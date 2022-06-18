كيف استخدمت تركيا الدبلوماسية العلمية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية؟!

التعاون العلمي من أهم الأساليب التي تستخدمها الدول لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، لذلك تم تطوير علوم جديدة تشكل أساسا لبناء العلاقات الدولية.

وكانت الدبلوماسية العلمية من أهم الوسائل التي تزايد الاهتمام بها لتشكيل الحضور العلمي للدول وتقديمها للعالم، وزيادة جاذبيتها وتصويرها بأنها تقدم للبشرية إنجازات حضارية.

كما تزايد الاهتمام بدور العلم في حل الصراعات والتوصل إلى حلول للمشكلات السياسية والعسكرية.

وكانت تجربة اليابان من أهم التجارب التي تستخدم فيها الدبلوماسية العلمية حيث طورت سياستها في استخدام البرامج العلمية منذ عام 2007 بهدف زيادة مشاركة العلماء اليابانيين في برامج البحوث العلمية، وتقديم الاستشارات البحثية على المستوى الدولي، واستخدام العلوم في بناء قوة الدولة.

الدبلوماسية من أجل العلم!

هناك جانب آخر هو أن الدول استخدمت علاقاتها الدولية، ووسائلها الدبلوماسية من أجل زيادة التعاون في مجال العلوم، وتطوير التكنولوجيا، لذلك ظهر مفهوم “الدبلوماسية من أجل العلم”.

وهذا المفهوم الجديد يرتبط بمفهوم استخدام العلوم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول.

وهذا يعني أن مفهوم الدبلوماسية العلمية بدأ يتسع ليشكل مجالا علميا يصف الأنشطة التي تقوم بها الدول لتحقيق التعاون العلمي.. وهذا المجال أصبح يشمل مفاهيم متعددة من أهمها “العلم في الدبلوماسية”، و”الدبلوماسية من أجل العلم” و”العلم من أجل الدبلوماسية”.. وهي ثلاثة مفاهيم مترابطة تشكل علما جديدا يمكن أن يطور الأسس التي تقوم عليها استراتيجيات جديدة للعلاقات الدولية، وبناء العلاقات الطويلة المدى مع الشعوب، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

كما أن هذا العلم الجديد يرتبط بعلوم أخرى مثل الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة الدولية والرأي العام وبناء الصور الذهنية، وهذه العلوم يمكن أن تساهم في بناء نظريات جديدة للعلاقات الدولية والعلوم السياسية.

بناء جسور علمية!

إن البحث عن حلول علمية للمشكلات العالمية يمكن أن يشكل أساسا لتعاون علمي بين الدول، ويفتح قنوات اتصال دبلوماسية بينها للاستفادة من البحوث العلمية، وبناء علاقات تعاون بين العلماء.

كما يمكن أن يشكل ذلك عملية تفاعل بين الدول لتحقيق مصالح مشتركة عن طريق زيادة التعاون بين العلماء، وإقامة الجسور بين الجامعات ومراكز البحوث بهدف التوصل لحلول جديدة للمشكلات.

والدبلوماسية العلمية تفتح مجالات جديدة لبناء العلاقات مع الشعوب دون التقيد بأحكام وزارات الخارجية وأساليبها البيروقراطية، حيث يمكن أن يعمل العلماء لبناء قوة الدولة من خلال مشاركتهم في الشبكات العلمية والجامعات والمؤتمرات، وفي هذا المجال يمكن تقديم الإنجازات العلمية الحضارية للدولة، وتوضيح تميزها العلمي.

هناك مجتمع علمي عالمي يمكن أن يتبادل فيه الباحثون المعرفة، وقد ساهمت الإنترنت في توسيع هذا المجتمع، وزيادة إمكانيات الحوار بين العلماء وتبادل التجارب وتطوير المشروعات العلمية المشتركة، وهذا يمكن أن يفتح المجال لبناء الدبلوماسية العالمية من أجل العلم بهدف منع الصراعات، وزيادة التعاون بين الدول.

ولكن لماذا تركيا؟!

في رسالته للدكتوراه المقدمة لجامعة الشرق الأوسط قدم الباحث التركي أليف أوزكارجوز دوجان تحليلا للتجربة التركية في مجال الدبلوماسية العلمية، وأوضح دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في الدبلوماسية العلمية التركية.

وهذا المجلس يشارك في اجتماعاته الكثير من ممثلي الأجهزة المختلفة في الحكومة والشركات التركية، لذلك يقوم بالتنسيق بين الأنشطة الحكومية وغير الحكومية في مجالات التعاون العلمي، وإدارة الحوار مع الدول الأخرى.

وقد قام هذا المجلس ببناء الاستراتيجية التركية 2003 – 2023 في مجال العلوم والابتكار التي تتضمن الكثير من الأنشطة في مجال دعم الباحثين وتنظيم التعاون الدولي.

وساهمت هذه الأنشطة العلمية في زيادة قوة الاقتصاد التركي، وزيادة معدل النمو، وفي تحويل الاقتصاد التركي إلى اقتصاد يقوم على الصناعة.

