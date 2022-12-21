خير الدين بربروس.. سيد البحر المتوسط

بدأت شركة الإنتاج الدرامي التركية (أي إس) في عام 2021 إنتاج مسلسل عن حياة خير الدين بربروس، القبطان العثماني الذي سيطر على البحر المتوسط في بدايات القرن السادس عشر الميلادي، واستطاع بربروس الذي بدأ حياته شابا يعمل على مركب تجاري صغير في جزيرة ميدلي إحدى الجزر التركية على شاطئ المتوسط أن يصبح سيدا لهذا البحر الذي يُعَد رئة العالم القديم والحديث. كانت رحلة بربروس خلال نصف قرن هي معارك من أجل تحقيق هدفه هو وشقيقه الأكبر عروج بربروس، وقد عاش الأخوان في عهد السلطان سليم الأول الذي أطلق اسم خير الدين على خضر بن يعقوب الذي قاد فتح ميدلي مع الجيش العثماني وأصبح حاكما لها.

ويعقوب بن يوسف العثماني له أربعة أبناء، هم عروج وخضر وإلياس وإسحاق الأكبر، وكان ثلاثة منهم يعملون في البحر، أما إسحاق الرابع فقد كان يعمل بالتجارة.

الروايات التاريخية الواقعية تتراوح بين روايتين، إحداهما العثمانية والعربية، وهي الأكثر قبولا حيث ترى في الأخوين خضر وعروج بربروس أبطالا للخلافة العثمانية وأصحاب فتوحات امتدت من شرق المتوسط حيث ميدلي ورودس وكليمنوس في اليونان حتي الجزائر وتونس والمغرب وميلانو وجنوة وجيجل في غرب المتوسط، أما الرواية الأخرى فهي الرواية الأوربية والدولة المسيحية وترى في الأخوين سفاكي دماء، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الرواية، فدائما ما يرى الآخر أنك صاحب مؤامرة عليه، وأن يدك ملوثة بدماء الأبرياء، والأبرياء في هذه الرواية هم أبناؤه فقط، أما الآخرون فهم متآمرون وسفاكو دماء، فهو لا يرى دماء ضحاياه الذين خرب ديارهم، وقتل أطفالهم ونساءهم وحوّل الكثير منهم إلى عبيد.

الدراما والواقع التاريخي

عندما يجد كاتب الدراما قصة حقيقية غنية بالأحداث فإنه يبدع في تقديم أجواء درامية يحولها إلى شخصيات وأفكار محملا إياها الأحداث والشخصيات والقيم التي يراها مهمة ويريد توصيلها إلى الجمهور، وهذا ما وجده كاتب النص الدرامي للمسلسل التركي بربروس أحد أهم عشر مسلسلات تاريخية تركية خلال عشر سنوات مضت هي تقريبا عمر الدراما التاريخية التركية، والذي بدأ عرضه على شاشة التلفزيون الرسمي التركي (TRT) في سبتمبر/أيلول 2021، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا لما فيه من أحداث تاريخية ومعارك وتنوع في الأماكن والشخصيات والأحداث.

ولا يلزم كاتب النص التاريخي بحرفية الحدث ذاته في التاريخ، لكنه يلزم في المحاور الرئيسية للواقع التاريخي، أي لا يضيف حدثا غير موجود، وقد استطاع الكاتب ومخرج العمل أن يقدّما دراما تاريخية مشوقة دون اختلاق أحداث تاريخية زائدة، فقد تنوعت أماكن الأحداث من ميدلى المدينة الأصلية للأبطال وحيث يقيم خضر يعقوب البطل الرئيسي للعمل، وهذا مجتمع كامل بذاته، ثم الإسكندرية حيث يعيش البطل الثاني الموازي عروج يعقوب ومعه أخوه الأصغر إلياس، حيث يعملان مع البحارة في تنقل السفن من خلال سفن الأونيتة (المؤسسة التجارية الكبرى للمؤسسة الدينية المسيحية) والإسكندرية مجتمع الصراع بين المماليك والدول الأوربية المسيحية في ذلك الوقت وترفع راية الصليب، أما عروج فهو ابن الدولة العثمانية الذي يحلم مع شقيقه بحكم البحر المتوسط، وعلى الجانب الآخر هناك العالم المسيحي الأوربي في اليونان والبندقية وروما الذي يسيطر على المتوسط من اليونان حتى الأندلس.

