القوة الناعمة التركية وآفاق المستقبل!

كيف تمكنت تركيا من تحويل تاريخها وثقافتها وموقعها الجغرافي إلى أصول استراتيجية، واستخدامها لبناء قوتها الناعمة؟!

يقدم إبراهيم كالن -الأستاذ المشارك والمتحدث باسم الرئاسة التركية- إجابة جديدة ومتعمقة عن هذا السؤال، يوضح فيها أن تركيا أدركت الفرص المتاحة في التغيرات العالمية، فتمكنت من الربط بين التاريخ والجغرافيا، لزيادة أهميتها وقيمتها الاستراتيجية الناتجة عن الزمان والمكان.

فلقد تمكنت تركيا خلال القرن الحادي والعشرين من فتح مجالات جديدة، وزيادة قوتها في السياسة الخارجية، والاقتصاد والتعليم والإعلام والفنون والعلوم، فأصبحت فاعلة في التحولات العالمية، وهي تعمل لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدلًا.

الشرعية السياسية!

يقول إبراهيم كالن: إن الشرعية السياسية من أهم العوامل التي تؤثر في العلاقات الدولية خلال القرن الحادي والعشرين، حيث أصبح من الصعب أن تبني الدولة سياسة لا تقوم على أرضية شرعية، فإذا نقصت الشرعية أصبحت الأزمات حتمية.

كما أن الرأي العام العالمي أصبح مرجعًا للكثير من الدول في بناء سياستها الخارجية وتنفيذها، ولقد تزايدت أزمة الشرعية في العالم المعاصر نتيجة نقص الاتفاق على الأولويات والوسائل التي تضمن التقاسم العادل للموارد.

يضيف إبراهيم كالن قائلًا: إن من أهم التطورات العالمية تناقص أهمية فكر التنوير الأوربي الذي تشكل عقب الثورة الفرنسية، والذي أثر في العلاقة بين الجغرافيا والتاريخ، والفرد والمجتمع، والوقت والمكان، والأنا والآخر.

لذلك نشأ خيال جغرافي جديد أتاح لتركيا أن تنتج مفاهيمها ومفرداتها الخاصة ومنظورها الدلالي، التي أصبحت مؤشرات على تحول عقلي، فهذا الخيال يوفر الفرص للعلماء والمفكرين وصناع القرار الأتراك لينتجوا مفاهيمهم ونظرياتهم، ويوسعوا آفاق الحياة الفكرية التركية.

كما وفر ذلك التحول أيضا إعادة الاعتبار للقضايا التركية الأساسية، والتفكير فيها من منظور جديد غير أوربي.

آفاق فكرية تركية جديدة!

إن الآفاق الفكرية التركية الجديدة تستحق دراسات جادة ومتعمقة، حيث أدت إلى تغيرات في المجتمع التركي، وأثرت في سياسة تركيا الخارجية، وهذا يعني أن بناء القوة الناعمة والعلاقات الدائمة مع الشعوب تحتاجان إلى رؤية مستقبلية، وفكر يربط الجغرافيا بالتاريخ.

وعندما امتلكت تركيا تلك الرؤية أصبحت فاعلة في تشكيل النظام الإقليمي والدولي. فلقد تمكنت من تقديم ما يطلق عليه إبراهيم كالن “القصة التركية الجديدة” في مجالات كثيرة، من أهمها العلاقات الدولية والعلوم السياسية والدراسات الثقافية.

يقول إبراهيم كالن: لقد كانت تركيا الجديدة نتيجة لخيال جغرافي جديد ساهم في تحديد الأولويات الاقتصادية والأمنية.

قوة تركيا الناعمة

تمكنت تركيا من استخدام تاريخها في بناء قوتها الناعمة، فهذا التاريخ وفر لها عمقا ثقافيا، كما أتاح لها موقعها الجغرافي أن تبني علاقاتها مع الشعوب.

