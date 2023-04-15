التجربة التاريخية وأصالة القيادة: كيف تختار الشعوب من يقود كفاحها الوطني؟!

إن قدرة الشعوب على فرض إرادتها تشكل بداية لبناء مكانتها العالمية، وتقديم إنجازات حضارية تفخر بها، وبذلك تبرهن على أهليتها للقيام بدور تاريخي ووظيفة حضارية.. ومن أهم تجليات فرض الإرادة اختيار الأمة لقياداتها على قواعد الشرف والاعتزاز بالكرامة وقوة العقل والوجدان والضمير.

لكن كيف تكتشف الأمة القيادات التي تستطيع أن تعبر عن شخصيتها وهويتها، وحقها في الحياة والدفاع عن قيمها وثوابتها، وتحقيق أهدافها؟ وهل يمكن التوصل إلى مقاييس تستخدمها الأمم في اختيار القيادات التي تعبر عن إرادتها؟

إن اختيار القيادات هو عمل إبداعي تقوم به الأمة في مرحلة من تاريخها، لذلك يكون من الصعب تحديد مواصفات القائد الذي تحتاج إليه الأمة، لكن دراسة سير القادة في تاريخ الأمة الإسلامية توضح لنا أن القائد يجب أن يتمتع بعدد من السمات التي تكفل له الاحترام في نظر جماهيره، وتفرض على الدول الأخرى أن تتعامل معه بما تستحقه دولته من تقدير ومهابة.

التاريخ المشرف أساس أصالة القيادة!

وإذا كانت التجربة التاريخية للأمة من أهم مصادر قوتها ومكانتها العالمية، فإن تجربة الإنسان في الحياة، وتاريخه الشخصي يشكل أساسا لتقييم قدراته وصلاحيته للقيادة، وهذا يشكل تطويرا مهما لنظريات القيادة بشكل عام، ولنظرية القيادة الأصيلة، فعندما يكون تاريخ الشخص مشرفا ولا يكون فيه ما يمس شرف الإنسان وسمعته، أو يقلل اعتباره واحترام الناس له، فإن ذلك يملأ النفس قوة، وشعورا بالعزة، فلا يكون مضطرا إلى تقديم تنازلات ليخفي ما ارتكبه في تاريخه من خطايا وآثام، ولا يشعر بالهوان والذلة أمام الآخرين.

لكن دراسة تاريخ القادة العظام توضح أن شرف التجربة التاريخية وجمالها لا يكونان نتيجة لجهد الإنسان الشخصي فقط، بل هما نعمة من الله سبحانه وتعالى، فعندما نتأمل في الكثير من الأحداث التي عشناها نكتشف أن الله سبحانه وتعالى عصمنا بفضله وكرمه من السقوط، ليحفظ لنا جمال تاريخنا، ويؤهلنا للقيام بأدوار تاريخية عظيمة.

ويعتبر النفاق والتذلل للحكام والانبطاح أمامهم من أهم ما يشين المرء في حياته، ويقلل احترام الناس له، ويسقطه من أعين جمهوره، ولذلك تعرض الكثير من القادة العظماء للسجن والتعذيب والنفي، لأنهم رفضوا السقوط، وصمدوا في مقاومة الطغيان، ورفضوا الخضوع له.. وبذلك فإنهم يفقدون المال والجاه والحياة، لكنهم يحتفظون لأنفسهم ولشعوبهم ببهاء المثال، وجمال التاريخ، وشرف المقاومة.

إعداد الإنسان للقيادة

دراسة التاريخ توضح أن المحن التي يتعرض لها الإنسان في حياته تبرهن على أصالته وصدقه وقوة ضميره، فيكون ذلك دليلا على أهليته للقيادة، فالذي يثبت في مواجهة قوة الطغيان الغاشمة يستطيع أن يقود شعبه بقوة لتحقيق أهداف عظيمة، وتكون نتيجة الاختبار المؤلم الذي اجتازه في حياته أنه لا يركز على الصغائر والتفاهات، ولا يخوض المعارك الصغيرة، وإنما يركز جهده لتحقيق انتصارات في معارك الأمة الكبرى، ويستطيع أن يقود كفاحها لتحقيق الاستقلال الشامل، وتقديم إنجازات حضارية للإنسانية ترفع مكانة أمته في العالم.

