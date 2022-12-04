من أصول الدبلوماسية الإنسانية: الإنسان أولًا

يعتبر العمل الدبلوماسي من أهم الأدوات التي تعتمد عليها السياسة الخارجية لدولة قطر، ويرتبط ذلك بتوجهها القائم على تعزيز قوتها الناعمة، في إطار ما هو متاح لها من إمكانيات وقدرات اقتصادية واتصالية

خلال العقود الثلاثة الأخيرة تنامى الاهتمام بمفهوم الدبلوماسية الإنسانية، من حيث التأسيس لأصوله الفكرية والنظرية وخبراته وتجاربه التطبيقية، وكذلك بيان أهم الأدوات والممارسات التي يقوم عليها أو يجب أن يقوم عليها، باعتبار أن هذا النوع من الدبلوماسيات المعاصرة يرتبط في جوهره بالعديد من الأبعاد القيمية والأخلاقية، فهو يرتبط بالإنسان أولاً والعمل على إغاثته وحمايته ثانياً، والعمل ـ وفق أحد تعريفات المفهوم ـ لما هو فيه مصلحة المستضعفين، عبر الأدوات والتدابير الدبلوماسية الملائمة، في الوقت المناسب حتى لا تتفاقم الأخطار والكوارث التي يتعرضون لها.

الدبلوماسية الإنسانية: الفكرة والدور

تقوم فكرة الدبلوماسية الإنسانية في جوهرها، ليس فقط على تقديم الإغاثة الإنسانية في أوقات الكوارث والأزمات الطبيعية، أو في مناطق الحروب والصراعات، ولكن أيضاً على النهوض بالإنسان أينما كان، لذلك تتعدد في إطارها المبادرات التعليمية والصحية والثقافية، ومبادرات توفير فرص العمل التي من شأنها تعزيز الكرامة الإنسانية، في كل المناطق، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الهوية أو اللغة.

ومن هنا تأتي أهمية السياسات التي تعمل على ترسيخ الدبلوماسية الإنسانية كطريقة تفكير في ثقافة الجمعية للشعوب والجماعات والأفراد، وذلك بتشجيع الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات المناصرة والتفاوض والاتصال والإقناع، والتراحم والتعاون، ويمتلكون كذلك خبرات ومعارف إنسانية، على الانخراط في الجهود المتعددة التي تقوم عليها الدبلوماسية الإنسانية.

بين الدبلوماسية الإنسانية والإغاثة الإنسانية

يتم الخلط عند الكثيرين بين مفهوم الدبلوماسية الإنسانية والإغاثة الإنسانية، حيث يعتقدون أن المفهومين متشابهين بل وأيضاً متطابقين، إلا أن الواقع والممارسة وكذلك المأمول يقول إن الإغاثة الإنسانية هي مجر أداة من أدوات الدبلوماسية الإنسانية، حيث تقوم على دعم المهددين بخطر كوارث الطبيعة والأوبئة والأزمات، أو الذين يواجهون بالفعل هذا الخطر، سواء من خلال عدة مستويات، من بينها: الإغاثة العاجلة التى تعمل على إنقاذ أرواح الناس بشكل سريع وعاجل في أعقاب الكوارث المفاجئة، والتخفيف من حدة ما يمرون به، كالبحث عن الضحايا أو إجلائهم في حالات الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات.

والإغاثة الطارئة، التي تأخذ مدى زمنيا أطول من الدبلوماسية العاجلة، حيث تقوم على تقديم الدعم والمساندة في حالات الأزمات التي تستمر لفترة طويلة نسبياً، ولا توجد آفاق لتسوية تداعيات الأزمات والصراعات، وتشمل تدابير الإغاثة في حالات الطوارئ مثل توفير مياه الشرب والاحتياجات الغذائية الأساسية وأماكن الإيواء للمتضررين من هذه الأزمات.

المستوى الثالث من أنواع الإغاثة الإنسانية، ما يسمى “الإغاثة في الفترات الانتقالية”، وتتم على المدى المتوسط للأزمات والكوارث وتعتبر حلقة الوصل بين الإغاثة العاجلة قصيرة المدى والتعاون الإنمائي طويل المدى، مثل تدابير إعادة التأهيل حتى ﻻ يعود المتضررون مرة أخرى إلى مواجهة الأزمات التي تمثل خطراً على حياتهم.

وبجانب المستويات الثلاثة السابقة، يأتي مستوى الوقاية من الكوارث، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المسبق للتخفيف من عواقب الأزمات والكوارث المحتملة قبل حدوثها، وهو ما يتطلب تعزيز آليات الإنذار المبكر والرصد والمتابعة والتحليل والاستشراف، وإعداد التقارير والدراسات النظرية والتطبيقية وتوفير البنى التحتية الأساسية التي تتطلبها عملية الوقاية.

