ذو النون المصري قارئ نقش الطير

كان ذو النون المصري أو ثوبان بن إبراهيم الأخميمي الملقب بأبي الفيض عالما وفقيها، لم يكتف بعلوم الفقه التي تعلمها على يد علماء الحجاز كأنس بن مالك ومصر كالليث بن سعد، بل هاجر في سبيل العلم والتعلم إلى دمشق وبغداد، وكان عالما بالكيمياء، وأصول اللغات والألسن، وأيضا قارئا ومترجما للغة الفرعونية القديمة، وأُطلق عليه قارئ نقش الطير لفهمه اللغة الفرعونية المرسومة على جدران المعابد.

كانت معرفة الصوفي الزاهد العالم الفقيه ذي النون بعلوم اللغات السرياليّة واليونانية وترجمتها، وكذلك الهيروغليفية وترجمتها إلى العربية بعلومها وأسرارها هي محور العمل الأخير الذي قدمه الشاعر والكاتب الدرامي عبد السلام أمين من إنتاج شركة مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2004، وإخراج هاني لاشين، أما الأداء التمثيلي فكان لممدوح عبد العليم في دور ذي النون، وشاركه بالعمل أيضا: سميحة أيوب وعبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي مع عدد كبير من الممثلين المصريين.

تبدأ أحداث ذي النون المصري العمل الدرامي من نقطة بيعة هارون الرشيد لولديه الأمين والمأمون: تلك البيعة التي كان محور عملين لأمين عن هارون الرشيد، وذي النون المصري. أما الحدث الثاني فهو السعي الحثيث من كل الأطياف لمعرفة أسرار اللغة الفرعونية، فها هو سمبس الأنطاكي يطارد ثوبان لسرقة أوراقه التي بها ترجمات للفرعونية، ويعقوب اليهودي يحاول سرقة نفس الأوراق، ومعها كنوز المصريين في المقابر، وإرسال الترجمات والأوراق إلى روما، أما جعفر البرمكي رجل المأمون على الشرق فيرى أن معرفة العلوم الفرعونية عن طريق ثوبان هي مفتاح السر في أبنية الفراعنة وفك رموز علومهم.

رحلة ذي النون

يعترض ذو النون على البيعة للأخوين أبناء هارون، إذ هي مفتاح تفكك الأمة كما يرى، ويطلبه أمير مصر، ليذهب مهران قائد الجند الذي يدين بالولاء للبرامكة ليقبض عليه متهما إياه بالزندقة، فهو يمجد الفراعنة أجداده وعلومهم ويقضي أوقاته في الهرم لينقل نقوش الفراعنة، ويكون عين مهران الجاهل على أوراق ذي النون المترجمة عن الفرعونية، في رحلة القبض على ذي النون ثلاثة عساكر لكل منهم ولاء.

فهذا مهران الفارسي قائدهم يدين بالولاء لأولاد يحيى البرامكي، ومساعده الذي يدين بالولاء لأتباع الأمين، ثم مساعده الرومي الذي يتحين الفرصة ليكون المعتصم بن هارون الخليفة. صراعات ثلاث كانت محور دولة الخلافة لسنوات، بينما ذو النون وبعض العلماء يرون تلك مصيبة على الأمة التي لم تكمل المائة الثانية بعد الهجرة النبوية. وذو النون المولود في 145هجرية والذي عاش حتى بلغ التسعين من عمره عاصر الخلفاء العباسيين: هارون الرشيد وأبناءه الثلاثة الأمين، المأمون، والمعتصم، ثم المتوكل.

يسجن ذو النون بأمر أمير مصر، بينما يقذف مهران قائد العسكر بكتبه في النيل ماعدا بعض أوراق البردي، ويخطف ابنة خالة ذي النون، ليخرج من سجنه غاضبا على من مس عرضه وشرفه، ويعاتبه شيخه على غضبه وسعيه للثأر ممن خطفها، لكنه كما لقبته زاهدة البصرة رابعة العدوية بذي الأحوال، وفي رحلته تلك وراء جعفر يكون القرب والاقتراب من الله، حيث يلتقي من الأنقياء الكثير، وأيضا المدعين، ويختبر بالضعف، الألم، الحزن، لتصفو نفسه أكثر.

