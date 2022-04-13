يحيى الفخراني.. رومانسية الأداء الدرامي

منذ ظهور الفنان يحيى الفخراني على شاشة الدراما التليفزيونية في مسلسل أيام المرح إخراج محمد فاضل وتأليف عاصم توفيق في الموسم الرمضاني عام 1972، وحتى الموسم الدرامي الرمضاني العام الماضي 2021، لم يغب الفخراني عن الدراما الرمضانية إلا هذا الموسم، فلم يظهر الفخراني في أي عمل، قد قدّم محمد فاضل للدراما المصرية نجمًا يعد واحدًا من أهم المتقمصين للشخصية الدرامية، وعلى مدى ثمانية وأربعين عامًا لم يغب الفخراني عن المشاهدين.

قدرات تمثيلية متفرّدة

استطاع يحيى الفخراني عبر 40 عملًا تليفزيونيًّا أن يتقمّص شخصيات مختلفة ومتنوّعة، لا خطوط تماس بينها سوى قدراته التمثيلية المذهلة، عندما تتأمل شخصيات كتبها مؤلف واحد ستجد في كل شخصية جديدًا يقدمه، وأداء فريدًا بعيدًا كل البعد عن الشخصية الأخرى، قدّم الفخراني مع المؤلف محمد جلال عبد القوي خمس شخصيات في خمسة مسلسلات، عبد القوي أحد المؤلفين الكبار في الدراما التليفزيونية، وأهم أعمالهما معًا (لا)، (نصف ربيع الآخر)، (شرف فتح الباب)، (المرسى والبحار)، و(الليل وآخره).

في الليل وآخره حالة رومانسية فريدة حينما يلتقي رحيم المنشاوي في رحلته إلى الصعيد بالحب الماضي الذي فقده منذ سنوات بعيدة بعد مؤامرة من أشقائه، فقد أحب مغنية في الموالد وأراد الزواج بها، فقام أشقاؤه بأبعادها عنه، وفي قطار آخر الليل يلتقي بها رحيم، ليستعيد معها حياته طوال الرحلة، وفي مسلسل 30 حلقة تليفزيونية لا تستطع أن تغفل مشهدًا في صراع رومانسي لا مثيل له يقدمه لك الفخراني مع أبطال المسلسل نيرمين الفقي وهدى سلطان التي أدت دور أم رحيم، رومانسية رجل الخمسينيات قدّمها يحيى الفخراني بنعومة تجعلك تبكي وتستعيد سنوات من عمرك الذي ذهب.

شخصية تتقارب مع شخصية أخرى للمؤلف نفسه في مسلسل نصف ربيع الآخر، ومع المخرج يحيى العلمي، وتقمّص جديد ليحيى الفخراني، حالة مشابهة حينما يلتقي ربيع الحسيني المحامي الشهير، مع حبّه الأول في قضية من القضايا، وحالة رومانسية جديدة مع رجل صارت لديه أسرة وحياة وزوجة مثالية ومخلصة، فكيف يتعامل مع هذه الحالة؟ ويقدّم لنا الفخراني نوعًا جديدًا من التمثيل والرومانسية، ولكن هنا صار فخراني آخر.

تاريخ طويل من الأعمال الدرامية

قدّم الفخراني 40 عملًا سينمائيًّا بدأها في (آه يا ليل يا زمن) عام 1977، وآخرها كان (مبروك وبلبل) عام 1998، تخللتها محطات مهمة جدًا سينمائيًّا مثل إعدام ميت، للحب قصة أخيرة، عودة مواطن، الكيف، الأقزام قادمون، حب في الثلاجة، وأرض الأحلام آخر أفلام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وإخراج داود عبد السيد، وقدّم للمسرح ثلاث عشرة مسرحية منها ألف ليلة وليلة، البهلوان، وراقصة قطاع عام، وقدّم الفخراني ثمانية أعمال إذاعية ارتبطت كلها بشهر رمضان، كما قدّم الأداء الصوتي في مجموعة أعمال كارتونية أبرزها مع المؤلف محمد بهجت حول القصص القرآنية، فقدّم الإنسان في القرآن من جزئين، الأنبياء في القرآن، الآيات في القرآن، الحيوان في القرآن، قصص للأطفال كرتونية، وقدّم الفخراني 36 مسلسلًا رمضانيًّا منها ستة مسلسلات مع أسامة أنور عكاشة مثّلت أحد عشر موسمًا رمضانيًّا هي عابر سبيل، ريش على مفيش، أدرك شهريار الصباح، لما التعلب فات، زيزينيا موسمين، وليالي الحلمية خمسة مواسم رمضانية.

