كأس العالم وحريق أورومتشي يضعان الصين في عصر مضطرب!

ساعد كأس العالم في تأجيج مشاعر الصينيين، ضد السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات، لفرض سياسية” صفر كوفيد” التي تطبق بعنف

أشعل حريق أورومتشي، الذي وقع في عاصمة تركستان الشرقية

( شينجيانغ)، نار غضب عمت 18 مدينة كبرى بأنحاء الصين من 24 إلى 27 نوفمبر الماضي. نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، الخاضعة مع الشعب لرقابة صارمة، مشاهد الحريق الذي دمر مبنى ارتفاعه 22 طابقا. وألقت عربات الإطفاء الماء على المبنى من مسافة شارعين، لعدم قدرتها على دخول منطقة عزل صحي، تفرضه السلطات المحلية، منذ 100 يوم.

احترق 10 مواطنين وأصيب 9 أشخاص وفقا لبيان رسمي، بينما سجل شهود عيان وفاة 34 شخصا وإصابة العشرات، من الهان والمسلمين المقيمين معا بأكبر حي تجاري بالمدينة.

الحرية أو الموت

كان غريبا أن تكون مباريات كأس العالم، مفجرة لمشاعر الاحتجاجات لدى الشباب الصيني. رأينا في أحد الفيديوهات المسربة رجلا يصرخ بأعلى صوته بمنتصف الشارع بمدينة شنغهاي يطالب فيه المسؤولين قائلا: أعطونا حرية العيش أو الموت.. هل شاهدتم مباريات كأس العالم؟ والناس يجلسون بلا كمامات يستمتعون بالمباريات.. هل علمتم أن السعودية هزمت ميسي؟ لماذا لا يُسمح للصينيين بأن يجلسوا على المقاهي في جماعات للاستمتاع بالمباريات أو ينظمون المباريات مثل غيرهم؟!

أخبر ديفيد موزر الأستاذ بجامعة كبيتال نورمال الموجود بالصين منذ 35 عاما، مراسل جريدة” The Atlantic” أن كأس العالم ساعدت في تأجيج مشاعر الصينيين، ضد السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات، لفرض سياسية” صفر كوفيد” التي تطبق بعنف، أدت إلى وضع مئات الملايين من البشر تحت إغلاق شبه دائم، جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، والفقر والبطالة والجوع، ورهائن الحظر الطبي داخل منازلهم ومعسكرات غير لائقة آدميا. قال موزر: “إن بث مباريات كأس العالم، أظهرت حشودا من البشر مكشوفين بالمدرجات، بدون عوائق، فشعر الصينيون بأن الدول الأخرى، تتعامل مع الحجر الصحي الذاتي، ويتمتعون بالسفر دون قيود، بينما هم محرومون من ذلك منذ 3 سنوات”.

اضطرابات واسعة

أججت مشاعر التعاطف مع قتلى حريق أورومتشي، والحرمان من متعة العيش في ظل حياة طبيعية، حالة الاضطرابات الواسعة. ذهب كثيرون إلى التنديد بفساد المسؤولين لعدم فاعلية حملات التطعيم، وسوء إدارة مكافحة الوباء، كلفت الدولة 1.7 تريليون يوان -الدولار 7.2 يوان- بما يوازي 1.5٪ من الناتج القومي، و50٪ من المخصصات السنوية للتعليم.

طالب متظاهرون الرئيس شي جينبنغ المسؤول عن سياسة (صفر كوفيد) الصارمة بالتنحي. قال متظاهرون للمرة الثانية خلال شهرين: “ارحل يا شي”، بعد أسابيع قليلة من تمديد الحزب الشيوعي له للبقاء رئيسا لفترة ثالثة، وتعيينه مرشدا أعلى للحزب والجيش والدولة.

شهدت المظاهرات من شنغهاي إلى بيجين وجوانزو وسوجو وتشنغتشا وجيانغتشي، 18 مدينة تجارية والصناعية وسط وجنوب وشمال وغرب البلاد صدامات حادة مع الشرطة. استخدم متظاهرو جوانزو الزجاجات الفارغة لضرب قوات مكافحة الشغب، بينما رُفعت ” الأوراق البيضاء” في شنغهاي، وسارت سلمية، ولم ينج أحد من عنف الشرطة التي لاحقت المشاركين بالرصاص المطاط والعربات العسكرية المصفحة، والتحقيق مع من ساهموا بتصوير أو نقل الأحداث عبر الإنترنت، بتهمة ” العمل على زعزعة الاستقرار والتخريب لحساب جهات أجنبية”.

