إجبار الفلاحين على توريد القمح يفاقم أزمة الخبز

ليس من المبالغة الإقرار بأن الخبز هو السلعة الإستراتيجية الأهم من الناحية الغذائية، والأخطر من الناحية الاجتماعية والسياسية والأمنية في كل دول العالم. وكان، وما يزال، سببا رئيسا في إشعال الثورات الاجتماعية قديما، وشرارة ثورات الربيع العربي حديثا. أما القمح الذي يستخدم في صناعة الخبز، فلا يقل أهمية عن الخبز، فهو المحصول الزراعي الأول في العالم من حيث المساحة وكمية الإنتاج، والسلعة الغذائية الإستراتيجية الأهم من الناحية السياسية.

ومرة أخرى، لفتت الحرب الروسية على أوكرانيا أنظار الحكومات والشعوب إلى أهمية محصول القمح الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية، بسبب مسؤولية الحرب عن وقف تصدير أكثر من ربع كمية القمح المتاح للتجارة الدولية. ولمواجهة أزمة شح القمح وارتفاع سعره في السوق الدولية، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات غير المسبوقة لتتمكن من شراء أكبر كمية من القمح المحلي وتأمين مخزون احتياطي من السلعة الاستراتيجية.

فقرر مجلس الوزراء المصري، في شهر نوفمبر الماضي، زيادة سعر أردب القمح المحلي بمقدار 95 جنيها، بنسبة 13 بالمئة، عن سعر توريد العام الماضي، ليصل السعر إلى 820 جنيها للأردب. ثم أعلن المجلس زيادة السعر للمرة الثانية في منتصف شهر مارس الماضي بما أسماه “حافز إضافي” قدره 65 جنيها للأردب، وبنسبة زيادة قدرها 8 بالمئة تقريبا عن السعر المعلن سابقا. وبذلك وصل سعر الأردب إلى ما بين 865 جنيه و885 جنيه للأردب بجسب درجة النظافة. ليصل الحد الأعلى لسعر الطن، 6.67 أرادب، مبلغ 5900 جنيه، ما يعادل 320 دولارا.

برر المجلس الزيادة في بيان عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك بأنها صدرت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي. ثم أصدر وزير التموين في نفس اليوم قرارا يجبر الفلاحين على توريد 12 إردبا، الأردب 150 كيلوجرام، كحد أدنى من محصول القمح عن كل فدان وبالسعر الجديد.

ونص القرار على حرمان من يمتنع عن تسليم الكمية المحددة من صرف الأسمدة المدعمة، ومن دعم البنك الزراعي المصري، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وتضبط كميات القمح، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله، ويحكم بمصادرتها.

وقال الوزير “إنه نظرًا للظروف العالمية، فمن واجب الدولة تأمين السلع الأساسية، عن طريق عملية “إجبار نسبي” وأن الحكومة تستهدف شراء 6 ملايين طن من القمح من الفلاحين بزيادة قدرها 67 بالمئة عن الكمية التي قامت بشرائها العام الماضي، وهي 3.6 مليون طن.

والسؤال هنا، هل تنجح سياسة التوريد الإجباري للقمح في شراء 6 ملايين طن من القمح المحلي؟! وهل تكفي الزيادة الجديدة في سعر القمح لإقناع الفلاحين ببيع المحصول للحكومة، وهل يشجعهم على التوسع في زراعته الموسم القادم والذي يبدأ في شهر نوفمبر؟!

التوريد الإجباري

بدأت الحكومة سياسة التوريد الإجباري للقمح في سنة 1945، بالفرض على الفلاحين توريد حصة من القمح بين 1 و3 أردباً للفدان في مقابل سعر محدد تفرضه الحكومة أيضا. وكان هدف الحكومة المعلن هو التوزيع العادل للغذاء والدخل في مصر. وكانت مساحة الأرض المنزرعة بالقمح في حدود نصف الرقعة الزراعية في هذا التوقيت. وفي سنة 1955 خفضت حكومة جمال عبد الناصر مساحة القمح إلى 33 في المائة من الأرض الزراعية لأسباب غير معلنة. وفي الوقت نفسه، استمرت الحكومة في فرض سياسة التسليم الإجباري لحصة القمح بسعر ثابت.

