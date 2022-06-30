صعوبة استغناء أوربا عن الغاز الروسي

حسب بيانات التقرير السنوي الإحصائي لمنظمة أوبك فقد استحوذت روسيا على المركز الأول، بصادرات الغاز الطبيعي بين دول العالم خلال العام الماضي، بنسبة 17.4% من إجمالي الصادرات الدولية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.3% وقطر 9.5%، والنرويج أقل من 8% وأستراليا 7.5% وكندا 5.6%.

ورغم أن روسيا جاءت بالمركز الثاني بالإنتاج المسوق للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة، إلا أن انخفاض كمية الطلب الداخلي على الغاز الطبيعي في روسيا بالمقارنة بارتفاعه في الولايات المتحدة، قد أتاح فائضًا أكبر للتصدير مما جعلها تحتل المرتبة الأولى بالصادرات الدولية للغاز الطبيعي.

وحسب التقرير الإحصائي السنوي لشركة بريتش بتروليم، فقد بلغت كمية الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي في العام الماضي، 241 مليار متر مكعب تم تصدير نسبة 84% منها عبر الأنابيب التي تربطها بالعديد من الدول الأوربية ودول الكومنولث الروسي والصين، ونسبة 16% من صادرات الغاز من خلال الغاز المسال عبر السفن، وهو النوع الأكثر تكلفة بسبب تكلفة عمليات التسييل ثم إعادة التغييز في البلد المستورد، إلى جانب تكلفة النقل.

ومع كون التصدير عبر الأنابيب والبالغة كميته 202 مليار متر مكعب هو الأسلوب الأكبر حجمًا، فقد اتجهت كمية 167 مليار متر مكعب منه إلى أوربا، و27 مليار متر مكعب إلى دول الكومنولث الروسي وأبرزها بيلاروس وكازاخستان، إلى جانب أقل من 8 مليار متر مكعب إلى الصين.

أما الصادرات الروسية من خلال الغاز المُسال والبالغة 40 مليار متر مكعب، فقد اتجهت نسبة 44% منها إلى دول أوربا خاصة فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وغيرها، ونسبة 56% إلى دول آسيا الباسفيكي خاصة اليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايوان والهند وسنغافورة وغيرها.

184 مليار متر صادرات روسية لأوربا

وهكذا كان نصيب أوربا من الغاز الروسي الذي تم تصديره في العام الماضي 184 مليار متر مكعب، تمثل نسبة 76% من إجمال صادرات الغاز الروسي، بينما كان نصيب دول الكومنولث الروسي 11% والصين أقل من 6% واليابان أقل من 4% وباقي الدول الآسيوية 3% من صادرات الغاز الروسي في العام الماضي.

ويظل السؤال ماذا تعني كمية صادرات الغاز الروسية لأوربا والبالغة 184 مليار متر مكعب بالنسبة للقارة الأوربية؟ ففي ضوء بلوغ كمية الواردات الأوربية من الغاز الطبيعي بالعام الماضي من خارج القارة والبالغة 341 مليار متر مكعب، فإن كمية واردات الغاز من روسيا لها تمثل نسبة 54% من الإجمالي، بالإضافة إلى الواردات من الولايات المتحدة وأفريقيا ودول الكومنولث الروسي ودول الشرق الأوسط.

لكنه بإضافة واردات الغاز الأوربي من داخل القارة الأوربية، والبالغة 136 مليار متر مكعب أكثرها من النرويج، يصبح إجمالي واردات الغاز الأوربية من خارج القارة وداخلها 477 مليار متر مكعب، وهنا تنخفض نسبة الواردات من روسيا إلى 39% من مجمل الواردات الأوربية من الغاز الطبيعي.

وهي نسبة كبيرة يصعب تعويضها في الأجل القصير، خاصة وأن معظمها قادم عبر أنابيب الغاز التي تربطها بروسيا مما يجعل الغاز أقل تكلفة وسعرًا، بينما تزيد تكلفة استيراد الغاز المُسال لتعويض الاستغناء عن الغاز الروسي، وهو النمط السائد في حالة استيراد الغاز من أسواق بديلة مثل الولايات المتحدة أو قطر أو بيرو أو ترينداد وتوباغو أو مصر أو إسرائيل أو نيجيريا أو حتى أستراليا وماليزيا وماينمار الأبعد جغرافيًا.