الاحتجاجات الصغيرة في الصين من الأمور العادية، نشاهدها عندما يتعرض الناس لانتقاص بأجورهم أو فقدان وظائف وسرقة أموالهم، من قبل مسؤولين، لكن هذه المرة جاءت واسعة النطاق جغرافيا وعدديا.

الذكرى السوداء

شارك عشرات الآلاف بالمظاهرات، فأعادوا الذاكرة إلى احتجاجات الطلبة التي سحقها الجيش بالدبابات، عندما نادوا بالانفتاح السياسي والديمقراطية عام 1989، واعتذار الحزب الشيوعي عن الجرائم التي ارتكبها قادته، خلال ” العشرية السوداء”، أثناء حكم عصابة الأربعة، من عام 1969– 1979.

يبدي “شي” خشيته من خطر تفكك حكم الحزب الشيوعي، ويحذر من ” القوى المعادية” التي تؤجج” ثورة ملونة”، كما فعلت من قبل بالاتحاد السوفيتي، حتى سقط الحكم الشيوعي عام 1991 فتحللت دولته للأبد. يخشى الصينيون عادة من الاضطرابات، فتاريخيا تسبق حراكا شعبيا، وتؤدي تلقائيا إلى انقسامات أهلية، فتكون مقدمة لثورات وتغييرا شاملا بالحكم أو انقلابا على النظام العام.

يعلم الحزب الشيوعي أن قدرته على سحق حركة الطلاب بميدان تيانامين، تمت بسرعة في عصر ليس به إنترنت، وكانت الصين على علاقة متينة مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة. وعبرت الحركة المطالبة بالديمقراطية عن فئة الطلاب والنخبة من أساتذة الجامعات، وعدد محدود من الإصلاحيين بالحزب، الذين تخلصوا منهم بقسوة وسهولة.

هذه المرة وحدت الاضطرابات مطالب العمال والنخبة، وبين أهل القرى والمدن، الذين يطالبون بحرية الحياة والحركة والعمل، ودعوات رجال الأعمال، لإنقاذ الاقتصاد من حالة التردي التي وقع بها، وأدت إلى خسائر فادحة خلال العامين الماضيين، مع عدم وضوح الرؤية للمستقبل.

للمرة الثانية.. ارحل يا شي

قوضت المظاهرات إرث “شي” الذي حققه العقد الماضي، حيث شرع في الحرب على الفساد، ورغم اهتمامه بالطبقات الوسطى والشعبية، وحصوله على دعم كبير منهما وكبار السن، إلا أن الشباب العاطل والمواطنين غير القادرين على التحصن بكفاءة طبية ضد الوباء، دون العيش تحت الرقابة الصارمة والقبضة الأمنية، يعرفون أن المستشفيات تعاني من نقص خطير بالعناية المركزة، وعدد الموظفين وأن ” تخزينهم في البيوت” خفض مناعتهم، وبدؤوا يفقدون الأمل في “شي” وقدرته على تحقيق المساواة، والقضاء على الفساد.

لم تشكل المظاهرات تهديدا مباشرا لنظام أمني يلاحق الشباب في ” مترو الأنفاق” والمنازل والشوارع لتفتيش هواتفهم، والبحث عن صور أو تطبيقات تمكنهم من الولوج إلى الإنترنت العالمي، ونقل الاضطرابات إلى الخارج، وإجبار شركات الإنترنت على رصد المخالفين، وتقديم بيانات وتقارير يومية عن الناشطين، ولكنه سيدفع الكثيرين لملاحقة شعب تعداده 1.4 مليار نسمة، به مئات الملايين من المتضررين. صنع” شي” فخا” لنظامه، فرغم أنه عطل العمل بالجامعات والشركات في مناطق الاحتجاجات، حتى نهاية “عيد القمر” منتصف فبراير المقبل، فهناك تنبؤات تبشر بعصر جديد مضطرب.