وتعتبر الأكاديمية التركية للعلوم التابعة لوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا من أهم المؤسسات التركية التي عملت على بناء علاقات تعاون مع المؤسسات العلمية العالمية، وعقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى للتبادل العلمي.

استراتيجية النمو الأخضر

ارتبطت الدبلوماسية العلمية التركية بتحديد الأولويات طبقا لاستراتيجية 2011 – 2023، وكان من أهم المجالات التي عملت الحكومة التركية لتطويرها خطة التغير المناخي القومي التي ترتبط باستراتيجية النمو الأخضر، وهي تجربة مهمة يمكن أن تساهم في مواجهة مشكلة عالمية، وتستفيد منها كل دول العالم.

وقد طورت تركيا مجموعة كبيرة من البرامج لدعم الباحثين منذ عام 2013، والتعاون بين الجامعات، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي من أجل الابتكار.

وقامت تركيا بتطوير قدرات جامعاتها في مجال النانو تكنولوجي، لتقديم مشروعات على مستوى عالمي في هذا المجال.

مركز الجاذبية!

يرى البروفيسور عمر دمير أن تركيا هي مركز الجاذبية لدول الشرق مثل روسيا وأذربيجان والشرق الأوسط ودول آسيا. لذلك ما زالت تركيا تحتاج إلى تطوير نظمها لكسب العقول، وتشجيع الباحثين من هذه الدول على القدوم إلى تركيا.

ولتحقيق هذا الهدف تم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العلوم والصناعة لتطوير أنشطة الدبلوماسية العلمية التركية، وتم تعيين الكثير من الدبلوماسيين العلميين في السفارات التركية للقيام بتنسيق الأنشطة العلمية التركية في العالم.

الدبلوماسي العلمي التركي

وقامت وزارة الشؤون الخارجية بالاهتمام بتأهيل الدبلوماسيين العلميين لتحقيق التنسيق بين المجتمع العلمي وصناع القرار والدبلوماسيين. وتضمن البروتوكول تأهيل الدبلوماسيين لمتابعة التطورات العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وكان من بين المهام التي حددتها وزارة الخارجية التركية للدبلوماسيين العلميين جمع المعلومات عن السياسات العلمية للدول، والتفاوض لعقد اتفاقيات تعاون بين تركيا والدول الأخرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتمثيل تركيا في المجالات العلمية، والعمل لزيادة إمكانيات التعاون في البحث العلمي.

المستشار العلمي التركي

كما حددت وزارة الشؤون الخارجية مهام المستشارين العلميين في السفارات التركية حيث تشمل القيام بأنشطة الدبلوماسية العلمية، وتقديم الاستشارات للسفراء في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير المشروعات العلمية، واقتراح أوجه التعاون العلمي مع الدول الأجنبية، وإعلام الباحثين والعلماء في الدول الأجنبية ببرامج المساعدة والدعم التي تقدمها تركيا، وزيادة فرص تبادل المعرفة العلمية.

وتضمنت المهام أيضا تنظيم الفعاليات التي تجمع العلماء الأتراك والأجانب في كل المجالات لتطوير برامج مشتركة، وتطوير التعاون مع الدول في المجالات العلمية.

الدبلوماسية العلمية التركية والدول النامية

قامت تركيا بالكثير من أنشطة الدبلوماسية العلمية شاركت فيها وزارات ومؤسسات تركية بهدف تحويل تركيا إلى مركز للجاذبية العلمية للباحثين الأجانب.

واهتمت تركيا ببناء العلاقات العلمية مع الكثير من الدول النامية، حيث قدمت مبادرة لتقديم المساعدات للدول الأقل نموا، وكان من أهم جوانب هذه المبادرة برنامج تقديم المساعدات في المجالات العلمية والتعليمية، وتقديم منح للحصول على الماجستير والدكتوراه لمواطنين من الدول النامية لتقوية العلاقات مع هذه الدول.

وقد استهدفت تركيا تطوير علاقاتها مع الكثير من دول البلقان وأفريقيا وآسيا عن طريق المشاركة في برامج تعاون علمية عالمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية في مجال أنشطة “الدبلوماسية من أجل العلم”.

كونغرس العلماء الأتراك في الخارج

وكان من أهم الفعاليات التي قامت بها تركيا عقد كونغرس العلماء الأتراك في الخارج، بهدف تحويل تركيا إلى مركز جذب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق تحقيق التعاون بين العلماء الأتراك. وقد شارك في الكونغرس الأول 177 عالما من الجامعات التركية و87 من العلماء الأتراك في الخارج.

ويعني هذا أن تركيا بدأت منذ عام 2012 في استخدام علمائها لبناء قوتها الناعمة، وتشكيل علاقاتها الخارجية، وزيادة حضورها العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وزيادة قدرتها على كسب العقول.

مع ذلك فإن تركيا يمكن أن تستخدم الدبلوماسية العلمية لتتحول إلى مركز للجاذبية العلمية بالنسبة للعالم الإسلامي، ويمكن أن تقود نهضة علمية بإعداد برامج طويلة المدى مع الدول العربية والإسلامية لتطوير التعليم والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، ويمكن أن يشكل ذلك قوة لتركيا، وعلاقات طويلة المدى مع الشعوب العربية والإسلامية.