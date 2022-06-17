في ذكرى مولده.. الشيخ مصطفى إسماعيل “مغرّد السماء” وقارئ الملوك والرؤساء والفقراء

هو من أشهر قُراء القرآن الكريم، أُطلقت عليه كثير من الألقاب، أبرزها أنه “مغرّد السماء”، و”قارئ الملوك والرؤساء”، و”عبقري التلاوة”، و”ملك المقامات القرآنية”، و”صاحب الحنجرة الذهبية”، و”ملك جمهورية التلاوة”، وأول قارئ تُقام له جنازة رسمية، إنه الشيخ مصطفى إسماعيل الذي تحلّ ذكرى ميلاده اليوم.

ويعد الراحل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، حيث أتقن المقامات، وقراءة القرآن بأكثر من 19 مقامًا بفروعها، وبصوت عذب، وأداء قوي، حتى عُرف عنه أنه صاحب نَفَس طويل في القراءة التجويدية.

حياته وبداية الشهرة

ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في قرية “ميت غزال”، مركز السنطة، محافظة الغربية في 17 من يونيو 1905، وحفظ القرآن الكريم ولما يتجاوز 12 عامًا في كتّاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا، ليتم دراسة القراءات، وأحكام التلاوة، وأتم تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وراجعه ثلاثين مرة على يد الشيخ إدريس فاخر.

ذهب الشيخ للإقامة في طنطا، ومن هناك بدأت الانطلاقة الحقيقية لموهبته، عندما وصل جثمان السيد حسين بك القصبي من إسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار، خرج الشيخ مصطفى مثل باقي الناس لاستقبال الجثمان، ويوم العزاء دعاه أحد أقارب السيد القصبي للقراءة في العزاء، وكان عمره وقتها 16 عامًا، فلبس العمّة والجبّة، والقفطان والكاكولة، وأراد الله أن يسمَعه جميعُ الناس من المديريات، والأعيان، وأعضاء من الأسرة الحاكمة وقتها.

بعد هذا العزاء بدأت شهرة الشيخ مصطفى تجوب الآفاق، ووصلت لمحافظات الوجه البحري كلها، ولعبت الصدفة دورًا مهمًا في ظهور موهبته في القاهرة، فحين دُعي الشيخ محمد رفعت في عزاء أحد الأصدقاء في القاهرة، وانتهى من قراءته، ترك مكانه للقارئ الشاب، وما إن فرغ من تلاوته أعلن رفعت انبهاره بقراءته، وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد للشيخ مصطفى إسماعيل.

قصة غريبة

ذكر الكاتب أيمن الحكيم في كتابه “غرام المشايخ” قصة زواج الشيخ مصطفى الغريبة، وملخص القصة أن الشيخ كان في بداية طريق المجد وقد تجاوزت شهرته قريته “ميت غزال” في مركز السنطة، بل محافظة الغربية كلها، وذاع اسمه في محافظات الوجه البحري كلها، ووصل إلى العاصمة.

وقد قرر عضو للبرلمان عن محافظة دمياط (أعجبه صوت الشيخ) أن يدعوه ليقرأ في حفل التأبين الذي أقامه لسعد زغلول، وفي الصّوان جلس وجهاء دمياط يستمعون بحماس للشيخ القادم من الغربية، ويطلقون صيحات الإعجاب، وكان من بينهم الأستاذ محمد عمر الذي وجّه الدعوة للشيخ ليتناول الإفطار معه في بيته.

في العام التالي عندما جاء الشيخ لدمياط كان أول ما فعله هو السؤال عن صديقه محمد عمر، وفوجئ أنه قد تُوفي، ولكن كان ابنه موجودًا في السرادق، ووجّه إليه دعوة لتناول الإفطار معه في البيت، وخلال اللحظات التي وقف الشيخ فيها على الباب لمح فتاة صغيرة تقف في الشّرفة، فأُعجب بها، وبمجرد دخوله المنزل سأل عنها مضيفه، فقال إنها أخته، وبلا تردّد وبجرأة متناهية طلب يدها للزواج.

ولأن الشيخ كان جادًّا في طلبه، فلم يملك الأخ سوى أن يستدعي فاطمة ليستطلع رأيها، وجاءت العروس الصغيرة، وكانت المفاجأة أنها وافقت ببساطة.

كانت فاطمة يومها عمرها 16 عامًا، ويكبرها الشيخ بـ10 سنوات، ولم يغادر الشيخ دمياط إلا بعد أن اتفق على عقد القَران والزواج خلال أسبوع واحد.

ملك وثلاثة رؤساء

عاصر الشيخ مصطفى إسماعيل ملكًا وثلاث رؤساء، وسجَّل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملًا مرتلًا، وترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تُبثّ عبر إذاعات القرآن الكريم، وركّب في تلاوته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف قدراته الصوتية بشكل جيد، وكيف يستخدمها في الوقت المناسب.

استطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها في إبريل 1943 من سرادق ضخم أقيم بجوار مسجد الرفاعي، احتفالًا بذكرى وفاة الملك فؤاد، واختاره الملك فاروق قارئًا للقصر الملكي.

وبعد حركة الضباط الأحرار عام 1952 حصل الشيخ مصطفى على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

أما القصة الغريبة في حياته فهو أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يحبّ صوته، ويقوم بتقليده في التلاوة عندما كان مسجونًا، وكذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس سنة 1977، وهناك قام بقراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى، والغريب أنه رغم اعتراض الفلسطينيين على زيارة السادات، إلا أنهم احتفلوا بالشيخ، واستمعوا له بإعجاب، كما فعلوا من قبل عندما زار الشيخ مصطفى المسجد الأقصى عام 1960، وقرأ فيه القرآن.

التكريم والأوسمة

وقد زار الشيخ عديدًا من الدول العربية والإسلامية، وامتدت جولاته إلى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وجزيرة سيلان، وتركيا، وماليزيا، وتنزانيا.

وقد حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الأرز من لبنان عام 1958، ووسام الفنون عام 1965، ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أعلى وسام من ماليزيا، ووسام الفنون من تنزانيا، كما حصل على وسام الامتياز عام 1985 من الرئيس المخلوع مبارك.

وعاش الشيخ مصطفى طوال حياته يدعو الله ألا يحرمه من تلاوة القرآن حتى يلقاه، ليكون آخر شيء فعله قبل وفاته هو تلاوة القرآن الكريم في إحدى القراءات الخارجية في مدينة دمياط.

توفي الشيخ مصطفى إسماعيل عام 1978 عن عمر 73 عامًا، وأقيمت له جنازة رسمية، ودفن في مسجده الملحق بداره في قرية ميت غزال بالسنطة-محافظة الغربية.

رحم الله قارئ الملوك والرؤساء والفقراء.