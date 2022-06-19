ما بعد أوكرانيا (2) مسارات النظام الدولي

أثارت الأزمة الأوكرانية العديد من التساؤلات حول المسارات المستقبلية التي يمكن أن يتحرك في إطارها النظام الدولي، وهل سيبقى هذا النظام أحادي القطبية؟ أم يمكن أن يتحول إلى شكل آخر؟ فقد جاءت الأزمة وسط صراع متعدد الجبهات عبر العديد من الأقاليم، سعت فيه روسيا إلى إعلان تحدي الغرب والتصدي لاستراتيجية الناتو في شرق أوروبا، ومحاولة فرض ذلك بالقوة العسكرية، لتعزيز مكانتها في ظل إعادة تموضع استراتيجي أميركي وانسحابات عسكرية أميركية من عدة مناطق، مقابل تمدد الصين التي باتت تمثل مركز الاهتمام الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أمام سعيها الحثيث خلال العقد الأخير نحو تحصين موقفها الدولي وتعزيز تحالفاتها ووضع أسس لنظام دولي جديد تكون لها فيه مساهمة أكبر في إدارة المشهد الدولي، وخاصة مع مركزية دور الصين في التحركات الروسية ضد الغرب.

وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة متحدثاً عن أن عهد أحادية القطبية انتهى، قائلاً: “أميركا ظنت نفسها رسول الرب على الأرض عند إعلانها الانتصار في الحرب الباردة، ويبدو أن النخب الغربية تتمسك بأشباح الماضي وتعتقد أن هيمنتها الاقتصادية عال استقرار للعالم”.

النظام العالمي بين تصاعد الدور الروسي وتحديات الهيمنة الأمريكية

في هذا السياق تبرز إحدى قراءات تصاعد الدور الروسي في العالم من خلال الأدوار الكثيرة التي باتت تقوم بها روسيا في العالم، وإن كان تركيزها على أوروبا والشرق الأوسط بشكل أساسي، في وقت بدأت فيه الهيمنة الامريكية وأحادية القطبية تعاني من تحديات أمام تزايد النفود السياسي والحضور العسكري لصالح روسيا، وتزايد الحضور الاقتصادي لصالح الصين، وتكمن الإشكالية أن الدولة أحادية القطب (أميركا) لا ترغب في الدخول في حروب أخرى، وذلك لأسباب متعلقة بالوضع الاقتصادي، وعدم الاستعداد لدفع تضحيات من جنودها، الأمر الذي يجعل مكانتها وهيمنتها وتفردها محلاً للمراجعة والتقييم، لكن أميركا لا تريد “التضحية” بمكانتها كقطب أوحد في العالم، ولا ترى أن نفوذها يتراجع.

في المقابل يحاول الروس إعادة حضورهم ومكانتهم الدولية وإرثهم التاريخي كقطب دولي، ضمن سياسة ركزت على استغلال التراجع الأمريكي دون السعي لمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، كما حدث في جورجيا 2008، وأوكرانيا 2014، وسوريا 2015، ثم في ليبيا وعدد من دول الأفريقية، وصولاً إلى الحرب مع أوكرانيا 2022، وجاء هذا التوجه الروسي مصحوباً بقوة عسكرية وازنة، مع تصاعد قوتها الاقتصادية وأوراقها التفاوضية في مواجهة المنظومة الغربية.

إلا أن الطموح الروسي يصطدم فعلياً بعدد من التحديات الأساسية، منها عدم تمكن روسيا من فرض هيمنتها الثقافية والعسكرية في أنحاء تتجاوز أوروبا والمتوسط، وضمانات استدامة هذا النهج الروسي ليكون نهج دولة وليس مسار رئيس هو بوتين، وعدم استمرار الولايات المتحدة والأوروبيين في التساهل مع الروس بعد الحرب الأوكرانية 2022، وقدرة روسيا على تطوير اقتصادها حتى تتجاوز قوتها الجانب العسكري وحضورها السياسي إلى جوانب أخرى، وتستطيع مواجهة العقوبات التي تعرضت أو ستتعرض لها من المنظومة الغربية.

