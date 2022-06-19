محمد حمام.. الوطن والغربة والألم

شايلك في مشواري

في ليلى ونهاري

شايلك في ترحالي

في ضحكتي..

في دمعتي وموّالي

كأنه يرسم خطاه حينما غنّى هذه الكلمات، محمد حمام، خريج كلية الفنون الجميلة والمطرب الذي ذاع صيته على شط قناة السويس وصار صوت المقاومة، بمصاحبة فرقة (أولاد الأرض) في مدينة السويس مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والملحن إبراهيم رجب والملحن حسن نشأت والكابتن غزالي وفرقة السمسمية.

قبل الحرب وقّع على بيان سياسي ينادي بإنهاء حالة (اللاسلم واللاحرب)، كان من نتيجته منع أغانيه من الإذاعة والتلفزيون، ليخرج حمام من مصر بعد حرب أكتوبر 1973، متنقلا بين دول عربية من اليمن إلى العراق وليبيا ثم إلى فرنسا، ليعيش في غربته تلك 12 سنة، لم يكن فيها سوى هذا العاشق الذي يذوب حبا في الوطن شاعرا ومغنيا، وكأنما كُتب على عشاق الأوطان إذا خرجوا من السجون أن تكون الغربة مأواهم.

صوت الحنين والنوبة والغربة

كأن صوت الصقر في صعيد مصر وعدّودة النساء، وغناء الأفراح والأحزان، هذا التراث الشعبي يلاحقك وأنت تستمع لأغلب ما غنّى محمد حمام، هذا الغناء الذي ينقلك إلى عتبات بيوت النوبة وأسوان التي عاش فيها طفولته وصباه، ورغم أن حمام ولِد في القاهرة فإنه عاد إلى النوبة ابن الخامسة، وهو ما أثّر فيه كثيرا، ونلاحظ ذلك في أغنياته التي يستخدم فيها آلات كالمزمار والربابة والدف، تلك الآلات المناسبة لأغنياته الأولى هناك، كما نلاحظ حضور الموّال الصعيدي في أغانيه، الذي يتمثل في إحدى أغنياته الشهيرة (يا مّه) التي كتبها الأبنودي ابن مدينة قنا، ولحّنها إبراهيم رجب الملحن الذي ظُلم كثيرا وتشعر بالأغنية وكأنها عدودة صعيدية تغني على عتبات البيوت :

أمّايا.. يا مّه

يا ساكنة جوايا

في الحتة اللي بيعلى منها ضحكي وبكايا

ابنك الغريب ع الدرب الغريب يا مّه

بتدور جروحه يا مّه علي بيت الطبيب

يا أحن الأطبّا عليه.. يا مّه أمّايا

ونلاحظ المزج الفريد بين الأم والوطن الذي كان رفيق ترحال هذا المطرب الذي صُنّف مطربا إنسانيا عالميا، وفي أغنيته عن الشاعر التشيلي الشهيد بابلو نيرودا التي كتبها الشاعر سمير عبد الباقي ولحّنها عدلي فخري، ينشد فيها محمد حمام لكل المناضلين من جيفارا إلى الشاعر التركي ناظم حكمت إلى شهدي عطية في مصر وعبده محجوب في السودان، وفي هذه الأغنية ينقل فخري بموسيقاه حمام إلى منطقة عالمية، مزج فيها بين الشرقية والغربية، وهي الأغنية التي أدّاها حمام أثناء غربته في باريس:

بابلو نيرودا.. صوتك على موج البحور لقلوبنا ساري

زي ابتسامة الطفل للقلب اليساري

طول عمري شايفه في الحواري

وشايفه تاني بيلم عضم الفلاحين من رمل سينا

من سجن القلعة إلى شط القناة

عرف محمد حمام طريقه إلى السجون مبكّرا، فقد انضم في شبابه إلى أحد التنظيمات الشيوعية، وكان عمره لا يتجاوز 17 عاما حينما اعتُقل عام 1959، وكان تلك المرة الأولى وقضى فيها خمسة أشهر، وخرج ليلتحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة، وقبل تخرّجه اعتُقل للمرة الثانية عام 1964، ليقضي خمس سنوات من عمره المبكر في السجن، يغني محمد حمام مع رفاق السجن، أحمد منيب وفؤاد حداد وسيد حجاب وزكي مراد، وكان معهم رسام الكاريكاتير والصحفي حسن فؤاد.

