رابعة العدوية في دراما عبد السلام أمين

شخصية رابعة العدوية زاهدة البصرة تظل أملًا لكثير من كتّاب الدراما العربية والمصرية، ورغم أن الصوفية لها منابع جغرافية كثيرة كما في أفغانستان وتركيا والعراق، ولها في مصر مكانة خاصة، فيشعر المصريون بمحبة خاصة لآل الحب الإلهي، ويقدرونهم تقديرًا كبيرًا، ولرابعة العدوية مكانتها عند أهل مصر كما كثير من البلدان الإسلامية والعربية.

حياة رابعة العدوية ورحلتها إلى الإيمان والحب الإلهي، ثرية بما يفتح الطريق أمام عاشق للتراث والتاريخ الإسلامي مثل عبد السلام أمين آفاقًا لكتابة حياتها ودراما هذه الشخصية الفريدة، وتعبير الحب الإلهي منقول عن زاهدة البصرة أم الخير رابعة العدوية، وهي من قالت:

أحبك حبين حب الهوى

وحبًا لأنك أهل لذاك

فأما الذي هو حب الهوى

فشغلي بذكرك عمن سواك

أما الذي أنت أهل له

فكشفك لي الحجب حتى أراك

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

ولكن لك الحمد في ذا وذاك

رابعة ثلاثة أعمال

استحوذت شخصية رابعة على عقل عبد السلام أمين فقدمها في عملين من أعماله التي جعلتني لا أشاهد غالبية الأعمال الدرامية الرمضانية التي تم إنتاجها هذا العام، وأعيش في رحاب هذا العاشق الفريد لعصر الخلافة الإسلامية، فأمضيت مشاهدتي في ثلاثة أعمال له، وبهذا الرقي في الإنتاج الدرامي الذي يجعلنا نشعر بالأسى على سنوات إنتاج التليفزيون المصري للأعمال الدرامية في عصره الذهبي في إدارة ممدوح الليثي ومدحت زكي، فقدّم أمين شخصية رابعة في عملين هما هارون الرشيد، وذو النون المصري، وقدمت الشخصية في العمل الأول سيدة التمثيل أمينة رزق، وفي الآخر القديرة مديحة حمدي.

استطاعت عصماء زوجة هارون الرشيد في عمل أمين المعروف باسم الأمير المجهول الهروب من أسر إمبراطورة الروم ورجالها، عن طريق ابن عمها، الذي أخذها لتعيش في كنف أم الخير رابعة العدوية، زاهدة البصرة، حيث الأمان في رحابها بعيدًا عن خطط الفرس والروم في الانقضاض على وليدها الابن الأكبر للخليفة هارون الرشيد، لتظل في جوارها تنعم بالأمان والتعلم والقرب من شهيدة الحب الإلهي رابعة، وفي مشاهدة قليلة استطاعت أمينة رزق أن تعبر عن نورانية هذه الشخصية التي هي محط أنظار كل الباحثين عن العلم والسكينة الروحية.

عاد أمين في مسلسله الفريد ذو النون المصري ليقدم شخصية رابعة العدوية، هذه المرة هي طريق صاحب الحكاية ذهابًا وعودة من مصر إلى العراق، وهي أيضًا معلمته وقدوته، فهذا العالم المصري الصوفي ذو الأحوال كما تلقبه أم الخير الساعي للمعرفة والعلم، وهو فقيه مصر الذي يدافع عن الحق والعلم، العالم بأمور دينه وفي الوقت ذاته عالم باللغة الفرعونية القديمة، وباحث فيها.

تظهر رابعة في بدايات العمل عندما يقرر ذو النون المصري الذهاب لبغداد معترضًا على قرار هارون الرشيد بإعطاء الولاية لولديه محمد الأمين، وعبد الله المأمون، يرفض ذو النون إعطاء البيعة للاثنين، فلا بد لأحدهما أن يتخلص من الآخر في نبوءة ذو النون وكثير من مريديه، وهذا ما حدث.

في الطريق إلى بغداد يلتقي برابعة العدوية، وفي العمل تدور حوارات أبدعها أمين ونسجها كما نقول بشغاف القلب، فنحن أمام شخصيتين فريدتين في التاريخ الإسلامي، وأيضًا تاريخ أهل الحب الإلهي، نلك المشاهد وهذه الأعمال التي لا بد لكل من يسعى للكتابة التاريخية من العودة إليها، ولا أقول مثلما يقال للشعراء احفظوا ما أنتجه السابقون. حوار بين شخصيتين أبدع في تمثيلهما ممدوح عبد العليم ومديحة حمدي، وارتقى بإخراج العمل موهوب هو هاني لاشين.

لم يكتفِ عبد السلام أمين بما قدمه في هذين العملين عن رابعة العدوية، بل أنه ما أن انتهى من كتابة مسلسله هارون الرشيد وإنتاجه عام 1997 حتى قام بكتابة عمله الثالث والأخير عن رابعة العدوية كاملًا، فقد كتب عملًا كاملًا عن حياة رابعة.

قدّمت المخرجة التليفزيونية رباب حسين العمل إلى قطاع الإنتاج عام 2000 لإنتاجه، رباب حسين هي زوجة أحمد توفيق مخرج عمر وهارون، وهي أيضًا المخرج المنفذ في العملين، ولم ينتج العمل في هذا الوقت، وللأسف لم ينتج حتى الآن، رغم قلة الأعمال المنتجة عن حياة رابعة مصريًا، فلم يقدّم سوى الفيلم الذي أخرجه نيازي مصطفى عن قصة سنية قراعه وسيناريو وحوار شاعر صوفي متفرد آخر هو عبد الفتاح مصطفى، والعمل التليفزيوني ليسري الجندي رابعة تعود من إخراج صفوت القشيري، لكن حلم عبد السلام أمين لم يكتمل حتى الآن في إنتاج عمله عن رابعة العدوية.

مديحة حمدي وثلاثة أعمال

كان نصيب الفنانة المصرية الراقية مديحة حمدي المشاركة في الأعمال الثلاثة التي قدمها عبد السلام أمين عن عصري الخلافة الأموي والعباسي، وتنوعت أدوار مديحة بشخصيات ثلاث مختلفة في هذه الأعمال ففي الأول عمر بن عبد العزيز قدمت شخصية عاتكة بنت مروان أخت الخليفة عبد الملك بن مروان وعمة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ومثال العدل في الحكم، وامتداد لجده الفاروق عمر بن الخطاب، وعاتكة كارهة لابن أخيها وترى أن أمه بنت عاصم بن عمر وبنت راعية الغنم لا تليق بابن عبد الملك بن مروان، وتحارب من أجل ألا يكون حفيد بائعة اللبن خليفة لبني أمية.

شخصية مختلفة تمامًا عن شخصية زوجة الصياد التي تذهب لها مرضعة ابن هارون بطفل لا تعرف من هو لترضعه تحفظه حتى تجد أهله وهي لا تدري أنه ابن الخليفة، وتقدم مديحة حمدي تقلبات الشخصية من الفقر والطيبة مع الرضيع، إلى شخصية صاحبة المال الغنية في كنف يحيى البرمكي، قد استطاعت أداء التقلبات الشخصية بقدرة فائقة في مسلسل هارون الرشيد، بينما الشخصيتان مختلفتان عن شخصية رابعة التي قدمتها في العمل الثالث لعبد السلام أمين ذو النون المصري.