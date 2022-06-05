سلاحف تحاول التحرر من الأكياس البلاستيكية

قبل الغروب. المنظر رائع، والشمس تلقي بضوئها الأخير على المرفأ، القوارب الصغيرة استعدت للمبيت، والنوارس ترقص في سماء الميناء سعيدة بما حصلت عليه من رزق. الصيادون سعداء، سيعودون اليوم لصغارهم، وهم يحملون كمية طيبة من السمك، تعوضهم عن الأيام السابقة العجاف.

لاحظ أحد الصيادين تلك الصدفة الكبيرة التي تصطدم بجانب قاربه، إنها سلحفاة بحرية ضخمة، حاول جذبها من الماء، ولكن اجتاحه ذهول عندما رآها عالقة في كيس بلاستيكي.

قبل أن ينقذها، قرر تصويرها، ونشر الصورة للعالم، ولكن للأسف تبعتها سلحفاة ثانية وثالثة، حتى إنه طلب من زملائه مساعدة السلاحف للتخلص من أكياسها البلاستيكية التي ألقتها السفن في المرفأ، لتصبح بعدها تلك السلحفاة أيقونة “التلوث البحري”، وصارت الدعوة لإنقاذ السلاحف والحياة البحرية دعوة أيضًا لإنقاذ الحياة بأسرها، لذا وجب دق ناقوس الخطر.

ماذا لو؟

ماذا لو استيقظ كُلّ منا على عالم خالٍ من أصوات الطبيعة؟ صوت خرير الماء من فوق الجبال، صوت البحر الهادر، والنوارس المبتهجة، حركة الأسماك والطيور المهاجرة، صوت الأفيال في غابات أفريقيا، وحركة السلاحف والدلافين في المرافئ.

ماذا لو استيقظنا؟ فوجدنا أنفسنا فقدنا ما تبقى من إنسانيتنا، مسوخًا تسير على قدمين، تفتقر كينونتنا لمعنى الجمال والمشاعر، وفقدت الطبيعة آخر مساحة خضراء يتنفس بها العالم.

يجب أن نستيقظ قبل فوات الأوان، فالتكنولوجيا تغزو حياتنا بلا هوادة، تجعلنا لا ننتبه لأدق التفاصيل فيها، فعند الاستيقاظ لا تنتبه إلى ضوء الشمس بقدر انتباهك لدقات المنبه، الذي قمت بضبطه قبل النوم على هاتفك المحمول، وعند نهوضك، حيث ضوء الشمس لا يزال ساطعًا، إلا أنك كما المرغم تضيء المصباح، وعند تناولك الفطور أصبحت صُحف العالم في متناول يدك بضغة زرٍ واحدة، تجوب العالم وتعرف الأخبار هنا وهناك، وتبدأ دورة الحياة في إهدار كل حقوقك الطبيعية بالاستمتاع بجمالها، ورونقها، ورؤية الجانب الجميل فيها، وهذا ما تدعو له هيئة الأمم من خلال نشاطها الأقوى الداعم للبيئة، وهو: يوم البيئة العالمي.

يوم البيئة العالمي

يهدف هذا اليوم إلى حث سكان الأرض كلهم إلى العيش بشكل مستدام، في انسجام وتَآلُف مع الطبيعة، وقامت منظمة الأمم المتحدة باعتماد يوم 5 يونيو يومًا عالميًا للبيئة، ويتم استضافته سنويًا من قبل بلد مضيف، حيث تقام الاحتفالات الرسمية، كما يتم اختيار موضوع لافت للاهتمام بهدف تحفيز الوعي البيئي، وتسليط الضوء على القضايا البيئية.

“لا نملك سوى أرضًا واحدة” هو موضوع يوم البيئة العالمي لهذا العام، وهذا الشعار هو نفسه شعار مؤتمر ستوكهولم عام 1972، الذي نتج عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واختيار يوم 5 يونيو يومًا عالميًا للاحتفال.

ليعود الشعار نفسه بعد مرور خمسين عامًا بسبب التغيرات المناخية، وتعرض كوكبنا للخطر من جراء التلوث والنفايات.

بين الرفاهية والضيق

نحن ندفع اليوم ثمن تقصرينا تجاه كوكبنا، غير قادرين على استعادة جودة الحياة وسط الكتل الخرسانية التي تمتص الطريق، في شكل أبنية مفرطة غير عقلانية والبحار الملوثة بالزيوت والمواد البلاستيكية، المرض، الحروب، وقطع الأشجار، وكلها سلوكيات سيئة أدت إلى تدهور الطبيعة، ما يدفع للإحباط والشعور بمحدوديتنا، وفشلنا في الحفاظ على بيئتنا.

