هل يصمد تحالف المعارضة التركية حتى موعد الانتخابات؟

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، المقرر لها الرابع عشر من مايو/ آيار المقبل، وعدم إفصاح أحزاب المعارضة عن برنامجها الانتخابي، وما سيتخذونه من قرارات، وما يسعون لتنفيذه من سياسات على الصعيدين الداخلي والخارجي، ازدادت الشكوك حول مدى جاهزية هذه الأحزاب لخوض الانتخابات، بل وفي قدرتها على إدارة الدولة.

خصوصا وأن رؤساء هذه الأحزاب المنضوين في تحالف الطاولة السداسية أثناء تفاوضهم لاختيار مرشح رئاسي، قدموا أسوأ أداء يمكن رؤيته لسياسيين من المفترض أنهم يتمتعون بالخبرة والحنكة اللازمة لممارسة العمل السياسي، وتولي مسؤولية دولة بحجم تركيا، حيث أضاعوا الكثير من الوقت في النقاش والتباحث حول الشخصية التي يمكن أن تلبي شروط كل واحد منهم، وتكون جديرة بخوض سباق الانتخابات الرئاسية، ولديها القدرة على تحقيق الفوز، وإزاحة أردوغان وحزبه عن السلطة.

وخلال هذه المرحلة خرجت خلافاتهم إلى العلن بشأن أسماء المرشح الذي يفضلونه، وبدا واضحا لكل ذي عينين أن ما يفرق هؤلاء الزعماء أكثر بكثير مما يوحد كلمتهم ويجمع مواقفهم، وحملت مواقفهم الرغبة في تحقيق أهداف شخصية خاصة على حساب مصلحة الوطن.

شكوك حول إمكانية صمود جبهة المعارضة الموحدة

هذه التصرفات جعلت الكثير من الناخبين يتشككون في مقدرة رؤساء هذه الأحزاب على إدارة شؤون الدولة بشكل احترافي، يضمن لها تماسكها ووحدتها، وقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها، والعمل على استمرار صعودها كقوة اقتصادية وإقليمية أصبح لها مكانتها وكلمتها.

بل انسحبت هذه الشكوك لتطال إمكانية صمودهم كجبهة موحدة حتى موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي، والحد من خلافاتهم، وإظهاررغبتهم الحقيقية في العمل المشترك الجدي من أجل تحقيق الديمقراطية والعدل والمساواة بين أبناء الوطن كما يصرحون دوما.

ربما تكون الأحداث التي شهدتها بعض أحزاب جبهة المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية هي الدافع وراء إزدياد حدة هذه الشكوك، التي تنذر بإمكانية تمزق هذه الجبهة، وانفراط عقدها في أية لحظة، مع تزايد حجم المشاكل التي تواجهها، كنتيجة طبيعية للاختلافات الأيدلوجية فيما بينهم، ومخاوفهم المنطقية من إمكانية تعرضهم لخسارة جزء من قاعدتهم التصويتية في حال الرضوخ لرؤى بعضهم البعض، وهو ما سيصب في صالح حزب منهم بينما ستتضرر أحزاب أخرى من وراء ذلك.

الأمر الذي يؤدي دوما إلى تباطئ اتخاذ القرارات، وتأخر الإعلان عنها للناخبين الذين ينتظرون سرعة في الآداء من جانب هؤلاء الرؤساء، مما أدى إلى زيادة حدة حالة القلق لدى الناخبين الأتراك، ودفعت البعض منهم إلى مراجعة موقفه، وفق ما تشير إليه استطلاعات الرأي العام.

استقالات وانتقالات من جبهة المعارضة إلى العدالة والتنمية

وأكبر دليل على صحة هذه المخاوف ومنطقيتها، ذلك الزلزال العنيف الذي ضرب حزب الجيد برئاسة ميرال أكشنار، حيث غادر الحزب ألف عضو من إعضائه البارزين، الذين قاموا بالانضمام لحزب العدالة والتنمية، ومنهم نائب الحزب في البرلمان عن أنطاليا يونس أكبينار. بينما قدم ياووز آغر على أوغلو نائب الحزب عن إسطنبول استقالة مسببة، قال فيها:” لقد تعرضنا للخداع من جانب شركاء الطاولة السداسية التي كنا أحد مؤسسيها، لن أشارك في هذا الوبال، وأرفض منح صوتي لكمال كيليشدار أوغلو، وسأتحمل كافة العواقب التي يمكن أن تنتج عن قراري هذا”.

