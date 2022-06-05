الطريق إلى أوكرانيا (7) صراع الموارد والثروات

من بين التفسيرات الأساسية والعوامل الحاكمة للحرب الروسية ـ الأوكرانية، 2022، الصراع على الثروات والموارد الطبيعية، التي تمتلكها أوكرانيا، والتي يمكن القول بحق أنها من أغنى مناطق العالم، بالعديد من مصادر الطاقة الاستراتيجية، والثروات المعدنية، بجانب ثرواتها الهائلة من الإنتاج الزراعي الذي جعل منها من واحدة من أهم سلال الغذاء في العالم، لذلك ذهب فريق من المحللين للقول إن الهدف الحقيقي لروسيا من حربها في أوكرانيا هو السيطرة على مواردها الطبيعية الاستثنائية، من مصادر الطاقة والمعادن والزراعة.

وباستثناء الزراعة والفحم، كان الكثير من موارد أوكرانيا يفتقر إلى التطوير ويعاني من غياب الرؤى الاستراتيجية، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييت، وحصول أوكرانيا على استقلالها عام 1991، وذلك أمام العديد من الاعتبارات، منها الارتباط الاقتصادي بين روسيا وأوكرانيا من ناحية، وتغلغل الفساد في معظم المؤسسات الأوكرانية، إلا أنه مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، 2007 ـ 2008، وما شهدته من دول شرق أوربا من تداعيات، اتجهت حكومة أوكرانيا إلى تنمية مواردها الاقتصادية وخاصة ما يرتبط منها بقطاع الطاقة عبر تطوير هذه الموارد وتنويع صادراتها بعيدًا عن روسيا. وأطلقت استراتيجية لخصخصة النفط والغاز عام 2013، لكن هذه الاستراتيجية توقفت بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا واحتلالها شبه جزيرة القرم عام 2014.

وفي عام 2017، قامت أوكرانيا بإطلاق استراتيجية طاقة جديدة، وفي عام 2021 أعلنت عن استراتيجية أخرى لتسريع ترخيص استخراج المعادن، لكن جاء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، ليقوم بتعطيل، بل وتدمير الكثير من موارد الثروة الأوكرانية، نظراً لأن الكثير من موارد أوكرانيا يقع في المناطق الشرقية وفي حوض البحر الأسود، وهي المناطق التي شهدت أقصى درجات العدوان والتدمير الروسي منذ بداية الحرب.

في نفس الوقت الذي تراجع الإنتاج الزراعي الهائل لأوكرانيا، بسبب الاستهداف الروسي المتعمد والممنهج للمستودعات والمعدات الزراعية والأصول الزراعية الأخرى، التي كانت تمد عدد كبير من دول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط باحتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية.

العدوان الروسي بين الاستيلاء على الثروة وترسيخ التبعية الأوكرانية

تؤكد الكثير من التقارير الاقتصادية الدولية أن المناطق والأقاليم الشرقية والجنوبية لأوكرانيا وخاصة على حوض البحر الأسود، تحتوي أراضيها على نحو نصف النفط التقليدي لأوكرانيا، و72% من غازها الطبيعي، فضلًا عن الجزء الأكبر من المعادن والثروات الطبيعية، بجانب كونها من أغنى المناطق الأوكرانية في زراعة المحاصيل الغذائية الأساسية في العالم، مثل القمح والذرة والشعير وزيت عباد الشمس.

لذلك كان من أهم الإجراءات العسكرية التي تبنتها روسيا خلال السنوات العشر الأخيرة وتحديداً منذ عام 2014، هو محاصرة الموائي الأوكرانية، بل والسعي نحو احتلالها، ومحاصر الطرق البحرية الأوكرانية، خلال عملياتها الحربية، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، قامت روسيا بإغراق العديد من سفن نقل الحبوب والسلع الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. كما أنها بعدما استولت على شبه جزيرة القرم عام 2014، أصبحت تسيطر على نحو 80% من مخزون الهيدروكربون البحري الضخم، الذي يحتوي على نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وعملت خلال السنوات التالية على دمج هذه الموارد ضمن سلسلة إمدادات الطاقة الروسية.

ثروات روسيا من الطاقة لا تكفي بوتين في صراع الهيمنة على النفوذ في أوربا

إن الاستيلاء على مصادر الطاقة الأوكرانية من شأنه أن يمنح بوتين ثاني أضخم احتياطي غاز طبيعي في أوربا، أي ما يعادل نحو تريليون دولار (أسعار أبريل 2022)، ويمنحه نفطاً بما قيمته 400 مليار دولار، وبجانب القيمة الاقتصادية الهائلة لهذه الثروات، فإن هناك أهدافاً استراتيجية أخرى، سعي بوتين لتحقيقها من حربه على الموارد والثروات الأوكرانية، من بينها السيطرة على موانئ البحر الأسود وبحر آزوف، احتلال مدينة ماريوبول التي تُعد جسرًا بريًّا أساسيًّا مع القرم، التي احتلها عام 2014، ومنحه هذا الاحتلال السيطرة على ميناء سيفاستوبول، وبالتالي التحكم في ثروات البحر الأسود الاقتصادية والتجارية والتي يمكن أن يحقق منها، وفق منظوره، مليارات الدولارات، بعد أن نقل بوتين أصول البحر الأسود، إلى شركة غازبروم، وأعلن عن منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأسود، تحميها البحرية الروسية.

