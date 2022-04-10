أسامة أنور عكاشة.. معلّم الدراما وراجعين يا هوى

يظل أسامة أنور عكاشة واحدا من الأسطوات الكبار في الدراما التلفزيونية المصرية والعربية، وقد ارتبط على مدار سنوات طويلة بالدراما الرمضانية، وخلال سنوات امتدت من ثمانينيات القرن العشرين حتى أوائل الحادي والعشرين، قدّم لنا دراما عاشت في وجدان المشاهد العربي منذ أوائل إبداعه في مسلسلات مثل (الحصار) إنتاج 1977 (المشربية) إنتاج 1978 (أبواب المدينة) جزآن 1981، مرورا بروائعه (الشهد والدموع) جزآن (ليالي الحلمية) خمسة أجزاء (حسن أرابيسك) (الراية البيضا) (وما زال النيل يجري) وصولا إلى (المصراوية) جزآن إنتاج 2009 وهو عمله الأخير قبل وفاته.

عودة عكاشة في دراما 2022

تأتي دراما هذا العام وهي تحمل مفاجأة لمحبي عكاشة من خلال نص درامي عن قصة (راجعين يا هوى)، وأمسك بها كاتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد الملك، ليعيد لنا روائح زمن الكتابة الدرامية الراقية الجميلة، استطاع أن ينقلنا إلى عالم عكاشة الراحل في 28 مايو/أيار 2010، الدراما الإنسانية والاجتماعية التي تتناول حياة الأسر المصرية، من خلال عودة الدكتور بليغ إلى وطنه ليفاجأ بتطورات المجتمع في مصر، ويتعامل مع عالمه القديم وأصدقائه، والعائلات بعد تطورات الواقع، يكسو محمد عبد الملك شخصيات عكاشة -المرسومة بدقة وإبداع كما عادته- بروحه وروح العشرينيات من القرن الجديد، دراما من لحم ودم، بناء للقصة وللشخصيات.

كانت شخصية العائد من الغربة قد تناولها عكاشة في كثير من مسلسلاته، مثل (الدكتور برهان) في أرابيسك، و(مفيد أبو الغار) في الراية البيضا، و(السيد أبو العلا البشري) في مسلسل يحمل الاسم نفسه، إلا أننا في كل عمل لعكاشة نجد تناول جديد وحالة درامية وإنسانية جديدة، وإن ارتبطت الشخصيات بفكرة التراث والحفاظ عليها والقيم الإنسانية، يعيد إلينا عكاشة بمسلسله الجديد روائح إبداعه القديم، كما في (ضمير أبلة حكمت) (أميرة من عابدين) (أهالينا) (النوّة) (امرأة من زمن الحب) (أنا وانت وبابا في المشمش) (أحلام في البوابة).

الأسرة المصرية في دراما عكاشة

بدأ مشوار عكاشة الحقيقي مع الدراما التلفزيونية عام 1977، مع مسلسه الذي حقق نجاحا كبيرا (الحصار) من إخراج فخر الدين صلاح، الذي كوّن ثنائيا مع عكاشة قدّما من خلاله (الحصار) (أبواب المدينة) (المشربية) (أدرك شهريار الصباح)، قبل أن يرحل صلاح، ويكوّن عكاشة مع إسماعيل عبد الحافظ ثنائيا دراميا استمر سنوات طويلة، وقدّما معا 13 عملا، وبدأ مع المسلسل الاجتماعي الذي ذاع صيته (الشهد والدموع) الذي اعتبر مسلسل الأسرة وظل علامة الدراما المصرية.

يعود ظهور دراما الصراع الأسري ودراما العائلات المصرية في أعمال عكاشة إلى مسلسله (أبواب المدينة) وهو من إخراج فخر الدين صلاح، يتناول المسلسل الحارة المصرية وصراعاتها الاجتماعية والفكرية مع بداية سنوات عصر مبارك من خلال مجموعة من الطلبة المغتربين الذين يقطنون في إحدى الحارات، ثم يأتي( الشهد والدموع) إنتاج 1986، حيث يستولى حافظ رضوان وزوجته دولت على ميراث الأب الحاج رضوان، ويحرمان شقيقه شوقي وزوجته زينب ابنة أحد العاملين في محلات رضوان الشهيرة، ومن خلال صراع الميراث ووفاة شوقي تبدأ زينب مواجهة حافظ، وعلى مدار الأعوام تنجح في تربية أولادها، والوصول بهم إلى بر الأمان، وإن لم تخلُ الدراما والحياة من اضطرابات نفسية تحاول زينب أن تعالج أبناءها منها، إنه مسلسل “الدموع الشجية”.

