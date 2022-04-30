“رعاياك يا مولانا” وصحافة الكفاح الوطني

الصحافة المطبوعة يمكنها الصمود في منافسة التلفزيون والإعلام الجديد عندما تستعيد قدرتها على التعبير عن الجماهير وإشباع احتياجاتها للمعرفة.. وعندما تتحول إلى صحافة كفاح وطني

يشكل نموذج صحافة الكفاح الوطني إنجازا حضاريا قدمته مصر إلى البشرية حيث بدأ هذا النموذج بإصدار جريدة (المؤيد) عام 1889 ثم جريدة (اللواء) عام 1900.

وكان الهدف الرئيس لهذه الصحافة هو الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي، وتعبئة الشعب لمقاومته وتحقيق الاستقلال، لكن أهدافها تطورت إلى مقاومة الاستبداد والفساد.

إن دراسة هذا النموذج واستخدامه يمكن أن يسهم في بناء مستقبل الصحافة المطبوعة وقنوات التلفزيون، ويمكّنها من مواجهة تحديات ثورة الاتصال بالتعبير عن أشواق الشعوب للحرية والديمقراطية والاستقلال الشامل.

واستخدم الاحتلال البريطاني قانون المطبوعات لتقييد هذه الصحف، مما أدي إلى حرمان الشعب المصري من صحافة حرة تعبّر عنه، حتى جاءت ثورة 1919 لتشكل بداية لمرحلة جديدة في تاريخ مصر، حيث كفل دستور 1923 حرية الصحافة.

لكن قوانين المطبوعات والعقوبات تضمنت الكثير من المواد التي تم استخدامها لتقييد هذه الحرية، وكان من أهمها المادة 179 من قانون العقوبات الصادر عام 1937 التي استُخدمت لمعاقبة الصحفيين وسجنهم، فقد نصت هذه المادة على معاقبة كل من عاب في الذات الملكية بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، ولا تقل عن ستة أشهر.

وكانت قضية “رعاياك يا مولانا” من أهم قضايا العيب في الذات الملكية، فقد تم توجيه الاتهام إلى 11 صحفيا يعملون في جريدة (مصر الفتاة) لسان حال الحزب الاشتراكي عام 1951.

الدعوة إلى التغيير

وتوضح دراسة تاريخ الصحافة المصرية أن هذه المادة من قانون العقوبات استُخدمت لمنع الصحافة المصرية من المطالبة بالتغيير، لكن الصحف تميزت بالشجاعة، وطورت أساليبها في التعبير عن المشكلات التي يعاني منها الشعب المصري.

وبدأت الصحافة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية تربط بين المطالبة بالاستقلال السياسي وجلاء الإنجليز عن مصر، والاستقلال الاقتصادي والحرب على الفساد.

وهذا يشكل تطويرا لنموذج صحافة الكفاح الوطني، حيث انطلقت الصحف المصرية تكافح ضد الاستعمار والاستبداد.

وأدت صحافة الحزب الاشتراكي (مصر الفتاة والشعب الجديد) دورا مهما في نشر الأفكار الثورية الداعية إلى التغيير، وربطت بين التحرر الوطني ومقاومة الرأسمالية، وقامت بحملات صحفية على مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر.

الشجاعة الصحفية

تجربة صحافة (مصر الفتاة) توضح أهمية شجاعة الصحفيين، وتحديهم للقيود القانونية والسلطوية في نموذج صحافة الكفاح الوطني، ففي هذا النموذج يرى الصحفيون أنفسهم قادة للتغيير الذي يتحقق عن طريق توعية الجماهير وإمدادهم بالمعرفة.

وكانت جرأة تلك الصحافة وشجاعتها واضحة في الهجوم علي الملك فاروق، فلم يهتم الصحفيون بقضايا العيب في الذات الملكية التي تراكمت ضدهم.

وكان أحمد حسين -زعيم حزب مصر الفتاة- يقود الحملة ضد الرأسمالية ورموزها المتمثلة في المؤسسات المالية والتجارية والبنوك الأجنبية، وكتب أحمد حسين يحذر من أن الثورة آتية بلا ريب، وأنها ثورة تسيل فيها الدماء، وتطيح فيها الرؤوس، وتتبدل الأوضاع.