والقائد الذي يواجه المحن بصبر تترسخ في نفسه الحكمة، فيكون قادرا على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الذي تحتاج فيه أمته إلى قرارات تحمي سيادتها، واستقلالها، وتؤكد حقها في الحياة والحرية والعدل.

والمعاناة التي يمر بها الإنسان وهو يواجه السجن أو النفي تزيد قوته النفسية، فيحرر نفسه من العبودية للشهوات والماديات، وأبهة الملك، فهو يملك ما يفتخر به في حياته، فلا يتفاخر على الآخرين بما يملك من أموال ومتاع، ولا يخرج على الناس في زينته، ولكنه يفخر بجهاده وكفاحه ومواقفه المشرفة ودفاعه عن الحرية والعدل وكرامة شعبه واستقلال أمته.

حرر نفسك من العبودية للشهوات أولا!

دراسة سير القادة في التجربة التاريخية الإسلامية الطويلة توضح أن الإنسان الذي يتمكن من تحرير نفسه من الشهوات، وحب المتعة واللذة، والحرص على امتلاك الأموال هو الذي يقود أمته لتحقيق الانتصارات وبناء الحضارة ونشر العلم.

وكلما تمكن الإنسان من مقاومة الطمع في الحياة استطاع أن يحافظ على شرف تاريخه، فأكثر ما يشين الرجل ويدفعه إلى السقوط هو حب المتعة والحرص على اللذة والنهم لإشباع بطنه وشهوته الجنسية، وكلما زاد الغرق في الشهوات تناقص شعور الإنسان بالتميز بأنه مخلوق كرمه الله؛ لذلك فرض الله علينا الصيام لتزداد قوتنا في التحكم في شهواتنا، وكبح جماح الرغبات، ولنتعلم كيف نكون عبادا له وحده، ونحرر أنفسنا من العبودية للدنيا.

لذلك يصبح تحكم الإنسان في شهواته من أهم مؤهلات القيادة، وإعداد النفس للتطلع لتحقيق أهداف عظيمة؛ وذلك لأن لا يصنع الترف قادة عظماء، وهذا ما يفسر حرص أغنياء العرب، والخلفاء والأمراء على إرسال أبنائهم إلى البادية، فتجربة الحياة في البادية تؤهل الإنسان للقيام بوظيفة القيادة، حيث يحرر نفسه من العبودية للدنيا بكل ما فيها من متع وشهوات، ويتعلم كيف ينظر إلى السماء، فتزداد بصيرته قوة، وتصفو النفس فيقل الطمع، ويدرك الإنسان جمال العبودية لله وحده، ويتعود بطنه على الاكتفاء بكسرة خبز جافة وشربة ماء، ويشكر الله على نعمته.

وبهذه المؤهلات انطلق المسلمون الذين أعدهم الله لحمل رسالته لينقذوا البشرية من الطغيان، وليحرروها من العبودية لغير الله.

فهل تحتاج البشرية إلى قادة جدد عاشوا في البوادي العربية، وحرروا أنفسهم من العبودية لغير الله، وتطلعوا لتحرير أمتهم من التبعية، وحرصوا على أن يكون تاريخهم مشرفا وجميلا؟!

إن الأمة يجب أن تستعد لمرحلة جديدة من تاريخها تفرض فيها إرادتها، وتختار قيادات أصيلة، تفخر بتاريخها ومقاومتها للطغيان، لتقودها لبناء حضارة المعرفة والعدل والحرية وكرامة الإنسان، وهذه المهمة شاقة، لكن الأمة تستطيع إنجازها، وهناك الكثير من الرجال الذين يمتلكون تجارب تاريخية مضيئة تعلم العالم كيف يكون الصمود والمقاومة والإصرار على تحرير الأرض والإنسان.