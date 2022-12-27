وداعا مونديال قطر!

مع توديع مونديال 2022، تبددت كل الشكوك والأوهام التي روجها الإعلام الغربي، للنيل من قدرات قطر كدولة عربية للقيام بمسؤولية ضخمة في حجم تنظيم كأس العالم، لكنها أذهلت العالم كله، وأصابت الغرب بالصدمة، وأسقطت كل فرضياته، بأننا شعوب متخلفة لا يمكنها النهوض من كبوتها، ولا مسايرة العالم الغربي، أو اللحاق به. أثبتت دولة قطر الصغيرة مساحة وتعدادا للسكان، أن العرب قادرون على التحدي، حين يأخذون بالمنهج العلمي في تسيير شؤونهم والدراسة والتخطيط، والعمل المؤسسي، والاستعانة بـ”الكفاءات والخبرات”، بدلا من إقصائها لصالح الفاشلين والمتسلقين، والانتفاع بمعطيات التكنولوجيا، وتجارب الآخرين، مع مراعاة اختلاف البيئات، إضافة إلى المشاركة الشعبية الفاعلة.

رئيس الفيفا.. الخمور وغياب الشغب

تكفي في هذا الصدد شهادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) قبل أيام، بأن “بطولة كأس العالم 2022 في قطر هي أفضل نسخة من المونديال على الإطلاق”، مشيدا بالأمن والتامين والسلامة، فلم تشهد أي حالات شغب رغم حضور ثلاثة ملايين و270 ألف شخص للمباريات في الملاعب. إنفانتينو، فاته أن قرار قطر بمنع تعاطي الخمور في الملاعب، وراء انضباط المشاغبين، وغياب الشغب. كما أن حظر الترويج للشذوذ، أغلق باب المشاحنات المتوقعة بين الشواذ، والأغلبية الرافضة لهذا السلوك دينيا واجتماعيا.

العنوان الزائف للحرب الإعلامية.. وسجل غربي قاتم السواد

لماذا هذه “الحرب الإعلامية الضارية” التي شنها الغرب الأوربي والأمريكي، للحيلولة دون استضافة “قطر” لهذه البطولة العالمية، ثم تبشيرا بالفشل بعد انطلاق فعالياتها؟ هل كانت من أجل “حقوق الإنسان” كما زعموا؟ للغرب سجل كثيف، وتاريخ طويل قاتم السواد من الاحتلال للدول العربية والأفريقية وقهر شعوبها ونهب ثرواتها، وإغراقها في التخلف والفقر، وما زال ساعيا بأساليب أخرى، للإبقاء عليها رهنا للتخلف، حتى لا تخرج عن طاعته، وتظل سوقا لمنتجاته وأسلحته.

الحملات الصليبية الأوربية لنهب كنوز الشرق.. وشعار حماية المسيحيين

من هذا السجل “الحملات الصليبية السبع” التي شنتها أوربا على الشرق العربي قبل نحو ثمانية قرون، يزين الصليب ملابس جنودها، ورافعة شعار حماية المسيحيين، كذبا وبهتانا وتضليلا. الفيلم التاريخي الناصر صلاح الدين (إنتاج عام 1963) يروي قصة الحملة الصليبية الثالثة (1189- 1192م) بقيادة ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد (الفنان حمدي غيث) في مواجهة الناصر صلاح الدين الأيوبي سلطان المسلمين (الفنان أحمد مظهر)، وهي الحملة التي مُنيت بهزيمة الصليبيين. في الفيلم، ومن أجل إيقاف الحرب، يدور حوار بين صلاح الدين وملك الإنجليز (قلب الأسد) الذي يُصر على الفوز بمملكة أورشليم (القدس)، زاعما اضطهاد العرب للمسيحيين، والعبث بقبر ابن الرب (المسيح عليه السلام). صلاح الدين يرفض مؤكدا أن بيت المقدس أرض عربية، مفتوحة لكل الأديان، ليرد قلب الأسد بأن “الضمير المسيحي لا يطمئن ومدينة الزيتون (القدس) في أيدٍ عربية”.

