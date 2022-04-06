علي الحجار.. الشارة الغنائية للدراما الرمضانية

في عام 1963 كانت أول شارة غنائية للدراما التليفزيونية من خلال المسلسل التليفزيوني هارب من الأيام، تأليف ثروت أباظة، وإخراج نور الدمرداش، وكتب المقدمة الغنائية الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وهي تيمة واحدة ألفها الأبنودي تتردد عبر المقدمة يقول فيها:

يا شمس ياللي بتزرعي الأحلام.. جي لك ولد هارب من الأيام..

وهذه المقدمة التي لحّنها عبد العظيم عبد الحق كانت البداية، وأما مقدمة مسلسل (جزيرة غمام) المذاع الآن على الشاشات المصرية، تأليف إبراهيم عبد الفتاح وغناء علي الحجار وتلحين شادي مؤنس، هي آخر شارة غنائية، والتي تقول كلماتها:

حط الغَمام ع الجزيرة بَدّل هَواها.. وطِباعها

دار ع النفوس الفقيرة بالذُّل.. والخوف طَبعها

وبدَر ما بين الخلق سيرة.. مين ضدها ومين تَبَعها

وقت اما تعمى البصاير

ما حيلتنا غير البصيرة.

وما بين البداية وهذه الشارة الغنائية المئات من المقدمات الغنائية، ويظل علي الحجار واحدًا من كبار المطربين أصحاب البصمة الواضحة في الدراما الغنائية الرمضانية.

البداية الحقيقة للشارة الغنائية

الحجار الذي رسم أحلام جيل كامل وعبّر عن حياتهم، حيث يكمن شريط أحداث عمرنا على ما تغنى به علي في مشواره الغنائي، وارتبط علي الحجار بأهم المسلسلات التي ظلت في مخيلة هذا الجيل، منذ أول الشارات في مسلسل (الأيام)، إنتاج 1979، إخراج يحيي العلمي وأشعار سيد حجاب وتلحين عمار الشريعي، وحتى جزيرة غمام العائد به للدراما التليفزيونية بعد غياب تسع سنوات قدّم أكثر من 100 عمل فيه مسلسلات مثل الأيام وعبدالله النديم وذئاب الجبل والمغنواتي وغوايش تتضمن أحداثها من الأغاني الداخلية التي تستكمل الحالة الغنائية، تعد المقدمة الغنائية لمسلسل الأيام كما يقول الراحل سيد حجاب هي البداية الفعلية للشارة الغنائية في الدراما التليفزيونية:

من عتمة الليل.. النهار راجع

ومهما طال الليل.. بيجي نهار

مهما يكون في عتمة ومواجع

العتمة سور يجي النهار

تنهار وظهرنا ينقام

أيام ورا أيام.

هذه هي أولى الكلمات التي تغنّى بها الحجار في الأيام، والذي تخلله 52 مقطعًا غنائيًا، لحّنها الشريعي وهو مصاب وممدد على الأرض، ومن حسن حظ الصوت الفريد الذي يمتلكه الحجار أنه عاصر كبارًا من الشعراء والملحّنين، وكوّن ثنائيًا فريدًا مع عمار الشريعي ومع عبدالرحمن الأبنودي، بدأها في مسلسل عبد الله النديم، هذا المسلسل الذي يعد أحد أهم المسلسلات التي يغنّي بها، وضم المسلسل أكثر من عشرين أغنية، 15 مسلسلًا قدّمها الأبنودي مع علي الحجار آخرها كان مسلسل الوسواس 2015، وفي هذا العام قدّم الحجار المقدمة الغنائية لمسلسلين دراميين، وانقطع بعدها حتى رمضان هذا العام، وفي مقدمة النديم يغني واحدة من أغانيه العابرة للزمن:

يا لولا دقة ايديكي.. ما انطرق بابي

طول عمري عاري البدن.. وانتِ جلبابي

يا للي سهرت الليالي.. يونسك صوتي

متونسة بحس مين.. يا مصر في غيابي.

تنوّع الأداء الغنائي

كان لصوت علي الحجار القوي وقدرته على الغناء بأشكاله كافة، وبأداء لهجات متعددة كالصعيدي والساحلي والقاهري، وكذلك قدرته على الغناء باللغة العربية، ما مكّنه من تقديم أشكال متنوّعة من الغناء، فها هو يقدّم مع عبدالسلام أمين ومن تلحين محمد الموجي مسلسل عمر بن عبدالعزيز:

الراشد العمري.. على الطغاة قويّا

وبالضعيف رحيم.. وباليتيم حبي

قبسًا من الخلفاء مد ضيائه

من بعد أن ضل الولاة وتاهوا

ملك القلوب بعدله وبحزمه

وبزهده.. والملك في يمناه.

