لماذا جاهرت واشنطن بدعمها للمعارضة التركية؟!

في تحد واضح للدولة التركية، ودون أدنى اعتبار للقيم السياسية والأعراف الدبلوماسية، ومع تجاهل تام لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كشفت الإدارة الأمريكية عن دعمها المطلق لجبهة المعارضة التركية التي تضم ستة أحزاب، بل ونصبت نفسها شريكا فاعلا في تحديد مساراتها خلال المرحلة المقبلة، ورسم خارطة الطريق أمامها، ووضع البرامج الدعائية الكفيلة بجذب أصوات الناخبين لصالحها.

التحركات الأمريكية والتي تأتي مع بدء العد التنازلي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بدأت تنكشف على العلن منذ أزمة إعلان حزب الجيد برئاسة ميرال أكشنار انسحابه من إئتلاف المعارضة لرفضه ترشيح كمال كيليشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس أردوغان.

إذ دعت السفارة الأمريكية في العاصمة أنقرة أطراف المشكلة لإجتماع ثلاثي في أحد الفنادق القريبة منها، حيث حضر عدد من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، وأهم قيادات الحزبين المتنازعين، وهو الاجتماع الذي أسفر عن عودة أكشنار مرة أخرى إلى تحالف الطاولة الستة، بل وموافقة حزبها على ترشيح كيليشدار أوغلو.

بأوامر أمريكية توسيع جبهة المعارضة التركية

وتداولت وسائل الإعلام المحلية معلومات تشير إلى أن دبلوماسي السفارة الأمريكية قاموا أيضا بتنظيم اجتماع آخر في نفس المكان ضم كمال كيليشدار أوغلو وقيادات حزب الشعوب الديمقراطي الذي يمثل الأكراد على الساحة السياسية التركية، وتم في هذا الاجتماع الاتفاق على أن يكون حزب الشعوب الديمقراطي أحد مكونات جبهة تحالف المعارضة خلال المرحلة الحساسة المقبلة، حتى أن أكشنار شخصيا عقب عودتها إلى التحالف رجحت إحتمالية عقد لقاء ثنائي بين كيليشدار أوغلو وقيادات حزب الشعوب الديمقراطي خلال فترة وجيزة، للاتفاق حول سبل دعمهم لانتخابه رئيسا للجمهورية، والمكاسب التي سيجنونها في مقابل ما سيقدمونه من دعم.

تحول موقف أكشنار 360 درجة

الغريب في الأمر أن ميرال أكشنار لطالما تعنتت ضد التعاون بأي صورة من الصور مع حزب الشعوب الديمقراطي لما لذلك من تأثير سلبي على قاعدة حزبها الشعبية، وإمكانية تعرضه لخسارة كتلة تصويتية مما قد يعيق دخوله البرلمان جراء عقد هذا التحالف، كونه حزبها حزبا قوميا يختلف جملة وتفصيلا مع حزب الشعوب الديمقراطي حامل لواء الأكراد في الداخل التركي، لكنها تحولت 360 درجة مئوية بصورة مفاجئة، ورضخت فيما يبدو لمطالب السفارة الأمريكية، وانصاعت لتعليماتها، ولم تبد أي معارضة تذكر حتى الآن على الأقل لفكرة انضمام الشعوب الديمقراطي لتحالف الطاولة السداسية.

لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ تم الكشف عن وصول فريق تقني وإعلامي ممن شاركوا في الحملة الدعائية للرئيس الأمريكي بارك أوباما إلى مقر السفارة الأمريكية في أنقرة والتمركز فيها، لوضع أسس الحملة الدعائية الضخمة للأحزاب المشاركة في إئتلاف المعارضة، والمقرر تنفيذها مع بداية الشهر المقبل، بل وزاد الحديث مؤخرا عن رغبة واشنطن في توسيع تحالف الطاولة السداسية ليضم إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي عددا من الأحزاب الصغيرة مثل حزب اليسار الديمقراطي، وهو حزب يساري قومي متعصب للعلمانية، وكذلك حزب العمال التركي وهو حزب شيوعي ماركسي.

