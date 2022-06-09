رغم التوسع في القروض احتياطي العملات الأجنبية المصري أقل حاليا مما كان عليه في عهد مبارك

انخفضت قيمة الاحتياطيات المصرية من العملات الأجنبية بالبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر بنحو 5.5 مليارات دولار، لتصل إلى 35.5 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت تلك الاحتياطيات قد بلغت 36 مليار وخمسة ملايين دولار في نهاية عام 2010، أي قبل أقل من شهر من ثورة الخامس عشر من يناير 2011.

وكانت احتياطيات العملات الأجنبية في نهاية عهد مبارك، تفوق قيمة الدين الخارجي البالغ حينذاك 34.993 مليار دولار، أي أن الاحتياطيات كانت تزيد على الدين الخارجي بنحو مليار و12 مليون دولار.

وهو وضع معاكس للصورة الحالية التي بلغ فيها الدين الخارجي 145.5 مليار دولار نهاية العام الماضي، وزاد حاليا في ضوء الاقتراض من دول الخليج وطرح سندات بالأسواق اليابانية، والحصول على قروض من البنك الدولي ومن المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، وغيرها من الجهات خلال شهور العام الحالي.

وكانت فترة المجلس العسكري التي استمرت حوالي 17 شهرا، قد تسببت في فقدان الاحتياطي نحو 20.5 مليار دولار، بينما انخفض رصيد الاحتياطي خلال فترة الرئيس مرسي بقيمة 612 مليون دولار فقط.

وعندما يذكر أنصار النظام الحالي أن رصيد الاحتياطي قد زاد في عهده بنحو 20.6 مليار دولار، فإن سبب ذلك هو أن النظام قد حصل على معونات خليجية بنفس القيمة حسب تصريحات عامة لرأس النظام، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي خلال العهد الحالي بنحو 102 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، وهو رقم زاد على ذلك خلال الشهور المنقضية من العام الحالي، حسب تصريح رئيس الوزراء عبر الحصول على مساندة مالية خليجية سخية.

33 مليار دولار تكلفة الدين الخارجي

وتتعدد أغراض البنوك المركزية من تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية لديها، منها مواجهة الاحتياجات الاستيرادية الطارئة، ومواجهة ارتفاع أسعار الواردات، وزيادة القدرة على تحمل الصدمات الخارجية، والدفاع عن سعر الصرف من خلال ضخ الدولارات بالسوق عند نقص المعروض منه، والوفاء بالديون الخارجية، وتمويل كافة المدفوعات الخارجية عند عجز الموارد الدولارية عن الوفاء بذلك.

وها هي أسعار الحبوب والنفط وغيرها من السلع قد زادت خلال العامين الماضي والحالي، مما زاد قيمة الواردات، وهو ما دفع الحكومة إلى التشديد على الواردات بإجراءات متعددة، كما أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ تكلفة الدين الخارجي الطويل والمتوسط الأجل خلال العام الحالي 20.2 مليار دولار، والدين الخارجي القصير الأجل 12.9 مليار دولار، أي بإجمالي 33.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الاحتياطيات في شهر مايو 35.5 مليار دولار.

وكانت بيانات صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري في شهر أبريل الماضي، قد أشارت إلى تحقيق عجز بلغ 12.7 مليار دولار، مستمرة في حالة العجز للشهر الثالث على التوالي.

وتوزع هذا العجز بين عجز في صافي الأصول بالبنك المركزي بقيمة 4.8 مليارات دولار، رغم ما لديه من احتياطيات من العملات الأجنبية، وعجز في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية العاملة بمصر، بقيمة 7.9 مليارات دولار، وهي حالة العجز المستمرة للشهر العاشر على التوالي منذ يوليو الماضي.

الاحتياطي يكفي لواردات 5 أشهر

وهناك عدة معايير للحكم على مدى كفاية الاحتياطي، منها عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي من العملات الأجنبية، ورغم أن المؤسسات الدولية تشير إلى عدد شهور الواردات السلعية والخدمية معًا، فقد اكتفت السلطات المصرية بالواردات السلعية وحدها للخروج برقم أكبر لعدد شهور تغطية الواردات.