لذلك لجأت بعض الدول إلى اتخاذ حلول عن طريق وسائل عديدة للحفاظ على طاقات كوكبنا المهدرة، وتوجهت إلى حلول ذكية لرسم مستقبل أفضل، وتمنحنا الراحة والاستمتاع بكل ما هو متاح بشكل لا يضر حياتنا، ولا يجعلنا كمتحركين ذاتيين، فالتوجه لدى بعض الدول صار الآن يدرس كيفية الحفاظ على طاقاته من خلال طرائق كثيرة، تتمثل في الاستخدام الذكي للطاقة عبر طرائق متعددة، كالمنازل الذكية التي يختلف بناؤها عن السائد، وفقًا للمواد المستخدمة، وأرخصها هي المصنوعة من الخشب، أكثر مواد البناء المتاحة على نطاق واسع لأنها مستمدة من مصدر متجدد، وصديقة للبيئة، وتستهلك طاقة أقل عشر مرات عن مواد البناء الأخرى، والتي لا تختلف في بنائها أو تصميمها عن المنازل العادية، عدا بنيتها التحتية، فهي تحتاج لبنية تحتية أقوى من البيوت العادية، وفيها شبكة معلومات متكاملة لها وظائف عدة، تنبه سكانها بالعديد من المتغيرات التي تحدث داخل المنزل أو خارجه، فمثلاً يستطيع المنزل الذكي أن يتنبأ بدرجات الحرارة في الخارج، وبانقطاع التيار الكهربائي، ويستطيع إنزال الستائر إذا كان الجو حارًا، ويستطيع أيضًا زيادة التهوية في الأماكن المغلقة، ويمكنه أن يشغل التدفئة إذا كان الجو باردًا، ويخبر صاحب المنزل بفساد الطعام في ثلاجته، والتنبيه بالحرائق وغيرها.

ومصطلح المنازل الذكية لا يعني أن المنزل نفسه ذكيّ، بل الأجهزة المكونة للمنزل، والميزة الرئيسة في هذه المنازل هو أن الخشب يمتص الرطوبة الزائدة من الهواء الداخلي، وعندما يصبح الهواء جافًا فإنه يعيد الرطوبة، هذه القدرة الفريدة للخشب تعيد تنظيم توازن الرطوبة، مما تجعله مناسبًا جدًا للأطفال ولمرضي الحساسية والربو، كما أن لون الخشب يؤثر إيجابيًا في الحالة النفسية، ويهدئ الأعصاب.

ليس كل منزل مصنوع من الخشب نستطيع أن نطلق عليه منزلًا ذكيًا إلا إذا توافر فيه شرط أساس، وهو ألا يتجاوز استهلاكه للكهرباء والطاقة 40%، وإذا توافر هذا الشرط هنا يمكننا أن نطلق عليه “منزلًا ذكيًا”.

فتلك ميزة لا يمكننا إغفالها بجوار كل مزايا البيوت الذكية العديدة، فنحن دائمًا بحاجة إلى منازل تحتاج عناية أقل، وتوفر لنا الجهد، فإذا أصبحت لدينا تلك المنازل، وتطورت لدينا القدرة على ذلك، سوف تتوافر لدينا أساسيات الحياة من أمن وأمان، فأجهزة المراقبة والمجسمات الحسية وأجهزة الإنذار تعمل معًا في تناغم تام، إذا ما حاول أحد سرقة المنزل، وتعمل على إيقاف هذا السطو، وهي أيضًا توفر الوقت بشكل تام، فإذا حل الليل ستقوم بإنزال الستائر تلقائيًا، وترفعها عند حلول الصباح.

المنازل الذكية توفر أيضًا إهدار الكثير من المال، فهي تعتمد على توفير الطاقة إذن فلا مصابيح تعمل دون حاجة، ولا أجهزة تبقى قيد التشغيل عند عدم استخدامها.

لا تقتصر المنازل الذكية على أجهزة التحكم فقط، بل تجعل حياتنا أسهل وأكثر أمانًا وإمتاعًا، ومن شأن اعتماد تلك الاستراتيجية في التطوير، الحافظة للطاقة والبيئة، أن تغير من حاضر تلك السلاحف، فتعود معافية في المرفأ الآمن.