الحملة الأولى وقتل المسيحيين في الشرق والاستيلاء على أموالهم

طبقا للوقائع التاريخية، فلم يلتق الملك ريتشارد والناصر صلاح الدين، وإن كان شقيق الأخير هو الذي تولى التفاوض مع ملك الإنجليز، لكن كلمات الملك ريتشارد (في الفيلم) مُعبّرة عن “واقع” التضليل الذي يمارسه الغرب منذ القدم، فـ”الدوافع الدينية” لحملته وأخواتها، مجرد غطاء للغطرسة والرغبة الأوربية في الهيمنة والسيطرة والتسيُّد. الكثير من المؤرخين الأجانب يقطعون بأن “الحملات الصليبية لم تكن لحماية المسيحيين”، بل لاستهداف كنوز الشرق، إذ كانت أوربا فقيرة حينذاك، وأن الحملة الصليبية الأولى (1096- 1099م) المنطلقة من فرنسا بتحريض من بابا الكنيسة، عُرفت باسم حملة الفقراء، وأن جنودها لم يتورعوا عن قتل مسيحيي الشرق للاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

أديب نوبل وفارس السينما المصرية.. وتجسيد مساوئ الغرب الأوربي وأطماعه

الفيلم مصنوع بعقول ورؤية وأيادي عمالقة في الثقافة والفن، فكان تجسيدا واقعيا لمساوئ الغرب الأوربي وأطماعه، وأساليبه الحقيرة. القصة والحوار للأديب ووزير الثقافة المصري (سابقا) يوسف السباعي (1917- 1978)، وشارك في كتابة السيناريو الروائي أديب نوبل نجيب محفوظ (1911- 2006) والأديب عبد الرحمن الشرقاوي (1920- 1987) والمخرج السينمائي المُلقب بـ”فارس السينما” عز الدين ذو الفقار (1919- 1963). قام ببطولة الفيلم عدد من كبار نجوم التمثيل المصريين، والإخراج للمخرج الشهير عالميا يوسف شاهين، هو في المرتبة رقم 11 بين أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومن إنتاج الممثلة والمنتجة المصرية من أصل لبناني آسيا داغر (1901- 1986) بالاشتراك مع المؤسسة المصرية للسينما (حكومية).

مونديال روسيا.. وبراغماتية الغرب

الناصر صلاح الدين (الفيلم) ليس موضوعنا، فالقضية هي استمرار “النهج الغربي” حتى يومنا هذا، برفع شعارات وأهداف نبيلة، فاقدة المصداقية، للتعمية على أغراض أخرى غير مشروعة.

تماما مثلما عنون الإعلام الغربي حملته على قطر ومونديال 2022، تضليلا بـ”حقوق الإنسان” التي انحدرت إلى الترويج للشذوذ، مع أن الغرب ذاته لزم الصمت تجاه تنظيم روسيا لمونديال 2018، التي لا تعنيها حقوق الإنسان بالمعايير الأممية أو الغربية، وذلك حفاظا على مصالحه مع الروس (وقتها) قبل أن تتفرق بهم السبل على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. الغرب محكوم في سلوكه بـ”الفلسفة البراغماتية” أو النفعية، وهي تعني -ببساطة شديدة- أن أهمية القيم والمبادئ، تكمن في المصلحة أو “المنفعة” العائدة منها، فإن غابت المنفعة أو انعدمت، فلا يكون للمبادئ والقيم أي لزوم أو أهمية للغرب. كأن الغرب يقول كذبا “إن الضمير الغربي لا يطمئن وتنظيم المونديال بأيدٍ عربية”، إذ الضمير غير موجود، حين يتعلق الأمر بغيرهم عربا وأفارقة.

وداعا مونديال قطر، كان باعثا على الفخر لكل عربي ومسلم.