وفي هذا السياق يرى المفكر الأمريكي جون ميرشايمر، إنه على الولايات المتحدة، حينما تترك وراءها النظام الدولي الليبرالي التّي عملت جاهدةً على بنائه، منذ 1945، وتتجه نحو نظام عالمي جديد، أن تقوم بعدد من الإجراءات الأساسية، من بينها، أن تُقاوم أيّ إغراء يدفعها للاستمرار في محاولة نشر الديمقراطية بالإكراه عبر العالم من خلال تغيير النظام. نظراً لأنّ الولايات المتحدة سوف تكون مجبرةً على الانخراط في سياسة توازن القوة مع الصين وروسيا، وستكون قدرتها على الانخراط في الهندسة الاجتماعية خارجياً أمرا محدوداً بشكلٍ كبير. إلاّ أنّ إغراء إعادة تشكيل العالم سوف يكون دوما متواجدا نظراً لإيمانها بفضائل الديمقراطية الليبرالية، إلا أنّ المُضيّ في الحملات التبشيرية الليبرالية سوف يقود بشكلٍ مؤكّد إلى ورطة جديّة وخطيرة، هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى لتعظيم نفوذها في المؤسّسات الاقتصادية التّي سوف تُشكّل النظام الدولي الناشئ، لأجل الحفاظ على وضعية أفضل في التوزيع العالمي المتطوّر للقوة، حيث تُعتبر القوة الاقتصادية أساساً للقوة العسكرية، لذا سيكون من المهم ألاّ تسمح واشنطن للصين بالهيمنة على هذه المؤسّسات واستخدام النفوذ الناتج عن ذلك لكسب القوة على حسابها.

ومن ناحية ثالثة، على الولايات الأمريكية ضمان خلق نظام محدود هائل بإمكانه احتواء التمدّد الصيني، وهو ما يتطلب إيجاد مؤسّسات اقتصادية على غرار الشراكة العابرة للباسفيك، وتحالفا عسكريا في آسيا مشابهٌ للناتو أثناء الحرب الباردة، وفي خضّم هذه العملية ينبغي على الولايات المتحدة أن تذهب إلى أبعد الحدود لسحب روسيا من فلك الصين وإدماجها في النظام الذّي تقوده الولايات المتحدة.

مسارات النظام بين الأحادية والثنائية والتعددية

ذهب فريق من المحللين السياسيين إلا أنه من المرجّح أن تكون هناك ثلاثة نظم دولية، تتحرك في إطار المنظور الواقعي للعلاقات الدولية في المستقبل المنظور، الأول نظام دولي هزيل في مقابل نظامين محدودين قويين، أحدهما تقوده جمهورية الصين الشعبية في ظل قدراتها الاقتصادية الهائلة وسعيها لاستغلال هذه القدرات الاقتصادية في بناء هيمنة سياسية وثقافية بل وأمنية متى أتيحت الفرصة لذلك، والآخر تقوده الولايات المتحدة الأمريكي مستفيدة من رصيدها في الهيمنة على قمة النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة 1991 وتحكمها الحالي في المنظومة الغربية.

أما النظام الدولي “الهزيل”، وفق هؤلاء المحللين، فسيكون مهتّما بالإشراف على اتفاقيات الحدّ من التسلّح وجعل الاقتصاد العالمي يعمل بفعالية، وبذل المزيد من الاهتمام بمشكلات التغيّر المناخي، وسوف يكون التركيز الأكبر للمنظمات الدولية المستمرة من حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما بعد نهاية الحرب الباردة، تسهيل التعاون البيني بين الدول.

وفي مقابل هذا النظام سوف يبرز ملمحان أساسيان للعالم الجديد يتحمكان بدرجة كبيرة، في طبيعة البنيان الدولي (وفق هذا الفريق من المحللين):

الأول: أنه بافتراض استمرار الصين في صعودها، فإنّها ستنخرط في منافسة أمنية شديدة مع الولايات المتحدة، وسيكون ذلك بمثابة السِّمة المركزية للسياسة الدولية خلال الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، وسيقود هذا التنافس إلى خلق أنظمة محدودة يُهيمن عليها الصين والولايات المتحدة، وستكون التحالفات العسكرية الأساس المركزي لهذين النظامين، وقد يشبه ذلك النظامين اللذين قادهما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال مرحلة الحرب الباردة.