الفتنة بين الأبناء

يموت الخليفة هارون الرشيد، ليبدأ الصراع بين أبنائه على الخلافة، مدفوعين بمن حولهم، ليعاود ذو النون رحلته إلى بغداد حيث يحاصر المأمون الأمين ولي العهد الأول، وينادي ذو النون بوقف القتال بين الخليفة وولي عهده، تلك الحرب التي انتهت بحصار المأمون للأمين في دار الخلافة أربع سنوات، وكان مقتل الأمين هو النهاية، وأثناء ذلك حُبس ذو النون لموقفه الرافض لحرب الأشقاء، وفتنة القريشيين أعمام الأمين، والفرس أخوال المأمون.

يتولى المأمون الخلافة بعد سنوات الدم، ثم يسافر إلى مصر التي حاول أميرها الاستقلال بها كما فعل عبد الرحمن الداخل بالأندلس، ويحيي الإدريسي بالمغرب، ولكن لكونها مصر ومكانتها في الأمة والخلافة، يكون قرار المأمون بالقدوم لها على رأس الجيش، وبعد استقرار أموره فيها يحاول أن يدخل إلى الهرم بعدما رفض ذو النون طلبه بذلك، وكما يبدأ العمل الدرامي وذو النون المصري بساحة الهرم حيث يقرأ ويتعلم، ينتهي في ذات المكان والمأمون يحاول الحصول على كنوز الهرم، ويفشل في ذلك ليقول له ذو النون إن الحصول على أسرار الهرم والعلوم والكنوز لا يتأتى إلا بالعلم لا بالقوة.

نور الشريف وأبو زهرة

قدم الفنان نور الشريف شخصية عمر بن عبد العزيز في المسلسل الذي يحمل اسمه، وهو العمل الذي صار علامة فارقة في دراما الشريف التليفزيونية، ورغم مشواره التليفزيوني الذي بدأ بالقاهرة والناس عام 1967، وانتهى بخلف الله في 2013، إلا أنه يبقي من علاماته المميزة العملين البارزين مع عبد السلام أمين وأحمد توفيق: خامس الخلفاء في شخصية عمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد في شخصية هارون الرشيد، وقد أبدع نور عاشق التاريخ واللغة العربية والممثل المهموم بقضايا أمته في العملين.

من الممثلين الذين شاركوا أمين في أعماله الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي قدم شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي في مسلسل عمر بن عبد العزيز، فقدم أبو زهرة شخصية الحجاج الدموي سيف عبد الملك بن مروان الكاره لعمر، الباطش الذي لا يتوانى في القتل داخل الحرم الشريف بمكة لعبد الله بن الزبير وأتباعه، وما فعله في أهل العراق وفي كل أرض وطأتها قدمه.

شخصية درامية استطاع أبو زهرة القدير ابن المسرح القومي وأحد نجومه، وعاشق اللغة العربية، وصاحب التاريخ الكبير في الأعمال التاريخية والرصينة تقديمها ببراعة.

وفي ذي النون المصري يقدم شخصية مختلفة تماما، سمبس الأنطاكي صاحب الحانة في مصر، الذي يسعي للحصول على الأوراق التي ترجمها ذو النون عن اللغة المصرية القديمة بما فيها من علوم ذلك لفك شفرتها، والحصول على أسرار المصريين القدماء، ويستخدم في هذا الدهاء والمكر والخداع، وكالعادة كان تميز أبي زهرة في تقديم الشخصيتين فريدا، ولأعمال عبد السلام أمين ونجوم أعماله عودة أخري.