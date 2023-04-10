للمدنيين حق حمل السلاح في الإكوادور.. مرسوم مثير للجدل!!!

وسط ارتفاع غير مسبوق لمعدل الجريمة في الإكوادور، أصدر الرئيس الإكوادوري غيرمو لاسو مرسوما رئاسيا يمنح فيه المدنيين حق حمل السلاح. وفي الوقت الذي أعرب فيه الرأي العام والسياسيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، عن صدمتهم من القرار، صرّح الرئيس بأنه لم يجد حلّا لمواجهة تضاعف نفوذ عصابات الجريمة المنظمة في الشارع الإكوادوري، سوى تمكين المواطنين من حمل الأسلحة لمواجهة المجرمين. لكن، هل يمكن أن يستند هذا القرار إلى شيء من المنطق؟

لمعجم الجريمة والسلاح في القارة الأمريكية، سياقه المحلي والإقليمي الذي تجب الإحاطة به، لفهم أسباب اتخاذ قرار حمل السلاح في أحد بلدانها، ومدى وجاهته في مجتمع تمّ تصنيفه خامس أعلى المجتمعات من حيث معدل جرائم القتل العمد، حسب إحصائيات السنة الماضية، متقدّما بذلك على كولومبيا والمكسيك. والأدهى والأمرّ أن أرقام الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية توحي بأن 2023، سيكون أعنف من سابقه.

لماذا الرئيس وليس البرلمان؟

قد يتساءل البعض عن سبب إصدار هذا القرار الخطير والمثير للجدل في مرسوم رئاسي، والحال أن البرلمان يملك الشرعية الكبرى لطرح هذا الأمر وتصويت النواب عليه؟ والجواب في الحقيقة يمثل جزءا من القرار في حدّ ذاته، حيث يرى بعض السياسيين أن قرار الرئيس المفاجئ جدا، جاء لخدمة أقلّية اجتماعية مُترفة، منحوا أصواتهم للرئيس عند ترشحه في 2021، مقابل وعود كثيرة من بينها حق حمل السلاح، لا امتلاكه فقط، بشروط تجعل الطبقات المتوسطة والفقيرة عاجزة عن استخدام هذا الحق، إضافة إلى حصر رُخص بيع السلاح في قائمة مُعدّة سلفًا من أسماء الأقارب والأصدقاء.

على صعيد آخر، توجد قراءة ثانية يُسلّم بها أغلب الإكوادوريين، بما فيهم أنصار الرئيس، الذين أصبحوا يمثلون 10%، حسب آخر استطلاعات الرأي، وهي عجز الرئيس لاسو وحكومته عن مكافحة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات وغسيل الأموال، وطرح استراتيجية ناجعة تُقنع المواطنين بسعي الحكومة لضمان أمنهم. وقد أكّد الرئيس بنفسه هذه القراءة عبر خطاب اعترف فيه بعجز حكومته عن التصدي لإجرام العصابات، وبالتالي “فإنه على المواطنين الدفاع عن أنفسهم”، حسب قوله!!!

وهو ما يمثل تحديثا لقانون “امتلاك” السلاح الذي ربطه الدستور الإكوادوري في عهد الرئيس الأسبق رافاييل كورّيا، بالاستخدام في مقر إقامة المواطن، لغايات دفاعية حصرا. ويُجمع كُلّ من القانون والمرسوم على ضرورة تمتع الحائز للسلاح بالسلامة العقلية والنفسية وسجل سوابق جنائية خالٍ من الجرائم.

لكن ما استنكره الإكوادوريون في توقيت هذا القرار، والإصرار على اعتماد العمل به عبر مرسوم رئاسي، هو ربطه بالأزمة السياسية الحادّة التي يعيشها الرئيس لاسو، والتي من المُحتمل جدا أن تؤدي إلى عزله الشهر القادم، بسبب تهم فساد مالي وتستّر على أفعال غير قانونية لشخصيات على رأس أهم مؤسسات القطاع الحكومي عيّنهم هو بالأمر المباشر، من بينهم صهره الذي غادر البلاد بشكل مُريب. وكأن الرئيس اليائس من استمراره في المنصب، يقول “أنا أو الفوضى”!!!

إذ يرى أغلب الرأي العام المحلي والدولي أن تسليح المدنيين للتصدي لـ”بلطجة” عصابات الجريمة المنظمة، لم يُثبت جدواه في بلدان شبيهة نسبيا بالإكوادور، من بينها فنزويلا وغواتيمالا والبرازيل، بل إن معدل الجريمة وضحايا القتل العمد سجلت ارتفاعا بانتشار السلاح لدى المجرمين والمواطنين المستهدفين، إضافة إلى دخول بعض المناطق في حروب مفتوحة بين الطرفين، تعجز السلطات الرسمية على إيقافها أو حتى التدخل فيها، حتى اليوم.

ثمّ أن قرار منح السلاح للمدنيين، سوف يحوّل الإكوادور إلى حلبة مصارعة بين عصابات الجريمة المنظمة المحلية من جهة وتلك التابعة للعصابات المكسيكية والكولومبية وعصابات شرق أروبا من جهة أخرى، التي كانت ترتع في البلد، في ظل وجود قوانين “صارمة”، ظاهريا. فالإكوادور بحكم موقعها الجغرافي بين كولومبيا والبيرو أكبر منتجي كوكايين في العالم، واحتوائها على موانئ ينخرها الفساد الإداري حتى النخاع، تمكّنت عصابات المخدرات من السيطرة على مسالك تهريب شحنات المخدرات منها، نحو القارات الخمس، حسب تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجهة مفضلة لعصابات المخدرات

زيادة على ما تقدم، هناك عوامل أخرى تساهم في اختيار الإكوادور وجهة مُفضّلة وسهلة لعصابات المخدرات، من ذلك إعفاء الإكوادور 158 جنسية من تأشيرة لدخول أراضيها، وهو ما يسهّل مرور عناصر هذه العصابات بالبلد دون صعوبات، وعلى المكث فيه بشكل غير قانوني، بعد مرور مدة 90 يوما المسموح بها دون تأشيرة. أمّا الأهم من هذا، فيتعلّق بعُملة الدولار المعتمدة رسميا في الإكوادور، حيث يمثّل هذا أهمّ معطى بالنسبة للعصابات الكبرى في غسيل أموال المخدرات، وتوزيعها بعد ذلك بشكل طبيعي، نسبيا عن طريق إنشاء شركات وهمية ومعاملات مزيفة مع الخارج.

لم تُثبت الأحداث أن انهيار الأوضاع الأمنية في بلدان أمريكا الجنوبية، في السنوات الأخيرة كان سببًا مُقنعا في اعتماد قرار على غاية من الخطورة يمنح المدنيين حقّ حمل السلاح، في مجتمعات تنتشر فيها المخدرات بشكل لا نظير له في باقي بلدان العالم. حيث فعلها الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو في 2019، وتأكد الرأي العام المحلي والدولي أنه كان مرسوما لإرضاء رغبة فئويّة بامتياز، ولم يخدم المجتمع في شيء، بل أثبت ارتفاع معدل الجريمة وضحايا القتل العمد، والحقيقة أن الرئيس الإكوادوري لاسو، لا يختلف عن بولسونارو في هذه الرغبة.