وكانت فترة رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي في تسعينيات القرن الماضي، قد شهدت تغطية الاحتياطي للواردات مدة 15 شهرا حين ذاك، وفي عام 2010 بلغ عدد شهور التغطية تسعة أشهر.

وخلال العام الحالي وفي ضوء بلوغ قيمة الواردات السلعية خلال الربع الأول من العام 22.6 مليار دولار حسب بيانات جهاز الإحصاء، يصل متوسط قيمة الواردات الشهرية 7.5 مليارات دولار، أي أن الاحتياطي يغطي أقل من خمسة أشهر من الواردات السلعية.

ويظل السؤال المهم: ما هي توقعات أرقام الاحتياطي خلال الشهور المقبلة؟ خاصة بعد الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وتأتي الإجابة من خلال ما حدث من تطورات لرصيد الاحتياطي خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وقبل رفع بنك الاحتياط الأمريكي لسعر الفائدة، ففي شهر أغسطس الماضي حصلت مصر على تسهيلات من صندوق النقد الدولي في صورة وحدات حقوق سحب خاصة بقيمة 2.8 مليار دولار، ورغم ذلك فلم تزد قيمة الاحتياطي خلال الشهر إلا بنحو 63 مليون دولار فقط.

وفي شهر سبتمبر الماضي حصلت مصر على وديعة سعودية قيمتها 3 مليارات دولار، فضلا عن طرح سندات مصرية بالخارج بقيمة 3 مليارات دولار أخرى، ومع ذلك لم يزد رصيد الاحتياطي إلا بنحو 153 مليون دولار، وخلال الربع الأخير من العام الماضي زادت القروض الخارجية المصرية بنحو 8.1 مليارات دولار، ورغم ذلك فلم تزدد أرصدة الاحتياطي خلال الربع الأخير من العام بأكثر من قيمة 110 ملايين دولار.

بيع الأصول لتدبير سيولة دولارية

وكل تلك الشواهد تشير إلى وجود نقص حاد في الدولار داخل الأسواق المصرية، امتص تلك القروض إلى جانب دفع قيمة الواردات وسداد فوائد وأقساط الدين الخارجي، وهو ما نتوقع تكراره مع الحصول على قروض جديدة، ستتجه أولا لسد العجز في صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي وتلبية الطلبات الاستيرادية، ومواجهة زيادة ارتفاع أسعار الواردات بعد وصول برميل خام برنت إلى 112 دولارا في شهر مايو الماضي، وبلوغ سعر طن القمح الأمريكي الصلد 522 دولارا في شهر مايو مقابل 315 دولارا العام الماضي، وبلوغ سعر طن القمح الأمريكي اللين 651 دولارا مقابل 280 دولارا العام الماضي، مع زيادة تكاليف الشحن للبضائع.

فى ظل غياب الأموال الساخنة واستمرار توقف قدوم السياحة الروسية والأوكرانية، وضعف حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم، وخروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعودة السوق السوداء إلى الدولار التي زادت الاحتفاظ به بين الأفراد والشركات تحسبًا لارتفاع سعره المرتقب، أصبح البديل أمام السلطات المصرية هو التوسع في بيع الأصول لتدبير سيولة دولارية، وبعد أن كان رئيس الوزراء يتحدث منتصف مايو الماضي عن طرح عدد من الموانئ وشركات تداول الحاويات وبعض الفنادق وعشر شركات من خلال البورصة، إذا به يدعو لاجتماع الاثنين الماضي للإسراع في تجهيز الشركات التي سيتم طرحها.

ثم تبين أن وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي ستضع قائمة بالمدارس والجامعات والمستشفيات التي سيتم طرحها للمستثمرين، وتجهز وزارة التخطيط مشروعات تحلية المياه للطرح، كما ستطرح وزارة البترول مجمعات بتروكيماوية، وستطرح وزارة الاتصالات حصصا في مراكز البيانات للمستثمرين.