إلاّ أنّ الصين والولايات المتحدة سوف يكون لهما في بعض الأحيان أسباب تدفعهما للتعاون في مسائل عسكرية بعينها، وهو مسعى سوف يقع في نطاق اختصاص النظام الدولي، كما كان من قبل أثناء الحرب الباردة، حيث سيكون التركيز بالدرجة الأولى على اتفاقيات الحدّ من الأسلحة، وستنخرط روسيا في هذا المسعى كما ستفعل الصين والولايات المتحدة. من المرجّح أن تظلّ المعاهدات والاتفاقيات الموجودة التّي تتعامل مع مسالة الانتشار النووي في مكانها، نظرا لأنّ كلّ القوى العظمى الثلاث تريد الحدّ من انتشار الأسلحة النووية. لكن سيكون على الأطراف الثلاثة التفاوض على معاهدات جديدة تحدّ من ترسانتهما العسكرية، مثلما فعلت القوتيْن العظميين أثناء الحرب الباردة.

الثاني: وجود قدرٌ ضخمٌ من التواصل الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين وحلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، كما أنّ الصين والولايات المتحدة أيضا تُتاجران وتستثمران عبر كلّ أنحاء العالم. وليس من المرجّح أن تُقلّص المنافسة الأمنية بين النظامين المحدودين هذه التدفّقات الاقتصادية، فالمكاسب المتأتيّة من التجارة المستمرة مكاسب مهمة ومطلوبة، حتّى لو حاولت الولايات المتحدة الحدّ من تجارتها مع الصين، فبإمكان الأخيرة أن تُعوّض ذلك من خلال تجارتها مع الشركاء الآخرين.

وأمام هذين الملمحين يرى هؤلاء إنه من المرجّح أن يشبه المستقبل الوضع في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى، حيث كان هناك تنافس أمني شديد بين الحلف الثلاثي (النمسا-المجر، ألمانيا وإيطاليا) والوفاق الثلاثي (بريطانيا العظمى، فرنسا وروسيا)، لكن كان هناك قدرٌ هائل من التفاعل الاقتصادي بين هذه البلدان بشكل عام.

والنتيجة النهائية أنّ التنافس بين النظامين المحدودين اللذين تقودهما الصين والولايات المتحدة، سوف يُورّط كلاهما في منافسة اقتصادية وعسكرية تامّة، مثلما كان الحال مع النظامين المحدودين اللذيْن هيمنت عليهما موسكو وواشنطن أثناء الحرب الباردة، ويكمن الاختلاف الكبير هنا في أنّ النظام الدولي سوف يكون منخرطا بعمق في إدارة جوانب التنافس في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذّي لم يكن موجوداً أثناء الحرب الباردة.

النظام القادم ومستقبل الهيمنة الغربية

في مقابل الأطروحات السابقة، وإذا كان من المرجح بالفعل أن تدفع تداعيات الأزمة الأوكرانية إلى تغير جذري في بنية النظام الدولي الراهن، إلا أنه من وجهة نظري سيكون نظاماً أحادياً أكثر هيمنة للمنظور الغربي، في ظل الأضرار الكبيرة التي ستطال روسيا وحلفائها في المواجهة الحالية إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، فالعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا يمكن أن تعود بها لما كانت عليها عام 1999، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولن يساعدها الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، أهم مصادر دخلها القومي، في ظل العقوبات المفروضة عليها، من الدول والشركات العملاقة والمؤسسات المالية والاقتصادية الضخمة، ولا أعتقد أن الصين يمكن أن تتورط في تقديم دعم عسكري مباشر لروسيا حال تمددت الحرب خارج المسرح الأوربي، لأنها أكثر حرصاً في الحفاظ على مقدراتها وتأمين نموذجها على الأقل مرحلياً، حتى تحتوى التداعيات المباشرة للأزمة الأوكرانية.

وإذا كانت روسيا قد نجحت، مرحلياً في احتواء العقوبات التي فرضتها عليها المنظومة الغربية، إلا أنه على المدى البعيد، وفي ظل سياسات إعدادة تشكيل التحالفات التي تقوم بها الولايات المتحدة في مختلف الأقاليم الدولية، سواء في شمال أوربا، من خلال فتح المجال لضم فنلندا والسويد إلى منظومة حلف الناتو، أو اتخاذ إجراءات فعلية في تسليح أوكرانيا وضمها إلى المنظومة الأوربية، وكذلك ما تقوم به الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا وفي الشرق الأوسط، فإن هذا قد يدفع لمزيد من الاستنزاف الروسي، والغرق في المستنقع الأوكراني، وبالتالي لن تكون روسيا ما قبل أوكرانيا، روسيا ما بعدها.