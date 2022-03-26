هل يصل ثواب الطاعات المهداة للأموات؟

اعتاد كثيرون من الصالحين والصالحات البارين بآبائهم وأمهاتهم الأموات في شهر رمضان وغيره، القيام بأعمال صالحة، وإهداء هذه الطاعات والقربات إلى والديهم، سواء كان ذلك إفطار صائم، أو عمل عمرة، أو قراءة للقرآن الكريم، أو غيرها من الطاعات. وهو موضوع يثور حوله النقاش، بين رافض له بحجّة أنه لا عمل يصل إلى الميت، إلا ما قام به هو نفسه، وبين من يجيز هذه الأعمال ويرى أنها تصل إلى الموتى، ولا حرج على فضل الله تعالى، وهو موضوع اختلف فيه فقهاؤنا قديما وحديثا، ولكثرة السؤال عنه، وبخاصة في مواسم الطاعة، نتناوله بإيجاز.

من أكثر علمائنا الذين ناقشوا الموضوع واستفاضوا فيه: ابن القيم في كتابه “الروح” حيث كتب ما يزيد على عشرين صفحة في المسألة، والقرافي في كتابه “الفروق” في عدة صفحات، في أكثر من فرق من فروقه الفقهية، والشوكاني في “نيل الأوطار”، ومعظم كتب المذاهب الفقهية الأربعة تعرضوا له، ومن المعاصرين ممن أسهبوا في تناوله محمد رشيد رضا في تفسير المنار، في صفحات عديدة من تفسير سورة الأنعام.

ما ينفع الميت باتفاق العلماء

مما اتفق عليه الفقهاء أن الميت ينتفع بعد وفاته من سعي الأحياء بأمرين هما:

أولا: ما كان الميت سببا في عمله في حياته، كأن يكتب كتابا ويموت، فيقرؤه الناس، أو يترك صدقة جارية تستمر بعد وفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”[1].

ثانيا: دعاء المسلمين له، واستغفارهم له، والصدقة، والحج.

حكم الطاعات المهداة للأموات

لكنهم اختلفوا فيما يتعلق بالعبادات البدنية، كالصوم، والصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، وغيرها من العبادات، التي توهب من الأحياء للأموات، فمذهب أبي حنيفه وأحمد وجمهور السلف وصولها[2]؛ من غير أن ينقص ذلك من أجر العامل شيئًا[3]، ومذهب مالك والشافعي أنها لا تصل[4].

وحجة من يمنعون ذلك، ويرون أنه لا يصل، أن الله عز وجل قال: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} النجم: 39، وهذه أعمال ليست من سعي الإنسان، بل هي من سعي غيره، ولكن الذين أجازوا ذلك رأوا إذا أهدى هذه الأعمال ابن أو قريب للميت فإنها تعدّ من سعيه لأنهما من أهله، وكذلك يجمع بينهم الإيمان، وهو من سعي الإنسان، كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} الحشر: 10. وولد الإنسان من سعيه كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ‌ولده ‌من ‌كسبه”[5].

كل الطاعات المهداة يصل ثوابها للميت

وما نراه راجحا أن كل الأعمال الصالحة والطاعات والقربات يصل ثوابها إن شاء الله للميت، سواء كانت من قريب له أو غيره، وذلك لعدة أدلة، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم في وصول ثواب الصوم: “من مات وعليه صيام صام عنه وليه”[6]. وعن وصول ثواب الصدقة: أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنه قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها”[7].

وعن وصول ثواب الحج: عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال: “حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دَيْن، أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء”[8]. وروى الدارقطني أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: “إن من البر بعد الموت أن ‌تصلي ‌لهما ‌مع ‌صلاتك، وأن تصوم لهما مع صومك”[9]. فهذه أدلة تفيد بوصول ثواب الطاعات للأموات.

إهداء الطاعة من الصديق لصديقه الميت

وكثير من الفقهاء الذين أجازوا هبة ثواب العمل الصالح من الحي للميت، جعلوه بين الأقارب، ولكني أرى أن دائرة الأصدقاء تدخل في الأمر، لأن الصداقة من سعي الإنسان وكسبه، فهو إما قد أحسن اختيار الصديق، فقد أحسن في سعيه، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: “لبيك عن شُبْرُمَة”، فقال: “‌من ‌شبرمة”؟ قال: “أخ لي، أو قريب لي”، قال: “حججت عن نفسك”؟ قال: “لا”، قال: “حجّ عن نفسك، ثم حجّ عن شبرمة”[10]، فهنا قد حج صديق عن صديقه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن نفسه أولا ليسقط الفرض عنه، ثم بعد ذلك يحج عن صديقه، أو قريبه.

كما أن الصديق يجوز له أن يقضي دين صديقه الذي عنده، أو عند غيره، فلو قام بدفع الدين سقط عنه، وجاز له ذلك، وهو من باب حفظ العشرة، ودلالة المحبة الصادقة بينهما. فالسعي أنواع: فتارة يكون سعيه في تحصيل الشيء بنفسه، وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه، مثل سعيه في تحصيل قراءة ولد يترحم عليه، وصديق يستغفر له، وتارة يسعى في خدمة الدين والعبادة فيكتسب محبة أهل الدين، فيكون ذلك سببا حصل بسعيه[11].

فالخلاصة: أن هبة ثواب الطاعات والقربات من الحي للميت، من ابن أو قريب، أو صديق، تجوز شرعا، ويصل ثوابها إن شاء الله له، وهي باب من أبواب الرحمة للإنسان الميت، والبر به، بعد أن يموت ويكون في طي النسيان، فتزداد صحيفة حسناته وهو في قبره.

——————————

[1] رواه مسلم (1613).

[2] انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للشيخ محمود خطاب السبكي (8/259).

[3] انظر:حاشية ابن عابدين (3/237)، والفروع لابن مفلح (3/423-425)

[4] انظر: مغني المحتاج للشربيني (3/669-673).

[5] رواه ابن ماجه (2137) وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لابن ماجه (3/269).

[6] رواه البخاري (1952) ومسلم (1147).

[7] رواه البخاري (2756).

[8] رواه البخاري (1852).

[9] ذكر الحديث عدة أئمة معزوا للدارقطني، ولم أصل إليه، وقد نقل الإمام ابن تيمة الحكم بإرساله. انظر: مجموع الفتاوى (24/308).

[10] رواه أبو داود (1811) وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريجه لسنن أبي داود (3/218).

[11] انظر: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني (3/119).