن يطبق نفس الكتالوج الذي طُبق على الإخوان بمصر من محاكمات وأحكام مؤلمة ومصادرة الأموال وقوائم إرهاب وخلافه، لأن من يطبق “الكتالوج” تقريبا هو جهة واحدة، وهي من تعامل الإسلاميين بدول الربيع العربي بنفس الطريقة ولكن هناك من فشلت الخطة بشأنه وهناك من نجحت معه.

النموذج الديمقراطي هو المستهدف

وبالتأكيد هذا القرار سوف يكون له انعكاسات خارجية إذ تأكد للخارج خاصة أوربا وأمريكا، أن آخر معقل للديمقراطية بدول الربيع العربي قد سقط بالفعل، وقدوم قيس سعيد كان لإسقاط هذا النموذج الذي كان مبعث أمل للجميع لحكم ديمقراطي عربي، ولكن خشية البعض من انتشار هذا النموذج دعّم سعيد للخلاص منه وغلق هذا الملف.

وعليه لن يكون أمام سعيد أي حجج أخرى لإقناع الخارج بأنه جاء من أجل الحفاظ على الثورة والديمقراطية وحماية تونس من المتآمرين عليها وعلى شعبها، وكل هذا الكلام الذي أثبتت الأيام التالية كذبه لأن قمع سعيد طال كافة التيارات التي شاركت في الثورة سواء كانت إسلامية أو يسارية أو ليبرالية، وهذا يعني أن المستهدف الثورة والديمقراطية.

هل سترد المعارضة على قمع سعيد؟

أما انعكاسات قرار اعتقال الغنوشي بالداخل فأكيد سوف يكون بمثابة الصاعقة على الجميع والرسالة هي: تم ضرب أكبر رأس وأن الجميع أصبح في مرمى النيران، وقد تأكد هذا بما جرى أمس عبر إلغاء المؤتمر الصحفي لجبهة الخلاص وغلق مقرها، وبالتأكيد سوف يكون هناك ردود أفعال وفعاليات ورفض للقرار وحشد الطاقات للإفراج عن الرجل ورفاقه سواء من حيث الدعم القانوني والإعلامي، لكن لا نعرف إمكانية نجاح ذلك.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيكون رد الفعل على مستوى ما جرى للغنوشي ورفاقه؟ إذ قلب قرار قيس الطاولة وأنهى اللعبة بهذا القرار ووضع المعارضة في مأزق جديد وفي موضع الدفاع، وأن ردود الفعل السابقة هي التي أغرت قيس سعيد بالتمادي في قمعه وصولا لهذا للقرار الأخير والذي ربما كان غير متوقع، خاصة أن من وقع بحقه قرار الاعتقال هو رئيس برلمان الثورة، ولكن يبدو أن ردود المعارضة لم تكن بالقوة التي توقف تصرفات سعيد، وأنها ظلت في مرحلة انتظار قدرها وقادتها يتساقطون واحدا بعد الآخر، وكأننا أمام المشاهد التى روتها بعض كتب التاريخ بشأن غزو المغول لبغداد، والرواية التي تقول إن أحد أفراد المغول كان عندما يرى أحد سكان بغداد ويريد قتله لكنه لم يجد ما يقتله به فيقول له: انتظر حتى آتي إليك ويظل البغدادي بمكانه حتى يأتي المغولي بسكين ويقتله، مع الفارق بالتأكيد. لكن ملخص القصة هو انتظار المعارضة العربية والشعوب العربية قدرها حتى يفعل به حكامهم المستبدون ما يريدون قبل أن يتحركوا.

أم إن المعارضة التونسية سيكون لها موقف هذه المرة خاصة أن القمع شمل الجميع في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، وربما تعيد تونس مجدها الثوري مرة أخرى، وتعود طاقة نور وأمل من جديد لأمتها العربية؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.