الإيمان والعلم والقوة

كل هذه العوالم الدرامية المختلفة والشخصيات المتنوعة بكثافة جعلت العمل الدرامي مليئا بالدراما المشوقة والمتحركة، والمعارك الدائمة للسيطرة على أهم طرق التجارة، ومشوار الأخوين بربروس من الجزيرة العثمانية في غرب المتوسط حتى وصولهم إلى الغرب في تونس والجزائر والجزر الإسبانية، خلقت دراما تشبه الدراما التي تنتجها كبريات شركات الإنتاج العالمية، والجديد هنا هو واقعية الأحداث.

اعتمدت رحلة آل بربروس على القدرات الفردية لهم، وكان اهتمام خضر (خير الدين بربروس) بالعلم والقلم بجوار كونه بحّارا أصيلا، يساعده في ذلك معلمه صاحب مكتبة جزيرة ميدلي، والدرويش الأب وهو واحد من كبار القادة في جيش السلطان محمد الفاتح الذي كان يحلم بالسيطرة العثمانية على البحر المتوسط، والدرويش وصل إلى مرحلة من الصوفية والشفافية تجعله قادرا على استشراف المستقبل، وفي الوقت ذاته لديه كتاب يشرح أسرار السيطرة على البحر الأبيض وهو كتاب فرعوني باللغة الهيروغليفية، ولأن خضر يحب العلم يجد فيه الدرويش هدفه لكي يحل أسرار الكتاب الذي يبدأ منه رحلة السيطرة على المتوسط.

الريّس عروج أو بابا عروج الطرف الثاني في العمل الدرامي، وكذلك في الفتوحات التي تمت في المتوسط من شرقه إلى غربه، بحار قائد أكسبته سنوات البحر وتعامله مع القراصنة خبرات قيادية وتخطيطية كبيرة، رجل قوي شجاع ويجيد التخطيط للمعارك متسلحا دائما بإيمانه بالرسالة التي يحملها، هو في أولى الحلقات أقرب إلى الفتوة الذي ينصف المظلومين ويدافع عن الذين سُلبت حقوقهم، لا يتوانى عن التضحية بحياته في سبيل ما يؤمن به، ويتمتع أشقاؤه بالميزات نفسها، وإن كان الأصغر إلياس مندفعا قليلا.

يتحد الأخوان عروج وخضر لتحقيق حلم الدولة العثمانية في السيطرة على المتوسط، وتتراخى الدولة قليلا حتى يثبتا أحقيتهما في البحر فتدعمهما بقوة وبمساعدة رجال عروج البحارة أو عساكره كما في المسلسل، يبدأ عروج وخضر رحلة المجد التاريخي، يدخلان المعارك بقلب مؤمن بالرسالة والدين، يواجهان المعارك بالتخطيط والعلم، لا يتوقفان عن استخدام علوم الكيمياء في معاركهما، يستعينان بالقوة بجوار العلم والرسالة.

الصدق لا يحتاج إلى “برواز”

لا يتباهى جميع الشخصيات في الدراما بإيمانهم أو صلواتهم أو العبادة، بل إن كل عمل من أعمالهم يؤكد هذا الإيمان وسمو الرسالة التي يحملونها، وقد أفاض السيناريست والمخرج في إبراز هذا الجانب، وكان الدرويش الأب نموذجا، وفي هذا قدّم شخصيات مثل أنطوان أو القرصان الأسود الذي يسيطر على شرق المتوسط بعصابته، هذا القرصان الذي يدخل معارك كثيرة ضد عروج وخضر، وفي كل معركة كان يكتشف لديهم قوة روحية كبيرة، وفي وجود الأب الدرويش الذي يراه أنطوان رجلا غريبا ولكنه يحمله إلى الإيمان بالإسلام، ولا يجد القرصان الأسود جرحا في كبريائه أن يصبح أحد رجال من كانوا أعداء بالأمس، تذكّرني الشخصية بشخصية خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في فيلم الرسالة.

يقول بعض الأصدقاء إن مسلسلا مثل هذا هو نوع من الدعاية التركية للخلافة الإسلامية العثمانية، ولا أرى عيبا في ذلك إذا كان تاريخك يحمل جوانب مضيئة بها الكثير من الرسائل لأبناء وطنك، فلماذا لا تقدمها لهم؟ لماذا لا تزرع في أطفالك نماذج البطولة الوطنية أو القومية؟ ولماذا لا يكون لك الحق في بناء قوى عظمى إن كنت تستطيع؟ وأرى كل العيب ألا تقوم الأمم الحية بهذا الدور بل هو الواجب، وإن لم تفعل فإنها تقصّر في حق أجيالها. ولأن مسلسل بربروس كبير ومهم تاريخيا ودراميا، ونظرا لما فيه من قيم تهم من يسعى إلى التقدم والنهضة، اسمحوا لي بمقال ثان استكمل فيه الإطلالة على هذا العمل المهم.