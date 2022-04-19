مصر.. انفلات أسعار الحديد وحركة البناء في أزمة!

هذا موضوع مهم جدًّا في مصر، أسعار حديد التسليح قفزت إلى أرقام مهولة في زمن قياسي، من 15 ألف جنيه للطن إلى 21 ألفًا في غضون وقت قصير جدًّا، زيادة غير منطقية، وتتصادم مع العقل، وتتعارض مع آليات السوق والاقتصاد الحر.

نحو 6 آلاف جنيه زيادة للطن الواحد في قفزات سعرية خلال أيام، هذا انفلات في سوق الحديد، وتعطيل وتجميد للمشروعات القائمة في الإسكان والتعمير والبنية التحتية، ورفع كلفتها، أما عن المواطن الراغب في بناء بيت، أو إضافة طابق، أو جزء من طابق لأحد أولاده مثلًا، فإنه لن يقدر على مجاراة الأسعار الكبيرة في المواد الخام للبناء، التي لا تقتصر على حديد التسليح فقط، إنما تشمل الأسمنت (بلغ سعر الطن 1900 جنيه، ثم تراجع إلى 1500، وهو سعر مبالغ فيه أيضًا) والجبس والزلط والحصى والرمل والطوب، أسعارها ارتفعت كذلك.

وهيكل البناء بند واحد ضمن بنود متعددة في إقامة بيت أو طابق في بيت، هناك التشطيبات والمواد الخام، وأجور الحرفيين والعمال، وهذه قصة أخرى في الارتفاعات السعرية التي تصيب العقل السليم بالهذيان.

هذه الارتفاعات هي سمة الحياة في هذه المرحلة، التي لا تترك شيئًا، كبيرًا أم صغيرًا، مهمًّا أم بسيطًا، أساسيًّا أم هامشيًّا، محليًّا أم مستوردًا، إلا وطالته دون رحمة، وجعلته صعب المنال، وهي تعيد تدوير الذاكرة لما كانت عليه الأسعار والتكاليف في المراحل والعهود السابقة.

هل العاصمة في أزمة؟

رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع صناع الحديد لتدارس المشكلة معهم، وهو غالبًا إحساس بالأزمة التي تواجه شركات التطوير العقاري التي تعمل في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، ذلك أن تكلفة البناء سترتفع عليهم، وهم لديهم حجوزات بأسعار قديمة، ورفعهم للأسعار في التعاقدات الجديدة ليست حلًّا حتى وإن تمّت، ذلك أن هناك تباطؤًا واضحًا في تسويق وبيع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والطبية في العاصمة، ويظهر هذا من خلال إعلانات الترويج للمشروعات بتقليل دفعات التقديم والحجز، وإطالة سنوات التسديد، وعرض مغريات أخرى عديدة، وإذا حصل وتواصلت مع شركة تسويق، أو سألت عن شيء ما في مشروع ما، فإن هاتفك لن يتوقف عن الرنين من كثرة المتصلين بك، والراغبين في زيارتهم للتعاقد والشراء.

هل العاصمة في أزمة؟ فقد ابتلعت مليارات -دون معرفة عددها- من الحكومة على مشروعاتها ومبانيها، وقصورها وأبراجها، ومظاهر تفاخرها بالأعلى والأطول والأكبر والأضخم والأوسع، والمساجد والكنائس. وهل هي أيضًا ورطة للمطورين العقاريين الذين حصلوا على الأرض، وشرعوا في البناء، ثم يجدون زيادات سعرية متواصلة في المواد الخام، وأكثرها تكلفة حديد التسليح والأسمنت، ثم يواجهون مصاعب وركودًا في التسويق؟

والأزمة تطال شركات المقاولات التي تتولى مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري (جسور) ومشروعات نقل مثل المونوريل والقطار الكهربائي، ومشروعات حياة كريمة، وغيرها، فالتكلفة ترتفع عليهم عما تعاقدوا عليه بسبب جنون الأسعار الذي يتسبب فيه ضعف الجنيه، واستمرار تخفيضه، ونقص الدولار، واستيراد مواد خام تدخل في تصنيع الحديد والأسمنت، وارتفاع نفقات التشغيل وأسعار الطاقة والنقل.

