لا تنم يا صغيري حتى لا تموت!

عاشت إسطنبول خلال الأيام القليلة الماضية بؤسًا لم تشهده من قبل، عندما تحولت الثلوج التي هي نعمة من السماء إلى كابوس لأهالي المدينة، التي نرجو من الله أن يحفظها مما هو أسوأ.

لكن عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، فقد دفعتنا هذه المصيبة إلى التفكير في الآخرين. نعم تضررنا بعض الوقت، لكن رأينا بأعيننا كيف يمكن أن تفتك هذه الثلوج وهذا البرد القارس بأناس ضعفاء لا حيلة لهم.

أغلقت الثلوج طرقنا ساعات وربما يومًا بأكمله، لكنها في أماكن أخرى تحولت إلى شبح موت فوق أطفال إخوتنا. الأمطار والثلوج في الأصل نعمة من الله، لكن البشر قد يحولونها إلى فواجع. وهل هناك فاجعة أكبر من أن يتسبب إنسان في قتل بطيء وتعذيب لمئات الآلاف من البشر عبر دفعهم إلى العيش في ظروف لا تصلح حتى للحيوانات؟

حتى لا يناموا

15 طفلًا في إدلب السورية ماتوا وهم نائمون إثر تجمدهم من البرد. كم شخصا سمع بذلك؟ وكم شخصا أحسّ بعمق هذه الفاجعة؟ بات الآباء يتناوبون على حراسة أطفالهم خوفًا من أن يتجمدوا، أو بالأحرى كي يعرفوا من تجمد منهم! نعم، حتى يعرفوا فقط، فلا يملكون من أمرهم شيئًا. لا يملكون من الأمر سوى مشاهدة أطفالهم يتجمدون!

أما الأمهات فبدلًا من أن يغنين لأطفالهن كي يناموا، صرن يفعلن المستحيل كي لا ينام أطفالهن فيتجمدوا من البرد وهم نائمون. من أجل ألا يتجمد أطفالهن يمشين بهم طوال الليل بأرجل حافية لا تقيها من البرد سوى نعال رقيقة.

ومع كل ذلك، لا يملك هؤلاء الأمهات من الأمر شيئًا حينما يعصف البرد القارس بأرواحهن أو أرواح أطفالهن؛ لأن ما يعيشون فيه بالجملة عبارة عن ظروف قاسية فوق طاقة التحمل.

وبينما نأوي نحن هانئين إلى أسرّة مريحة، فإن أطفال جيراننا يموتون من البرد والجوع. ألسنا أبناء أمة واحدة؟

خنجر مسموم

إن كل طفل يموت ما هو إلا نار مشتعلة في كبد أمه، وخنجر مسموم في قلب أبيه، وحساب عسير نُسأل عنه جميعًا.

وعلى الرغم من أن قصة موت رضيع سوري متجمد من البرد العام الماضي في إدلب أيضًا، لاقت تفاعلًا كبيرًا، فإنه يبدو أن مثل هذه القصص لم تترك أثرا في بعض القلوب والضمائر.

يجب أن يكون الطفل أكبر وأهم نقطة يمكن أن تلتقي عندها الإنسانية، بالنسبة لنا جميعًا. مهما بلغت درجة التنافس والتسابق بيننا، فلا بد أن نلتقي نحن البشر عند رؤية الوجه النقي البريء لأي طفل. لكن وجه هذا الطفل الذي يفتح باب الجنة لا يعني شيئًا أمام قلوب مغلقة ومختوم عليها عند بعض البشر.

بينما كانت مأساة موت الرضيع السوري متجمّدًا لا تزال تفتك بقلوبنا، كان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، يصف اللاجئين والنازحين الذين فروا إلى إدلب بـ”الإرهابيين”.

واليوم يتكرر المشهد ذاته، فبينما يموت الأطفال في إدلب متجمدين من البرد، يخرج علينا العديد من سياسيينا الأبطال الوطنيين المحبين للوطن، فيخبروننا بأن قدوم هؤلاء الأطفال/النازحين إلى تركيا يعتبر “تهديدًا استراتيجيًّا لها”.

ما شعور هؤلاء حيال أطفال محرومين من التدفئة، وربما لم يعرفوها يومًا. يا للأسف على من اتخذ هؤلاء الأطفال أعداءً له، أسفًا على وطنيته وقوميته وبطولته وسياسته التافهة.

يجب أن تكون هذه المشاهد بمثابة ماء بارد يُصب فوق ضمائر الناس فيوقظها من رقادها. يجب أن تذكر الناس بإنسانيتهم. والأهم من ذلك في الحقيقة هو أن تتحول هذه المشاهد إلى صفعة قوية تضرب وجوهنا فتذكرنا بمسؤوليتنا وواجباتنا.

متى سنفهم أن أي شيء نمتلكه في هذه الدنيا ليس ملكًا لنا في الواقع، بل هو مجرد أمانة؟ ألا تتكرر مشاهد الفقدان والحرمان كل يوم؟ أليس كل موت قيامة لوحده؟ ألا يعتبر هذا الموت كافيًا لإنذارنا بموتنا نحن أيضًا؟

كلما أتذكر ذلك الطفل السوري الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول “سأخبر الله بكل شيء”، يرتجف قلبي خوفًا.

ألا يمكن أن تكون هذه العواصف والثلوج والأوبئة والوفيات، استجابة مؤقتة فحسب لما حكاه هذا الطفل وغيره من أطفال سوريا الذين قضوا إثر البرد والجوع والقصف والحرب؟

ماذا لو كانت هذه الاستجابة المؤقتة نذير حساب أكبر في يوم الحساب الأكبر الذي لن يترك صغيرة ولا كبيرة؟

معنى الوطن؟

إن ما نقول إنه “وطن” ليس سوى وطن محتل من قبل أولئك الذين لا يشعرون بطفل يعيش في العراء، ولا يدركون أن الوطن هو في الحقيقة إيواء المظلوم، وإلا فإن هذا الوطن لن يكون سوى أرض بلا روح.

ما نوع الدرس الذي ننتظره يا ترى حتى ندرك أن معنى الوطن قد اختزل في قطعة أرض يراد منها تحقيق الربح فحسب؟

كل طفل يتحدى هذا البرد ويخرج منه سالمًا دون أن يموت متجمّدًا، سيكون قلبه وعاءً لحساب عسير ستواجهه الإنسانية عاجلًا أو آجلًا. ولذلك فإن فراعنة عصرنا لا يريدون لهؤلاء الأطفال أن يكبروا، يخافون منهم، يريدون منهم أن يموتوا قبل أن يكبروا؛ لأن فراعنة عصرنا يخافون من حساب هؤلاء الأطفال حينما يكبرون.

فلْيخافوا ما استطاعوا، لن يغني خوفهم عن مواجهة المصير شيئًا، لن تكون التدابير التي اتخذوها سوى تعجيل بنهايتهم وهلاكهم.

مهما كان حجم فراعنة عصرنا فلا بد من وجود “موسى” يقف في وجههم، فقتل الأطفال لن يقف عائقًا أمام “موسى”. على العكس؛ كلما قتلوا مزيدًا من الأطفال نهض “موسى” جديد لمحاسبتهم.