ثم يأتي (رحلة السيد أبو العلا البشري) إنتاج 1986، مع المخرج الكبير محمد فاضل الذي قدّم أكثر من 10 مسلسلات من 52 مسلسلا من تأليف أسامة أنور عكاشة منها (الراية البيضا) (عصفور النار) (قال البحر) (النوّة) (ما زال النيل يجري) (أنا وانت وبابا في المشمش).

في (أبو العلا البشري) يستمر عكاشة في تقديم الدراما الإنسانية العائلية من خلال السيد أبو العلا العائد أيضا من رحلة غربة داخلية بعد خروجه للمعاش من وظيفته بأحد الأقاليم المصرية، عائدا يحمل أفكار المدينة الفاضلة، ويواجه طوفان التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، ويحاول بشخصية أقرب إلى دون كيشوت محاربة طواحين الهواء، مع قيم جديدة استشرت في المجتمع.

ويعود عكاشة بعد هذا العمل إلى إسماعيل عبد الحافظ ليقدّما معا (ليالي الحلمية) ملحمة مصرية في خمسة أجزاء تبدأ من منتصف الأربعينيات حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، تناولت كل التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي مرت بمصر خلال نصف قرن، من خلال صراع عائلتي الباشا سليم البدري رجل صناعة وعائلة قوية، والعمدة سليمان غانم أحد أعيان الريف الكبار، كل الصراعات تدور في حي الحلمية القديم، وهناك في الحلمية عائلة السماحي المعادل الموضوعي للقيم الإنسانية النبيلة من خلال شخصياتها (زينهم السماحي) فتوة الحلمية الذي تحوّل مع ثورة يوليو إلى النموذج المثالي لابن الحارة المصرية خاصة بعد استشهاد شقيقه طه السماحي في معارك الفدائيين بمدن القناة عام 1951 ضد الاحتلال الإنجليزي، ويستكمل دور أبناء السماحي ناجي القاضي الذي يقف دائما مع الحق، بعد وفاة المعلم زينهم السماحي لحظة عبور المصريين قناة السويس في أكتوبر 1973.

خمسة مواسم رمضانية لم يتخلّف فيها عكاشة عن المشاهد العربي من خلال (ليالي الحلمية) التي كان المشاهد ينتظرها يوميا كما ينتظر موعد الإفطار، عشنا صراع الباشا والعمدة وقصة حب علي البدري وزهرة غانم، وجدعنة زينهم السماحي وتوفيق البدري، عالم من الدراما والإنسانية، أفراح الوطن وانكساراته، مصر في حي الحلمية الأصيل.

وفي الإطار الدرامي نفسه، يمكن أن نضيف مسلسلَي (أميرة من عابدين) و(امرأة من زمن الحب)، والمسلسل الرائع الذي أخرجه جمال عبد الحميد (زيزينيا) جزآن، ويتناول فيه عكاشة التكوين الثقافي لمدينة الإسكندرية من خلال شخصية بشر عامر عبد الظاهر ابن لأب مصري وأم إيطالية، في دراما يقدّم فيها عكاشة عالم الإسكندرية التي عشقها وكان يقضي أغلب شهور السنة فيها، وقدّم عنها أيضا مسلسل (عفاريت السيّالة) وما بين العملين تتجلى موهبة عكاشة التي لا ينتهي الحديث عنها.

الأصالة في دراما عكاشة

ثلاثة مسلسلات قدّمها أسامة تناولت الصراع من أجل الحفاظ على المباني الأثرية والتراث المعماري، هي (المشربية) (أرابيسك) (الراية البيضا)، وإن مزج كل عمل فيها بمحيطه الثقافي والسياسي والإنساني.

ولعل مسلسل هدم الأماكن الأثرية الذي يجري الآن في أماكن عديدة بمدن مصر، يستدعى في عقول المصريين مسلسل الراية البيضا، خاصة مع هدم أتيليه الإسكندرية لبناء أبراج سكنية، فقد تذكّرنا فيلا السفير “مفيد أبو الغار” العائد من غربته الدبلوماسية الطويلة، بقيم نبيلة، ليواجه طوفان استيلاء المعلّمة فضّة المعدّاوي -تاجرة الأسماك- على مباني الإسكندرية القديمة، ومنها “فيلا أبو الغار” التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين، ولا يملك السفير وفريقه المدافع عن الفيلا إلا أن يقفوا بأجسادهم أمام آلة الهدم الجبارة.