علاوة على الحاجة لإقامة بنية أساسية كمحطات لاستقبال الغاز المسال لإعادة تغييزه، وهو أمر لم يكن موجودًا ببعض البلدان وأبرزها ألمانيا، المستهلك الثامن بين كبار المستهلكين في العالم بنحو حوالي 94 مليار متر مكعب بالعام الماضي.

41% من موارد الطاقة في إيطاليا غاز

وضمت قائمة كبار مستهلكي الغاز الطبيعي بالعام الماضي من الدول الأوربية، إنجلترا بالمركز العاشر دوليًا، وإيطاليا بالمركز الحادي عشر وتركيا الخامس عشر، حيث صار الغاز الطبيعي يمثل موردًا رئيسًا بين موارد الطاقة في القارة الأوربية، حيث جاء بالمركز الثاني على مستوى القارة بالعام الماضي.

بنسبة 25% من إجمالي موارد الطاقة بها، بعد النفط الذي استحوذ على نسبة 33.5%، ومتقدمًا على باقي موارد الطاقة والتي تمثلت في 12% من الفحم، و12% من أنواع الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والرياح، وأقل من 10% من الطاقة النووية و7% من الطاقة الكهرومائية.

وبالطبع يختلف نصيب الغاز الطبيعي من بين موارد الطاقة ما بين دولة أوربية وأخرى، حيث بلغ نصيبه النسبي من بين أنواع موارد الطاقة 41% في إيطاليا، و39% بإنجلترا و38% بالمجر و36% بهولندا و30% بتركيا، و29% برومانيا و28% بأوكرانيا و26% بألمانيا، في ضوء التوسع في استخدامه لكونه أقل تلويثًا للبيئة بالمقارنة مع الفحم والنفط.

وتبدو صعوبة تعويض الغاز الروسي، بالنظر إلى تدني نسب الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بالعديد من الدول الأوربية، والتي تقل عن 1% بكل من فرنسا وتركيا، و4% بإيطاليا و5% بألمانيا و42% بإنجلترا و51% بهولندا.

رخص أسعار الغاز الروسي بالأنابيب

كذلك صغر كمية التصدير من العديد من الدول التي تسعى أوربا لتكون أسواقًا بديلة عن السوق الروسية البالغ كمية الواردات منها 184 مليار متر مكعب، فخلال العام الماضي ومن خلال بيانات أوبك بلغت كمية تصدير الغاز الطبيعي من مصر 5.5 مليار متر مكعب لدول العالم، وليبيا 8 مليار متر مكعب، والإمارات العربية أقل من 8 مليار متر مكعب، وسلطنة عمان أقل من 13 مليار متر مكعب، وإيران 18 مليار متر، وأذربيجان 19 مليار متر مكعب، وأندونسيا 22 مليار متر، وتركمنستان 35 مليار متر مكعب.

ويبقي العامل الأهم وهو رخص سعر الغاز الروسي القادم معظمه عبر الأنابيب، في ضوء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوربا، من 3.24 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2020، إلى 16 دولار بالعام الماضي ثم إلى 42 دولار بشهر مارس الماضي، ورغم انخفاض السعر إلى 30 دولار بشهر مايو الماضي إلا أنه ما زال يمثل حوالي ضعف متوسط السعر بالعام الماضي.

كما أن اللجوء إلى النفط كبديل قد زاد سعره أيضًا، حيث زاد سعر خام برنت من 42 دولار للبرميل عام 2020 إلى 70 دولار بالعام الماضي، ثم إلى 112 دولار بشهر مايو الماضي، وحتى اللجوء إلى الفحم رغم أنه الأكثر تلويثًا للبيئة فقد زاد سعره كذلك، حيث ارتفع سعر فحم جنوب أفريقيا من 66 دولار للطن في عام 2020، إلى 120 دولار للطن بالعام الماضي ثم إلى 280 دولار للطن بشهر مايو الماضي.

وتدرك روسيا مدى حاجة القارة الأوربية إلى الغاز الروسي ولهذا اشترطت على دولها الدفع بالروبل الروسي، ومنعت التصدير إلى الدول التي امتنعت عن ذلك، مما اضطر دول أوربية أخرى إلى الاستجابة للمطلب الروسي الأمر الذي أوجد انقسامًا بالموقف الأوربي تجاه الطاقة الروسية، رغم الضغوط الأمريكية عليها للتخلي عنه، ورغم استمرار عدوانها على أوكرانيا واستيلائها على المزيد من أراضيها.