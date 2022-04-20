سينما في مستشفى الأمراض النفسية

يكتشف ضابط الترحيلات إلى سجن الواحات اختفاء مسجون سياسي، فلا يجد أمامه إلا عامل التحويلة حلمي عبد السيد ليحل محل المسجون الهارب، ويتمرّد حلمي ويعترض على هذا الإجراء خاصة بعد أن وجد نفسه في عنبر مساجين سياسيين، ويصمم حلمي أنه ليس هو المسجون فيحوّله ضابط السجن إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وهناك يلتقي مع الأستاذ ثابت مدرّس التاريخ الذي ينتمي لأحد التنظيمات السياسية ويوضع في المستشفى مع أحد زملائه، ويتعرف الأستاذ ثابت على حلمي، ولكنه يموت قبل أن يقدّم شهادته التي فيها نجاة حلمي من السجن والمستشفى، كان هذا أحد مشاهد فيلم (التحويلة) عن قصة وجيه أباظة وسيناريو وحوار وإخراج أمالي بهنسي إنتاج 1996، لم يكن فيلم (التحويلة) أول الأفلام التي تناولت مشاهد من داخل مستشفى الأمراض العقلية (المجانين)، لكنه واحد من الأفلام التي تعرّضت لوجود سياسيين داخل مستشفيات الأمراض النفسية.

البداية كوميديا إنسانية

ظهرت مشاهد من داخل مستشفى الأمراض النفسية في السينما منذ خمسينيات القرن الماضي في أفلام إسماعيل ياسين، وفؤاد المهندس، حيث قدّم إسماعيل ياسين الممثل الكوميدي المصري الشهير فيلمًا بعنوان (إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين) تأليف عبدالفتاح السيد وإخراج عيسى كرامة، إنتاج 1958، وهو من الأفلام الكوميدية الخفيفة، وظهر فيها أنماط من نزلاء المستشفى، واعتمد المؤلف على إنسانيتهم، وصدامهم مع الحياة فأصيبوا بحالات نفسية، لكن هذه الحالات تجعلك متعاطفًا معها، ثم قدّم إسماعيل ياسين فيلمًا آخر بعنوان (المجانين في نعيم)، تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج حسن الصيفي، إنتاج 1963، وهو الفيلم الذي يكشف فيه أبو السعود الإبياري أن العالم داخل مستشفى الأمراض النفسية أكثر إنسانية من العالم خارجها، حيث يعود فطين بطل الفيلم في نهايته إلى المستشفى بإرادته بعد أن تعرّض لأنواع النصب والاحتيال كلها من نماذج عديدة في المجتمع.

كان قد ظهرت أيضًا مشاهد داخل المستشفى لإسماعيل ياسين في فيلمه (المليونير) إنتاج 1950، وهو الفيلم الذي قدّم فيه الأغنية الشهيرة (عنبر العقلاء)، وفي الفيلم إشارة إلى وجود نزلاء أكثر عقلًا وحكمة من الكثير خارجه، وفي فيلم (اعترافات زوج) لفؤاد المهندس وتأليف أبو السعود الإبياري وإخراج فطين عبد الوهاب إنتاج 1964، ظهر مشهد في مستشفى الأمراض النفسية، كما ظهر في فيلم (عروس النيل) لفطين عبد الوهاب أيضًا في العام الذي سبق اعترافات زوج، وهي مشاهد عارضة وإن كانت تشير إلى وجود نزلاء يتمتعون بقدر كبير من الحكمة، ولكنهم تعرّضوا لظروف إنسانية لم يتحمّلوها في لحظاتها.

رسالة إلى الوالي

قدّم عادل إمام فيلمين تم تصويرهما داخل مستشفى الأمراض النفسية كان فيلم (خلّي بالك من عقلك) أولهما، وقدّم عام 1985، من تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج محمد عبدالعزيز، وتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم داخل المستشفى، حيث يقوم وائل الذي يدرس الطب النفسي بعمل تدريب له داخل المستشفى، وهناك يقع في غرام مريضة، ويشعر أن في حياتها سرًا ما، ويصرّ على معرفة السر، ويقدم على الزواج منها بعد أن يكتشف أنها تعرّضت لابتزاز من جانب زوج أمها، ويحاول أن يعيدها لذاتها، فيلم يحمل جوانب إنسانية، وكوميديا خفيفة مناسبة لتلك المرحلة في حياة فنان الكوميديا عادل إمام.