سليم البدري وبشر عامر عبد الظاهر

قدّم يحيى الفخراني شخصية سليم البدري ابن العائلة الصناعية في حي الحلمية في خمسة أجزاء متواصلة من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ بدأت عام 1987، وخلال هذه الحلقات التي مثّلت نصف قرن من الزمان استطاع الفخراني أن يمسك بجذور الشخصية طوال تلك المدة، ويربط المشاهد وهو يقدّم صراعه مع الأحداث والشخصيات، ويلعب لعبة القط والفأر مع غريمه سليمان غانم (صلاح السعدني)، حول الحب والسلطة في الحي العتيق، وفي رومانسية من نوع جديد، يستطيع الفخراني أن يقنع مشاهديه بالحب حتى وهو في الثمانين من عمر الشخصية، وفي زيزينيا يقدّم شخصية بشر عامر عبد الظاهر المنقسم بين والده التاجر المصري في حي زيزينيا وأمه الإيطالية، وهذا الشد والجذب بين ثقافتين وعالمين مختلفين تمامًا، وفي صراع ثقافي وحضاري لا يخلو من صراع إنساني وعاطفي، يحيى الفخراني يجعلك لا تربط بين شخصية وأخرى قدّمها طوال مشواره الفني.

الفخراني وصوفية عبد الرحيم كمال

قدّم الفخراني مع المؤلف الأكثر موهبة في الجيل الحالي عبد الرحيم كمال خمسة مسلسلات بدأها بشيخ العرب همام في عام 2008، إخراج حسني صالح، واختتمها بونوس عام 2021، إخراج شادي الفخراني وثلاثة مسلسلات أخرى لا يمكن أغفالها هي دهشة، ونوس، الخواجة عبد القادر، ثلاث شخصيات من هذه الشخصيات في عالم خيالي صوفي لا يخلو منه شيخ العرب همام الفرشوطي أمير الصعيد الذي قاد ثورة الصعيد ضد المماليك وانفصل بالصعيد وكوّن دولة مستقلة، في دراما تاريخية مغلفة بريحة الصوفية، والخواجة عبدالقادر الأجنبي الذي يعتنق الإسلام ويسمي نفسه عبدالقادر، وينتقل من السودان إلى جنوب مصر ليعيش حالة من الصوفية والرومانسية بعشقه لفتاه من الصعيد، وفي دهشة لا يبتعد كمال ومعه الفخراني كثيرًا عن تلك المناطق، ولكن يستطيع الممثل صاحب الحضور الطاغي أن يقدم لكل شخصية حالتها وجاذبيتها والطقس العام للشخصية ما يجعلها متفرّدة، وفي ونوس يرتدي الفخراني ثوب الشيطان ليقدّم لنا شخصية من لحم ودم، تفرّد في الأداء لا يقدّمه سوى ممثل بحجم الفخراني.

شخصيات متنوعة لمؤلفين متنوعين

ليوسف معاطي مع يحيى الفخراني ثلاثة أعمال عباس الأبيض، يتربى في عزه، وسكة الهلالي شخصيات متنوعة، لكن توقّف قليلًا مع شخصية حمادة عزو المرتبط بأمه المدلل لتشاهد عبقرية هذه الكتلة التمثيلية العبقرية المتمثلة في الفخراني، وكيف أبكي جماهيره في مشهد وفاة الأم (كريمة مختار)؟ ومع مجدي صابر تأمله في مسلسل للعدالة وجوه كثيرة، وجابر مأمون نصار ابن الأكرمين الذي صنع لنفسه اسمًا وتاريخًا وعائلة وعاش عليها، ثم فجأة تنقلب الحياة حينما يكتشف الجميع أن هذا الرجل هو ابن ملجأ أيتام، ويواجه جابر الحقيقة بعدما استقرت الحياة، وهو الذي صنع لنفسه كتابًا عن أمجاد عائلته ونفسه، أما تجربة الفخراني مع الكاتب الكبير صالح مرسي فكانت البطولة الأولى له في مسلسل صيام صيام، ويقدّم شخصية صيام عبدالحميد المدير في إحدى المصالح الحكومية الذي لم يتعوّد الصيام، ويقرر وهو في سن متأخر أن يصوم لأول مرة، وفي أجواء كوميديا تدور الأحداث، وهو المسلسل الذي يمكن أن نعدّه الوحيد الذي تناول الحياة في رمضان.

لقد استطاع النجم الرمضاني الأكثر تمثيلًا للدراما الرمضانية أن ينتقل من الألوان كافة الدرامية الاجتماعية والتاريخية والسياسية والإنسانية والصوفية ويقدمها في سلاسة ويسر، وفي الحالات كلها كانت دراما الفخراني رومانسية من نوع مختلف. إنها رومانسية الحكاية والحياة، ليظل علامة درامية رمضانية وإن غاب هذا الموسم عن المشاهدين.