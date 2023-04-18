جنرالات السودان والحرب.. عندما يمتطي “الجن” حصانا ويقاتل الجيش فمن المنتصر؟

كأنه لا يكفينا غرق بلدان عربية عديدة في صراعات طائفية ومذهبية وعرقية داخلية، واشتعال نيران الفتن والحروب الأهلية، على شاكلة ما حدث في اليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان (الحرب الأهلية من عام 1975- 1990)، وانقسام السودان، بانفصال جنوبه ليكون دولة مستقلة عام 2011. ها هو السودان يسير على درب هذه الدول، بالاقتتال العنيف، المُشتعل منذ السبت الماضي، في مختلف المناطق والعاصمة الخرطوم، بما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. يدور القتال بين “الجيش السوداني” بقيادة قائده رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي). الطرفان المتحاربان يمتلكان تسليحا، وإن اختلفت نوعياته وتميزه لصالح “الجيش السوداني”، لنكون أمام صراع مُسلح، لا يعلم مداه إلا الله.. لكن هذا لا يعني حتما حسم المعركة لصالحه، فـ”المليشيات” غير النظامية قد تُرهق الجيوش وتنهكها، لأنها تنتهج أساليب حرب العصابات.

صراع مسلح ومخاطر الانقسام والتشظي إلى دويلات

لماذا اندلعت هذه المعارك، وما مخاطرها ومآلاتها، ولمن يكون النصر والهزيمة فيها؟ هذه “الحرب” من شأنها هلاك إمكانات وموارد السودان، المُنهك اقتصاديا، إذ يتقاسم طرفا الصراع التحكم في مقدراته وموارده، واستهلاكها، وسوء إدارتها.. مثلما أنها تعود بالكوارث والفقر، والمآسي الإنسانية والاجتماعية على السودانيين. هذا “الاقتتال” يمكنه التحول -لا قَدَّر الله- إلى حرب أهلية، بفعل الفوضى والاستقطاب المُصاحبين للمعارك، إذا طالت. كما يُنذر الصراع بانقسام البلاد، وتشظيها إلى دويلات متعددة، بتنشيط تنظيمات كامنة، ودخولها الحرب للفوز بمغانم.. كذلك، فإن فشل أحد طرفي الصراع المسلح الدائر الآن، في سحق الآخر سريعا، يدفع إلى الانفصال بإقليم أو أقاليم وإعلانها دولة مستقلة، نتاجا لتمترس كل طرف حول أغراض سلطوية.

تاريخ عامر بالانقلابات العسكرية.. وانتفاضات وثورات شعبية

“المواطن السوداني” هو الخاسر الأكبر من هذا الصراع، فهو منذ عشرات السنين يدفع فواتير الانقلابات العسكرية الكثيرة، إذ يمتلك السودان تاريخا عامرا وثريا بالانقلابات العسكرية التي تعكس صراعا على السلطة، منذ استقلاله عام 1956، وتشكيل أول حكومة وطنية ديمقراطية برئاسة إسماعيل الأزهري، ولم تفلح انتفاضات وثورات شعبية، بما فيها ثورة عام 2018، أن تغيّر شيئا ذا بال. بعد عام واحد من الاستقلال، شهد السودان محاولة فاشلة لانقلاب عسكري، أعقبها عام 1958 استيلاء “الجنرال إبراهيم عبود” على السلطة، وإقصاء الحكومة المدنية.. عام 1964، ثار الشعب السوداني وأسقط “عبود”، ليبدأ صراع آخر على السلطة بين الساسة لمدة أربع سنوات، تولى خلالها سر الختم الخليفة (1919- 2006) رئاسة الحكومة الانتقالية. عام 1969، قاد “العقيد جعفر النميري” (1930- 2009) انقلابا عسكريا، واستولى على السلطة، وأفلت من أربعة انقلابات عسكرية (أعوام 1971، و1973، و1975، و1976)، حتى أعلن الجيش السوداني عام 1985 عزله، تزامنا مع عصيان مدني شامل اجتاح البلاد.

الجنرال سوار الذهب وتنحيه الطوعي.. وصعود البرهان

عقب عزل النميري، تولى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوداني الجنرال عبد الرحمن سوار الذهب (1934- 2018) إدارة مرحلة انتقالية لمدة “عام”، أجرى خلالها انتخابات برلمانية، وسلم السلطة لحكومة مدنية، وتنحى طواعية، في سابقة غير معهودة عربيا. عام 1989، قاد العميد عمر البشير (مولود عام 1944) انقلابا عسكريا على حكومة الصادق المهدي (1935- 2020)، ونجا البشير من محاولتي انقلاب عسكري، قبل إطاحة الجيش به (أبريل/نيسان 2019)، بعد انتفاضة الشعب السوداني ثائرا منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.. ثم صعود “البرهان” رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، و”حميدتي” نائبا، عقب إزاحة وزير دفاع البشير الجنرال أحمد عوض بن عوف (مولود عام 1954). لاحقا شُكلت حكومة مدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، أطاح بها “البرهان” عام 2021، بدعم من حميدتي، قبل إعادة “حمدوك” بضغوط دولية، ليستقيل الأخير بعد أسابيع قليلة من عودته.. كما أعلن المجلس عن إحباط محاولتي انقلاب عسكري (عام 2012)، والقبض على الضباط المتمردين.

الدعم السريع وحميدتي.. معسكرات وأسلحة وأنشطة اجتماعية

قوات الدعم السريع، المتصارعة بالسلاح مع الجيش السوداني، لها قصة، فقد نشأت في بداياتها مليشيات مسلحة، موالية للرئيس السوداني عمر البشير.. عُرفت باسم “الجنجويد” أي جن يمتطي جوادا أو حصانا (الجن، طائفة من الجان).. استعان بها البشير، لقمع التمرد ضده في إقليم دارفور، بما رفع مكانتها لديه. راح نفوذ الجنجويد يتمدد، وتغير الاسم إلى “قوات الدعم السريع”، واكتسبت شرعية قانونية عام 2017، وتبعية لرئيس الجمهورية، تحت إشراف الجهاز الأمني، ويُقدَّر تعدادها بنحو 100 ألف مقاتل، ولها موارد مالية وإدارات ومعسكرات وأسلحة وأنشطة خدمية واجتماعية تغطي إقليم دارفور، وولايات مختلفة، والعاصمة الخرطوم.. كما تلعب دورا في صد الهجرة غير الشرعية عن أوربا. يقود قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي مولود عام 1975) الذي غادر التعليم في عمر 15 سنة، واشتهر في بداياته بالعمل في تجارة الإبل.

هزيمة المنتصر.. وحلم الديمقراطية المُطارد

إن ما يجري في السودان هو نتاج الديكتاتورية والاستبداد، والصراع على السلطة، وستشمل الهزيمة طرفي القتال معا، فالمنتصر مهزوم، بما يُنتجه هذا الصراع من خسائر بشرية، ومرارات، وكوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية، واغتيال حلم “الديمقراطية” المُطارد في غالبية أوطاننا العربية. الحروب الداخلية في أي دولة، أخطر في مآلاتها ونتائجها من “الحروب الخارجية” التي تتصارع فيها الدول، فهذه الأخيرة من شأنها تقوية تماسك الشعب وتوحده خلف جيشه في مواجهة العدو الخارجي، بعكس الحروب الداخلية التي تشُق الصفوف، وتخلق الفتن والانقسامات، بما قد يُنتج تناحرا وتقاتلا أهليا، ندعو الله ألا يحدث.

نسأل الله السلامة للسودان وأهله.