تنوّع الشعراء والملحّنين

كما قدّم معه مسلسل هارون الرشيد، والأبطال، ومع الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل مسلسلي ملكة من الجنوب، والحسن البصري، وكذلك مع الأبنودي مسلسل الإمام محمد عبده، ومع محمد بهجت مسلسل رياح الشرق، ومسلسل نسر الشرق مع مصطفى الضمراني، وكلها مسلسلات باللغة العربية، وباللهجة الصعيدية قدّم من أشعار الأبنودي وألحان جمال سلامة وعمار الشريعي مسلسلي ذئاب الجبل وشيخ العرب همام، وفي المقدمة يقول:

واقف في وش الرياح.. ما وقفشي تجديفك

لا الروح تعبت ولا.. كلت مجاديفك

الليل إذا سد بابك.. تحدفه برجليك

حالف تخلّي الزمن.. يمشي على كيفك

هوّه الزمن عمره مع حد.. أدي وخد؟

ولا الزمن عمره.. مشي على كيف حد.

ثلاثية الحجار وحجاب والشريعي

كان الشاعر الكبير سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعي أكثر من تعاون معهم الحجار، فقدموا ثلاثتهم أكثر من 15 عملًا دراميًا، وقدّم مع سيد حجاب أكثر من 25 عملًا منها أعمال مع عمر خيرت وبليغ حمدي وفاروق الشرنوبي ومحمود طلعت وياسر عبدالرحمن وأمير عبدالمجيد، كما ساعدت مرونة صوت الحجار في عمل ثنائيات غنائية مع مطربات في المقدمات الغنائية الدرامية، مثل مقدمة المال والبنون مع حنان ماضي:

بحلم وافتح عنيه.. على جنة للإنسانية..

والناس سوا بيعشوها.. بطيبة وبصفو نية.

وكذلك في مسلسل اللقاء الثاني مع حنان ماضي، وفي مسلسل السائرون نيامًا من كلمات جمال بخيت وألحان حمدي رؤوف مع فردوس عبدالحميد، وفي المقدمة يقول بخيت على لسان الحجار:

فدان أرض الغلابة.. متباع من غير حساب

واللي عاملينها غابة.. ناسيين يوم الحساب

واقف على باب زمانك.. مستني في يوم ترقي

خايف ويضيع حقك وحقي

الظلم هو هو.. بيرمي الناس في هوه

والحق عايز له قوة.. تفتح له ألف باب.

الدراما الرمضانية لكبار مؤلفي الدراما

ارتبط الحجار بمسلسلات رمضانية عاشت في وجدان المصريين ومع كبار الكتّاب في مصر لعل أبرزهم أسامة أنور عكاشة، ومن مسلسلاته الشهد والدموع، أبو العلا البشري، وقال البحر، المصراوية، أبواب المدنية وغيرها، وقدّم مع محفوظ عبدالرحمن بوابة الحلواني بأجزائه الثلاثة، ومع محمد جلال عبد القوي أولاد أدم والليل وآخره وغوايش والمال والبنون، ومع محمد صفاء عامر ذئاب الجبل وحلم الجنوبي، ومع يسري الجندي مسلسل النديم والسيرة الهلالية، ومع جميل عطية قدّم أيام الحب والملح، وكانت معظم هذه الأعمال تعرض في شهر رمضان، يمكننا القول إن علي الحجار بقدر ما أسس مع مدحت صالح ومحمد الحلو ومحمد منير جيلًا جديدًا في الأغنية المصرية بقدر ما كان صوت الدراما المصرية في رمضان، ومن الجديد بالقول إن الحجار قدّم أغنية مقدمة لمسلسل تونسي اسمه (غالية)، وعودة الحجار في مسلسل جزيرة غمام عودة تستحق الاحتفاء خاصة مع كلمات مبدع مصري هو الشاعر إبراهيم عبدالفتاح الذي يقدّم مع شادي مؤنس الملحّن الشاب أغنيات درامية تتخلل الأحداث:

البحر طرحه عَكار وقفْ ع المي ما.. جَراشي

حدف غريب ع البر يحكي كلام ما.. جراشي

يا بحر فيك مننا صياد وفيك غرقان

ومهما دار الزمن مسيرك تصفى ما.. جراشي