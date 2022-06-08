الهزيمة والحرية.. كرنك نجيب محفوظ والثرثرة

استطاع نجيب محفوظ أن يدخل أعماق المجتمع المصري، ويفهم أوضاعه الاجتماعية والنفسية والسياسية، فقدّم رؤية لهذا المجتمع كما لم يقدمها أحد من قبل، غاص محفوظ في وجدان المصريين وأحوالهم، واستحق أن يكون المفسر والمحلل لهم والشارح لأوضاعهم، فنال ألقابًا كثيرة وحصل على نوبل في الآداب.

قدّم محفوظ للسينما المصرية الكثير من الأعمال التي شارك في بعضها كاتبًا للقصة والسيناريو، ويمكننا القول إن الغالبية من أعماله الأدبية تحولت إلى أعمال سينمائية، منها: سلسلة الحرافيش، وثلاثية قصر الشوق، والسكرية، وبين القصرين، وقلب الليل، والحب فوق هضبة الهرم، والشحات، وغيرها من الأعمال الكثيرة.

قدّم نجيب محفوظ رؤية للتاريخ المصري عبر مراحله خلال أعماله، وفي عام 1971، قدّمت السينما المصرية عبر مخرجها الشاب حسين كمال، والسيناريست ممدوح الليثي رواية محفوظ (ثرثرة فوق النيل) رواية مثيرة للجدل منذ نشرها وحتى الآن، وتتناول الأوضاع ما قبل هزيمة يونيو/حزيران 1967، ثم قدمت السينما رواية (الكرنك) لنجيب محفوظ عام 1976، وإخراج علي بدرخان، وتتناول أحداث ما قبل الهزيمة وحتى نصر أكتوبر/تشرين الأول 1973.

الأمن والثورة والحرية

في فيلم الكرنك الذي كتب السيناريو له ممدوح الليثي وقام بالتمثيل فيه نور الشريف وعماد حمدي وكمال الشناوي وسعاد حسني، تدور الأحداث حول الصراع الدائم بين شباب الثورة وأجهزة الأمن التي تدعي حرصها على الثورة من أعدائها من خلال مجموعة من الشباب الذين ينتمون إلى الفكرة الثورية، وقد حصلوا على بعض المكاسب التي حققتها ثورة يوليو على المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليم والصحة، ويسعون إلى تكامل الأفكار التي نادت بها الثورة، يلتقون جميعًا في مقهى الكرنك، يرتاد المقهى كاتب كبير (طه الغريب)، وتضم قائمة رواد المقهى أجيالًا مختلفة تمثل أفكارًا اجتماعية وإيدلوجيا متنوعة، وتتصارع الأفكار بين حنين للملكية ومنتمين للثورة ويساريين يؤمنون بالفكر الماركسي.

تراقب أجهزة الأمن المقهى وروادها، على خلفية لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ومعارك مصر لا تنتهي وأن الشباب غير مدرك للحقائق، وتحت شعار (أنتم مش فاهمين) و(حماية الثورة) يصبح الجميع في مرمى نيران الفاهمين والمحافظين على الثورة وسلطاتها حتى من كل المؤمنين بها، ومن خلال إسماعيل وزينب طالبا كلية الطب أبناء الطبقة الشعبية، الذين يؤمنون بأفكار الثورة ومن المستفيدين منها، وحتى عضويتهما في منظمة الشباب، تدور أحداث الفيلم وهذا الصراع، ويقدّم الفيلم رؤية الفريقين لمفهوم الحرية، بين جيل يؤمن بالحرية الكاملة غير المنقوصة وهي الحرية المفقودة خلال هذه المدة حسب رؤية نجيب محفوظ.

