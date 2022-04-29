تفتيشكم في مذابح الأرمن لن يواري سوأتكم

إن الذين يفضلون البقاء في الماضي والنبش فيه كل حين، لا يحترمون النضال من أجل الديمقراطية ولا مطالبات حقوق الإنسان.

إن محاولة شحن الأجواء بروح الثأر عبر رفع دعاوى قضائية ترتبط بأحداث ابتلعها الماضي هي والمجرمين الضالعين فيها، هي سياسة مفلسة حتمًا.

ويعود إفلاس متبعي هذه السياسة إلى حقيقة أن ليس لديهم ما يقولونه، أو بسبب رغبتهم في اختلاق أوراق ضغط رخيصة على خصومهم، من خلال دور المظلوم الذي يؤدونه، أو بادعاء نصرة المستضعفين.

والبعد الأكثر إثارة للشفقة هنا هو ظهور سم من الكراهية والحقد لا يسري إلا في دمائهم، وهو ما لا يخدم المظلوم أو أي قيمة إنسانية.

لقد مرت 107 سنوات على أحداث (1915)، وقد رأينا أن كلامًا مسيسًا من قبيل “شهدنا مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن” ليس مدفوعًا باكتشاف معلومات جديدة لم يعرفها أحد حول هذه القضية.

في الواقع، المعلومات التي ظهرت أو تراكمت حول هذا الموضوع هي من النوع الذي سيزيد من إضعاف مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن.

ولكن بالطبع ليست هناك حاجة للخوض في أي تفاصيل، لأن الوثائق أو البيانات الموجودة ليست هي التي تجعل الجدال مستمرًا. وإذا كان الأمر كذلك، سيكون هناك المزيد من الطلبات على الأرشيفات التي فتحها الرئيس أردوغان لسنوات.

وتكرر الوضع في البلقان

حتى قبل عام 1915، كانت عصابات الـ”طاشناق” والـ”هينتشاك” الأرمنية مشغولة باستهداف استقرار الدولة العثمانية من خلال ممارستها للأعمال الإرهابية، ومن ناحية أخرى، كانت مشغولة بتشويه سمعة الدولة العثمانية بوسائل دعائية محلية ودولية.

وتمثل أحداث عام 1915 بالنسبة لهذه العصابات، مرحلة واحدة فقط في تاريخ صراعهم.

لقد اختاروا استخدام هذه الأحداث، التي تسببوا بها هم أنفسهم، في دعايتهم بأكثر الطرائق فعالية.

لذلك، هناك اختلاف واضح حول الحادثة من وجهة نظر الأكراد والأتراك المسلمين ووجهة نظر العصابات الأرمنية.

وقد تكرر هذا الوضع في البلقان والقوقاز.

على الرغم من أن المسلمين تعرضوا لمعاناة أكبر بكثير ومحاولات إبادة جماعية كارثية خلال تاريخ الأرمن، إلا أنهم لم يهتموا كثيرًا بهذا الثأر.

حتى لو تحدث المسلمون عن كيفية إقصاء ملايين المسلمين من البلقان، التي فتحوها واستقروا بها قبل إسطنبول، فإنهم لا يطرحون الأمر لإنتاج خطاب الحقد والكراهية، ولكن في نهاية المطاف يطرحونه كتاريخ.

ومع ذلك، حتى ادعاءات الإبادة الجماعية للأرمن المزعومة لا يمكن قراءتها بالمقارنة مع الإبادة الجماعية التي عاشها المسلمون بالفعل وحدثت هناك.

بالطبع، لا نستنتج من ذلك أن المسلمين والأتراك يجب أن ينظروا إلى التاريخ بطريقة مماثلة. نظرة المسلمين هي السليمة.

المسلمون لا يُحملون أي طرف في عالمنا الحاضر مسؤولية ما تعرضوا له على يد مجرمين رحلوا عن عالمنا. فما حدث في الماضي هو شيء من الماضي. وبالطبع، يتم تذكره وأخذ العبرة منه. ومع ذلك، لا يوجد جانب سليم أو عادل لتأسيس علاقة بين الدائن والمدين اليوم.

إنها في الواقع أقصر طريق لاختبار وجهة نظر أولئك الذين يدافعون عن الأحداث التي وقعت قبل 107 سنوات، ومقارنتها من خلال جدول أعمالهم باسم العدالة والإنسانية، مع وجهات نظرهم في الأحداث المماثلة التي تحدث بجوارهم مباشرة اليوم.

وعلى سبيل المثال، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن “في 24 أبريل/نيسان 1915 اعتقلت السلطات العثمانية المفكرين الأرمن وقادة المجتمع في إسطنبول، وهكذا بدأت الإبادة الجماعية للأرمن، وهي واحدة من أعظم الفظائع الجماعية في القرن العشرين”، وقال “اليوم نحيي ذكرى 1.5 مليون أرمني تم ترحيلهم أو ذبحهم أو قتلهم في حملة الإبادة هذه، ونحزن على أرواحهم”.

ماذا يفعل جو بايدن اليوم إزاء السوريين الذين تم ترحيلهم أو ذبحهم أو إعدامهم في حملة إبادة والذين يبلغ عددهم 15 مليونًا، أي عشرة أضعاف العدد المزعوم للأرمن؟

إنه يفعل شيئًا، نعم، يحاول إنشاء دويلة تحت إشرافه لمرتكبي هذه الإبادة الجماعية في الأماكن التي تم إخلاؤها من قبل السوريين المرحلين والمدمرين في محاولة منه لانتزاع غنائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران. يتذكر بلا خجل معاناة منذ 107 سنوات. ولكن هل هناك أي احتمال أن يتذكر هذا العقل مثل هذه المعاناة التي تحدث اليوم؟

من المعروف والواضح ما فعلته الولايات المتحدة بأفغانستان والعراق.

وأتساءل كم عدد المسلمين الذين قتلوا هناك؟ هل عددهم يعادل عدد الذين قُتلوا في الإبادة الجماعية للأرمن المزعومة؟

الإبادة القريبة

والذين ينظرون إلى رد فعل أولئك الذين حاولوا جلب مزاعم الإبادة الجماعية قبل 107 سنوات على جدول أعمال البرلمان التركي ويقدسونها كشكل من أشكال حرية التعبير يمكنهم مرة أخرى قول ما يريدون في تركيا.

الاختبار الحقيقي لحرية التعبير يتلخص في القدرة على الذهاب وقول العكس فيما يسمى بالبيئات التحررية في أوربا.

ما هذه الحرية التي يمكن ذكرها والتحدث عنها في نقاش يستبعد فيه قول “لم تكن هناك إبادة جماعية للأرمن” من نطاق حرية التعبير؟

وكان الصحفي التركي الأرمني “هرانت دينك” يعترض تحديدًا على هذا النفاق.

إغلاق المناقشة في مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915، بموجب البرلمان والقانون الذي يحظر التعبير عن رأي معين. وهذا ليس بالشيء الذي فعلته تركيا رغم موقفها الدفاعي.

إنه شيء يُفترض أن أوربا فعلته لحماية معاناة الأرمن قبل 107 سنوات.

هل يخدمون العقل أم القانون أم الضمير أم أن هذا تضامن صليبي من أكثر الأنواع التي عفا عليها الزمن ويظهرونها الآن؟

هل يريحهم أن يعودوا 107 سنوات إلى الوراء كي لا يروا الإبادة الجماعية الموجودة على أطراف أنوفهم؟