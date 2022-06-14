ليلة تخوين بطل الإسكواش محمد الشوربجي

الغرب ليسوا عباقرة، ونحن لسنا أغبياء.. هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل”.. تذكرت هذه المقولة للعالم المصري الأمريكي الحائز على جائزة نوبل عام 1999، الدكتور أحمد زويل (1946 – 2016م)، بمناسبة قضية بطل الإسكواش المصري محمد الشوربجي المُنضم قبل أيام لتمثيل بريطانيا في اللعبة والتجنس بجنسيتها، والهجوم الإعلامي الشرس الذي انهال عليه كالعاصفة، ربما بغرض إحباطه وإفشاله حتى وهو في بريطانيا.

السير مجدي يعقوب وريادة “كيمياء الفيمتو” وقصص آلاف العلماء

قصة زويل ابن مدينة دمنهور شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، باختصار، تشبه قصص آلاف العلماء المصريين بالخارج.. بعد تخرُّجه من كلية علوم الإسكندرية بامتياز مع مرتبة الشرف، عُيِّن معيدًا، ثم حصل على منحة للدكتوراه من جامعة بنسلفيانا الأمريكية في الولايات المتحدة، وجد الفرصة لاستيعاب نبوغه والدعم لأبحاثه في مجال الليزر وكيمياء الفيمتو ثانية، فاستقر هناك وتَجَنّسَ، وفاز بجائزة نوبل، وصار “رائد كيمياء الفيمتو”. السؤال هل لو بقي “زويل” وأمثاله المنتشرون بالغرب في مصر، كانوا سيصلون إلى ما وصلوا إليه من مكانة وإنجازات علمية في مجالاتهم؟ الإجابة غالبا: لا. كانوا سيعانون العراقيل والروتين المُحبط للنبوغ ونقص الإمكانيات، والمعارك الصغيرة في المؤسسات التي يعملون بها، استهلاكا لطاقاتهم في صغائر الأمور. دعنا من زويل، ومثله السير مجدي يعقوب المصري البريطاني المولود عام 1935 بمدينة بلبيس شرق القاهرة، أهم وأشهر خبراء جراحة القلب بالعالم، مؤسس مركز علوم القلب في بريطانيا، وزراعة القلب والرئة في العالم، ومركز القلب بأسوان لمساعدة الأطفال على التغلب على مشاكل القلب.

مُلاسنات الوسط الرياضي واتحاد الإسكواش

لو انتقلنا إلى الرياضة، فهل كان لاعب الكرة المصري محمد صلاح وغيره من نجوم مختلف الألعاب بالخارج (غربا وشرقا)، سيصلون إلى نجوميتهم لو أنهم بقوا في مصر؟ هل كانوا سيلقون الرعاية المادية والتدريبية والطبية والمعنوية اللازمة؟ الإجابة معروفة ولا تحتاج إلى التكرار. عودة إلى لاعب الإسكواش محمد الشوربجي (المولود عام 1992)، الذي أقام نصف عمره في بريطانيا، فهو يُعد الثالث عالميا في هذه اللعبة، وحصل على 44 بطولة دولية باسم مصر مدة 50 شهرا متواصلة في سنوات سابقة بين عامي 2014 و2018، وهو بطل العالم عام 2017. معروف أن الإسكواش أصلا لعبة فردية، أي أن بطولاتها هي أصلا عائدة إلى مجهود اللاعب واجتهاده الشخصي والاشتغال بتطوير نفسه، ومعلومة مشاكل الوسط الرياضي عندنا، فهو لا يخلو من المُلاسنات اليومية (مرتضى منصور وخصومه نموذجا)، والمضايقات والوساطات وإقامة العراقيل في طريق الكفاءات والمواهب، ومحاولات تهميشها، والإسكواش ليس استثناءً، وبيان اتحاد الإسكواش كاشف عن هذا المنهج والعقلية الحاكمة لشؤون الرياضة في مصرنا المحروسة. إذ يُذكِّر الاتحاد في بيانه، “الشوربجي” بالمن عليه ومساعدته عندما فقد جواز سفره في هونغ كونغ عام 2015م!!.