حملة “رعاياك يا مولانا” نموذجًا

كان أحمد حسين قد أضاف إلى اسم صحيفة (مصر الفتاة) عبارة “لسان الاشتراكية”، وبدأت الصحيفة تعرض صورا من البؤس الذي يعاني منه الشعب المصري.

في عام 1951، قام الملك فاروق برحلة بصحبة عدد كبير من حاشيته، وتميزت الرحلة بصور البذخ والإسراف، فقامت الجريدة بنشر هذه الصور، وفي الوقت نفسه قامت بنشر صور توضح الفقر المدقع الذي يعاني منه شعب مصر.

نتيجة لذلك تزايد توزيع الجريدة حتى وصل إلى 100 ألف نسخة، وهو رقم كبير بمقاييس ذلك الزمان، وهذا يعني أنها أصبحت من أهم الصحف المصرية التي قادت عملية تطوير نموذج صحافة الكفاح الوطني، وأصبحت فاعلا مهما في الحياة السياسية المصرية.

كما يوضح ذلك ظاهرة مهمة في تاريخ مصر، هي أن الصحف تكون أقوي من الأحزاب التي تعبّر عنها، فلقد كان إصدار صحيفة مصر الفتاة هو النشاط الرئيس للحزب الاشتراكي (مصر الفتاة).

لذلك قرر أحمد حسين الانسحاب من الحياة السياسية، وعقد مؤتمرا صحفيا في 24 يناير/كانون الثاني 1952 يعلن فيه ذلك.

وكان ذلك المؤتمر قبل حريق القاهرة بيومين فقط، لذلك وجدت فيه الحكومة دليلا علي اتهامه بحرق القاهرة، وطالبت النيابة بإعدامه.

كان شعب مصر يعرف من الذي قام بحرق القاهرة، وأن الإنجليز هم أصحاب المصلحة في ذلك الحدث الذي حاول الملك والإنجليز استغلاله للقضاء على الصحافة الوطنية المصرية وإعلان حالة الطوارئ، وفرض الرقابة على الصحافة.

بعد حركة الجيش في يوليو/تموز 1952، خرج أحمد حسين من سجنه، لكن السلطة اعتقلته بعد أزمة مارس/آذار 1954 حيث تعرّض للتعذيب، وبعد الإفراج عنه اختار المنفي في سوريا ثم في السودان.

ابراهيم شكري والعيب في الذات الملكية

كان من الذين حُكم عليهم في قضية العيب في الذات الملكية عقب نشر جريدة (مصر الفتاة) لحملة “رعاياك يا مولانا” إبراهيم شكري وإبراهيم الزيادي وعبد الخالق التكية ومحمد حلمي الغندور وسليمان زخاري ومحمود المليجي وفؤاد نصحي.

وكان إبراهيم شكري قد كتب مقالا موجها إلى أحمد حسين في سجنه، قال فيه: إننا ننظر إليك وكأنك تقضي شهرا من شهور العسل، والذي أود أن أصرح به أننا نعتبر قضاء الشهور في السجن لذة تفوق شهر العسل، وأن الحبس عندنا يساوي التنقل في أفخر يخت في الدنيا كلها، وأننا أعددنا أنفسنا لشيء يزلزل أركان الفساد والمفسدين.

وأشرف إبراهيم شكري على إصدار عدد مهم من جريدة “مصر الفتاة لسان الاشتراكية”، حمل الكثير من العناوين المثيرة من أهمها: الثورة.. الثورة.. وزراء أم لصوص، وحكومة أم عصابة.. رعاياك يا مولانا.

لكن الحكومة صادرت ذلك العدد، واعتقلت إبراهيم شكري رغم أنه كان نائبا في البرلمان قبل أن يقوم مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقرر ممتاز نصار -الذي كان وكيلا للنيابة في ذلك الوقت- الإفراج عنه، لكن الحكومة ألقت القبض عليه مرة أخرى عقب حريق القاهرة، وظل في سجنه حتي قامت حركة الجيش عام 1952.