الفريق الثاني فريق (خالد صفوان) مسؤول أمن الدولة الذي يعتقد أنه يحرك البلاد بسلطته، ولا يتوانى عن القبض على كل الشباب لمجرد همس أحدهم بأفكاره أو اعتراضه على وضع ما لنجد أن الثورة تأكل أبنائها، ولا ينسى السيناريو أن يوضح لنا أن صفوان مسؤول السجن الحربي هو ابن لضابط سابق، كانت له هذه المهمة قبل الثورة، ليجد (إسماعيل الشيخ) و(زينب دياب) أبناء يوليو أنفسهما داخل المعتقلات، ويتم اغتصاب (زينب) حتى تعترف بأشياء لم تحدث، ويتم تعذيب إسماعيل وزملائه ويقتل أحدهم في المعتقل، ويصبح حتى الهمس بالكلمات سببًا للقبض على أي شخص في المجتمع تحت ذريعة حماية المجتمع والثورة.

الهزيمة والانكسار

لقد انكسر الشباب الذي كان يحلم أن يقود الثورة لاستكمال أهدفها، وخرج إسماعيل ابن يوليو وهو يعمل مرشدًا للبوليس السياسي، وينهار ويصل به الانهيار إلى الإدمان حتى أنه يسرق الأدوية المخدرة من المستشفى التي يعمل فيها، بينما زينب تخرج منهارة فاقدة الأمل في أحلامها وواقعها بعد أن تم اغتصابها.

فقدان المجتمعات لحيويتها وحريتها يفضي بالجميع إلى الهزيمة، وكذلك الانفصال عن الواقع والوقوع تحت تأثير المخدرات أو إخفاء الحقائق.

الثرثرة والغيبوبة

يبدأ فيلم ثرثرة فوق النيل من داخل وزارة الصحة حيث تنشر جريدة الأهرام تقريرًا صحفيًا حول عدم وجود الأدوية وانهيار الخدمات في المستشفيات العامة، ويتولى (أنيس) الموظف في الوزارة الذي يتعاطى المخدرات ليهرب من واقعه كتابة التقرير، ويكتب أنيس التقرير لنكتشف أن هناك نقصًا في حبر القلم، وهو لا يدري، أنيس يقوم بدور الراوي فيهمس لنفسه، (لمّا الأدوية موجودة أكتب تقرير ليه؟.. طيب فين الأدوية؟ ليه كل حاجة لازم نكتب تقريرًا ونحط ختم النسر؟)، ويتنقل أنيس إلى الشارع ليشتري مخدرات، وهناك يلتقي بجار قديم ممثل سينمائي يشتري مخدرات، يأخذ رجب أنيسًا إلى عوامة على النيل لنجد نماذج من المجتمع كلهم قد غرقوا في غيبوبة المخدرات، ومن خلال سمارة (الصحفية) التي تجئ بصحبة رجب الممثل، لنجد منهم الكاتب الروائي والصحفي الفني والمحامي ونماذج من النساء، منهم موظفة لا يكفيها مرتبها فتنحرف، طالبة تريد أن تكون ممثلة للحصول على الثروة فتنحرف، وهكذا يغيب مجتمع مثل هؤلاء، وتحدث لهم حالة انفصال عن مجتمعهم، رغم أنهم صفوة في المجتمع، هكذا يصور محفوظ والليثي مثل هذه المجتمعات، وعندما يزور أنيس مدن القناة بعد هزيمة يونيو (يقول في الفيلم إن هؤلاء ربما لا يعرفون أن هناك هزيمة حدثت) يعود أنيس متذكرًا شبابه حينما كان يكافح ضد الاحتلال الإنجليزي، ليصرخ فيهم جميعًا لازم نفوق، ويطرد أنيس من العوامة التي يقوم حارسها بفك سلاسلها لتعوم وربما تغرق في النيل، ليخرج أنيس إلى الشارع صارخًا (لازم نفوق، الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا.. يا عالم.. يا هوه.. لازم نفوق) صرخة ممتدة منذ عشرات السنين وما زلنا بحاجة إلى ترديدها حتى الآن حتى نغيب عن ما يذهب العقل والتفكير من مخدرات سواء كانت حسية أو فكرية أو إعلامية تنتشر في كل لحظة بعيدًا عن التقارير الكاذبة المختومة بختم النسر.