لذلك اهتمت تركيا بالدبلوماسية العامة، حيث أنشأت مكتبا للدبلوماسية العامة يتبع رئاسة الوزراء في 30 يناير 2010، وقام هذا المكتب بالكثير من الأنشطة التي تهدف لبناء صورة إيجابية لتركيا في أذهان الجماهير عن طريق توفير المعرفة لها عن الدولة التركية وتاريخها والإنجازات التي حققتها في العصر الحديث خاصة في المجال الاقتصادي، وبذلك تمكنت تركيا من تقديم النموذج الذي يلهم الشعوب، وأدى ذلك إلى بناء مكانة تركيا العالمية، وزيادة حضورها على المستوى الدولي.

كما استخدمت تركيا أنشطة الدبلوماسية العامة وأدواتها خلال العقد الماضي لنشر قصتها وبناء قوتها الناعمة على أساس القيم التي تتبناها الدولة، وهذا أدى إلى زيادة جاذبية سياستها وثقافتها، فأصبحت تركيا مثالا يوضح أن الدول تستطيع أن تبني قوتها السياسية والاقتصادية، وتعاملت الشعوب مع سياستها باعتبارها شرعية، وتتمتع بالمصداقية.

النظام السياسي مصدر للقوة الناعمة

ساهم نظام تركيا السياسي في زيادة جاذبيتها فهذا النظام يقوم على حماية الحريات السياسية وكفالتها، وضمان حقوق الإنسان، وتشكلت صورة ذهنية لهذا النظام تقوم على الديمقراطية والشفافية والعدالة.

لذلك أصبحت منظومة القيم السياسية التركية من أهم الأسس التي تقوم عليها قوة تركيا الناعمة، حيث أدت إلى زيادة شرعيتها في القيام بدور عالمي وإقليمي.

يقول إبراهيم كالن : إن الربيع العربي الذي بدأ بانتفاضات شعبية في تونس ومصر عام 2011 أوضح أن الشعوب تتطلع لاستلهام التجربة التركية في الشرق الأوسط، وأن صورة تركيا في العالم العربي تشكلت على أساس أنها دولة ديمقراطية تمكنت من تحقيق التنمية الاقتصادية.

وقد أدى ذلك إلى تشكيل مجالات جديدة للتأثير التركي في العالم العربي، وامتد هذا التأثير إلى أوربا وآسيا.

من أهم سمات الصورة الذهنية لتركيا أنها الدولة التي استطاعت أن تستوعب الأجناس المختلفة دون تفرقة، وأن تحقق التعايش السلمي بينها، ويشكل ذلك استلهاما للتجربة العثمانية التي قامت على استيعاب هذه الأجناس، وتمكينها من تقاسم التجربة في الزمان والمكان.

ولقد استعادت تركيا الحديثة هذا التراث العثماني في بناء الخيال الجغرافي، وفي توفير الإمكانيات لبناء نظام سياسي يفتح مجالات جديدة لتشكيل قوة ناعمة تركية عالمية، فهذا النظام يسمح لشعوب المنطقة كلها بأن تتعايش وتتصالح مع تاريخها وجغرافيتها.

لذلك توسعت تركيا في بناء علاقاتها بشعوب المنطقة، وتزايد دورها في آسيا وأفريقيا، فتطلعت هذه الشعوب للنموذج الديمقراطي التركي الذي يقوم على المشاركة والتمثيل والشفافية والمسؤولية.

لذلك تحولت تركيا إلى مصدر للجاذبية، واستطاعت أن تكسب إعجاب الكثير من الشعوب في الشرق الأوسط والبلقان وآسيا وأفريقيا التي تحتاج إلى الديمقراطية.

لذلك يرى إبراهيم كالن أن تركيا تمتلك مصادر مهمة لبناء قوتها الناعمة مثل القيم المتميزة، كما تمتلك الخيال الجغرافي والذاكرة المشتركة مع الشعوب، والضمير والعمق الثقافي.