في أوائل الستينيات، تم إنشاء تعاونيات زراعية في كل قرية للتحكم في إنتاج وتسويق المحاصيل الرئيسية، بما في ذلك القمح. قدمت التعاونيات التقاوي والأسمدة والمبيدات الزراعية للفلاحين، وفرضت الدورة الزراعية، واستمر نظام التوريد الإلزامي لحصة القمح، بجانب الأرز والقطن، بسعر ثابت.

وكان الهدف المعلن هو تمويل بناء المصانع من فارق أسعار تصدير القطن والأرز بالأسعار العالمية والأسعار المحلية. وكان يطلق على هذا الفارق “وفورات قطاع الزراعة”. ولكن كان هناك هدف آخر غير معلن، وهو شراء ولاء السكان في المدن بتقديم الخبز بثمن منخفض على حساب الفلاحين، لذلك وجب إحكام السيطرة على إنتاج القمح وتداوله، وكذالك وكذألك الأرز والقطن.

ومع وجود نظام دعم الخبز والبطاقات التموينية، أصبحت الحكومة القناة التسويقية الوحيدة للقمح والدقيق والخبز. وفي أوائل السبعينيات، انخفضت نسبة الأراضي المخصصة للقمح إلى 27.5 في المائة، واستمر نظام التوريد الإجباري. ومن سنة 1976 إلى 1984، ألغيت سياسة التوريد الإجباري إلى البيع الاختياري، حيث يمكن للمزارعين بيع القمح طواعية للحكومة بسعر شراء ثابت. وفي عام 1985، أعيدت سياسة التوريد الإجباري في ظل إحجام الفلاحين عن البيع طواعية بسعر بخس.

التوريد الإجباري كان يستحوذ على ثلثي إنتاج محصول القمح والأرز، وكل إنتاج القطن وقصب السكر. والسعر الذي تفرضه الحكومة كان يقل عن السعر العالمي بمقدار الثلث أو النصف. وكان الفلاح يطلق على حصة القمح والأرز المفروضة عليه باسم قمح التموين وأرز التموين. وكان يهتم باستيفاء حصة القمح وجودته ونقاوته حتى لا يتعرض للعقاب المقنن بالغرامة والسجن.

وإذا لم يغطي الإنتاج حصة التموين، بسبب انخفاض خصوبة الأرض أو بسبب تلف المحصول بالأفات الزراعية، يستكمل الفلاح حصة التموين بشراء كمية من القمح أو يقترضها من جاره، كسلفة يردها الموسم القادم. وكان السعر المتداول بين الفلاحين أعلى من السعر الذي تفرضه الحكومة. فيشتري بسعر أعلى ليستكمل الحصة ليسلمه للحكومة بسعر أقل.

وأحيانا كان لا يكفي الإنتاج إلا حصة التموين فقط، فيحصد الفلاح القمح ويذهب به من الحقل إلى شونة الاستلام مباشرة، لا يدخل بيته من المحصول الذي كد في إنتاجه هو وأولاده حفنة قمح يمكن أن تطحنها الزوجة وتخبزها. وكذلك الأرز يسلمه الفلاح من الحقل إلى الشونة، لا يتبقى منه ما يكفي لطهي صينية واحدة من الأرز المدسوس بالحليب والقشدة. وهكذا، الفلاح يدعم الحكومة، وليس العكس، كما هو معروف في الدول الرأسمالية والاشتراكية على السواء.