وكانت “مصر الفتاة لسان الاشتراكية” هي صاحبة أكبر عدد من قضايا العيب في الذات الملكية، والتي سُجن فيها 11 صحفيا، وبذلك تحدت الصحيفة الملك ونصوص القوانين التي تقيد حرية الصافة.

جريدة الشعب وتجربة جديدة

في عام 1979، شاركت في تأسيس جريدة الشعب التي أصدرها حزب العمل الاشتراكي، وكان يرأس تحريرها حامد زيدان، وكنت المحرر البرلماني للجريدة، فتوثقت علاقتي بإبراهيم شكري الذي كان زعيما للمعارضة في ذلك الوقت.

وفي عام 1981، قررت أن أكرر تجربة “رعاياك يا مولانا” بأساليب جديدة، وباستخدام فن التحقيق الصحفي، وبدأت أنشر تحقيقات عن سكان القبور والمشاكل التي تعاني منها الأحياء الشعبية والريف المصري، وركزت على مشاكل الفقر وصور البؤس.

وفي الوقت نفسه، كتب الدكتور محمد حلمي مراد مقالا بعنوان “الوضع الدستوري لحرم الرئيس”، وغضب الرئيس السادات، فأصدر قراره بإغلاق الجريدة، وشملت قرارات سبتمبر اعتقال حامد زيدان رئيس تحرير الجريدة، لكن السادات تم اغتياله في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981.

تجارب التاريخ يمكن أن تتكرر

إن نموذج صحافة الكفاح الوطني قابل للحياة، ويمكن أن يجذب الجماهير، فهو النموذج الذي يشكل مستقبل الصحافة والإعلام.. فعندما تعبّر الصحافة عن آلام الجماهير وآمالها، فإن الشعب سيدافع عنها، ويحرص على قراءتها.

لكن هذا النموذج يحتاج إلى جيل من الصحفيين يدرك أهمية وظيفته الأولى، وهي الوفاء بحق الجماهير في المعرفة، وتوعية الشعوب بحقوقها، والدفاع عن الحريات العامة.. فالشعب يدافع عن حرية الصحافة عندما تدافع عن حريته، وتعمل على تحقيق آماله، وأهمها الديمقراطية والاستقلال الشامل.

لقد انصرف القراء عن الصحافة المطبوعة لأنهم وجدوا البديل في الإعلام الجديد الذي أصبح يحمل الأفكار التي لا تستطيع الصحف المطبوعة أن تنشرها، فتناقص توزيع الصحف.

لذلك، فإن على الصحفيين الدفاع عن مهنتهم بتحويل صحفهم إلي صوت للشعب يدافع عن حقه في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة والاستقلال الشامل.. ويومئذ ستعود الجماهير إلى الصحافة المطبوعة لأنها مصدر المعرفة المتعمقة التي يحتاج إليها الشعب في كفاحه، وستصبح الصحافة المطبوعة أهم أركان القوة الاتصالية والإعلامية والمعرفية للدولة.

إن الصحافة المطبوعة يمكن أن تصمد في منافسة التلفزيون والإعلام الجديد عندما تستعيد قدرتها على التعبير عن الجماهير، وإشباع احتياجاتها للمعرفة، وعندما تتحول إلى صحافة كفاح وطني.

إن الشعوب تحتاج إلى الصحافة المطبوعة الحرة التي يكتبها صحفيون يتميزون بالجرأة والشجاعة، ويؤكدون التزامهم بوظيفتهم المهنية التي تقوم على الوفاء بحق جماهيرهم في المعرفة، ومناقشة كل القضايا التي تهم الشعب، وتسهم في تشكيل الرأي العام.

ونحن نقرأ التاريخ برؤية جديدة لنبني القوة الاتصالية والإعلامية للأمة، فسيطرة السلطة على الصحافة من أهم أسباب ضعف الدولة، وعدم قدرتها على تحقيق التنمية والتقدم.

والدولة التي تريد أن يكون لها مكانة في القرن الحادي والعشرين يجب أن تكفل لصحافتها الحرية لتوفر المعرفة لشعبها، فالمعرفة ثروة، والمجتمعات المعرفية تحتاج إلى صحافة حرة.