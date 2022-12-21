مونديال قطر.. انتصار “المثالية” على “المثلية”

يمكن لكل إنسان أن يرى زوايا مبهرة من وجهة نظره في ختام مونديال قطر أو خلال فعالياته التي جاوزت شهرا، وقد أُعجبت شخصيا بالكثير من المظاهر سواء من حيث روعة التنظيم، والقدرة على استيعاب هذه الأعداد الهائلة من المشجعين (3.5 ملايين مشجع) أي أكثر من عدد السكان الأصليين والمقيمين، على مساحة صغيرة (11 ألف كيلو متر مربع)، بينما سنرى النسخة المقبلة من المونديال 2026 موزعة على 3 دول ذات مساحات شاسعة (الولايات المتحدة- كندا- المكسيك)، أو سهولة التنقل لهذه الأعداد الضخمة، عبر مواصلات مجانية إلخ.

لكن لا يمكن لعاقل أن يتجاوز مشاهد احتفاء اللاعبين بأسرهم (أبائهم وأمهاتهم وأبنائهم) عقب انتصارات فرقهم التي كان آخرها مشهد احتفاء نجم العالم ميسي بأسرته عقب تسلّمه الكأس الذهبية للبطولة، وقد سبق هذا المشهد أيضا احتفاء لاعبي كرواتيا بأسرهم وسط الملعب عقب فوزهم بالمركز الثالث وحصولهم على الميدالية البرونزية، وسبق الجميع في هذا المشهد المثالي لاعبو المنتخب المغربي الذين احتفوا بأمهاتهم البسيطات، وتراقصوا معهن بكل بساطة وعفوية داخل المستطيل الأخضر، ولعل رقصة اللاعب بوفال مع والدته تكون هي صورة العام أو واحدة من أهم صور العام في الحد الأدنى.

احترام القيم العائلية

هذه المشاهد أكدت وكرست القيم العائلية الفطرية “المثالية” في مواجهة قيم “المثلية” التي حاولت بعض قوى الهيمنة الغربية فرضها على مونديال قطر 2022، والتي تصدت لها قطر بكل حزم من البداية، وواجهت بسببها حربا عاصفة لمنظمات الشواذ ومن يدعمهم من حكومات وشركات ومنظمات وقنوات الخ.

لن ننسى إصرار قطر على رفض تناول الخمور داخل المدرجات وحولها.

ولن ننسى رفض قطر لرفع شارة الشواذ على أرضها.

ولن ننسى تهديدات بعض الفِرق بمقاطعة المونديال والعودة إلى بلادها ما لم يُسمح لها برفع تلك الشارة.

ولن ننسى مشهد وزيرة الداخلية الألمانية التي سلكت مسلك اللصوص لتدخل إلى الملعب بتلك الشارة تحت لباس يغطيها، ثم تُظهرها للتصوير داخل الملعب، وهو سلوك شائن من وزيرة يُفترض بها احترام القانون والسهر على تنفيذه.

ولن ننسى موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باحترام قيمنا العربية الإسلامية، وفرضها عقوبات على من يرفع شارات تخالف تلك القيم، وفي مقدمتها شارة المثليين.

ولن ننسى العيون اليقظة للجان التنظيم داخل الاستوديوهات الساهرة على متابعة التزام المشجعين بتلك القواعد.

مونديال القيم

لم يعد المونديال حدثا كرويا فقط، ولم يكن العرب أو المسلمون هم من أضفوا عليه صبغة دينية أو ثقافية أو سياسية، بل كان البادئ بذلك هي الدول والمجتمعات الغربية التي حرصت على فرض قيمها الشاذة، ووصايتها الأخلاقية على مجتمعنا المحافظ، وبالتالي وجدت قطر الدولة المضيفة نفسها مضطرة لمجابهة هذه القيم المخالفة لثوابت مجتمعنا. لم يكن مونديال قطر هو الأول الذي اتخذته تلك القوى ساحة لترويج الشذوذ، فقد سبقته مونديالات وبطولات أوربية أخرى، وستلحقه أيضا العديد منها، لكن مونديال قطر كان هو الأول الذي تصدى بحزم لتلك الجريمة الأخلاقية، ونجح في ذلك.

كان المونديال مثاليا في كل شيء تقريبا، وقد أعلن رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو أنه النسخة الأفضل على الإطلاق، التي شاهدها أكثر من 5 مليارات مشاهد في العالم، كما بلغت إيراداتها 7.5 مليارات دولار وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة، بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة، وليس ذلك مستغربا من مونديال جرى الاستعداد له على مدى 12 عاما، وأنفقت لأجله قطر أكثر من 200 مليار دولار، وهي لا تتعلق بالمنشآت الرياضية فقط بل تشمل إنشاء مطار دولي جديد وشبكة مترو، وشبكة طرق وأنفاق وجسور، وأكثر من 100 فندق، والعديد من المنشآت الأخرى التي صنعت في النهاية دولة جديدة كليا، تتمتع ببنية تحتية مثالية.

نهاية المونديال واستمرار المكائد

لم يقتصر انتصار “المثالية” على “المثلية” في شكلها الأخلاقي فقط، بل تعداه إلى أشكال أخرى، فقد واجهت قطر شذوذا سياسيا من بعض جيرانها الذين فرضوا عليها حصارا استمر أربع سنوات، وكان من بين مستهدفاته حرمانها من تنظيم المونديال وفي الحد الأدنى مشاركتها فيه، واستخدم أولئك الجيران كل أدوات “الشذوذ السياسي” ضدها، لكنها قابلت كل ذلك بمثالية وحكمة، وتمسكت بثوابتها الأخلاقية والسياسية حتى سقط الحصار، وحتى حين استمر التشويش على قطر سواء من بعض جيرانها أو من قوى دولية قبيل انطلاق المونديال وفي أيامه الأولى، تحلت قطر بالصبر أيضا، وواجهت كل ذلك بهدوء، وحين تحدّث أميرها في افتتاح المونديال لم يشأ أن ينفرد بهذا المجد بل تحدّث باسم العرب، وحرص على حضور مباريات المنتخبات العربية والإسلامية المشاركة، ومنها السعودية وتونس والمغرب والسنغال، ومنتخب بلاده بطبيعة الحال، حاملا أعلام تلك الدول.

ربما انتقد البعض غياب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن مباراة القمة رغم مشاركة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وهذا أحد أوجه المثالية السياسية أيضا، حيث حرص الرئيس اليساري على تقديم نموذج في الترفع عن المال العام، في دولة تعاني وضعا اقتصاديا صعبا، فأناب سفير بلاده في الدوحة لحضور الحفل الختامي، وكتب على حسابه في تويتر “مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن. سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي”. وفي المقابل، فقد كان الرئيس الفرنسي ماكرون مثاليا مع فريقه الخاسر (وإن لم يكن كذلك مع غيرهم)، حيث نزل إلى أرض الملعب دون حراسات أو شكليات ليواسيهم، ويشد أزرهم، ويمسح دموعهم، وهو مشهد لا يرغب ولا يستطيع أي رئيس عربي فعله.

انتهى مونديال قطر 2022 لكن الحرب عليها لم ولن تنته، والذين خسروا معركتهم ضد قطر حول تنظيم المونديال لن يتوقفوا عن مكائدهم، ولن يتخلصوا من حقدهم وحسدهم، والمؤكد أن قطر تدرك ذلك جيدا، وتستعد له.