الخبرة القَطرية في الدبلوماسية الإنسانية

يعتبر العمل الدبلوماسي من أهم الأدوات التي تعتمد عليها السياسة الخارجية لدولة قطر، ويرتبط ذلك بتوجهها القائم على تعزيز قوتها الناعمة، في إطار ما هو متاح لها من إمكانيات وقدرات اقتصادية واتصالية، وفي إطار أيضاً الأعباء الاستراتيجية التي تعاني، والتي شكلت دوافع للتحرك دبلوماسيا في جلّ إن لم يكن كل قضايا علاقاتها الدولية، وكان من أدوات هذا التحرك الدبلوماسي “الدبلوماسية الإنسانية”.

وقام التوجه القطري في سياق هذه الدبلوماسية بدرجة أساسية على طرح عدد من المبادرات التنموية للنهوض بالإنسان أينما كان، وفي هذا السياق أطلقت دولة قطر في العام 2012، مؤسسة “التعليم فوق الجميع” والتي تنبثق منها برامج “علّم طفلاً” و”الفاخورة” و”حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن” و”أيادي الخير نحو آسيا“، وتعمل هذه المبادرات على هدف توفير التعليم الابتدائي لـ 61 مليون طفل حول العالم.

ووفق توجهاتها المعلنة على موقعها الرسمي تُعزز مؤسسة “التعليم فوق الجميع” السياسة التعليمية للمناهج التي تعمل على الحد من خطر نشوب صراع في المستقبل وبناء الاستقرار والسلام في المناطق المتضررة من النزاعات والصراعات والكوارث الطبيعية.

ويعمل برنامج “علّم طفلاً” مع مجموعة واسعة من المنظمات الدولية والوطنية والشركاء المحليين للوصول إلى الأطفال الأكثر فقراً وتهميشاً في العالم. ومنذ إطلاقه، دعم البرنامج بالفعل الوصول للتعليم الابتدائي لأكثر من نصف مليون طفل من خلال 25 شريكاً محلياً في عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية.

وفي عام 2010 قدّمت دولة قطر، مشروع قرار بشأن “الحق في التعليم في حالات الطوارئ” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويؤكد المشروع، الذي اعتمدته الجمعية بالإجماع، على حق الإنسان في التعليم والوصول إليه خلال الأزمات والصراعات. ويحث الدول على دعم هذا الحق باعتباره عنصراً لا يتجزأ من المساعدة الإنسانية والاستجابة لها. كما يحث الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام المدنيين والأهداف المدنية وعدم مهاجمة المعلمين والطلاب ومرافق التعليم.

وفي يونيو 2011، ساهمت في صياغة قرار مجلس الأمن رقم 1998​، الذي اعتمد في يوليو 2011، واعتبرَ الاعتداء على المدارس والمستشفيات “انتهاكاً” لآليات الأمم المتحدة للمراقبة والإبلاغ بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وهو الانتهاك الذي يمكن أن تضاف على أساسه القوات أو المجموعات المسلحة إلى “قائمة العار” التي يضعها الأمين العام للأمم المتحدة ويتم معاقبة الأطراف المتورطة في ذلك تحت مظلة المنظمة.

وفي سبتمبر 2012، أطلقت مؤسسة “التعليم فوق الجميع” دليلاً قانونياً يقوم على الجمع بين أسس ومبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بانتهاك الحق بالتعليم والحقوق الأخرى ذات الصلة خلال النزاع المسلح وانعدام الأمن، دعماً للهيئات والمؤسسات والجهات والأفراد المعنيين بالعمل الدبلوماسي الإنساني.

الإنسان أولاً

استمدت الدبلوماسية الإنسانية مفهومها من الإنسان، ولذلك فإن جوهر حركتها هو الإنسان، فهو الغاية والهدف، وهو أيضاً الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف وتلك الغايات، وأمام هيمنة الاعتبارات المصلحية على مجمل العلاقات الدولية، في ظل سيادة مفاهيم القوة والمصلحة على حساب القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، يكون من الواجب على الجميع دعم المبادرات التي تسعى للنهوض بالإنسان أينما كان، حتى ولو كان لها بُعدا مصلحيا، فإنها على الأقل تحفظ جانباً من القيم التي تتراجع بقوة وتترك الملايين يواجهون حاضراً مظلماً ومستقبلاً غامضاً بسبب سياسات وممارسات ليس لهم دخل فيها.