اللقاء الحكومي مع صناع وشركات الحديد انتهى بتكليف جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بإجراء دراسة للسعر العادل لطن الحديد، والحقيقة أن رئيس الحكومة ليس في يديه الكثير ليفعله، أو أن هناك موضوعات أكبر من صلاحياته، ذلك أن جوهر القضية في السياسات العامة والخطط والرؤى الحاكمة لفلسفة وإدارة الدولة وطبيعة مشروعات التنمية وأولوياتها وجدوى كل مشروع فيها، ومثل هذا الكلام يُقال كثيرًا، لكن لا مراجعات تتم، ولا إعادة دراسة وبحث هذه السياسات بشفافية مطلقة للخروج بنتيجة حاسمة يتضمنها سؤال: هل كنا على الطريق الصحيح، أم لم يكن الطريق كله واضحًا ومستقيمًا دون منحنيات أو حُفر ومطبّات فيه؟

الجأر بالشكوى

تقول العبارة: “أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي”، ومن منطلق هذا الكلام الموضوعي، فإن إجابة السؤال غاية في الأهمية في هذا الوقت الحاسم، وإذا كانت الجزئية الثانية، وهى أن الطريق كله لم يكن صحيحًا، فإن التغيير والتعديل والتطوير للسياسات والرؤى والخطط والمشروعات ضرورة قصوى للإنقاذ، أما الجزئية الأولى في السؤال، فإن تقديري أنها ليست كلها صحيحة، وإلا ما كنا وصلنا إلى هذا الوضع من أن الجميع يجأر بالشكوى، من يمتلك شيئًا، ومن هو على باب الله، والغني قبل الفقير، ومن يعمل قبل العاطل، ومن هم في مكانة مرتفعة في السلم الاجتماعي، ومن هم في قاع هذا السلم.

صحيح أن هناك فئات وشرائح لا تعاني كثيرًا، وتدخر وتشتري وتكنز المال والعقار وكل ما هو مادي، لكنها تشعر أيضًا بالقلق من الغد، ولا تضمن مستوى العيش نفسه، أو الدخول ذاتها، فهناك حالة من غياب اليقين.

وصحيح أيضًا أن هناك أموالًا متداولة في أيدي الناس، لكن هذا المال صار محدود القيمة، وموجهًا بالأساس للطعام والشراب والضروريات، وبند الادخار يتراجع بشدة، وبنود تطوير الحياة، ولو بدهان بيت أو شراء أثاث حديث أو سيارة جديدة بدل القديمة لفئات معينة -ولا أقول السفر والتنزه- بات مستبعدًا، أو مشطوبًا من قائمة الحياة.

ولا ينبغي البناء على كون الشهادة البنكية الجديدة ذات عائد الـ 18% تجمع مبلغًا يفوق نصف تريليون جنيه، ذلك أن جزءًا مهمًّا منه مدخرات موجودة في البنوك أصلًا، وتم تعديل مسارها إلى هذه الشهادة، وإذا كانت هناك أموال جديدة، فمن المقلق أن نسمع عن قيام تجار وأصحاب أعمال باستثمار أموال في الشهادة، وليس في التجارة، لأن العائد البنكي مكسب مضمون مؤقتًا عن التجارة.

في لقاء رئيس الحكومة مع منتجي الحديد كانت النغمة أنهم لا بد أن يقفوا بجانب الدولة في مشروعات التنمية، كما تقف الدولة بجانبهم.

وهنا نقطة لافتة، وهي غياب المواطن عن ذاكرة الاجتماع، وكأنه ليس على أجندة الحكومة، وكأنه ليس من حقه بناء بيت، أو تجديده وتطويره مهما كانت مساحته.

هذا المواطن في القاهرة والمدن لم يعد بمقدوره بناء عقار بسبب الاشتراطات الجديدة في البناء، التي تجعل ثمن الأرض المرتفع مع تكلفة البناء الكبيرة غير مجدية مع رخصة بناء من 4 إلى 6 أدوار فقط.

أما في الريف، فإن حركة البناء توقفت بعد تشديد منع البناء على أراض زراعية، أما الأراضي داخل الكردون، أو هدم بيت قديم وبناؤه، فقد بات صعبًا جدًّا لأسباب متعددة على رأسها الزيادات الضخمة في أسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء والعمالة.

سألت موزع حديد عن حركة البيع لديه، فقال “شبه متوقفة، لا نبيع، ليس هناك مشترون بسبب الأسعار المرهقة للناس”.

سألت موزع أسمنت، فقال “حركة البيع لا تزيد عن 10 في المئة، وهي لا تتعلق ببناء جديد، إنما بترميمات، أو تجهيز بيوت تم إنجازها قبل الأسعار الحالية”.

القضية كبيرة، وفيها تفاصيل كثيرة، يصعب اختصارها في مقال واحد، وهي تثير الانزعاج.