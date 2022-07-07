موقع روسيا بالتجارة الدولية للنفط

حذر محللون من مؤسسة جي بي مورغان في مذكرة بحثية من أنه إذا استمرت روسيا في خفض إمداد النفط إلى الاتحاد الأوربي، فقد يصل سعر برميل النفط إلى 380 دولارا، وذلك في ضوء سعي مجموعة السبع الكبار لوضع حد سعري أقصى للنفط الروسي، وتشديد العقوبات على روسيا، مما قد يدفع روسيا إلى الرد بخفض صادراتها النفطية لإلحاق الأذى بالغرب.

وقالوا إن خفض الإمدادات الروسية بمقدار 5 ملايين برميل يوميا -وهو هو السيناريو الأسوأ- قد يدفع الأسعار إلى مستوى 380 دولارا للبرميل، في حين أن خفض الإمدادات اليومية بمقدار 3 ملايين برميل من شأنه رفع الأسعار إلى 190 دولارا للبرميل.

ورغم أن تلك السيناريوهات صعبة التحقق، في ضوء سعي الولايات المتحدة والدول الغربية لدفع السعودية وبلدان خليجية منتجة للنفط إلى زيادة الإنتاج، وهو ما يتوقع حدوثه بعد زيارة الرئيس بايدن للرياض هذا الشهر، وسماح الولايات المتحدة لفنزويلا بتصدير نفطها إلى أوربا، بعد وصول متوسط سعر خام برنت 120 دولارا للبرميل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي. وكذلك في ضوء سعي الولايات المتحدة للتفاهم مع إيران بشأن الاتفاق النووي كي تساهم صادراتها النفطية بنصيب في تعويض نقص النفط الروسي لأوربا، وقرار دول أوبك بلس بزيادة الإنتاج اليومي بنحو 648 ألف برميل يوميا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

ورغم ذلك فإن المذكرة تشير إلى المكانة المتميزة للنفط الروسي بالأسواق الدولية وخاصة في أوربا، فخلال العام الماضي استحوذ إنتاج روسيا من النفط الخام على نسبة 13.8% من الإنتاج العالمي، محتلة بذلك المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، كما احتلت المركز الثاني عالميا في صادرات الخام بنصيب 10.9% من الصادرات الدولية.

كما استحوذت على أكثر من 8% من صادرات المشتقات النفطية لتأتي في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة، وليصل نصيبها من صادرات الخام والمشتقات العالمية إلى 9.8% فتحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والسعودية.

32 % من واردات أوربا تأتي من روسيا

ويشير النظر في خريطة الصادرات النفطية الروسية إلى المكانة المتميزة التي تحتلها روسيا بالأسواق الأوربية، حيث يشير التوزيع النسبي لصادرات الخام الروسي في العام الماضي حسب إحصاءات البريتش بتروليم إلى توجه نسبة 52.7% من تلك الصادرات إلى أوربا، و37% إلى الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين والهند واليابان، و6% إلى دول الكومنولث الروسي و4% إلى الولايات المتحدة.

كما تضمنت خريطة صادرات المشتقات الروسية توجه 54% منها إلى أوربا، و16% إلى الولايات المتحدة و14.5% إلى الدول الآسيوية و5% إلى دول الكومنولث الروسي، وهكذا يشير التوزيع النسبي لصادرات روسيا من الخام والمشتقات معا، لتوجه 53% منها إلى أوربا و29% إلى دول آسيا، و8% إلى الولايات المتحدة و5% إلى دول الكومنولث الروسي.

وإذا كانت صادرات روسيا إلى أوربا من النفط الخام قد بلغت كمياتها حوالي 139 مليون طن، ومن المشتقات حوالي 76 مليون طن، بإجمالي 215 مليون طن للخام والمشتقات معا، فإن تلك الصادرات الروسية تمثل نسبة 30% من مجمل واردات أوربا من الخام البالغة 468 مليون طن، ونسبة 38% من وارداتها من المشتقات البالغة 197.5 مليون طن، و32% من مجمل وارداتها من الخام والمشتقات معا البالغة 665 مليون طن.

وتكشف خريطة التوزيع النسبي لمصادر واردات أوربا من الخام والمشتقات معا في العام الماضي، قدوم 32% منها من روسيا و21.5% من دول أفريقيا، وأقل من 16% من دول الشرق الأوسط التي تشمل السعودية والعراق والإمارات والكويت وغيرها، و13.5% من أمريكا الشمالية معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية، و12% من دول الكومنولث الروسي، وأقل من 3% من دول آسيا و2% من دول أمريكا الوسطى والجنوبية.