أسباب التدخلات الأمريكية في مسار الانتخابات التركية

القلق الذي تشعر به الإدارة الأمريكية من احتمالات فوز الرئيس أردوغان مجددا بالانتخابات الرئاسية واحتفاظه بمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الخمس المقبلة هو السبب المباشر على ما يبدو لتدخلاتها بصورة شبه علنية في مسار تشكيل جبهات المعارضة التركية، ووضع خطط أحزابها خلال الحملات الدعائية، في محاولة لزيادة قوتها ومقدرتها على استقطاب أصوات الناخبين، خصوصا وأن هذه الجبهة تضم تيارات سياسية وأيدلوجية متباينة، الأمر الذي من شأنه – وفق وجهة نظرها – أن يكون عامل ترجيح لحصدها نسبة عالية من الأصوات في الانتخابات، تضمن فوزها هذه المرة، وتمكنها من إزاحة أردوغان وحزبه عن السلطة في تركيا، الأمر الذي يضمن عودتها لاعبا أساسيا في تحديد سياسات الدولة التركية مرة أخرى، وتوجيه بوصلتها، وإعادة تركيا إلى حظيرتها.

أما استمرار أردوغان وحزبه على رأس السلطة في البلاد فمن المؤكد أنه سيعيق الكثير من خططها، وسيقف حجر عثرة في طريق تحركاتها في العديد من الملفات الأقليمية والدولية للسنوات الخمس المقبلة، خصوصا وأنه لم يعد ذلك الحليف الاستراتيجي الذي يمكن الاعتماد عليه، بعد أن قرر انتهاج سياسة استقلال القرار السياسي، ورفع شعار مصلحة الوطن أولا ودائما.

ولهذا السبب تسعى واشنطن بكل قوتها لإزاحته عن السلطة في بلاده، فهي تبحث عن حليف تابع ومطيع، ينفذ ما يطلب منه دون أدنى معارضة تذكر، وليس شريكا يناقش ويجادل، يقبل ويرفض، خصوصا وأن هناك الكثير من الملفات التي أصبحت تسبب لها صداعا وأرق شديدا نتيجة استمرار أردوغان على رأس السلطة في تركيا.

انضمام تركيا للتحالفات الأقليمية الجديدة، وتهديد جبهة واشنطن

وهنا يمكن تلخيص أهم الملفات التي تخشى واشنطن من استمرار أردوغان في السلطة بسببها :

1 – التحالف الجديد الذي بدأ يتبلور في المنطقة، مهددا مكانتها ومصالحها، والذي يضم كل من روسيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية في إيران، واحتمالية دخول تركيا – التى رحبت بالاتفاق السعودي الإيراني بحرارة – على خط هذا التحالف سيضعف حتما من الجبهة التي تقودها الولايات المتحدة لتقويض قوة كل من روسيا والصين أولا وإيران ثانيا.

2 – مسألة استمرار التعاون التركي – الروسي، الذي تتسارع توجهاته، ويتسع مداه ليشمل تقريبا كافة المجالات العسكرية، والاقتصادية، والأمنية، ومجال الطاقة، وهو ما يسبب حساسية بالغة للإدارة الأمريكية، كونه يضمن لموسكو الاستمرار في تهديد المصالح الأمريكية في منطقة شرق أسيا والقوقاز، ويحد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

3 – زيادة القوة العسكرية التركية، مع تنوع الصناعات الدفاعية المنتجة محليا، وتأثيرات هذا السلبية على مصانع الأسلحة الأمريكية، وعلى جارتها اليونان، وما يشكله من تهديد دائم لدولة أصبحت الحليف الأول لواشنطن في شرق المتوسط، وتستخدم أراضيها كقواعد عسكرية ورأس حربة لها في المنطقة.

4 – الوجود التركي على الأرض في كل من سوريا والعراق وليبيا، وتأثيرات هذا على مجريات السياسة الأمريكية المرتبطة بكل ملف من هذه الملفات.

5 – إنتهاج أردوغان لسياسة مستقلة، ووقوفه حجر عثرة في وجه تنفيذ المطالب الأمريكية في العديد من الملفات، التي من أبرزها على الساحة الدولية حاليا مسألة انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وتعنته في الموافقة على عضوية السويد بالحلف في أعقاب جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم بإذن من السلطات السويدية، أشعلت حدة غضب واشنطن تجاهه، حتى وصل الأمر إلى تهديده علنا، ومساومته على الموافقه منحه صفقة الطائرات أف – 16 المحدثة مقابل موافقته على انضمام السويد للناتو.

خلاصة الأمر أن واشنطن تبحث في تركيا عن حليف تابع يسير في ركابها، وهو ما يبدو أنها وجدته في أحزاب المعارضة، فمنهم من هو بالفعل حليف لها، ومنهم من يدرك أن مصالحة وتحقيق أهدافه لن يتأتى إلا عن طريقها، وهناك من أبدى استعدادا لتنفيذ سياساتها الإقليمية مقابل مساعدته في إعتلاء السلطة التي يشتهيها بشدة، كما أن بينهم من يسير في الركب فقط لكراهيته للرئيس أردوغان.