الفيلم الثاني كان (رسالة إلى الوالي) من إخراج نادر جلال، إنتاج 1998، وهو فيلم فنتازيا كوميدية حيث يحكي قصة الفارس المصري حرفوش بن برقوق الراكبدار الذي يخرج من رشيد حاملًا رسالة للوالي محمد علي ليمد رشيد بالعون في مواجهة الحملة الإنجليزية على رشيد بقيادة فريزر، وتحدث المفاجأة حين يدخل حرفوش مغارة في صحراء مصر، ويخرج بعد مائتي عام، وتحدث مفارقات كثيرة ليجد نفسه في مستشفى الأمراض النفسية، وتساعده أخصائية اجتماعية لتأكيد روايته عن كينونته، وتكتشف قصة الفارس الحقيقي، لم يتعرّض فيلم (رسالة إلى الوالي) لنماذج من داخل المستشفى أن كان تعرّض لممارسات من جانب أطباء داخل المستشفى تضر بالنزلاء، ومن الأفلام التي تعرّضت لما يحدث داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية فيلم (الدنيا على جناح يمامة)، وهو الفيلم الذي يعرض لشخصية المهندس حسن الذي يقاوم الفساد في عمله فيتأمر عليه رؤسائه، ويتم إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية، وتحاول خطيبته العائدة من الخارج إنقاذه وتهريبه.

أيام الغضب لبشير الديك

يعد فيلم (أيام الغضب) من تأليف بشير الديك، إخراج منير راضي واحدًا من أهم الأفلام التي تناولت الحياة داخل مستشفى الأمراض النفسية، والفيلم إنتاج 1989.

وفي فيلمه (أيام الغضب) يتناول الديك تفاصيل الحياة كلها داخل مستشفى المجانين من خلال شخصية إبراهيم العائد من الخارج بعد رحلة سفر من أجل زواجه وتكوين حياته، ليفاجأ أنه تعرّض لمكيدة من عمه وابنته التي هي زوجته، فقد استولوا على تحويشة عمره، ويتعرّض لصدمة نفسية عنيفة، ويجد نفسه داخل مستشفى الأمراض النفسية، وهناك يتعرف إلى معظم النماذج الموجودة داخل المستشفى، الغريب أن الديك ومنير راضي المخرج قدّما معظم نزلاء المستشفى على أنهم عقلاء دفعوا إلى المستشفى بأسباب متعددة، ولكنها بعيدة كل البعد عن إنهم أصحاب مرض نفسي أو عقلي.

من خلال الأحداث يكشف الديك عن المخالفات المالية والإدارية بداخل المكان، والاستثمار في المرضى من جانب طاقم الأطباء أو طاقم التمريض، والذي ينتج عنه جريمة قتل لإحدى النزيلات، قدّم منير راضي الفيلم بكل ما فيه من مآسٍ برومانسية وحرفية عالية مع طاقم فني عالٍ جدًا بداية من مدير التصوير ماهر راضي و المونتير أحمد متولي وموسيقي المايسترو مصطفى ناجي، ويجب أن نشير إلى الأغنية التي تضمنها الفيلم وكتبها الشاعر الكبير سيد حجاب ولحّنها الموسيقار سامي الحفناوي، وهي تلخّص قسوة الحياة داخل مستشفى الأمراض النفسية خاصة حين يدخلها نزلاء نتيجة الظلم، يقول سيد حجاب على لسان نجاح الموجي أحد أبطال الفيلم مع نور الشريف وإلهام شاهين ويسرا:

اتفضل من غير مطرود.. إياك تتجنن وتعود

دا الداخل عندنا مفقود.. والخارج من هنا مولود

سلمّ لنا بقى على التروماي

حتسيب مستشفى المجانين.. وتعيش مع مجانين تانيين

ماهي دنيا تجن العاقلين.. أوعى تروح بقى في الباي باي