خرج حمام من السجن عام 1968 ليجد زملاءه قد تخرّجوا في كلية الفنون الجميلة، فأكمل دراسته، وذهب إلى السويس ليشارك فرقة (أولاد الأرض) المقاومة بالغناء، وقدّم من كلمات الأبنودي أشهر أغانيه للجنود على الجبهة عام 1967، وفي كل مدن مصر قدّمها للمهاجرين من أبناء مدن القناة، أغنية (يا بيوت السويس) التي عُرف بها، وأعتقد أنها أخفت تراثا ضخما لمطرب مهم جدا فنيا وموسيقيا، وطنيا وإنسانيا، وفي الأغنية المدوية التي لحّنها إبراهيم رجب، يشعل حماس الجنود والشعب:

يا بيوت السويس.. يا بيوت مدينتي

استشهد تحتك وتعيشي إنتي

استشهد والله.. وييجي التاني

فداكي وفدا أهلي وبنياني

أموت ويا صاحبي قوم خد مكاني

دي بلدنا حالفة ما تعيش غير حرة

رحلة طويلة، كان محمد حمام مقاتلا على جبهة السويس كأي جندي يؤدي الخدمة العسكرية، لا يغادر مكانه أبدا مهما كانت إغراءات العودة إلى المدينة الكبرى القاهرة.

الليلة يا سمرة

اشتهر حمام قليلا قبل خروجه من مصر، وشارك في أعمال إذاعية مثل مسلسل (شفيقة ومتولي) الذي قدّم فيه من أشعار الأبنودي أغنيات مصاحبه للأحداث، وفي المقدمة يغني حمام:

آه.. صعبان عليّا عمري

شبابي يا شبابي ما ضيعتك

منك ولّا مني المرة يا حبيبي

وعلى إيه تعبي يا ابا

منك ولّا مني

ماشي في طريق فراقي

لا بيدي ولا غاوي

والناس مش عارفة

وكأنه يغنّي نفسه، هذا العاشق لأهله وناسه الذي تغرّب عنهم في المدينة، وتغرّب في دول عربية وأوربية سنوات طويلة، ورغم شهرته في أوربا بالغناء المصري النوبي، وغيره من أشكال الغناء الصعيدي والبدوي ثم تجربته في مدن القناة التي أثّرت فيها السمسمية، فإن حنينه إلى الوطن لم يفتر أبدا.

في أعوام السجن كان حمام يغنّي للسجناء، وفي عيد ميلاد المحامي الكبير زكي مراد، منعت إدارة السجن احتفال السجناء، فغنّى له محمد حمام من كلمات عبد الرحيم منصور ولحن أحمد منيب (الليلة يا سمرة) تلك الأغنية التي اشتهرت عندما غناها محمد منير وكانت ضمن مجموعة أغانيه الأولى، لكن صاحبها الأول كان محمد حمام الذي قدّم منير بعض أغانيه في مشواره الفني، مثل (آه يالالي)، وهي أغنيات يظهر فيها تألق حمام، الذي رأى فيه ملحنون كبار مثل محمد الموجي وكمال الطويل وإبراهيم رجب وإبراهيم رأفت (شقيق محمد الموجي) وشعراء كبار مثل عبد الرحمن الأبنودي وسمير عبد الباقي وعبد الرحيم منصور، صوتا معبّرا عن حالة إنسانية وطنية وإنسانية عالمية.

كل ولاد البلد

وافقين وَلَد وَلَد

بيودّعوا القمر

ويمامة طايرة هناك

محتارة م الشباك

للمَدنة للشجر

َالورد في البستان

سألني ع العنوان

وقال لعين الشمس ما تحماشي

عاد محمد حمام عام 1986 إلى مصر بعد غربته، لينضم إلى حزب التجمع، وكان هذا سببا كبيرا في استمرار التعتيم الإعلامي عليه، ورغم نجاحات في الخارج موسيقيا وغنائيا وفي مجال التمثيل حتى أنه شارك في أفلام عدة منها فيلم فرنسي عربي عن المهاجرين في الغربة، ورغم مشاركته قبل سفره في سبعة أفلام سينمائية ممثلا ومغنيا، فإن موقفه السياسي ظل يطارده، فلم يشارك بعد عودته إلا في أعمال محدودة جدا، ولم يُذَع من أغنياته الـ96 إلا ثلاث أو أربع، فقد كان الحصار عنيفا عليه من نظام مبارك.

ختام

طلب مني الدكتور يحيى القزاز -الصديق الكبير والنبيل وأحد المناضلين الذين أعتز بصداقتهم- كتابة مقال عن الفنان محمد حمام، وكان يريد إفساح مجال كبير لأغنية المقاومة (بيوت السويس) التي يعدّها أيقونة حمام والأبنودي وفرقة أولاد الأرض، وأعترف بأنني قبل أن يدفعني القزاز إلى بحر محمد حمام، كنت جاهلا بقيمة هذا الفنان الكبير، وأعترف بتقصيري تجاه ما أبدعه في هذا البحر من التراث الإنساني والمصري والعربي، فقد عشت أياما في سماع ما قدّمه، وشعرت في نهاية الاستماع بأننا جميعا مدينون بالاعتذار لكبار كان حبهم للوطن سببا في تغييبهم، وعدم إعطائهم حقوقهم، بصفتهم مقاومين للقبح والغثاء الثقافي والفني، وعلينا إعادة قراءة ما قدّموه إلى الوطن والإنسانية من قيم للحق والعدل والجمال.