ليس أكشينار فقط هي التي تواجه زلزالا مدمرا داخل حزبها، دفع البعض إلى ترجيح إمكانية إعلانها اعتزال العمل السياسي في حال استمرار حالة التمزق التي تواجهها داخل حزبها، بل يقف معها في نفس الموقف أحمد داوود أوغلو رئيس حزب المستقبل، وإن كان بدرجة أقل، إذ فوجئ بقيام مسؤولو الحزب في بلدية أفجيلار بمدينة إسطنبول بتقديم استقالة جماعية من الحزب، وإعلانهم الانضمام لحزب العدالة والتنمية، مع احتمال قيام آخرين ينتمون لحزبه إلى تبني نفس الموقف، بسبب خلافات قوية معه حول أدائه عموما على الطاولة السداسية.

كيليشدار أوغلو أم الشعوب الديمقراطي وراء زلزال الاستقالات

حملة الاستقالات التي تتعرض لها أحزاب المعارضة لم تأت فقط بسبب اختيار كمال كيليشدار أوغلو زعيم المعارضة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمرشح توافقي لخوض الانتخابات الرئاسية أمام مرشح تحالف الجمهور الذي يترأسه أردوغان، وإنما جاءت بسبب قيام كيليشدار أوغلو عقب ترشيحه لخوض السباق الرئاسي بالاجتماع مع قيادات حزب الشعوب الديمقراطي الذي يمثل الأكراد على الساحة السياسية التركية، وقبوله قائمة الطلبات التي تقدم بها الحزب والتي تضم أحد عشر بندا.

رفض هؤلاء المستقيلون القيام بهذه الخطوة من كيليشدار أوغلو، يعود في الغالب لإسباب عدة، تتمحور في مجملها حول الكشف بالأدلة عن علاقة حزب الشعوب الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني ( بى كا كا ) الذي يخوض حربا انفصالية ضد الدولة التركية، ويقوم بشن عمليات تخريبية وإرهابية ضد المدنيين داخل المدنيين، كما سبق وأن حدث مؤخرا في شارع الاستقلال بإسطنبول، وفي المناطق الحدودية مع كل من سوريا والعراق.

كما يواجه اتهامات بالمساعدة في عمليات اختطاف عشرات المراهقين من الشباب والفتيات وترحيلهم إلى جبال قنديل، لدعم القوة العسكرية للعمال الكردستاني، حيث يتم تدريبهم على حمل السلاح على أيدي قيادات الحزب، وتجهيزهم للقيام بعمليات تفجيرية ضد مصالح تركيا في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي دفع أمهات وأسرهؤلاء المختطفين إلى الاعتصام أمام مقر الحزب، للمطالبة باستعادة أبنائهم من براثن الإرهاب، وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، والابتعاد بهم عن آتون هذه المعركة.

وهي الاتهامات التي يواجه بسببها الشعوب الديمقراطي خطر إغلاقه، في الدعوى المرفوعة ضده من جانب المدعي العام التركي، الذي يطالب بحظر الحزب، ومنع قياداته من العمل السياسي.

هذه الاتهامات التي يواجهها الشعوب الديمقراطي هي التي تقف وراء الموقف المتشدد الذي ينتهجه حزب الجيد تحديدا، حتى الآن على الآقل، من التعاون بأي صورة من الصور معه، فقيادات الجيد تدرك تماما طبيعة قاعدتها الجماهيرية، ذات التوجهات القومية المتشددة التي لن تقبل بأي حال من الأحوال، وتحت أي مبرر من المبررات مد يد التعاون مع حزب يرونه ساعد بطريقة ما في إسالة دماء الأبرياء من المدنيين الأتراك، ولن تغفر لأي قيادة منهم قبولها التعاون بأي شكل من أشكال مع هذا الحزب، حتى ولو كانت النتيجة خسارة الانتخابات.

فهل تستطيع جبهة تحالف الأمة الصمود في وجه العاصفة التي تمر بها حاليا حتى موعد الانتخابات، أم أن الأيام المقبلة ستحمل لها المزيد من المفاجآت الخاصة بالانقسامات والاستقالات، خصوصا إذا ما تم التوافق على إعلان البرنامج الانتخابي لها بصورة رسمية، والذي يحمل في طياته الكثير من عوامل إنهيارها، ولهذا قصة أخرى سنفرد لها مقال خاص بإذن الله.