الكبار يركزون على آسيا

وربما يقول البعض طالما أن الولايات المتحدة والسعودية يمثلان المركزين الأول والثالث في إنتاج الخام، فلماذا لا يحلان مكان روسيا بالأسواق الأوربية في إمدادها بالخام، وتأتي الإجابة من خلال التوزيع الجغرافي لصادرات الخام الأمريكية في العام الماضي، التي اتجهت نسبة 62% منها إلى الدول الآسيوية و11% إلى كندا و6% إلى أمريكا الوسطى والجنوبية و37% إلى أوربا.

ونفس التركز نحو الدول الآسيوية نجده في تصدير الخام السعودي في العام الماضي، حيث اتجهت نسبة 77% منه إلى دول آسيا، و8% إلى أوربا و7% إلى أمريكا الشمالية و3% إلى كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، ونفس التوجه نحو دول آسيا نجده مع باقي دول الخليج العربي، حتى وصل نصيبها من صادرات الخام الإماراتي 98% والكويتي 97% والعراقي 64% العام الماضي.

فلا يمكن أن تضحي تلك الدول بالسوق الآسيوي الضخم الاستهلاك، الذي يضم الصين المستهلك الثاني للنفط بالعالم، والهند المستهلك الثالث دوليا، واليابان المستهلك الخامس، وكوريا الجنوبية المستهلك الثامن عالميا، من أجل الأسواق الأوربية التي ستعود إلى استيراد النفط الروسي بعد حل الأزمة الأوكرانية مباشرة، نظرا إلى الميزة النسبية له من حيث وصول معظمه من خلال خطوط أنابيب تقلل من تكلفة النقل.

وبالعودة إلى أوربا نجد أن النفط قد مثل المركز الأول بين موارد الطاقة في العام الماضي بنسبة 33.5%، في حين كان الغاز الطبيعي صاحب المركز الثاني بـ25% فقط، وترتفع نسبة النفط بين موارد الطاقة في بعض الدول الأوربية لتصل إلى 49.5% باليونان، وحوالي 48% ببلجيكا وحوالي 44% بإسبانيا و43.5% بهولندا و40% بالبرتغال.

المصافي الأوربية تعتمد على النفط المستورد

وتنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط بالعديد من الدول الأوربية، بمقارنة نسبة إنتاجها المحلي بجملة استهلاكها منه، فقد احتلت ألمانيا المركز العاشر في استهلاك النفط دوليا، وفرنسا المركز الرابع عشر وإنجلترا السابع عشر، وإسبانيا الثامن عشر وإيطاليا التاسع عشر.

ولا يقتصر استخدام النفط بتلك الدول الأوربية على الاستخدامات التقليدية في النقل وتوليد الكهرباء والصناعة وغيرها، وإنما يمتد لتشغيل المصافي الضخمة لتكرير النفط الموجودة فيها. حتى إن هولندا قد احتلت المركز الثالث في صادرات المشتقات دوليا، وهي التي احتلت المركز التاسع دوليا في استيراد الخام، كما احتلت بلجيكا المركز الثاني عشر بصادرات المشتقات وإيطاليا الثالث عشر وألمانيا الرابع عشر، كما ضمت قائمة العشرين الأوائل إنجلترا وإسبانيا، رغم كون كل تلك الدول مستوردة صافية للخام.

وهكذا تظل مكانة روسيا النفطية راسخة، حيث لم يقل إنتاجها من الخام خلال الأعوام العشرين الماضية عن ثمانية ملايين برميل يوميا، وتجاوز إنتاجها عشرة ملايين برميل يوميا منذ عام 2012 وحتى 2019، لتنخفض عن ذلك المعدل خلال العامين الماضيين فقط، وتصل إلى 9.5 ملايين برميل يوميا في العام السابق و9.6 ملايين برميل يوميا العام الماضي.

كذلك زادت كمية صادراتها من الخام والمشتقات معا عن ستة ملايين برميل يوميا، خلال السنوات العشرين الماضية، وتجاوزت سبعة ملايين برميل يوميا منذ عام 2015 وحتى 2020، لتنخفض إلى 6.9 ملايين برميل يوميا العام الماضي فقط، فتأتي في المركز الثالث عالميا بعد أمريكا والسعودية، موزعة بين 4.5 ملايين برميل لصادرت الخام بالمركز الثاني بعد السعودية، و2.4 مليون برميل يوميا لصادرات المشتقات بالمركز الثاني بعد الولايات المتحدة.