وفي سنة 1988، تنفس الفلاح الصعداء عندما ألغى التوريد الإجباري للقمح والأرز. ولكن إلغاء التوريد الإجباري الذي طبقه وزير الزراعة يوسف والي، تحت مسمى تحرير الزراعة، كان وبالاً على الفلاح والزراعة معا. فلم يجد الفلاح من يشتري المحصول بسعر مجز ويغطي تكاليف الإنتاج ويوفر له بعض الربح ليتمكن من الانفاق على أولاده، فعزف عن زراعة القمح وتراجعت المساحة وانخفض الإنتاج وزادت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى 69 بالمئة. فلم يزد الإنتاج عن 9 ملايين طن، وزاد الاستيراد إلى 13 مليون طن، وأصبحت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

السعر المحفز

تعلن الحكومة منذ 2014 عن أنها تشتري القمح من الفلاحين بما يوازي السعر العالمي الذي يقل في الغالب عن تكلفة الإنتاج، ولا يحقق أي مكاسب تحفز الفلاحين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، بل يكبده خسائر. وصل سعر الطن إلى 255 دولار للطن قبل الحرب على أوكرانيا. وفي منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، اشترت الحكومة شحنة من القمح مقدارها 365 ألف طن من فرنسا ورومانيا وروسيا. وقال تجار لوكالة رويترز، إن سعر الشراء وصل إلى 460 دولار للطن، وهو ما يعادل 1300 جنيه للأردب.

ما يعني أن الحكومة تشتري القمح الأجنبي بسعر يزيد عن سعر القمح المصري بمقدار 400 جنيهاً في الأردب، أو 2600 جنيها في الطن. والسؤال هنا، لماذا لا تشتري الحكومة من الفلاح بنفس السعر الذي تدفعه لمزارع القمح الأجنبي! في هذه الحالة سوف توفر الدولار الذي تعاني من شحه، وسوف يحقق الفلاح هامش ربح يشجعه على التوسع في زراعة المحصول الإستراتيجي ويقل الاستيراد بالعملة الصعبة.

ذلك أن السعر الذي تفرضه الحكومة للقمح المحلي يلحق الخسائر بالفلاحين الذين يحصلون على الأسمدة والمبيدات والتقاوي والوقود والكهرباء المخصصة لري المحاصيل بالأسعار العالمية. أقصى منى الفلاح أن تشتري الحكومة منه القمح بسعر 1000 جنيه للإردب، وهو مطلب متواضع بالنسبة للسعر العالمي الذي وصل إلى 1300 جنيه للأردب.

في 2013 كانت الحكومة تشتري أردب القمح بسعر 400 جنيها، وكان سعر الدولار يساوي 6 جنيهات. اليوم وصل الدولار 18.5، ما يعني أن سعر الدولار زاد إلى ثلاثة أضعاف. وبالمثل، يجب أن يزيد سعر القمح بمعدل ثلاثة أضعاف ليكون 1200 جنيه للأردب، وليس 885 جنيه. حاليا وصل سعر القمح الأمريكي إلى 11 دولار للبوشل، 27.2 كيلو جرام، وهو ما يعادل 1300 جنيه للأردب.

من زاوية أخرى، فإن سعر الذرة الصفراء الذي يشتريه الفلاح لتغذية المواشي وصل إلى 7700 جنيه للطن، وهي مفارقة لا توجد إلا في مصر، حيث يزيد سعر العلف عن سعر القمح والخبز أيضا. وهل مطلوب من الفلاح الذي تعب واجتهد وأنتج أفضل قمح في العالم أن يبيعه بسعر بخس ويشتري العلف بسعر أعلى؟! الفلاح يقول أنه سيستخدم القمح الرخيص كعلف للمواشي بدلا من الذرة، وبالتالي ستفشل الحكومة بلا شك في شراء الكمية المستهدفة من القمح المحلي.

ليس سرا أن الدول المصدرة للقمح وصلت جميعها إلى عتبة التصدير بدعم المزارعين بالتقاوي والأسمدة وبالسعر المحفز للمحصول. وليس خافيا أن التوريد الإجباري والسعر البخس في مصر كانا، وما زالا، السبب الأكبر في إفقار مزارعي القمح وصرفهم عمدا عن زراعة القمح إلى زراعة محاصيل أخرى أقل أهمية، بعضها هامشية، مثل الفراولة والخوخ والكاكي والبرسيم، وبعضها استفزازية مثل الكنتالوب وبطيخ لب التسالي. والنتيجة أن مصر أصبحت أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعاني من أزمات خبز متكررة، بعضها كان سبب في إشعال أكثر من ثورة شعبية .