التنسيق بين العناصر

تمتلك تركيا أيضا القدرة على التنسيق بين تلك العناصر لبناء قوتها الناعمة، ولذلك قامت بتعبئة قدراتها على أن تروي للعالم قصتها الجديدة التي تتميز بالثراء.. والهدف الرئيس للدبلوماسية العامة هو رواية قصة الدولة بأسلوب مؤثر يتميز بالشمول، ونقل المعلومات والمعرفة للشعوب بهدف التأثير فيها، وزيادة إمكانيات التفاهم معها.

والاتصال السياسي يقوم على إنتاج المعلومات وتوزيعها والتحكم فيها بواسطة الدولة. كما أن هدف الدبلوماسية العامة ليس الدعاية، بل بناء لغة اتصالية استراتيجية تقوم على الحقائق الموضوعية.

بهذا الفهم للاتصال السياسي الاستراتيجي والدبلوماسية العامة تمكنت تركيا من بناء قوتها الناعمة، والتنسيق بين الموارد التي تمتلكها، والقيام بالكثير من الأنشطة الموجهة من الدولة التركية إلى الجمهور في الدول الأجنبية، والموجهة من الجمهور التركي إلى الجمهور في تلك الدول.

إن الأنشطة التي تقوم بها الدولة التركية تستهدف شرح سياسات الدولة من خلال الوسائل والقنوات الرسمية.

الشعب التركي يتصل!

أما الأنشطة التي يقوم بها الشعب التركي فإنها تستخدم العناصر المدنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث وقادة الرأي والجامعات والروابط والمؤسسات.

يقول إبراهيم كالن: إن الدبلوماسية العامة التركية لا تستهدف فقط بناء صورة إيجابية لتركيا لكنها تهدف أيضا إلى تقديم هوية تركيا للشعوب، وبناء المستقبل السياسي والاجتماعي.

فتركيا تدخل القرن الحادي والعشرين قوة إقليمية تتبنّى رؤية جديدة مبنية على خلفيتها الجغرافية والتاريخية، وقادرة على إنتاج قيمها النابعة من تاريخها، وهي ترى نفسها فاعلة في بناء التاريخ والمستقبل.

لذلك قامت الكثير من الوزارات والمؤسسات التركية بالتنسيق بينها للقيام بأنشطة تستهدف بناء صورة تركيا في العالم، وهذا يشكل ما يسميه إبراهيم كالن المفهوم التركي للدبلوماسية العامة، والاتصال الفعال لنشر قصة تركيا بوصفها قوة صاعدة.

الدبلوماسية التركية العامة في آسيا

يقول نيكاتي أناز -أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة إسطنبول- إنه بالرغم من أن اهتمام الدولة التركية يتركز في دول البلقان وأفريقيا، فإنها بدأت الاهتمام ببناء قوة تركيا الناعمة في آسيا عن طريق الكثير من أنشطة الدبلوماسية العامة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التركية.

وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة العلاقات التجارية مع دول آسيا، كما تزايد التبادل الثقافي مع هذه الدول.

وهذا يوضح أن رؤية تركيا لسياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية أصبحت أكثر شمولا وطموحا، وتستهدف الوصول إلى كل شعوب العالم.

ومن الواضح أن أنشطة الدبلوماسية العامة التركية في آسيا أدت إلى تقوية العلاقات السياسية مع هذه الدول.

إن تركيا قوة صاعدة في العالم، وسوف يتزايد تأثيرها في الشعوب خلال هذا العقد. فكيف يمكن توسيع آفاق الدبلوماسية التركية العامة لتتناسب مع أهمية هذا الدور والمكانة الإقليمية والعالمية؟!

إن كثيرا من الدول والشعوب يمكن أن يتطلع للتحالف مع تركيا، والدبلوماسية العامة يمكن أن تبني لتركيا صورة إيجابية تزيد إمكانيات التحالف والتعاون والمشاركة معها.

لذلك يقول سينيم سيفيك: إن تركيا لا تعتمد فقط على قوتها العسكرية، ولكن عناصر القوة الناعمة تحتل مكانة مهمة في استراتيجيتها، والدبلوماسية العامة أساس بناء القوة الناعمة.