بين السياسة والأمن والهيمنة والنفوذ تأتي الأرقام والإحصاءات الكبرى هدفاً أكبر

بجانب الأهمية الجيوبولتيكية الاستراتيجية، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها أوكرانيا في العقيدة السياسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي استراتيجيات الأمن القومي الروسية، تأتي أهمية أوكرانيا الاقتصادية، ليس فقط لروسيا الاتحادية أو للقارة الأوربية ولكن للعالم المعاصر، وتكفي قراءة دقيقة في عدد من الإحصاءات والترتيبات الدولية والأوربية لتكشف أبعاد هذه الأهمية.

فأوكرانيا هي الأولى أوربياً من حيث الاحتياطيات القابلة للاسترداد من خامات اليورانيوم، والثانية أوربياً والعاشرة عالمياً من حيث احتياطيات خام التيتانيوم، الذي يتم استخدامه في في صناعة مدرعات المَركَبات والسفن الحربية والقذائف المُوَجَّهة والمركبات الفضائية، والثانية عالمياً من حيث احتياطيات خامات المنجنيز الأعلى جودةً، والضروري لصناعة الحديد والصلب والفولاذ، حيث تحتوى أراضيها، وفق تقديرات 2021 على نحو 12% من الاحتياطيات العالمية، بما يعادل 2.3 مليار طن.

كذلك فإن أوكرانيا الثانية عالمياً من حيث احتياطيات خام الحديد حيث تحتوى أراضيها على نحو 30 مليار طن، وهي السابعة عالمياً من حيث احتياطيات الفحم حيث تحتوى أراضيها على نحو 115 مليار طن، كما أنها الثانية أوربياً من حيث احتياطيات خام الزئبق، والثالثة أوروبيا، والثالثة عشرة عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الصخري، بحيث تبلغ ثروتها نحو 22 تريليون متر مكعب، هذا بجانب كونها واحدة من أغنى 10 دول في العالم بمعدن الليثيوم الذي يتم استخدامه في صناعة البطاريات والهواتف الذكية وغيرها من صناعات تقنية وتكنولوجية.

سلة غذاء العالم وإحدى قلاعه الصناعية التي يتصارع على أرضها الجميع

بجانب هذه الثروات من مصادر الطاقة والموارد المعدنية، تشكل أوكرانيا بمساحتها التي تتجاوز الستمائة ألف كيلو متراً مربعاً بقليل، واحدة من أهم سلال العالم الزراعية، وواحدة من أهم قلاعه الصناعية، فهي الأولى أوربياً من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، والثالثة عالمياً من حيث مساحة التربة السوداء، حيث تضم 25% من حجم هذه التربة في العالم، وهي الأولى عالمياً في صادرات عباد الشمس وزيت عباد الشمس، والثالثة عالمياً في إنتاج البطاطس، والرابعة عالمياً في إنتاج وتصدير الشعير، والرابعة عالمياً في إنتاج دقيق “الجاودار”، والخامسة عالمياً في إنتاج وتصدير الذرة، وكذلك الخامسة عالمياً في إنتاج العسل، كما أنها الخامسة عالمياً في واحدة من أهم السلع الاستراتيجية في العالم وهي القمح.

هذا بجانب صادراتها من الخضروات والأسماك (كانت أوكرانيا تنتج 7% من صادرات الأسماك العالمية)، واللحوم والدواجن، وتمثل منتجات القطاع الزراعي نحو 45% من إجمالي الصادرات الأوكرانية قبل الحرب الروسية 2022.

وبالتوازي مع هذه الأرقام عن الثروات الزراعية، تأتي أرقام أخرى كاشفة عن مكانة أوكرانيا الصناعية، أوربياً وعالمياً، منها أنها السابعة عالمياً من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية، والثالث عالمياً إنتاجاً للغاز ورابع أكبر سوق للغاز في أوربا، وثالث أكبر مُصدِر للحديد في العالم، والرابعة أوروبيا من حيث طول شبكة السكك الحديدية، والثالثة عالمياً في صادرات الطين، والخامسة عالمياً في صادرات التيتانيوم، والثانية عالمياً في إنتاج الصلب، كما أنها موطن شركة (Shepetivka Repair Plant) التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة لقاذفات الصواريخ في العالم.

وبعد

بين هذه الأرقام وتلك الإحصاءات، والتي تكشف عن جانب من جوانب الثروات المعدنية والطاقاوية والزراعية التي تمتلكها الأراضي الأوكرانية، والتي جعلت منها واحدة من أغنى دول العالم، يكون منطقياً القول إن أحد أهم محددات خارطة الطريق الروسية والأوربية والأميركية إلى أوكرانيا خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت تلك الثروات، تكالباً من هذه القوى الإقليمية والدولية على ضمان السيطرة عليها والتحكم فيها، بل والمساومة بها في مواجهة بعضها البعض.