إيمان الإنجليز بقدرات الشوربجي.. ومقولة زويل

لعل خير شاهد على سوء المناخ الرياضي، النتائج السيئة لفرق كرة القدم التي تحظى بالدعم المادي والمعنوي من الدولة، لأهميتها ودورها في الإشغال والإلهاء، وأحدثها منذ أيام، بهزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي المتواضع المستوى، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2023 التي تقام في كوت ديفوار. “الشوربجي” في تصريحاته لتلفزيون الـ”bbc” عقب تحوله إلى بريطانيا، قال إن قراره بالانتقال إلى بريطانيا يوفر له العون التدريبي والطبي والتأمين اللازمين، وهو ما لم يكن متوفرا له من قبل. كما أن الإنجليز تفاوضوا معه في موسم سيّئ له، إذ كان مستواه أقل كثيرا من المعتاد، إيمانا منهم بقدرته على العودة، وفي هذا تأكيد لـ”مقولة زويل”، بأنهم يأخذون بيد الفاشل ويدعمونه حتى ينجح. فلماذا اللوم إذن؟

إعلاميون يوزعون صكوك الوطنية.. وليلة تخوين لاعب الإسكواش

نأتي إلى الهجمة الشرسة التي شنتها غالبية المنصات الإعلامية التلفزيونية والصحفية الإلكترونية، على “الشوربجي” تقريعا وتوبيخا وتجريحا بسيل من الاتهامات، لأنه اختار ما فيه المصلحة والمنفعة له ولمستقبله دون إضرار بالغير. نجوم بعض هذه المنصات يحتكرون لأنفسهم “الوطنية”، يمنحون صكوكها وينزعونها على هواهم دون تفويض من الوطن، على شاكلة “المتفقهين” الذين يظنون أنفسهم حُراسا للجنة، فيرمون الناس بالكفر، مع أن هذه النوعية من الإعلاميين لا تعنيهم مهنتهم الإعلامية إلا بقدر ما يجنونه من مكاسب، ومنهم من يجيد القدح والسباب والشتم وكثرة الكلام بلا مضمون. للإنصاف، لم ينسق الإعلاميان عمرو أديب ولميس الحديدي وراء هذه اللغة الرديئة التي نتحدث عنها، في تناول قضية لاعب الإسكواش محمد الشوربجي. لكن غيرهما في هذه الليلة لم يتورع عن رميه وسبه بأنه “خائن”، وبلغ التجاوز بإحدى الصحف أن اختارت لتقريرها عن اللاعب عنوانا بعرض الصفحة في صيغة سؤال “بعت مصر بكام؟”. هكذا، وبمنتهى الجرأة والسُخف والسهولة معا، كأن اللاعب قد سقط متلبسا بالتجسس على البلاد لصالح الأعداء، وبحوزته أجهزة التجسس من إرسال واستقبال ومراسلات مُشفرة، وغيرها.

المشانق والمحاكمات الإعلامية

ما تعلمناه في مهنة الصحافة أنها تنقل الخبر والمعلومة والتقرير والتحقيق والتحليل والرأي إلى “المواطن” صاحب الحق في المعرفة والوقوف على ما يدور بتجرد وموضوعية وأمانة، وليس دورها نصب المشانق بلا محاكمة وجلد الناس ورميهم بأبشع التهم إلى حد الخيانة دون دليل ودون مقتضى أو مبرر، فمن أين لهؤلاء كل هذا الإسفاف والهزل في التناول؟

إن اللاعب الشوربجي” لم يرتكب جُرما ولا خان الوطن وإلا اعتبرنا المصريين بالخارج خونة سواء كانوا علماء وخبراء وأطباء ونجوم ألعاب مختلفة، وغالبهم كان نبوغهم مرتبطا بالهجرة والسفر إلى الخارج، فارفعوا أيديكم عن الشوربجي ودعوه يواصل مسيرته الناجحة وكفوا عن محاولات إفشال الناجحين التي حذرنا منها الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه.